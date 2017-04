Den BVB-Fans wird das bei der schmerzhaften 2:3-Niederlage im Hinspiel des Viertelfinales nicht entgangen sein. Bei aller Trauer und Sprachlosigkeit über die furchtbaren Umstände der Partie, die unter dem Eindruck der Bombenattacke auf den Borussen-Bus stand, fühlten sich beim Auftritt der Gäste sicher einige an ihre früheren Helden erinnert. Das Führungstor durch Mbappé war, wenn auch abseits, ein Abziehbild jenes Überfallfußballs, mit dem Jürgen Klopps Dortmunder einst alle verzaubert hatten. Die Frische, Schnelligkeit und Power (sowie die leichte Unwucht der Defensive) - all diese Attribute kamen doch sehr bekannt vor.



Wie der BVB unter Klopp hat auch Monaco ein sensationelles Comeback hingelegt. Nach einem schleichenden Niedergang war die Association Sportive 2011 am Tiefpunkt, stieg in die 2. Liga ab und rutschte dort sogar auf den letzten Tabellenplatz. In jenem Winter verkaufte Fürst Albert II die Klub-Mehrheit an einen russischen Milliardär. „Düngerkönig“ Dmitri Rybolowlew steckte fortan viel Geld in den Verein. Bei der Rückkehr in die Ligue 1 2013 schüttete er für den schnellen Erfolg fast 160 Millionen Euro aus und ließ Stars wie Radamel Falcao oder James Rodriguez holen.