Atlético Madrid

Real Madrid

AS Monaco

Juventus Turin

Alle vier Mannschaften befinden sich in einem Lostopf. Somit können Klubs aus einem Verband aufeinander treffen.



Die Teams, die bei den jeweiligen Halbfinal-Begegnungen als Erstes gezogen werden, besitzen im Hinspiel am 2. und 3. Mai Heimrecht. Die Rückspiele finden eine Woche später am 9. und 10. Mai statt.