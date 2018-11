Big Point für Schalke - BVB verliert

Die Schalker hatten in der temporeichen Partie das Plus an Spielanteilen, doch ließen sie beste Chancen liegen. Nach 21 Minuten hatte Amine Harit das 2:0 auf dem Fuß, doch der Marokkaner drosch den Ball aus acht Metern über das Tor. Auch Sebastian Rudy mit einem Pfostenschuss aus der Distanz (38.) und kurz darauf Burgstaller (39.) verpassten das zweite Tor, das schon zu diesem Zeitpunkt verdient gewesen wäre.



Nach dem Seitenwechsel behielt die Partie ihre intensive, aber faire Gangart. Die Türken kamen entschlossen aus der Kabine, doch Schalke hielt dagegen und erwischte Galatasaray in der 57.Minute Uths Treffer kalt. In der Folge war die Gegenwehr der Gäste endgültig gebrochen.