Khedira mit Juve im Halbfinale

Im Halbfinal-Hinspiel wird Khedira allerdings gesperrt fehlen. Der Mittelfeldspieler sah in der 64. Minute nach einem Foul an Luis Suárez seine dritte Gelbe Karte im Wettbewerb und muss damit in der nächsten Partie pausieren. Die Halbfinals werden an diesem Freitag am Sitz der Europäischen Fußball-Union in Nyon ausgelost (ab 12 Uhr im Livestream bei cl.zdf.de)