Träume und Zweifel bei Atlético

Offensivfeuerwerke sind schließlich nicht gerade die Spezialität des Hauses. In dieser Saison gab es in elf Ligaspielen erst 13 Tore. Gegen den BVB werden zudem Mittelstürmer Diego Costa und Spielmacher Koke verletzt fehlen, wie auch Rekordeinkauf Thomas Lemar und Innenverteidiger Stefan Savic.



"Wir gehen das Spiel nicht mit Revanchegelüsten an", versicherte Trainer Diego Pablo Simeone am Montagabend in Madrid.



Dabei war das 0:4 im Hinspiel ein einschneidendes Ereignis: die höchste Niederlage in seiner siebenjährigen Amtszeit, und das erste Mal seit 2012, dass man vier Treffer in einer regulären Spielzeit kassierte.