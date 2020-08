Atlético Madrid: Neue Spieler, gleiches Menü

120 Fazit:

Ein unfassbar intensives Spiel endet mit einem 3:2-Sieg von Atlético Madrid beim Liverpool FC. Schon in den ersten Minuten hatten die Engländer unzählige Chancen, die allerdings nur in einen Treffer umgemünzt wurden. Meist scheiterten die Angreifer an einem heute überragend parierenden Oblak. In der Verlängerung bogen die Hausherren dank dem Tor von Firmino eigentlich auf die Siegerstraße ein, doch Adrián brachte Atlético mit einem schweren Fehler wieder zurück ins Spiel. Llorente markierte in der Verlängerung gleich zwei Buden und schoss die Gäste, die heute viel leiden mussten, ins Viertelfinale. Am Ende konterte Morata nochmal und machte den Sieg in der Fremde perfekt.

120 Spielende

120 Tooor für Atlético Madrid, 2:3 durch Álvaro Morata

Der Gästeblock explodiert! Im Mittelfeld spielen Morata sowie Llorente einen schönen Doppelpass, sodass Morata auf Adrián zulaufen kann. Der Spanier drückt aus rund 13 Metern halblinker Position ab und bringt das Leder im flachen linken Eck unter.

120 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

120 Gelbe Karte für Saúl (Atlético Madrid)



119 Gelbe Karte für Álvaro Morata (Atlético Madrid)



119 Gelbe Karte für Trent Alexander-Arnold (Liverpool FC)

Alexander-Arnold rammt Morata von hinten rüde zu Boden. Der spanische Angreifer hat danach auch noch was zu sagen und bekommt ebenfalls Gelb.

117 Nach einer Flanke unterläuft Milner Oblak, der anschließend krachend auf den Rasen fällt. Auch diese Sekunden nimmt der Schlussmann gerne mit, der den Ball weit in die gegnerische Hälfte donnert.

115 Atlético spielt das Geschehen bislang extrem souverän runter. Hinten steht man verdammt sicher, nimmt bei jeder Szene viel Zeit von der Uhr und reibt Liverpool immer wieder in fiesen Zweikämpfen auf.

113 Einwechslung bei Liverpool FC: Takumi Minamino

113 Auswechslung bei Liverpool FC: Roberto Firmino

112 Von der linken Sechzehnerecke zieht Origi nach innen und feuert den Ball aufs flache linke Eck. Auch dieser Versuch ist zu ungenau und rauscht knapp am Pfosten vorbei.

110 Mané zwingt Oblak bei einem Kopfball erneut zu einer Glanzparade, doch der Ball war nach der Ecke von Alexander-Arnold bereits hinter der Torauslinie.

108 Atlético steht unfassbar tief und empfängt die Reds erst kurz vor dem eigenen Sechzehner. Die Gastgeber donnern hier eine Flanke nach der anderen nach innen, die bislang allesamt geklärt werden konnten.

106 Weiter geht's! Ist es die letzte Viertelstunde für Liverpool in dieser Champions-League-Saison, oder bekommen die Fans ein zweites Wunder zu sehen?

106 Einwechslung bei Atlético Madrid: José Giménez

106 Auswechslung bei Atlético Madrid: Ángel Correa

106 Einwechslung bei Liverpool FC: Divock Origi

106 Auswechslung bei Liverpool FC: Georginio Wijnaldum

106 Einwechslung bei Liverpool FC: Fabinho

106 Auswechslung bei Liverpool FC: Jordan Henderson

106 Anpfiff 2. Halbzeit Verlängerung

105 Halbzeitfazit:

Was eine erste Halbzeit in der Verlängerung! Schon früh markierten die Hausherren das 2:0 und bogen dank Firmino auf die Siegerstraße ein. Kurz darauf passierte Adrián ein folgenschwerer Bock, den Llorente eiskalt ausnutzte. Anschließend drückten die Reds auf den dritten Treffer, doch Llorente packte nochmal den Hammer aus und markierte das 2:2.

105 Ende 1. Halbzeit Verlängerung

105 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

105 Tooor für Atlético Madrid, 2:2 durch Marcos Llorente

Llorente befördert Madrid in den Fußballhimmel! Von der rechten Seite passt Morata den Ball nach innen, wo Llorente drei Liverpool-Verteidiger vor sich hat. Der Rojiblanco donnert den Ball aus 20 Metern aufs rechte Eck. Adrián macht sich ganz lang, kann an diesem Schuss allerdings nichts verhindern.

104 Eine bittere Statistik für die Liverpooler. In Sachen Torschüssen führt man aktuell mit 33:8 und dennoch wäre man zum jetzigen Zeitpunkt ausgeschieden.

103 Einwechslung bei Atlético Madrid: Álvaro Morata

103 Auswechslung bei Atlético Madrid: João Félix

102 Zum x-ten Mal zieht Salah am heutigen Abend von der rechten Seite nach innen. Wieder visiert der Angreifer das linke Eck an, bleibt mit seinem strammen Schuss allerdings an Lodi hängen.

100 Den Hausherren ist der Schock natürlich anzumerken. Über 97 Minuten hat man hier alles im Griff, bevor Adrián entscheidend patzt. Rund 20 Minuten bleiben Liverpool noch, um das dritte Tor zu machen.

97 Tooor für Atlético Madrid, 2:1 durch Marcos Llorente

Und plötzlich steht das Spiel komplett auf dem Kopf! Adrián missglückt ein Abstoß, der direkt bei João Félix landet. Der Portugiese passt die Kugel in den Lauf von Llorente, der das Spielgerät unaufgeregt aus 20 Metern halblinker Position ins flache rechte Eck donnert. Auch auf der Linie sieht Adrián, der leicht wegrutscht, nicht gut aus.

90 Fazit:

Feierabend! Borussia Dortmund scheitert im Achtelfinale der UEFA Champions League an Paris Saint-Germain! Die Tuchel-Truppe gewinnt das Rückspiel mit 2:0 und zieht letztlich verdient ins Viertelfinale ein. Schon zur Pause lagen die Hausherren gegen eine bis dato völlig harmlose Borussia mit 2:0 in Front. Nach dem Wechsel wurden die Gäste aktiver und kamen auch zu einigen Chancen. Allerdings fehlte es Håland und Co. an Genauigkeit und oft auch am Zug zum Tor. So musste Keylor Navas im Kasten der Franzosen kaum eingreifen und der BVB muss sich fragen, warum die guten Leistungen der letzten Wochen heute nicht bestätigt werden konnten. PSG war zwar unter dem Strich die bessere Mannschaft, aber hier war definitiv mehr drin für die Favre-Elf, die kurz vor Schluss noch Emre Can mit Rot verlor. Weiter geht es für beide Teams am Wochenende in der heimischen Liga. PSG empfängt am Sonntag Nizza, für Dortmund steht am Samstag das Revierderby gegen Schalke an. Tschüss aus Paris und bis zum nächsten Mal!

94 Tooor für Liverpool FC, 2:0 durch Roberto Firmino

Liverpool belohnt sich für einen bärenstarken Auftritt! Auf der rechten Außenbahn lässt Wijnaldum Lodi viel zu einfach stehen. Der Niederländer flankt das Spielgerät an den Elferpunkt, wo Firmino den Ball per Kopf an den linken Pfosten köpft. Der Angreifer schnappt sich den Abpraller und bugsiert das Leder ins flache rechte Eck.

93 Und es geht weiter! Wijnaldum versucht sich an einem Schuss vom rechten Fünfereck, bleibt allerdings an Oblak hängen. Anschließend flankt Wijnaldum das Leder nach innen, doch Firmino köpft die Kugel ebenfalls vorbei.

91 Weiter geht's! Beide Teams müssen heute mal wieder über ihre Grenzen hinausgehen.

91 Einwechslung bei Atlético Madrid: Šime Vrsaljko

91 Auswechslung bei Atlético Madrid: Kieran Trippier

91 Anpfiff 1. Halbzeit Verlängerung

90 Zwischenfazit:

Es geht in die Verlängerung! Nach 90 Minuten führt Liverpool mit 1:0 gegen Atlético und muss sich vorwerfen lassen, am Ende nur ein Törchen aus den zahlreichen Chancen gemacht zu haben. Die Rojiblancos konnten sich auch im zweiten Abschnitt nur für wenige Minuten aus der Umklammerung der Reds befreien, die quasi aus allen Lagen gefährlich wurden und zahlreiche schöne Spielzüge aufs Parkett zauberten. In der Nachspielzeit war es mucksmäuschenstill an der Anfield Road, als Saúl den vermeintlichen Ausgleich erzielte, dabei allerdings deutlich im Abseits stand. Es warten nochmal 30 intensive Minuten!

90 Spielende

90 PSG hat natürlich überhaupt keine Eile mehr. Jede Aktion wird voll ausgekostet. Die letzten 60 Sekunden sind angebrochen.

90 Die Hälfte der Nachspielzeit ist bereits rum. Momentan ist hier alles ziemlich zerfahren. Dortmund ist bemüht, kommt aber kaum vorwärts.

90 Ende 2. Halbzeit

90 Was wäre das für eine Geschichte gewesen? Nach einem Freistoß von der linken Seite köpft Saúl den Ball vom Elferpunkt überragend in den linken Winkel. Allerdings stand der Atlético-Spieler auch knapp im Abseits.

90 Gelbe Karte für Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain)

Auch Mbappé holt sich schnell noch eine Karte ab.

90 Einwechslung bei Paris Saint-Germain: Nianzou Kouassi

90 Auswechslung bei Paris Saint-Germain: Leandro Paredes

90 Gelbe Karte für Ángel Di María (Paris Saint-Germain)

Auch di Maria holt sich von der Bank aus noch schnell eine Karte ab und hat damit einmal frei, falls PSG weiterkommt.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

90 Eine Seltenheit, dass es nur zwei Minuten Nachspielzeit gibt. Währenddessen drückt Salah nochmal aus der Distanz ab, doch scheitert ebenfalls an Oblak.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

90 Gelbe Karte für Marquinhos (Paris Saint-Germain)

Gleiches gilt für Marquinhos, der ordentlich mitgemischt hatte.

90 Gelbe Karte für Neymar (Paris Saint-Germain)

Neymar kriegt für das Gerangel ebenfalls eine Karte.

89 Rote Karte für Emre Can (Borussia Dortmund)

das ist übertrieben! Can hatte Neymar zunächst harmlos gefoult und den Brasilianer dann nach einem kleinen Wortgefecht leicht geschubst. Gelb hätte es ganz sicher auch getan.

89 Rudelbildung deluxe! Nach einer harten Aktion von Emre Can an der Seitenlinie machen neben Neymar und einigen anderen PSG-Profis plötzlich auch die Betreuer mit und es wird ordetntlich geschubst.

88 Gibt es noch die eine echte Chance für den BVB? Momentan sind die Schwarz-Gelben zwar bemüht, kommen aber nicht entscheidend durch.

87 Favre zieht seinen letzten Trumpf. Mario Götze kommt für Achraf Hakimi.

87 Auf der rechten Außenbahn tankt sich Salah an Koke und Felipe vorbei. Der Ägypter visiert aus 15 Metern den linken Winkel an, hat aber Pech, dass die Murmel haarscharf am linken Winkel vorbeirauscht.

87 Einwechslung bei Borussia Dortmund: Mario Götze

87 Auswechslung bei Borussia Dortmund: Achraf Hakimi

85 ...und verfehlt das linke Eck mit seinem Schlenzer deutlich. Entscheidung vertagt.

85 Liverpool drückt nochmal! Diesmal kommt Wijnaldum auf der halbrechten Seite mit dem Kopf an den Ball und wuchtet das Leder zurück an den Elferpunkt. Dort schraubt sich Mané sehenswert zum Fallrückzieher hoch und donnert die Kugel mit dem rechten Schlappen knapp über die Kiste.

84 Thilo Kehrer macht mal mit nach vorne und holt 30 Meter vor dem Tor den nächsten Freistoß für PSG heraus. Das bringt wieder eine Minute und zudem eine gute Position. Neymar steht bereit...

84 Wijnaldum zieht nach einem schönen Pass von Salah halbrechts in den Sechzehner ein. Der Niederländer drückt aus spitzem Winkel ab und scheitert ebenfalls an der Pranke von Oblak.

82 Die Gastgeber drehen jetzt schon mächtig an der Uhr, bleiben immer mal wieder sitzen und zelebrieren jeden einzelnen Einwurf ausgiebig.

82 Einwechslung bei Liverpool FC: James Milner

82 Auswechslung bei Liverpool FC: Alex Oxlade-Chamberlain

81 Wieder eine gefährliche Ecke von der rechten Seite! Alexander-Arnold spielt mit Henderson einen schnellen Doppelpass und marschiert direkt wieder zur Grundlinie. Der Außenverteidiger passt den Ball in den Rückraum, wo Robertson angerauscht kommt und die Kirsche knapp am linken Winkel vorbeijagt.

80 Der BVB erarbeitet sich nun einen Eckball nach dem anderen. Alles in allem steht Paris aber sicher und lässt bei Standards nicht viel zu. Zehn Minuten bleiben der Borussia noch, um sich zumindest in die Verlängerung zu retten.

79 Ein Abpraller landet bei Saúl, der den Ball per Volleyschuss aus rund 25 Metern zentraler Position aufs Tor jagt. Der Schuss ist zu ungenau und rauscht links am Gehäuse vorbei.

79 Einwechslung bei Paris Saint-Germain: Layvin Kurzawa

79 Auswechslung bei Paris Saint-Germain: Ángel Di María

77 Dortmund wird immer stärker! Vor allem der junge Reyna wirbelt ordentlich und und bereitet für Julian Brandt vor. Dessen Schuss aus 20 Metern wird abgefälscht und landet auf dem Tor. Ecke!

78 Aktuell gönnt sich das Duell eine gleiche Verschnaufpause, die Atlético natürlich sehr entgegen kommt, um sich nochmal neu zu formieren. Keine Mannschaft will sich in den letzten Minuten einen entscheidenden Fehler erlauben.

75 PSG lässt sich nun extrem weit zurückdrängen und verteidigt mit zehn Mann 30 Meter vor dem eigenen Tor. Sancho findet in der Mitte Emre Can, der aus 20 Metern etwas zu hoch zielt. Die Dortmunder Abschlüsse häufen sich.

75 Eine gute Viertelstunde ist noch auf der Uhr und der Liverpool FC will hier den Sack vor Abschluss der 90 Minuten zu machen, während Atlético natürlich in die Verlängerung will.

73 Immerhin machen die Gäste jetzt mal Druck. Dortmund lässt die Kugel um den Pariser Strafraum zirkulieren bis Brandt freie Schussbahn hat und den Kasten aus 20 Metern knapp verfehlt.

71 Jetzt wird es dann auch von der Formation her offensiver beim BVB. Der unauffällige Witsel macht Platz für Giovanni Reyna. Ein 17-Jähriger soll es also für die Borussia richten.

72 Aus dem linken Halbraum segelt ein langer Ball auf den Schädel von van Dijk. Der Niederländer befördert das Runde Richtung Oblak, findet jedoch nur seine Arme.

71 Einwechslung bei Borussia Dortmund: Giovanni Reyna

71 Auswechslung bei Borussia Dortmund: Axel Witsel

70 20 Minuten vor Schluss bringt Lucien Favre eine frische Offensivkraft. Julian Brandt übernimmt für Thorgan Hazard. Kann der Ex-Leverkusener die entscheidenden Akzente setzen?

69 Diesmal drückt Alexander-Arnold aus 20 Metern halbrechter Position ab, scheitert allerdings ebenfalls am abtauchenden Oblak. Nach einem kurzen Aufbäumen von Atlético haben die Reds wieder alles im Griff.

69 Einwechslung bei Borussia Dortmund: Julian Brandt

69 Auswechslung bei Borussia Dortmund: Thorgan Hazard

68 Wieder gefährlich! Alexander-Arnold tritt den Ball von der linken Fahne extrem scharf nach innen. Die Hereingabe wäre vermutlich im rechten Eck eingeschlagen, doch Oblak kann das erneut mit den Fingerspitzen verhindern.

68 Gelbe Karte für Juan Bernat (Paris Saint-Germain)

Juan Bernat grätscht Hakimi in die Beine und kassiert die erste Verwarnung auf Seite der Gastgeber.

67 Für PSG ergeben sich nun natürlich immer mehr Räume, da Dortmund was riskieren muss. Bisher spielen die Franzosen ihre Möglichkeiten aber nicht allzu konsequent aus.

65 Es fehlt einfach der letzte Wille bei der Borussia. Nach einer Freistoßflanke aus dem rechten Halbfeld verpassen in der Mitte sowohl Zagadou als auch Håland und letztlich muss Keylor Navas einmal mehr nicht eingreifen.

67 Latte! Wieder marschiert Salah halbrechts in den Sechzehner und chipt den Ball gefährlich nach innen. Dort kommt Robertson aus kürzester Distanz an die Kugel, trifft mit seinem Schädelstoß jedoch nur den Querbalken.

63 Jetzt kommt er also doch! Thomas Tuchel will mehr Tempo in der Umschaltbewegung und bringt für die letzte halbe Stunde Kylian Mbappé.

66 Eins sollte den Gastgebern natürlich auch klar sein: Ein Tor reicht für Atlético, um den Spielverlauf hier komplett auf den Kopf zu stellen. Und aktuell werden die Spanier auch deutlich besser.

63 Einwechslung bei Paris Saint-Germain: Kylian Mbappé

63 Auswechslung bei Paris Saint-Germain: Pablo Sarabia

63 Saúl gewinnt im Mittelfeld das Leder und donnert die Pille direkt auf die Kiste. Adrián sprintet zurück und hat Glück, dass der Ball knapp rechts am Tor vorbeifliegt.

61 Gelbe Karte für Mats Hummels (Borussia Dortmund)

Hummels unterbindet einen Konter auf die taktische Art und holt sich eine Karte ab.

61 Auch Atlético zeigt sich mal wieder! Aus der Distanz prüft João Félix Adrián, der die Kirsche nach vorne prallen lässt. Der Keeper und Correa gehen zum Ball, doch der Schlussmann bleibt Sieger.

59 Borussia Dortmund ist momentan zu sehr mit den Spielchen der Franzosen beschäftigt und hat sich den Wind komplett aus den Segeln nehmen lassen. Immerhin rennen die Schwarz-Gelben jetzt mal wieder an, finden aber rund um den Sechzehner einfach keinen Abschluss.

60 Gefährlich! Von der rechten Seite schlägt Alexander-Arnold einen überragenden Standard an den zweiten Pfosten. Dort verschätzt sich erst Oblak, während Firmino zum Abschluss kommt. Der Schlussmann fährt die rechte Pranke aus und verhindert das 2:0.

58 Auf der rechten Seite versucht sich Salah an einem pass in die Tiefe, doch das Leder springt dem Ägypter etwas unglücklich an den Unterarm, sodass die Szene abgepfiffen wird.

56 Der anfängliche Mut der Borussia ist in den letzten Minuten wieder ein wenig verfolgen. das liegt in erster Linie daran, dass Paris es gerade auch sehr routiniert und cool spielt. Die Hausherren nehmen immer wieder das Tempo raus und provozieren Freistöße.

56 Diego Costa zeigt sich sichtlich angefressen nach seiner Auswechslung und drückt auch den hämisch feiernden Liverpool-Fans noch ein paar Sprüche rein.

56 Einwechslung bei Atlético Madrid: Marcos Llorente

56 Auswechslung bei Atlético Madrid: Diego Costa

53 Paredes holt gegen Can einen Freistoß in zentraler Position 35 Meter vor dem Tor heraus. Ángel Di María führt aus und zimmert die Kugel mehr als sehenswert Richtung linker Giebel. Roman Bürki fliegt rechtzeitig los und dreht das Ding mit den Fingerspitzen um den Pfosten.

54 Wieder Oxlade-Chamberlain! Der Liverpool-Akteur donnert das Spielgerät aus rund 25 Metern in zentraler Position aufs flache linke Eck. Doch dort ist auch Oblak, der den Einschlag mit den rechten Fingerspitzen verhindert.

52 Diesmal empfängt Oxlade-Chamberlain ein Anspiel auf der halbrechten Seite im Sechzehner. Der Engländer drückt direkt ab, doch der Ball rutscht dem Angreifer über den Schlappen und segelt ins Toraus.

50 Die ersten Minuten machen Mut. Jetzt ist Paris plötzlich sehr passiv und Dortmund hat viel mehr Drive im eigenen Spiel als vor der Pause. Sancho wird nach einem Zusammenprall mit Kehrer kurz behandelt, kann aber sofort weitermachen.

50 Mané im Abseits!Aus dem rechten Halbraum chipt Oxlade-Chamberlain eine Flanke ans linke Fünfereck. Dort drückt Mané direkt ab und scheitert mit seinem Flachschuss an einer Glanzparade von Oblak.

48 Der BVB beginnt wie ausgewechselt. Die Gäste machen enorm Druck, gehen noch ins Pressing und erarbeiten sich zumindest mal einen Eckball. Die Hereingabe von Raphaël Guerreiro wird allerdings gleich am ersten Pfosten geklärt.

48 Halbrechts pflückt Salah einen langen Ball aus der Luft und visiert aus rund zehn Metern das linke Eck an. Der Schuss aus halbrechter Position ist allerdings zu ungenau und landet in den Armen von Oblak.

46 Ohne personelle Veränderungen gehts es in den zweiten Durchgang.

46 Weiter geht's mit den zweiten 45 Minuten! Beide Mannschaften kehren unverändert auf das grüne Parkett zurück.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Pause im Prinzenpark! Paris Saint-Germain führt nach 45 Minuten gegen Borussia Dortmund mit 2:0 und stünde mit diesem Resultat im Viertelfinale! Die Hausherren waren über die gesamte erste Hälfte das deutlich aktivere und wachere Team und gingen nach einer Ecke durch einen Neymar-Kopfball in Führung. Als die meisten sich schon in der Pause wähnten, schlug PSG in Person des Ex-Bayern Juan Bernat nochmals zu. Der BVB zeigt bisher eine seltsam mut- und planlose Vorstellung, die sicherlich nicht nur mit der bedrückenden Atmosphäre im leeren Stadion zusammenhängt. Da fehlt es an Mumm, Tempo und Offensivdrang. Die beste Nachricht für die Gäste, bei denen Goalgetter Håland am Rande eines Platzverweises wandelt, ist, dass nur ein einziges Tor zur Verlängerung fehlt. Gleich gehts weiter mit der zweiten Halbzeit.

45 Halbzeitfazit:

Zu einem ganz wichtigen Zeitpunkt schießt Liverpool das Tor, sodass es mit einer 1:0-Führung gegen Atlético in die Katakomben geht. In den ersten 45 Minuten waren die Reds natürlich nicht überraschend das dominantere Team, ohne sich dabei eine Großzahl an Chancen herausspielen zu können. Die Gäste standen wie gewohnt verdammt sicher, konnten sich allerdings ein paar Mal bei Oblak bedanken, der die gefährlichen Fernschüsse und Flanken der Klopp-Männer entschärfte. Kurz vor der Halbzeit waren die Rojiblancos kurz unaufmerksam und kassierten den Gegentreffer zum 1:0. Aktuell würde es in die Verlängerung gehen, sodass eine spannende zweite Hälfte ansteht. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45 Tooor für Paris Saint-Germain, 2:0 durch Juan Bernat

In der Nachspielzeit erhöht Paris doch noch! Dortmund kann sich nicht ordentlich befreien und Neymar bringt Di María ins Spiel, der Argentinier gibt rechts raus zu Pablo Sarabia, der mit dem ersten Kontakt im Strafraum scharf nach innen gibt. Dort hält Juan Bernat leicht die Fußspitze rein und bugsiert das Leder unhaltbar für Bürki ins lange Eck.

44 Das kann auch ins Auge gehen! Der bereits verwarnte Håland langt im Luftkampf mit Marquinhos mit dem Ellbogen zu und hat Glück, dass er nicht seine zweite Gelbe kassiert! das war zwar keine Absicht, dennoch hätten die Regeln eine Verwarnung durchaus hergegeben.

43 PSG scheint sich mit dem 1:0 erstmal zufrieden zu geben und hat wieder einen Gang zurückgeschaltet. Fällt dem BVB vor der Pause noch was ein?

43 Tooor für Liverpool FC, 1:0 durch Georginio Wijnaldum

Liverpool agiert das Hinspiel! Auf der rechten Seite marschiert Oxlade-Chamberlain bis zur Grundlinie und flankt die Murmel scharf an den Elferpunkt. Dort darf Wijnaldum unbedrängt zum Kopfball hochsteigen und das Leder per Aufsetzer sehenswert ins linke obere Eck befördern. Da sah die Hintermannschaft der Gäste ausnahmsweise mal nicht gut aus.

42 Ungefährlich! Aus dem Zentrum visiert Oxlade-Chamberlain das rechte Eck an. Der Flachschuss des Engländers ist allerdings zu ungenau und springt deutlich am Tor vorbei.

41 Thorgan Hazard gewinnt den Ball mal in aussichtsreicher Position und sucht aus 22 Metern halbrechter Position gleich den Abschluss. Sein Rechtsschuss geht dann aber gut zwei Meter links am Kasten vorbei.

40 Liverpool wird wieder stärker und donnert eine gefährliche Flanke nach der anderen in den Sechzehner. Dort behalten die Rojiblancos allerdings noch die Lufthoheit.

39 So könnte es gehen! Jadon Sancho kombiniert sich mit Hazard per Doppelpass in die Box und versucht es dann von links aus spitzem Winkel direkt, da Håland in der Mitte bestens bewacht ist. Navas lässt sich aber nicht überrumpeln und macht das Eck sicher zu.

38 Im Mittelfeld wird Correa auf der halbrechten Seite von Henderson abgeräumt und krümmt sich sofort am Boden. Wieder kochen die Emotionen hoch, doch auch die Szene kann Referee Makkelie souverän beruhigen.

36 Wieder steht Oblak im Weg! An eine Flanke von der rechten Seite kommt Firmino am rechten Fünfereck nicht mehr ran. Dennoch muss Oblak in seinem Kasten die Pranke ausfahren und den Ball nach vorne lenken.

36 geht mal was nach einer Standard? Jadon Sancho holt 30 Meter zentral vor dem Tor einen Freistoß raus und führt diesen auch gleich selbst aus. Sien Versuch ist aber zu zentral und Keylor Navas fängt das Leder locker ab.

35 Die Borussia hat vor allem im Spielaufbau. Hummels und Co. versuchen immer wieder, sich mit Kurzpässen vorzuarbeiten, kommen aber nicht mal an der ersten Pariser Pressinglinie vorbei. Letztlich endet das Ganze in einem Ballverlust oder einem langen Ball, der postwendend zurückkommt.

34 Für einen kurzen Moment zeigen sich die Gäste nicht sortiert! Auf der rechten Außenbahn gewinnt Salah den Ball mit einem kleinen Schubser gegen Lodi. Der Ägypter passt die Kirsche direkt nach innen zu Mané, der mit seinem zentralen Rechtsschuss an Oblak scheitert.

33 Paris Saint-Germain ist einfach das engagiertere Team. Selbst Cavani und Neymar ackern mit zurück bis an den eigenen Strafraum. Das war auch nicht immer so, aber der Traum vom Champions-League-Titel setzt offenbar Kräfte frei.

31 Wieder wird es emotional! Im Mittelfeld hebt João Félix zu leicht gegen Henderson ab, der den Angreifer anschließend anschnauzt. Gleichzeitig fordern die Gäste Gelb, sodass der Unparteiische die Gemüter erstmal beruhigen muss.

30 Nach einer halben Stunde ist die Führung für die Gastgeber absolut verdient. PSG ist das aktivere Team und lässt den BVB nur selten zur Entfaltung kommen. Dortmund wird nun was ändern müssen, denn es muss zwingend ein Tor her wenn das Abenteuer Königsklasse weitergehen soll.

29 Aktuell schaffen es die Gäste, das Tempo aus dem Spiel zu nehmen. Liverpool hat momentan große Probleme, überhaupt ins letzte Drittel zu kommen, während die Rojiblancos die ersten 30 Minuten gleich überstanden haben.

28 Tooor für Paris Saint-Germain, 1:0 durch Neymar

Paris führt! Und das verteidigt Dortmund einfach nicht gut. Ángel Di María zieht einen Eckball von rechts mit links scharf in den Fünfer. Bürki bleibt auf der Linie und der für Neymar eingeteilte Hakimi pennt völlig. So kann der Brasilianer aus fünf Metern unbedrängt zur Führung einköpfen.

26 Nochmal Glück gehabt! Paris überlistet erstmals die Dortmunder Kette und nach einem feinen Pass in die Tiefe geht Edinson Cavani von halbrechts alleine auf Roman Bürki zu. Der Uruguayer visiert das lange Eck an, Bürki lenkt die Pille mit einem starken Reflex gerade noch am Pfosten vorbei.

26 Ein langer Ball landet am zweiten Pfosten auf dem Kopf von van Dijk. Erneut kriegt der Verteidiger nicht genug Druck hinter den Ball. Anschließend können die Rojiblancos klären.

24 Glück gehabt! Dan-Axel Zagadou wird im Strafraum von Di María getunnelt und hält den Argentinier dann mit dem ausgestreckten Arm auf. Wenn di Maria da nicht ganz so plump zu Boden geht, kann es da durchaus Elfmeter geben.

23 Diego Costa, wie man ihn kennt. Der Angreifer wirft einen Ball nach einem Foulpfiff weg und kassiert eine harte Ermahnung des Unparteiischen. Das ganze Stadion fordert dagegen Gelb, die durchaus berechtigt gewesen wäre.

22 Wieder lauert Håland in der Mitte auf eine flache Hereingabe, doch Presnel Kimpembe grätscht im letzten Moment dazwischen und nimmt dem Norweger die Kugel vom Fuß.

21 Auch hier wird es nach einer Ecke gefährlich! Nach einer Hereingabe von der linken Seite kommt Mané zum Kopfball. Das Spielgerät wird noch leicht abgefälscht und landet am Fünfer bei van Dijk, der allerdings nicht mehr richtig rankommt.

20 Langsam aber sicher kommt Dortmund besser ins Spiel. Der deutsche Vizemeister gewinnt immer mehr Bälle und bekommt nun auch Zug in die Umschaltbewegung.

18 Erste Chance für den BVB! Achraf Hakimi macht über rechts Tempo und zieht den Ball dann scharf nach innen. Am zweiten Pfosten verpasst Erling Håland mit dem langen Bein knapp, doch der ball bleibt heiß. Raphaël Guerreiro flankt halbhoch an die Strafraumgrenze, wo Jadon Sancho das Ding mit vollem Risiko volley nimmt und den Kasten um einige Meter verfehlt.

18 Da wäre es fast passiert! Von der linken Fahne kommt eine Ecke an den kurzen Pfosten geflogen. Dort löst sich Felipe im richtigen Moment und wuchtet die Kirsche nur knapp am Liverpool-Kasten vorbei.

17 Nicht überraschend lässt sich Atlético hier wahnsinnig weit zurückfallen. Die Spanier werden auch nicht nervös, wenn man mal mehrere Minuten an den eigenen Sechzehner festgenagelt wird. Des Weiteren lauern die Simeone-Männer auf Kontermöglichkeiten.

16 Gelbe Karte für Erling Håland (Borussia Dortmund)

Håland setzt gegen Leandro Paredes nach, kommt dabei aber zu spät und senst den Pariser voll um. Da zückt dann auch der bis dato sehr nachsichtige englische Referee mal Gelb.

14 Insgesamt passt das Spiel ein bisschen zur trostlosen Atmosphäre. PSG ist bemüht, hat aber gegen solide verteidigende Dortmunder kaum Ideen. Die Gäste tun offensiv bisher gar nichts und beschränken sich darauf, die null zu halten.

14 Starke Parade von Oblak! Auf der halbrechten Seite springt ein Ball zu Oxlade-Chamberlain, der aus rund 20 Metern direkt abdrückt. Im Strafraum herrscht ganz viel Verkehr und dennoch faustet Oblak den strammen Schuss souverän aus der Gefahrenzone.

13 Sympathisch macht sich der Schlussmann der Gäste in den ersten Minuten auch nicht unbedingt, da Oblak sich bei seinen Abstößen wahnsinnig viel Zeit lässt.

11 Diesmal versucht sich Henderson aus der Distanz, doch der Rechtschuss des Captain springt deutlich links am Gehäuse von Oblak vorbei.

11 Nach zehn Minuten kommt die Borussia erstmals wirklich aus der eigenen Hälfte, gibt den Ball dann aber auch gleich wieder her. Es spielt nur Paris, das allerdings bisher auch nicht wirklich zielstrebig.

10 Im Mittelfeld gewinnt Mané den Ball gegen Koke. Anschließend gelangt das Leder zu Salah, der an der halbrechten Sechzehnerseite nach innen zieht. Der Linksschuss des Angreifers zischt knapp am linken Lattenkreuz vorbei.

9 Wieder das gewohnte Bild: Neymar liegt am Boden. Diesmal sah das allerdings auch wirklich übel aus, denn der Spielmacher der Gastgeberist nach einem Duell mit Hummels unglücklich auf die Schulter gefallen. Neymar wird kurz behandelt, kann aber offenbar weitermachen.

8 Für den Champions League Abend gibt es auch das perfekte englische Wetter obendrauf. Aktuell schüttet es aus allen Eimern, sodass der rutschige Untergrund den schönsten Fußball am heutigen Abend nicht zulässt.

7 Der BVB ist bisher extrem passiv. Juan Bernat darf Pablo Sarabia in die Boix schicken, der von links an den Elfer flankt. Dort lauert Ángel Di María, doch Axel Witsel passt auf und klärt per Kopf.

6 Ganz so gespenstisch wie befürchtet ist die Stimmung im Parc des Princes übrigens doch nicht. Die Verantwortlichen von PSG lassen ein paar Fangesänge vom band laufen, zudem haben sich außerhalb des Stadions einige Anhänger versammelt, die u.a. Feuerwerk zünden, das im Stadion zu sehen ist.

5 Aus dem rechten Halbfeld kommt von Alexander-Arnold eine Flanke an den Elferpunkt gesegelt. Dort schraubt sich Wijnaldum nach oben, köpft die Kugel jedoch genau in die Arme von Oblak.

4 Die heimischen Fans peitschen ihre Männer nach vorne, die sich schnell im letzten Drittel festsetzen. Allerdings ist es dort nicht überraschend unfassbar eng, da die Spanier in Höllentempo die kleinen Lücken zulaufen.

4 Paris hat in dieser Anfangsphase deutlich mehr Ballbesitz und steht sehr hoch. Dortmund kann sich bisher nicht spielerisch befreien und ist fast durchgehend in der Defensive.

1 Was ein Start von Atlético! Von der halbrechten Seite spielt João Félix einen überragenden Pass in die Tiefe zu Diego Costa. Der Stürmer sprintet allerdings zu weit nach rechts, sodass sein Flachschuss nur ans Außennetz klatscht.

2 Nach 30 Sekunden liegt Neymar erstmals am Boden. Der Brasilianer kriegt am Mittelkreis von Emre Can ordentlich einen mit und weiß gleich, was hier heute Sache ist.

1 Los geht's auf der Insel! Die Gäste stoßen im schwarzen Dress an, während Liverpool im roten Anzug daherkommt.

1 Spielbeginn

1 Los gehts! Paris ist wie gewohnt in blau unterwegs, Dortmund spielt heute komplett in gelb.

1 Spielbeginn

Die Atmosphäre ist einfach bedrückend. Kein Mensch im riesigen Fußballtempel von Paris, damit müssen die Akteure auf dem Rasen erstmal klarkommen. Die Champions-League-Hymne erklingt auf jeden Fall auch für die Spieler alleine und in wenigen Minuten rollt hier dann auch endlich der Ball!

Blicken wir nochmal auf die Aufstellung der Hausherren: Thomas Tuchel muss heute nicht nur den angeschlagen auf der Bank sitzenden Kylian Mbappè, sondern auch seinen verletzten Kapitän Thiago Silva ersetzen. Zudem fehlen Marco Verratti und Thomas Meunier gelbgesperrt. So bekommt u.a. Thilo Kehrer rechts in der Viererkette mal wieder eine Chance, die andere Seitenlinie wird vom Ex-Münchner Juan Bernat bearbeitet. Julian Draxler muss einmal mehr auf der Bank Platz nehmen.

Beide Mannschaften machen sich in den Katakomben bereit, sodass es hier in wenigen Augenblicken losgehen kann. Leiter des heutigen Matches ist der Niederländer Danny Makkelie, der in den kommenden 90 Minuten von seinen zwei Assistenten Mario Diks sowie Hessel Steegstra unterstützt wird.

Coach Simeone äußerte sich vor auf der obligatorischen Pressekonferenz zum Coronavirus: "Das wäre nicht fair, wenn Liverpool mit Fans bei uns spielen müsste und wir dann ohne Fans hier spielen würden. Wenn keine Fans beim Spiel wären, wäre es nicht fair. Sie machen einen gewissen Teil des Spiels aus." Das bedeutet, dass man sich am heutigen Abend wieder auf eine atemberaubende Atmosphäre an der Anfield Road freuen darf. Ob das nach 90 Minuten oder mehr immer noch so sein wird, bleibt abzuwarten, da die Spanier sich in den letzten zehn Aufeinandertreffen gegen Engländer gleich achtmal durchsetzten.

Geleitet wird die Partie von einem Unparteiischengespann aus England. Schiedsrichter Anthony Taylor wird an den Seitenlinien von Gary Beswick und Adam Nunn unterstützt. Vierter Offizieller ist Craig Pawson und die Videobilder werden von Stuart Attwell und seinem Assistenten Paul Tierney ausgewertet.

Auch bei Borussia Dortmund lief es in den letzten Wochen rund. Durch die Siege in Bremen und gegen Freiburg sowie das jüngste 2:1 im Topsiel bei Borussia Mönchengladbach hat sich Schwarz-Gelb wieder auf Rang zwei der Bundesligatabelle vorgearbeitet. Um die aktuelle Serie von fünf Plichtspielsiegen in Folge auszubauen, muss der BVB heute Besonderes leisten. "Wir wollen und wir müssen hier eine große Leistung bringen, wenn wir uns qualifizieren wollen", stellte Lucien Favre klar und verriet auch, wie das klappen soll. "Wir wollen versuchen, diesen Gegner zu destabilisieren. Wir können uns nicht darauf beschränken, nur zu verteidigen", so der Schweizer vor der Reise in die französische Hauptstadt.

Atlético kommt dagegen mit hervorragender Ausgangslage und ganz breiter Brust nach England gereist. Seit sechs Spielen sind die Simeone-Männer ungeschlagen und wollen heute den Titelverteidiger aus dem Wettbewerb werfen, um ins Viertelfinale einzuziehen. Nach den bitteren Finalniederlagen 2014 sowie 2016 gegen den Stadtrivalen Real will man endlich den Titel nach Hause holen. Dabei dürften die Spanier auch heute wieder mindestens 90 Minuten lang mit dem Messer zwischen den Zähnen in die Zweikämpfe werfen. Die Gäste sollten allerdings gewarnt sein, bog Liverpool im vergangenen Jahr doch eine 3:0-Pleite in Barcelona in einen 4:0-Erfolg vor heimischer Kulisse um.

Seit der 1:2-Niederlage im Hinspiel gegen den BVB lief die Pariser Tormaschine wieder auf Hochtouren. Auf ein wildes 4:3 gegen Girondins Bordeaux folgte ein 4:0 gegen Dijon bevor vor Wochenfrist mit einem 5:1-Auswärtssieg bei Olympique Lyon das Pokalfinale gebucht wurde. Mbappé traf dreifach. Wenn es nach Trainer Thomas Tuchel geht, soll es heute ähnlich hoch hergehen wie in den letzten Spielen. "Uns reicht ein 1:0 zum Weiterkommen – aber wir sind kein Team, das nur 1:0 gewinnt. Wir wollen attackieren und so viele Tore wie möglich erzielen", kündigte der 46-Jährige vor dem zweiten Duell mit seinem Ex-Klub an.

Klopp sprach vor dem entscheidenden Duell gegen Atlético mit den Journalisten: "In der Regel lernen wir aus der ersten Hälfte, zeigen den Jungs ein paar Szenen, und sehr oft verbessern wir uns in der zweiten Hälfte. Und diesmal hatten wir nicht 15 Minuten, sondern drei Wochen. Einige Dinge sind jetzt viel klarer als zuvor. Wir brauchen höheres Tempo, besseres Umschalten, mutigeren Fußball in bestimmten Situationen. Wenn du vorhersehbar spielst, verteidigt dich Atlético sechs Monate lang ohne Verschnaufpause."

Apropos Coronavirus: Gestern wurde bekannt, dass sich ausgerechnet einer der Topstars von PSG auf eine Infektion hat testen lassen. Heute kam dann die Entwarnung. Kylian Mbappé hat sich nicht angesteckt und kann spielen. Nachdem der Franzose das Abschlusstraining verpasst hat, sitzt er allerdings zunächst nur auf der Bank. Cavani und Sarabia starten gemeinsam mit Neymar und di Maria in der Offensive. Lucien Favre schickt derweil die gleiche Startelf ins Rennen wie im Hinspiel. Heißt: Jadon Sancho beginnt, Julian Brandt sitzt auf der Bank.

Ungewohnte Zeiten in Liverpool! In den letzten Wochen kassierte der Titelverteidiger gleich drei Pleiten in fünf Partien, darunter auch die 1:0-Pleite in Madrid, sodass heute eine Mammut-Aufgabe auf die Engländer an der Anfield Road wartet. In der Liga kassierte man nebenbei noch das 3:0 bei Watford, sodass sich die "Invincible Season" auch ausgeträumt hat. Auch im FA Cup war bei Chelsea London Schluss. Dementsprechend stehen die Hausherren heute enorm unter Druck, da die eigentlich starke Saison bei einem Ausscheiden doch eine kleine Macke bekommen würde.

Geister-Stimmung in der Königsklasse: Als Folge der Ausbreitung des Coronavirus wird die Partie zwischen Paris Saint-Germain und Borussia Dortmund an diesem Abend ohne Zuschauer ausgetragen. Ein gewöhnungsbedürftiges Bild, an das man sich dennoch wohl wird gewöhnen müssen in den nächsten Wochen. Rein sportlich betrachtet muss es für die auswärts antretende Borussia nicht unbedingt ein Nachteil sein, dennoch ist es natürlich in erster Linie ungewohnt. "Wir sind so gewöhnt an unsere Fans, auswärts und zuhause. Es wird nicht das Gleiche sein", so BVB-Coach Lucien Favre im Vorfeld der Partie.

Hallo und ein herzliches Willkommen zum Rückspiel zwischen Liverpool sowie Atlético Madrid. Ab 21 Uhr kämpfen die zwei Vereine um den Einzug ins Viertelfinale.

Hallo und herzlich willkommen zur UEFA Champions League! Für Borussia Dortmund steht an diesem Abend das Rückspiel beim französischen Meister Paris Saint-Germain an. Nach dem 2:1-Sieg im Hinspiel muss der BVB nun ab 21 Uhr im Prinzenpark ran.

90 Fazit:

Der RB Leipzig gewinnt das Champions-League-Achtelfinalrückspiel gegen den Tottenham Hotspur FC mit 3:0 und zieht erstmals in seiner jungen Geschichte und als erster Bundesligist der laufenden Saison in die Runde der letzten Acht ein. Nach ihrer 2:0-Pausenführung ließen es die Sachsen etwas ruhiger angehen, hatten ihre defensiven Räume aber komplett im Griff. Aktivere, aber weiterhin völlig harmlose Nordlondoner kamen dem ersten von drei nötigen Treffern nicht ein einziges Mal ernsthaft nahe, so dass die Nagelsmann-Truppe ihr dickes Polster äußerst souverän hielt. In der Schlussphase setzte der eingewechselte Forsberg dann mit dem dritten Treffer den Endpunkt auf einen aus Heimsicht rundum gelungenen Abend. Während die Roten Bullen weiterhin vom Endspiel in Istanbul träumen dürfen, ist die internationale Saison des Vorjahresfinalisten nach dieser Runde beendet. Die Auslosung der Achtelfinalpaarungen, die in der ersten Aprilhälfte ausgetragen werden, findet am 20. März statt. Der RB Leipzig empfängt in der Bundesliga am Samstag den SC Freiburg. Der Tottenham Hotspur FC hat am Sonntag den Manchester United FC zu Gast. Einen schönen Abend noch!

90 Spielende

90 Auch Werner probiert es noch einmal, feuert vom rechten Strafraumeck auf die flache linke Ecke. Lloris ist schnell unten und hält das Spielgerät fest. Augenblicke ertönt der Abpfiff.

90 Gedson Fernandes zieht aus halblinken 21 Metern mit rechts ab. Gulácsi hält den flachen Versuch in der halblinken Ecke fest.

90 Fazit

Torreicher Abend im zuschauerarmen Mestalla: Der FC Valencia verabschiedet sich vor Geisterkulisse aus der UEFA Champions League. Die Spanier zeigen gegen Atalanta Bergamo zwar häufig gute Ansätze, lassen sich aber einfach zu leicht auskontern. Nach zwei Strafstößen im ersten Durchgang verwertet Iličič nach dem Seitenwechsel einen der schnellen Gegenstöße und egalisiert damit die erstmalige Führung Valencias. Viel Hoffnung verbleibt danach nicht mehr. Deshalb feiern die Lombarden nach Iličič' viertem Streich nun den Einzug ins Viertelfinale - dort haben sie wohl nur wenige Fußballfans erwartet.

90 Spielende

90 Die Hälfte des Nachschlags ist bereits verstrichen. Die Sachsen sind durchaus noch an einem vierten Tor interessiert.

90 Zumindest ein Gästespieler nimmt noch einen positiven Aspekt mit auf die Heimreise. Der 17-jährige Malachi Walcott, heute erstmals im Profikader, feiert sein Debüt im ersten Team der Lilywhites.

90 Einwechslung bei Tottenham Hotspur: Malachi Walcott

90 Auswechslung bei Tottenham Hotspur: Serge Aurier

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 6

Obwohl die Entscheidung über das Weiterkommen bereits gefallen ist, werden sechs Minuten nachgespielt. Der Grund ist die Unterbrechung wegen Mukieles Verletzung am Kopf.

87 Tooor für RB Leipzig, 3:0 durch Emil Forsberg

Joker Forsberg sticht nach 26 Sekunden! Der den Matchwinner Sabitzer ersetzende Schwede vollendet aus mittigen neun Metern mit dem rechten Fuß in der rechten Ecke, nachdem ein Schuss durch Adams geblockt worden und ihm das Leder für die Füße gerollt ist.

85 Gelbe Karte für Remo Freuler (Atalanta)

Der Aushilfskapitän wird getunnelt und bedankt sich mit einem Foul.

87 Einwechslung bei RB Leipzig: Emil Forsberg

84 Da wurde es beinahe wieder gefährlich, weil Cheryshev einen hohen Steilpass der Lombarden per Brust runternehmen will. Der Ball prallt zwar zu Cillessen, der Torwart muss allerdings rauskommen. Ansonsten hätte Zapata zugeschlagen.

87 Auswechslung bei RB Leipzig: Marcel Sabitzer

86 Nach einem Doppelpass mit Werner kommt Upamecano am Elfmeterpunkt einen Schritt zu spät gegen den herausstürmenden Keeper Lloris. Tanganga räumt den Leipziger mit einem Bodycheck sehr unsanft ab. Der spanische Referee sieht in diesem Einsteigen aber kein strafstoßwürdiges Vergehen.

83 Einwechslung bei Atalanta: Adrien Tameze

83 Auswechslung bei Atalanta: Mario Pašalić

84 Die Spurs werden nach diesem Match also nur noch in der Premier League vertreten sein. Dort sind sie im Kampf um eine erneute Qualifikation für die Königsklasse abgeschlagen, haben momentan sieben Punkte Rückstand auf Rang vier.

83 Tooor für Atalanta, 3:4 durch Josip Iličič

Viererpack! Iličič fängt einen Abpraller ab und könnte halblinks Gómez bedienen. Er macht es aber lieber selbst, legt sich die Kugel auf den linken Schlappen und drischt sie aus 14 Metern flach in das rechte Eck.

80 Scharfe Flanke von der linken Seite, Cheryshev bringt die Kugel rein. In der Mitte fehlen Gameiro nur wenige Zentimeter.

81 Lo Celso, der kurz vor der Pause die beste Gästechance hatte, macht in den Schlussminuten Platz für Gedson Fernandes, den die Spurs für die Rückrunde von SL Benfica verpflichtet haben.

80 Einwechslung bei Tottenham Hotspur: Gedson Fernandes

79 Einwechslung bei Valencia CF: Alessandro Florenzi

80 Auswechslung bei Tottenham Hotspur: Giovani Lo Celso

79 Auswechslung bei Valencia CF: Rodrigo

78 Einwechslung bei Atalanta: Ruslan Malinovskiy

78 Auswechslung bei Atalanta: Papu Gómez

78 Die Heimfans feiern bereits den Einzug in das Viertelfinale. Ob sie diesem wegen des Corona-Virus überhaupt vor Ort beiwohnen dürfen, werden die nächsten Wochen zeigen. Ausgetragen werden sollen die beiden Begegnungen in der ersten Aprilhälfte.

74 Einwechslung bei Valencia CF: Denis Cheryshev

74 Auswechslung bei Valencia CF: Francis Coquelin

75 Nach Lucas' flacher Ablage von der linken Fahne nimmt Alli aus mittigen zehn Metern direkt ab. Das Spielgerät landet in Gulácsis Händen, ohne dass sich der wirklich seitlich bewegen muss.

73 Wieder taucht Dreierpacker Iličič im Sechzehner auf, diesmal läuft er sich allerdings gegen zwei Spanier fest.

74 Die Sachsen lassen nun Ball und Gegner wieder häufiger laufen und befinden sich im Schongang in Richtung Viertelfinale. In den bisherigen 164 Minuten dieser Paarung haben sie den ersatzgeschwächten Vorjahresfinalisten komplett im Griff.

71 Tooor für Atalanta, 3:3 durch Josip Iličič

Das 13. Tor für Iličič in 2020 - damit zieht er mit Cristiano Ronaldo gleich! Der Stürmer bekommt einen Abpraller auf den Fuß und könnte Gómez halblinks bedienen. Er macht es aber lieber selbst, aus 14 Metern drischt Iličič die Kugel flach ins rechte Eck.

70 Ein knallharter Flachschuss von Zapata wird durch Cillessen pariert. Der Niederländer macht das kurze Eck zu und macht die Situation mit dem Fuß zu Nichte.

71 Gelbe Karte für Marcel Sabitzer (RB Leipzig)

Der Leipziger Kapitän stellt Alli im Mittelfeld bei erhöhtem Tempo ein Bein. Er kassiert seine zweite Gelbe Karte im laufenden Wettbewerb.

70 Gelbe Karte für Dele Alli (Tottenham Hotspur)



67 Tooor für Valencia CF, 3:2 durch Ferrán Torres

Erstmals die Führung für die Hausherren! Parejo spielt Ferrán Torres in der Spitze frei, Sportiello kommt dem Angreifer entgegen. Dadurch kann der zum Lupfer ansetzen und auf 3:2 stellen.

68 Gelbe Karte für Japhet Tanganga (Tottenham Hotspur)

Das Eigengewächs greift Werner im Mittelfeld mit beiden Armen um die Hüfte und bringt ihn zu Fall.

67 Im letzten Moment! Hateboer rennt von rechts in den Sechzehner, kommt nach einem Kreuzen von Gonçalo Guedes allerdings leicht ins Taumeln. Dadurch kann der eingewechselte Angreifer noch einen Fuß reinbringen.

67 Upamecano schaltet sich auf rechts mit nach vorne ein und steckt in den Sechzehner zu Haïdara durch. Der wird im Zweikampf von Dier sauber vom Leder getrennt, bevor er einen Pass auf Schick spielen kann.

64 Gelbe Karte für Daniel Wass (Valencia CF)

Mit einer Grötsche trifft Wass nicht den Ball, nur Gómez.

64 Das Mourinho-Team hat in dieser Phase zwar hohe Ballbesitzanteile, weiß aber nur wenig mit dem Leder anzufangen. Nur selten findet es Wege in den Sechzehner der Sachsen; Gulácsi hat bis zu diesem Zeitpunkt nur einmal ernsthaft eingreifen müssen.

61 Der eigene Mann verhindert den Einschlag: Iličič visiert aus 14 Metern das linke Eck an und trifft Mitspieler Pašalić.

59 Den fälligen Freistoß tippt Gómez an, dann läuft Iličič los - und verliert den Ball.

61 Nach einem 30-Meter-Solo vom linken Flügel in das offensive Zentrum zieht Werner aus gut 21 Metern mit rechts ab. Auch dieser Versuch ist viel zu hoch angesetzt.

60 Der heute eher unauffällige Nkunku verabschiedet sich in den vorzeitigen Feierabend. Nagelsmanns zweiter Joler ist Haïdara.

58 Gelbe Karte für Geoffrey Kondogbia (Valencia CF)

Für sein Foul an Iličič sieht der Franzose noch Gelb.

58 Freistoß für Bergamo, 20 Meter vor dem Kasten.

59 Einwechslung bei RB Leipzig: Amadou Haïdara

59 Auswechslung bei RB Leipzig: Christopher Nkunku

58 Schick rennt über halblinks in den Strafraum, um aus 14 Metern und vollem Lauf mit links abzuziehen. Wegen starker Rücklage rauscht das Leder weit über Lloris' Kasten.

57 Mukiele wird durch Adams ersetzt. Der 21-jährige Amerikaner feiert sein Debüt in der Champions League.

56 Aus der Drehung schießt Kevin Gameiro den Ball weit am linken Pfosten vorbei. Da hat er das Tor scheinbar woanders erwartet.

56 Einwechslung bei RB Leipzig: Tyler Adams

56 Auswechslung bei RB Leipzig: Nordi Mukiele

54 Zapata tankt sich regelrecht in den Strafraum. Kurz vor der Torauslinie legt er quer, findet aber nur Coquelin.

55 Der Franzose muss vom Rasen betragen werden und kann definitiv nicht weiterspielen.

53 Nach einem Eckball von der rechten Seite köpft Gayà aus 13 Metern auf das rechte Eck. Hateboer wehrt per Kopf ab.

53 Leipzig ist nach Wiederanpfiff passiver, setzt nun zumindest vorerst in erster Linie auf die Verteidigung des eigenen Kastens. Derweil muss Mukiele auf dem Rasen behandelt werden, nachdem er einen Ball aus kurzer Distanz gegen den Kopf bekommen hat und wohl kurz bewusstlos gewesen ist.

51 Tooor für Valencia CF, 2:2 durch Kevin Gameiro

Wieder gleicht Valencia aus! Ferrán Torres erhält den Ball aus rechts, hebt den Kopf und flankt butterweich an den Fünfmeterraum. Gleich zwei Angreifer stehen gut, Gameiro lässt sich die Nummer nicht nehmen und köpft aus kurzer Distanz ein.

51 Lattentreffer! Remo Freuler hält aus 17 Metern hart drauf, das Leder fliegt über Cillessen hinweg an den Querbalken.

50 Rodrigos Steilpass ist deutlich zu weit, Hateboer kann zurück zu Sportiello legen. Der Schlussmann haut die Kugel raus.

50 Gelbe Karte für Konrad Laimer (RB Leipzig)

Laimer hängt im Laufduell mit Lo Celso im Mittelfeld lange an dessen Schulter. Nachdem der Argentinier zu Boden gegangen ist, wird der Österreicher mit der Gelben Karte bestraft.

49 Weder Julian Nagelsmann noch José Mourinho haben in der Pause personelle Änderungen vorgenommen. Die offensiven Alternativen des Portugiesen sind alles andere als prominent: Mit dem 18-jährigen Iren Parrott hat er nur einen echten Angreifer auf der Bank.

46 Der Arbeitstag von Diakhaby, der zwei Elfmeter verursachte, ist vorbei. Stürmer Gonçalo Guedes mischt mit.

46 Einwechslung bei Valencia CF: Gonçalo Guedes

46 Auswechslung bei Valencia CF: Mouctar Diakhaby

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Willkommen zurück zum zweiten Durchgang in der Red-Bull-Arena! Die Sachsen haben von Beginn an verdeutlicht, das Heft des Handelns in die Hand nehmen zu wollen. Dank einer effizienten Chancenverwertung gestalteten sie das Ergebnis früh zu ihren Gunsten und bekamen erst in den Minuten unmittelbar vor dem Kabinengang zu spüren, dass Tottenham sich nicht noch geschlagen gibt. Sind die Spurs in der Lage, das Weiterkommen der Nagelsmann-Truppe noch einmal in Gefahr zu bringen?

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit

Mit einem frühen Tor biegt Atalanta Bergamo vor Geisterkulisse schnell auf die Siegerstraße ein, lässt in der 21. Minute aber wieder Hoffnung bei den Hausherren aufkeimen. Auch auf den Straßen neben dem Stadion glaubt man, so verraten es die Gesänge die nach innen dringen, wieder an ein Viertelfinale. Grundsätzlich kann man auch optimistisch sein, nach Startproblemen kommt Valencia immer besser rein. Allerdings verursacht Pechvogel Mouctar Diakhaby kurz vor dem Seitenwechsel erneut einen Elfmeter, es ist sein zweiter folgenreicher Fehler an diesem Abend. Iličič bedankt sich - und für Valencia wird es verdammt schwer.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Iličič flankt auf den zweiten Pfosten, findet aber keinen Mitspieler.

45 Der Freistoß landet in der Mauer, Gameiro wehrt mit der Hand ab - und Bergamo darf erneut.

45 Halbzeitfazit:

Der RB Leipzig führt zur Pause des Champions-League-Achtelfinalrückspiels gegen den Tottenham Hotspur FC mit 2:0 und ist dem größten internationalen Erfolg der Vereinsgeschichte sehr nahe. Die Sachsen vermittelten in der Anfangsphase den spritzigeren Eindruck und belohnten sich bereits in der 10. Minute mit dem Führungstor, das Sabitzer mit einem Schuss aus zentralen 18 Metern besorgte. Sie blieben daraufhin aktiv und legten erneut durch Sabitzer schnell den zweiten Treffer nach (21.). Auch in der Folge war das Nagelsmann-Team tonangebend und ließ am eigenen Sechzehner lange Zeit nichts anbrennen, klare Chancen zu weiteren Treffern ergaben sich aus dieser Überlegenheit allerdings nicht. Erst in Minute 42 kam der Vorjahresfinalist aus Nordlondon durch Lo Celso zu einer ersten Gelegenheit. Bis gleich!

45 Gosens wird 22 Meter vor dem Kasten von Coquelin umgeräumt. Da freuen sich die Standardexperten.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

44 Einwechslung bei Atalanta: Duván Zapata

44 Auswechslung bei Atalanta: Marten de Roon

45 Ende 1. Halbzeit

45 Gelbe Karte für Harry Winks (Tottenham Hotspur)

Winks reißt Laimer zu Boden, um einen Leipziger Konter im Keim zu ersticken. Dieses taktische Vergehen zieht eine Gelbe Karte nach sich.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Durchgang eins wird um 60 Sekunden verlängert.

45 Schick aus kurzer Distanz! Nach Nkunkus verpasster Direktabnahme einer Flanke von rechts wird der Tscheche an der Fünferkante von Dier angeschossen. Der Abpraller kullert in Richtung rechter Ecke. Lloris verhindert den Einschlag mit den Fingerspitzen.

44 Gulácsi pflückt Lo Celsos Eckstoßflanke von der rechten Fahne problemlos an der Fünferkante aus der Luft.

43 Tooor für Atalanta, 1:2 durch Josip Iličič

Verlängerung ausgeschlossen - Iličič bleibt erneut eiskalt! Er versenkt den Strafstoß flach in der rechten Ecke, Cillessen springt wieder nach links.

42 Gelbe Karte für Mouctar Diakhaby (Valencia CF)

Diakhaby schiebt seinen Körper in einen Zweikampf, wehrt den Ball dabei aber mit dem Arm ab. Damit verursacht er schon den zweiten Strafstoß.

42 Elfmeter für Atalanta!

42 Wieder erwischt es Marten de Roon. Diesmal knallt im Zweikampf eine Hand in sein Gesicht.

41 Torhüter Cillessen muss rauskommen, um einen Ball vor Iličič zu klären. Er ist am linken Strafraumeck nur eine Sekunde vor dem Stürmer da.

42 Lo Celso mit der besten Gästechance! Der Argentinier tankt sich von rechts in den Strafraum und visiert aus gut 13 Metern mit dem linken Innenrist die flach linke Ecke an. Gulácsi stoppt den scharfen Schuss mit der rechten Hand.

39 Kurz war Atalanta in Unterzahl, jetzt sind die Norditaliener wieder vollzählig.

39 Upamecano begeht auf der halbrechten Abwehrseite im Aufbau einen schlimmen Fehlpass, kann diesen aber schnell wieder ausbügeln, indem er Lo Celso in einer Unterzahlsituation den Ball abnimmt.

38 Verletzungsunterbrechung im Mestalla. Marten de Roon liegt schon länger auf dem Rasen.

37 Die Hausherren geben weiterhin die Richtung vor, kombinieren sich fast bei jedem Versuch bis in das letzte Felddrittel. Weitere Großchancen lassen zwar auf sich warten, doch kann Julian Nagelsmann mit der bisher gezeigten Leistung äußerst zufrieden sein.

35 Bei Valencias Ecken wird es nur im Anschluss gefährlich. Wieder landet der Ball im Rückraum, Rodrigo schießt aus 19 Metern drauf. Abgefälscht von Palomino landet der Ball im Aus.

33 Gelbe Karte für Francis Coquelin (Valencia CF)

Bei einem Befreiungsschlag ist das Bein von Coquelin viel zu hoch. Er trifft Hateboer an der Schulter.

34 Gelbe Karte für Ryan Sessegnon (Tottenham Hotspur)

Der Youngster tritt Mukiele schmerzhaft auf dessen rechten Knöchel. Referee Del Cerro Grande ahndet dieses Vergehen mit der ersten Verwarnung des Abends.

33 Werner zieht aus dem halblinken Offensivkorridor nach innen und kann mangels Druck der Verteidiger Maß nehmen. Aus 20 Metern zirkelt er das Spielgerät recht weit am rechten Winkel vorbei.

31 Wieder ein Rodrigo-Schuss aus der zweiten Reige: Diesmal versucht es der Spanier mit einem Schlenzer aus halbrechter Position, zielt aber zu hoch.

29 Gayàs Flanke fliegt von der linken Seite auf den zweiten Pfosten, Ferrán Torres köpft in die Mitte. Dort ist Keeper Sportiello zur Stelle.

30 Werner gegen Lloris! Der deutsche Nationalspieler nimmt erneut auf rechts an Fahrt auf, tankt sich diesmal in den Sechzehner und feuert aus vollem Lauf und 15 Metern auf die halbhohe rechte Ecke. Lloris ist schnell unten und wehrt zur Seite ab.

27 Das war zu wenig: Papu Gómez versucht es von der linken Sechzehnerkante mit einem Chip auf den rechten Torwinkel. Sein Versuch ist völlig ungefährlich.

27 Werner wirft auf der rechten Außenbahn den Turbo an, nachdem Klostermann gegen Lucas einen schnellen Gegenstoß der Nordlondoner gestoppt hat. Seine Hereingabe für Schick ist etwas zu ungenau und landet im linken Seitenaus.

25 Eine vielversprechende Flanke von der linken Seite fliegt einen Hauch zu hoch für Iličič in der Mitte.

24 Damit benötigen die Spurs in der Red-Bull-Arena drei Treffer, um das Achtelfinalaus noch abzuwenden. Die sind ihnen im Kalenderjahr 2020 in elf Pflichtspielen bisher nur zweimal gelungen.

21 Tooor für Valencia CF, 1:1 durch Kevin Gameiro

Der Ausgleich! Rodrigo spielt einen tollen Pass in die Schnittstelle, den Palomino im letzten Moment per Grätsche anhalten kann. Das Leder bleibt allerdings neben ihm liegen: Gameiro zeigt sich wach, macht mit dem eroberten Ball einen Schritt nach außen und schiebt flach ein.

21 Tooor für RB Leipzig, 2:0 durch Marcel Sabitzer

Sabitzer stößt die Tür zum Viertelfinale noch weiter auf! Aurier verschätzt sich nach einem hohen Ball auf seine rechte Abwehrseite und muss Angeliño an die Grundlinie ziehen lassen. Der flankt scharf auf die nahe Sechzehnerseite. Sabitzer läuft ein und nickt aus leicht spitzem Winkel wuchtig auf die kurze Ecke. Wieder ist Lloris dran, doch das Leder überquert die Linie erneut.

19 Diakhaby läuft einen Ball vor Iličič ab und spielt ihn nur knapp am Angreifer vorbei zu Wass. Das kann auch mal ins Auge gehen.

20 Werner lässt das Netz hinter Lloris nach einem scharfen Querpass Angeliños von links aus vier Metern ein zweites Mal zappeln, jubelt aber nur kurz, da die Fahne des Linienrichters hochgegangen ist. Durch den VAR wird bestätigt, dass der deutsche Nationalspieler knapp im Abseits gestanden hat.

18 Tottenham bringt auch nach dem Gegentor in offensiver Hinsicht überhaupt nichts zustande, schafft es nur ganz selten sauber die Mittellinie. Der Weg zurück in den Wettbewerb ist für den Vorjahresfinalisten ein sehr weiter.

16 Erst flankt Gameiro von der rechten Seite, kurz darauf versucht es Carlos Soler von links - und beide finden nur Freuler.

14 Bisher kommt Atalanta besser mit der ungewohnten Kulisse zurecht. Die Lombarden fangen immer wieder Fehlpässe der Hausherren ab.

15 Der auffällige Angeliño wird mit einem langen Anspiel auf die offensive linke Seite geschickt. Sein hoher Ball segelt weit an Kollege Schick vorbei ins rechte Toraus.

13 Schon in der ersten Viertelstunde steht damit fest, dass es hier und heute keine Verlängerung geben wird. Die Gäste haben nun die Gewissheit, dass sie zwei Treffer benötigen und mit jedem Sieg weiterkommen würden.

10 Harter Distanzschuss von Rodrigo, aus 30 Metern schickt der Angreifer einen unangenehmen Flatterball ab. Atalantas Schlussmann Sportiello wehrt zur Seite ab.

10 Tooor für RB Leipzig, 1:0 durch Marcel Sabitzer

Der Kapitän bringt die Roten Bullen früh in Führung! Nach seinem geblockten Schuss legt Werner von halbrechts nach innen zu Sabitzer ab, der aus gut 18 Metern mit dem rechten Innenrist die flache linke Ecke anvisiert. Lloris springt spät ab, ist noch mit den Fingerspitzen dran, doch landet das Leder in den Maschen.

8 Über Schick und Sabitzer gelangt das Leder auf die linke Sechzehnerseite zu Angeliño, der aus gut 14 Metern mit links abzieht. Aurier steht im Weg und blockt den Versuch, so dass Torhüter Lloris noch um seine erste Aktion herumkommt.

7 Eckball für Valencia. Das Leder wird in den Rückraum geklärt, Carlos Soler setzt 18 Meter vor dem Kasten zum Volleyschuss an - und schießt weit vorbei.

5 So schnell kann die Stimmung kippen: Statt Gesänge hört man nun einen Böller außerhalb des Stadions.

6 José Mourinho stellt nach dem 1:1-Auswärtsremis beim Burnley FC fünfmal um. Serge Aurier, Harry Winks, Giovani Lo Celso, Lucas und Ryan Sessegnon nehmen die Plätze von Jan Vertonghen, Davinson Sánchez, Tanguy Ndombèlé, Oliver Skipp und Steven Bergwijn ein.

3 Tooor für Atalanta, 0:1 durch Josip Iličič

Die Gäste führen! Der Gefoulte läuft selbst an und versenkt die Kugel flach in der Mitte. Keeper Cillessen springt in das linke Eck.

4 Julian Nagelsmann hat im Vergleich zum torlosen Auswärtsunentschieden beim VfL Wolfsburg zwei personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Emil Forsberg und Yussuf Poulsen beginnen Nordi Mukiele und Timo Werner.

2 Elfmeter für Atalanta! Diakhaby fällt auf eine Finte von Iličič rein und grätscht den Stürmer vorm Fünfmeterraum um.

2 ... Angeliños Ausführung ist für den kurzen Pfosten bestimmt. Lucas befördert das Spielgerät mit der Stirn aus der Gefahrenzone.

2 Es schallen Gesänge in das Rund. Zahlreiche Fans haben sich in den Gassen rund um die Arena versammelt und unterstützen ihr Team.

1 Nach 50 Sekunden klärt Dier auf der linken Abwehrseite auf Kosten einer ersten Heimecke...

1 Leipzig gegen Tottenham – das Rückspiel in der Red-Bull-Arena ist eröffnet!

1 ...und los! Atalanta hat in blauen Trikots angestoßen, Valencia ist in Weiß unterwegs.

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

Marcel Sabitzer gewinnt den Münzwurf gegen seinen Kapitänskollegen Hugo Lloris. Die Gäste stoßen an.

Vor über 42000 Zuschauern betreten die Mannschaften den Rasen. In Kürze ertönt die Hymne der Champions League.

Der Schiedsrichter der Partie heißt Ovidiu Haţegan. Der Rumäne leitete in dieser Saison bereits zwei Spiele der Gruppenphase (Borussia Dortmund – FC Barcelona & Ajax Amsterdam – FC Chelsea). An den Seitenlinien stehen seine Landsleute Octavian Șovre und Sebastian Gheorghe, vierter Offizieller ist Sebastian Colţescu (ebenfalls Rumänien). Die Videobildschirme sind derweil in polnischer Hand: Pawel Gil und sein Assistent Tomasz Kwiatkowski unterstützen Haţegan.

In der Liga ist der FC Valencia daheim noch ungeschlagen. Umso bitterer für die Fledermäuse, dass die eigenen Fans ihre Mannschaft heute nicht anfeuern können. Es wird sich zeigen, ob die Festung trotzdem weiter verteidigt werden kann.

Mit der Regeldurchsetzung im deutsch-englischen Rückspiel wurde ein Gespann aus Spanien beauftragt, das Carlos Del Cerro Grande anführt. Der 43-Jährige pfeift seit 2011 in der Primera División, steht seit 2013 auf der FIFA-Liste und ist zur vergangenen Saison in die Champions League aufgestiegen. Die Linienrichter heißen Juan Yuste Jiménez und Roberto Alonso Fernández; als Vierter Offizieller verdingt sich Guillermo Cuadra Fernández.

"Wir liegen zur Halbzeit 0:1 zurück. Sie fragen mich, wie wir zwei Tore ohne Kane, Son und Bergwijn erzielen wollen? Es gibt viele Möglichkeiten, ein Tor zu machen", glaubt José Mourinho trotz der großen Verletzungssorgen in der Offensive an die Chance, das Achtelfinale noch zu drehen. Unter seinem Vorgänger Mauricio Pochettino gelang das Weiterkommen nach einem 0:1 im Halbfinalhinspiel: Beim Ajax FC triumphierte Tottenham dank eines Treffers in der Nachspielzeit mit 3:2 und zog in das Endspiel ein.

Apropos Auslosung: Bei der Ziehung dieses Duells witterten wohl beide Teams ihre Chance auf das Weiterkommen. "Wir wissen, dass wir die Chance haben, uns zu qualifizieren - und wir werden alles tun, um das zu schaffen", ist Stürmer Gonçalo Guedes, der nach Knöchelverletzung heute wieder auf der Bank sitzt, weiterhin überzeugt. Sein Trainer Albert Celades mahnt indes, dass man den Gegner nicht unterschätzen darf. „Atalanta ist ein sehr gutes Team, sie haben viele Qualitäten. Vielleicht gibt ihnen ihr Name nicht die Aufmerksamkeit wie dem SSC Neapel oder AC Mailand, aber sie sind Vierter und spielen eine außergewöhnliche Saison, wie letztes Jahr.“

Der Tottenham Hotspur FC erlebt nach der Hinspielpleite . Nachdem er bis Mitte Februar in der Premier League durch drei Siege in Serie in das Rennen um die erneute Qualifikation für die Champions League zurückgekehrt war, holte er aus den jüngsten drei Matches nur noch einen Zähler und ist auf den achten Tabellenplatz zurückgefallen. Zudem verabschiedeten sich die Lilywhites gegen den Norwich City FC durch eine Niederlage nach Elfmeterschießen im Achtelfinale aus dem FA Cup.

Die Auslosung für das Viertelfinale findet am 20.03.2020 statt. Mögliche Gegner des Gewinners heißen Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Atlético Madrid, FC Liverpool, Tottenham Hotspur, RB Leipzig, FC Chelsea, FC Bayern München, SSC Napoli, FC Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Olympique Lyon und Juventus Turin. Neben Atalanta feierte nur der FC Bayern München im Hinspiel einen Sieg mit drei Toren Unterschied (3:0 bei Chelsea in London).

"Ich werde versuchen, gute Worte zu finden, aber jeder halbwegs normale Sportler, der in diesem Spiel nicht an die Grenzen geht, ist nicht der richtige für den Profifußball", weiß Julian Nagelsmann, dass seine Akteure genügend Eigenmotivation für die anstehenden 90 Minuten besitzen. In der Gruppenphase hat sich Leipzig vor heimischer Kulisse schwergetan, holte nur vier von elf Zähler im eigenen Stadion.

Schon frühzeitig stand fest, dass dieses Spiel ohne Zuschauer stattfinden wird. Für Atalanta ist es vorerst der letzte Pflichtkick: Die Serie A setzt aufgrund des Coronavirus aus.

In der Bundesliga haben die Sachsen in der Zwischenzeit sowohl im Titelrennen als auch im Kampf um die Rückkehr in die Königsklasse an Boden verloren. Infolge des furiosen 5:0-Auswärtssieges beim FC Schalke 04 spielten die Roten Bullen sowohl gegen Bayer Leverkusen (1:1) als auch beim VfL Wolfsburg (0:0) unentschieden. Der Rückstand auf Spitzenreiter FC Bayern München wuchs von einem auf vier Zähler; Rang fünf ist nur noch vier Punkte entfernt.

An einem sportpolitisch denkwürdigen Tag, der von zahlreichen Ankündigungen der nun auch die Bundesliga erreichenden "Geisterspiele" sowie von den Diskussionen über deren Auswirkungen geprägt ist, kann der RB Leipzig, der noch vor Zuschauern spielen darf, den größten internationalen Erfolg seiner jungen Vereinsgeschichte feiern und erstmals in die Top acht Europas vorstoßen. Dazu reicht dank des 1:0-Sieges vor 20 Tagen bei Tottenham jedes Unentschieden.

Das Hinspiel war schon deutlich - Atalanta setzte sich mit 4:1 durch. Damit ist man auf Kurs in Richtung Viertelfinale. Wobei: ein frühes Gegentor könnte die Italiener womöglich unter Druck setzen.

Kurzer Blick auf die wichtigsten Personalien der Startformationen. Bei den Hausherren rücken Mukiele und Werner in die erste Elf und verdrängen Forsberg und Poulsen auf die Bank. Auf Seiten der Gäste sind Aurier, Winks, Lo Celso, Lucas und Sessegnon sind die fünf Neuen.

Einen guten Abend aus der Red-Bull-Arena! Der RB Leipzig kämpft mit dem Tottenham Hotspur FC um den Einzug in das Viertelfinale der Champions League. Können die Sachsen den Vorjahresfinalisten nach dem 1:0-Hinspielerfolg im Norden Londons vor eigenem Publikum ausschalten?

Herzlich willkommen zum Achtelfinalrückspiel zwischen dem Valencia CF und Atalanta Bergamo! Im Mestalla wird um 21:00 Uhr angestoßen.

90 Fazit:

Olympique Lyon schafft die kleine Sensation und bezwingt den klaren Favoriten aus Turin! Nach Wiederanpfiff schafften es die Franzosen kaum noch sich richtig zu befreien. Auf dem Weg nach vorne hat OL sogar gar nichts mehr zustande gebracht. Dafür standen sie defensiv aber herausragend und haben gerade zentral vor dem Tor alles dicht gemacht. Juve hat zwar alles versucht, um den Ausgleich zu erzwingen, aber blieb am Ende zu harmlos und ohne ernstzunehmenden Schuss auf den Kasten von Anthony Lopes. Die Bianconeri bleiben somit zum ersten Mal seit knapp einem Jahr ohne Treffer in der Königsklasse und verlieren erstmals gegen Lyon, die sich für ihren starken Auftritt mit einer guten Ausgangslage für das Rückspiel belohnt haben. Am 17. März ist in Turin somit alles möglich! Am Sonntag hat Juve bereits das nächste wichtige Match vor der Brust, wenn Inter Mailand zum Topspiel anreist. Olympique Lyon bekommt es in der heimischen Liga mit dem AS St. Etienne zu tun.

90 Fazit:

So lahm wie die erste Hälfte im Estadio Santiago Bernabéu war, so spannend war die zweite! Manchester City siegt bei Real Madrid mit 2:1 und hat damit besten Karten für den Einzug ins Viertelfinale. Nach einer Stunde brachte Isco die Gastgeber aus dem Nichts in Führung. Diese verdiente Real sich anschließend im Nachhinein und schien auf dem Weg zum Heimsieg, als die Citizens nochmal zurückschlugen. Der eingewechselte Sterling leitete zunächst den Ausgleich durch Gabriel Jesus ein und holte wenig später den Elfmeter heraus, den De Bruyne zum Endstand verwandelte. Anschließend sah Reals Kapitän Sergio Ramos nach einer Notbremse noch Rot und fehlt damit im Rückspiel. Letztlich ist der Sieg für Guardiola und Co. sicher glücklich, aber auch nicht unverdient, denn City war von zwei behäbig agierenden Mannschaften die etwas zielstrebigere. Für beide Teams steht am Wochenende gleich das nächste heiße Duell an. Real hat den FC Barcelona zum womöglich meisterschaftsentscheidenden Clasico zu Gast. City kann im League-Cup-Finale gegen Aston Villa den ersten Titel der Saison klarmachen. Tschüss aus Madrid und bis zum nächsten Mal!

90 Spielende

90 Anthony Lopes kommt raus und faustet eine Freistoß-Flanke ganz früh weg. Das dürfte es gewesen sein!

90 180 Sekunden der Nachspielzeit sind bereits vorüber und OL hat Abstoß nach einem zu ungenauen Kopfball von Cristiano Ronaldo.

90 Spielende

90 Tatsächlich gibts noch ein dickes Ding für Madrid! Nach einer Flanke von rechts lässt Mahrez Mendy im Strafraum laufen und der zielt aus neun Metern per Dropkick knapp links vorbei!

90 Fünf Minuten bleiben den Gästen, um den Ausgleich zu erzielen. Lyon hingegen wird lautstark von ihren Fans gefeiert und haut sich überall voll rein. Es bleibt bis zum Ende spannend!

90 Die Nachspielzeit beträgt drei Minuten. Nach drei Treffern, einem Platzverweis und etlichen Diskussionen ist das nicht gerade viel.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

89 Was macht Real? Geben die Hausherren sich in Unterzahl mit der knappen Niederlage zufrieden und setzen aufs Rückspiel oder gibts nochmal volles Risiko?

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

89 Dybala kommt mit dem Rücken zum Tor im Strafraum an den Ball, wird leicht an der Schulter gezogen und kommt zu Fall. Den Elfmeter gibt es zwar nicht, aber OL hätte sich nicht über einen Pfiff beschweren können.

87 Juventus Turin versucht alles, um den so wichtigen Auswärtstreffer zu erzwingen. Dybala erzielt sogar ein Tor, das wegen einer Abseitsstellung aber zurecht nicht anerkannt wird. Trotzdem schön gespielt: Dybala leitet auf rechts selbst ein, spielt auf Bentancur und startet direkt vorne rein. Bentancur steckt dann traumhaft, aber eben etwas zu spät durch und Dybala haut das Ding rechts oben rein.

87 Den fälligen Freistoß bringt Riyad Mahrez ziemlich harmlos und zentral aufs Tor. Thibaut Courtois pariert sicher.

86 Rote Karte für Sergio Ramos (Real Madrid)

Jetzt kommt es knüppeldick für Real! Die Königlichen verlieren den Ball im Aufbau in der eigenen Hälfte und Gabriel Jesus macht sich auf den Weg. Kurz vor dem Strafraum kreuzt Sergio Ramos den Weg des Brasilianers und berührt ihn dabei leicht. Gabriel Jesus geht wie vom Blitz getroffen zu Boden und Schiri Orsato zieht Rot! Regeltechnisch sicher vertretbar, aber dennoch hart!

84 Einwechslung bei Real Madrid: Luka Jović

84 Auswechslung bei Real Madrid: Isco

84 Der Druck steigt weiterhin an und langsam spielt OL mit dem Feuer! Nach einer Flanke aus dem Halbfeld setzt Cristiano Ronaldo zum Kopfball an. Doch Denayer findet im letzten Moment doch noch den Körperkontakt und verhindert damit einen kontrollierten Abschluss. Die Gäste fordern den Elfmeterpfiff. Dafür war das aber zu wenig.

84 Einwechslung bei Real Madrid: Lucas Vázquez

84 Auswechslung bei Real Madrid: Luka Modrić

81 Cornet hat auf der linken Defensivseite zu lange gezögert. Dadurch spitzelt Ramsey die Murmel weg und der Franzose tritt mit vollem Schwung gegen den Fuß seines Gegenspielers. Dadurch verletzt sich der linke Außenbahnspieler und muss runter. Joachim Andersen bringt mehr Größe mit und geht nach innen. Marçal übernimmt jetzt den Posten auf links.

83 Tooor für Manchester City, 1:2 durch Kevin De Bruyne

Der Kapitän übernimmt die Verantwortung und dreht das Spiel! Kevin De Bruyne tritt an und trifft ganz souverän mit einem platzierten Schuss unten links, Thibaut Courtois war ins andere Eck geflogen.

81 Elfmeter für Manchester City! Raheem Sterling geht über links mit Tempo in den Strafraum, legt den Ball an Dani Carvajal vorbei und wird dann vom Spanier klar von den Beinen geholt. Sterling geht zwar auch früh und leicht zu Boden, aber die Entscheidung ist auf jeden Fall vertretbar.

81 Einwechslung bei Olympique Lyon: Joachim Andersen

81 Auswechslung bei Olympique Lyon: Maxwel Cornet

80 Nach einer zu kurz geklärten Ecke kommt Dybala knapp außerhalb des Strafraums an die Kugel. Der Argentinier holt die Pille mit der Brust runter und zieht dann volley ab. Der wuchtige Abschluss geht aber klar drüber.

78 Léo Dubois verlässt angeschlagen das Feld und wird positionsgetreu ersetzt von Kenny Tete. Bei Juve wird es zusätzlich noch offensiver und Bernardeschi soll mithelfen den Ausgleich zu erzwingen.

78 Einwechslung bei Juventus: Federico Bernardeschi

78 Auswechslung bei Juventus: Adrien Rabiot

78 Einwechslung bei Olympique Lyon: Kenny Tete

78 Auswechslung bei Olympique Lyon: Léo Dubois

78 Tooor für Manchester City, 1:1 durch Gabriel Jesus

City schlägt zurück! Der eingewechselte Raheem Sterling macht auf links den Ball stark fest und bedient Kevin De Bruyne. Der Belgier bindet im Strafraum drei Gegenspieler, kommt trotzdem zur Flanke und feindet am Fünfer Gabriel Jesus. Der Brasilianer setzt sich mit grenzwertigen Mitteln gegen Sergio Ramos durch und nickt gegen die Laufrichtung von Courtois zum Ausgleich ein!

76 Die Italiener haben in den letzten neun Matches in der Königsklasse jedes Mal mindestens einmal getroffen. Die Serie droht heute zu reißen.

75 Einwechslung bei Real Madrid: Gareth Bale

75 Auswechslung bei Real Madrid: Vinicius Júnior

75 Auch eine Viertelstunde vor Schluss macht es Lyon sehr gut, ist in Führung und Juve hat noch immer keinen Schuss auf das Tor.

73 Pep Guardiola reagiert und verhilft dem wiedergenesenen Raheem Sterling zum Comeback auf großer Bühne. Auch real wird gleich erstmals wechseln, Gareth Bale steht bereit.

73 Nach langer Zeit gelingt es den Franzosen mal wieder den Ball durch die eigenen Reihen laufen zu lassen. Ein Seitenwechsel von Marcelo ist dann jedoch zu ungenau und geht auf der rechten Seite ins Aus.

73 Einwechslung bei Manchester City: Raheem Sterling

73 Auswechslung bei Manchester City: Bernardo Silva

70 20 Minuten bleiben Manchester City noch, um das Ergebnis besser zu gestalten. Nach einer kurzen wütenden Antwort auf das Gegentor, ist bei den Citizens nun aber wieder ziemlich der Wurm drin und Real ist deutlich näher am 2:0. Die Hüfte von Fernandinho verhindert nach einem Schuss von Sergio Ramos das zweite Tor.

70 Mit Gonzalo Higuaín hat Juve jetzt einen weiteren Stürmer vorne drin, der bei Flanken für Gefahr sorgen kann.

68 Real Madrid spielt das jetzt mit der Klasse und der Ruhe einer Mannschaft, die diesen Wettbewerb in den letzten sechs Jahren viermal gewonnen hat. Immer wieder befreien die Blancos sich gut, setzen zu Kontern an und halten City so fern vom eigenen Tor.

70 Einwechslung bei Juventus: Gonzalo Higuaín

70 Auswechslung bei Juventus: Juan Cuadrado

69 Beinahe der Ausgleich!

Alex Sandro bringt das Rund fast von der Eckfahne in die Mitte. Die Hereingabe ist eigentlich nicht gut, aer rutscht dennoch durch. Dybala nimmt den Aufsetzer mit dem Innenrist direkt und verfehtlt aus zehn Metern nur knapp das linke Eck.

66 Auch Rudi García zieht seine erste Wechselmöglichkeit: Stürmer Toko Ekambi, der viele Bälle sehr gut festmachen konnte und nur in der ersten Halbzeit nur knapp an der Latte scheiterte, verlässt den Platz. Neu dabei ist Martin Terrier.

65 Und so ergeben sich natürlich auch gleich Räume für Real! Dani Carvajal marschiert auf rechts die Linie runter und sucht mit einer flachen Hereingabe Karim Benzema. Der Franzose wäre auch da gewesen, doch Ederson passt gut auf, fliegt raus und fängt die Kugel ab.

66 Einwechslung bei Olympique Lyon: Martin Terrier

66 Auswechslung bei Olympique Lyon: Karl Toko Ekambi

64 Dybala setzt sich gleich gegen mehrere Akteure in weiß durch und bedient den gerade erste eingewechselten Ramsey. Der Joker hält aus 18 Metern zentraler Position direkt drauf. Der Schuss wird aber geblockt.

63 Und plötzlich ist es dann doch das erwartete Spiel. Manchester City streift die taktischen Fesseln mal eben ab und rennt jetzt mit aller Wucht an. Kevin De Bruynes Abschluss aus 18 Metern wird geblockt.

61 Miralem Pjanić konnte heute keine Akzente setzen und wird ersetzt von Aaron Ramsey. Der Waliser ist sicherlich die offensivere Variante und stößt häufig ganz vorne mit rein.

61 Einwechslung bei Juventus: Aaron Ramsey

61 Auswechslung bei Juventus: Miralem Pjanić

61 Gelbe Karte für Maxwel Cornet (Olympique Lyon)

Cornet stoppt einen aussichtsreichen Angriff schon knapp hinter der Mittellinie mit einem taktischen Foul an Dybala.

60 Tooor für Real Madrid, 1:0 durch Isco

Aus dem Nichts geht Real Madrid in Führung! City patzt im Spielaufbau gleich doppelt und Nicolás Otamendi und Kyle Walker verlieren die Kugel in der eigenen Hälfte. Vinicius Júnior spritzt dazwischen und geht in die Box, dann legt der Brasilianer mit viel Übersicht quer auf Isco. Der bleibt alleine vor Ederson cool und netzt aus zwölf Metern links unten zur Führung ein.

58 Der Druck nimmt zu! Olympique kann sich kaum noch aus der eigenen Hälfte befreien und der zeitliche Abstand, in dem das Leder in den Sechzehner fliegt, nimmt ab.

57 Langsam aber sicher übernehmen die Citizens hier die Kontrolle und erhöhen den Druck. Der auffällige Mahrez scheitert aus 16 Metern erneut am sehr aufmerksamen Thibaut Courtois. Auf der Gegenseite köpft Isco harmlos in die Arme von Ederson.

56 Den Standard tritt Dybala mit links vor das Tor. Die Heimelf ist aber hellwach und kann direkt klären.

54 Unglaublich! Vinicius Júnior wird von Luka Modrić mit einem feinen Steilpass in die Box geschickt. Statt von links den Abschluss zu suchen, lässt der Brasilianer sich aber einfach fallen, obwohl nicht mal ein Gegenspieler in der Nähe ist. Entsprechend gibt es auch keinen Elfmeter.

55 Am rechten Strafraumeck wird Cuadrado von Cornet gefoult. Nach langem Vorteil verliert Cristiano Ronaldo die Pille und der Schiedsrichter entscheidet doch noch auf Freistoß.

53 Gelbe Karte für Luka Modrić (Real Madrid)

Modrić senst im Mittelfeld Mahrez um und bekommt auch einen Karton verordnet.

53 Erneut sorgt ein Juve-Freistoß vom linken Strafraumeck für keinerlei Gefahr. Dieses Mal übernimmt Pjanić. Doch auch der zentrale Mittelfeldspieler scheitert mit seinem Schlenzer bereits in der hochspringenden Mauer.

51 Es beliebt dabei, dass die Bianconeri sich vorne festspielen. Allerdings fehlen weiterhin Tempoverschärfungen oder der eine geniale Moment.

50 Die erste gute Chance der zweiten Hälfte gehört City! Nach einem Ballverlust von Casemiro treibt Kevin De Bruyne das Spielgerät vorwärts und setzt vor dem Sechzehner auf halbrechts Riyad Mahrez in Szene. Der Algerier zeiht einen Schritt nach innen und schlenzt dann mit links knapp am langen Eck vorbei.

49 Lyon kassierte in fünf der letzten sieben Begegnungen in der Königsklasse das erste Tor. Heute sind sie in Front gegangen und in dem Fall sind die Franzosen in der Ko-Runde noch nie als Verlierer vom Platz gegangen.

48 Gelbe Karte für Federico Valverde (Real Madrid)

Valverde unterbindet einen potentiellen Schnellangriff der Gäste mit einem taktischen Foul an İlkay Gündoğan.

47 Auf den ersten Blick haben beide Trainer nicht vor, von ihrem bisherigen Konzept abzuweichen. Es wird weiter geschoben und verschoben, was das Zeug hält.

48 Die Gäste starten offensiv und setzten sich direkt in der gegnerischen Hälfte fest. Den Weg zu einem ernst zunehmenden Abschluss finden sie aber noch nicht.

46 Weiter geht's! Ohne personelle Veränderungen starten beide Mannschaften in den zweiten Abschnitt. Gerade Juventus Turin hat auf der Bank aber noch jede Menge Qualität in der Hinterhand, die für den Unterschied sorgen kann.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Ohne personelle Veränderungen gehts in die zweite Hälfte.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Pause im Estadio Santiago Bernabéu! Real Madrid und Manchester City gehen mit einem torlosen Remis in die Kabine. Das ist auch nicht unbedingt verwunderlich, denn beide Teams spielen nicht annähernd den Fußball, für den sie eigentlich stehen. Das Hauptaugenmerk liegt hüben wie drüben auf der Defensive, keiner will dem anderen auch nur einen Meter Raum geben. Und so gab es in den ganzen 45 Minuten auch nur drei Torschüsse, die es dafür aber allesamt in sich hatten. Zunächst hätte Gabriel Jesus die Skyblues in Führung bringen können, scheiterte aber aus kurzer Distanz an Courtois. Auf der Gegenseite reagierte Ederson ebenso stark gegen Benzema. In der Nachspielzeit musste Casemiro dann noch einen Schuss von Gabriel Jesus von der Linie kratzen. Insgesamt ist das Unentschieden auf jeden Fall leistungsgerecht und beide Teams haben jede Menge Luft nach oben. Bis gleich!

45 Halbzeitfazit:

Olympique Lyon führt zur Pause mit 1:0 gegen Juventus Turin. Die Hausherren sind giftig in den Zweikämpfen, stehen defensiv hervorragend und machen nach vorne ordentlich Druck. Den Bianconeri fällt hingegen überhaupt gar nichts ein, um gefährlich in die Angriffszone einzudringen. Stattdessen geht es bei den Italienern in einem Tempo hin und her und am Ende ist der Pass in die Spitze immer wieder zu ungenau. Dadurch ist die Führung der Franzosen keinesfalls unverdient und OL ist dem zweiten Treffer näher, als Juve dem Ausgleich. Die Elf von Maurizio Sarri ist nach dem ersten Abschnitt sogar noch komplett ohne Schuss auf den Kasten von Anthony Lopes. Die Turiner werden im zweiten Durchgang aber sicherlich alles dafür tun, um mindestens einen Auswärtstreffer zu erzielen. Es ist also noch alles drin. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Die Nachspielzeit läuft und es gibt nochmal eine Ecke für City. Und da wird es nochmal richtig heiß! Courtois faustet die Flanke nicht ordentlich weg und Gabriel Jesus schießt aus zehn Metern flach aufs Tor. Casemiro steht auf der Linie genau richtig und verhindert den Einschlag!

45 Viel Aufregung um Nichts! Halblinks vor dem Strafraum steht Cristiano Ronaldo zum Freistoß bereit. Der Portugiese scheitert direkt in der Mauer und Anthony Lopes bleibt weiterhin ungeprüft.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

44 Toko Ekambi zieht aus dem Mittelfeld bis vor den Sechzehner. Der Winterneuzugang zögert eigentlich zu lange, aber Bonucci geht nicht drauf. Dadurch kann der Stürmer trotzdem abschließen und zielt nur knapp drüber.

44 Beide Teams sind offenbar erstmal mit dem Remis zufrieden. Die Partie plätschert der Pause entgegen und niemand will so recht nach vorne spielen.

42 Die Italiener schaffen es kaum noch bis an den gegnerischen Strafraum vorzudringen. Die Gäste schaffen es einfach nicht mal Tempo in das eigene Spiel zu bringen.

42 Luka Modrić auf der einen und İlkay Gündoğan auf der anderen Seite holen sich die Bälle oft in der eigenen Abwehr ab, um überhaupt am Spiel teilzunehmen. Beide sind vor allem mit Defensivarbeit beschäftigt und können noch keine kreativen Momente schaffen.

40 Das Team von Maurizio Sarri ist durch den Rückstand völlig aus dem Konzept gebracht. Lyon ist momentan voll am Drücker und dem zweiten Tor näher, als Juve dem Ausgleich.

39 Fußball gespielt wird seit der 30. Minute wenig. Die beiden Teams behaken sich im Mittelfeld kommen kaum zu strukturierten Angriffen.

37 Die Führung der Franzosen ist keinesfalls unverdient. Das zeigt unter anderem die Schuss-Statistik: Lyon hat bereits sechs Mal den Abschluss gesucht und Juve nur zwei Mal. Anthony Lopes musste sogar noch gar nicht eingreifen.

37 Benjamin Mendy scheint heute noch was vorzuhaben. Der bereits gelbverwarnte Franzose fliegt in jeden Zweikampf und treibt seinem Coach den Schweiß auf die Stirn. Ob Mendy nach der pause noch weitermachen darf, scheint fraglich.

36 Die Bianconeri sind von dem Zwischenstand natürlich geschockt und versuchen schnell den Ausgleich zu erzielen. Ein Distanzschuss von Cristiano Ronaldo fliegt aber am rechten Eck vorbei.

35 Da zuckt Pep Guardiola an der Seitenlinie aber einmal ganz kräftig zusammen. Luka Modrić fällt unglücklich auf den Knöchel von Gündoğan, der zunächst auch liegenbleibt und das Gesicht verzieht. Letztlich kann der ehemalige Dortmunder aber weitermachen und City muss nicht schon wieder wechseln.

33 Matthijs de Ligt ist mit einem Turban wieder dabei. Bei dem Gegentreffer hat der Niederländer allerdings gefehlt und die Hausherren haben den fehlenden Mann im Abwehrzentrum hervorragend ausgenutzt.

33 City muss wechseln! Aymeric Laporte hat sich verletzt und zeigt an, dass es nicht weitergeht. Für ihn rückt der etatmäßige Sechser Fernandinho in die Innenverteidigung.

33 Einwechslung bei Manchester City: Fernandinho

33 Auswechslung bei Manchester City: Aymeric Laporte

30 Jetzt hat auch Real die erste richtig gute Gelegenheit! Nach Flanke von links steigt Karim Benzema in der Zentrale hoch und köpft stark gegen die Laufrichtung von Ederson. Der City-Keeper taucht blitzschnell ab, kratzt den Ball weg und hat dann Glück, dass Vinicius Júnior beim Nachschussversuch am Ball vorbeirutscht.

31 Tooor für Olympique Lyon, 1:0 durch Lucas Tousart

Lyon nutzt die kurzfristige Überzahl eiskalt aus! Auf dem linken Flügel setzt sich Aouar unwiderstehlich, aber viel zu einfach durch. Der Mittelfeldspieler zieht zur Grundlinie, von dort in den Strafraum und flankt dann halbhoch vor das Tor. Tousart ist mit aufgerückt und vollendet gekonnt mit links, gegen die Laufrichtung des Keepers, in den linken Knick.

30 Matthijs de Ligt läuft das Blut durch das Gesicht. Bei einem Freistoß ist der Innenverteidiger unglücklich gefallen und von einem der drei Spieler, die über ihn gestolpert sind, im Gesicht getroffen worden. Natürlich muss der Niederländer jetzt behandelt werden.

29 Gelbe Karte für Benjamin Mendy (Manchester City)

Mendy lässt Modrić über die Klinge springen und kassiert die erste Gelbe der Partie. Damit muss der Franzose im Rückspiel zuschauen.

28 Verlernt haben sie es nicht. Mendy spielt die Kugel von links nach innen und Mahrez steckt in der Box mit dem ersten Kontakt durch auf De Bruyne. Der zieht wiederum sofort ab, trifft das Ding aber nicht voll, da er noch von Modrić bedrängt wird.

26 Kontrolle geht vor Risiko - das gilt in diesem Hinspiel nach wie vor auf beiden Seiten. Vorwärts geht es nur, wenn genug Mitspieler hinter dem ball sind und auch dann nur im Schongang.

28 Gelbe Karte für Marcelo (Olympique Lyon)

Marcelo will sich Dybala in der eigenen Hälfte vom Hals halten und erwischt den Argentinier mit dem Arm an der Brust. Da Dybala Schmerzen im Gesicht simuliert gibt es die Gelbe Karte für den Innenverteidiger.

27 Denayer klärt eine Flanke von rechts zu ungenau. Dadurch kommt Alex Sandro an das Leder und hält aus etwa 30 Metern drauf. Der Distanzschuss geht allerdings gehörig schief und weit über den Kasten.

24 Das kann man auch anders lösen. Riyad Mahrez dribbelt mit der Kugel in den eigenen Fünfer und hat Glück, dass der Angriff von Vinicius Júnior von Schiri Orsato als unfair bewertet wird. Sonst hätte der Brasilianer frei vor Ederson gestanden.

25 Tief in der eigenen Hälfte lässt sich Aouar nicht vom Druck der Gäste beeindrucken und löst die Situation wunderschön mit einem Tunnel gegen Dybala.

24 Matthijs de Ligt köpft eine Flanke aus der Box und beschwert sich danach lautstark bei seinen Mitspielern. Die letzten Aktionen gehören ganz klar OL!

21 Toko Ekambi an die Latte!

Nach einer Ecke von der linken Seite läuft Toko Ekambi sehr kurz und lenkt die Hereingabe von der der linken Fünfmeterraumbegrenzung mit dem Hinterkopf weiter. Die technisch saubere Abnahme wird jedoch nicht belohnt. Stattdessen klatscht die Kugel an den Querbalken und im Anschluss können die Gäste klären.

21 Plötzlich das ganz dicke Ding für die Citizens! Kevin De Bruyne spielt aus der zentrale einen Traumpass in den lauf von Gabriel Jesus, der an der linken Fünferkante einen Halen nach innen schlägt und abzieht. Thibaut Courtois reagiert stark und wehrt diesen Versuch aus kürzester Distanz mit einem Reflex zur Ecke ab.

20 Endlich haben die Gäste mal ein wenig Raum als die erste Pressinglinie der Königlichen überspielt ist und Benjamin Mendy sich mit nach vorne einschaltet. Der Franzose läuft dann 30 Meter vor dem Tor allerdings einfach in einen Gegenspieler herein.

20 Mittlerweile ist Lyon besser in der Partie und schafft es selbst gute Ballbesitzphasen zu kreieren. Vor den Toren herrscht aber auf beiden Seiten noch kein großer Betrieb.

17 Erstmals schaffen es die Hausherren sich in der gegnerischen Hälfte festzubeißen. Doch auch die Turiner verteidigen sehr konzentriert und lassen nichts anbrennen.

17 Riyad Mahrez geht auf dem rechten Flügel mal ins Dribbling, rennt sich aber fest und bekommt nicht mal den gewünschten Eckball. City fällt gegen eine sehr bewegliche Real-Abwehr bisher wenig ein.

15 Einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld löffelt Pjanić an den Elfmeterpunkt. Dort steht Marçal jedoch vor gleich zwei Gegenspielern und klärt per Kopf zur Ecke. Die sorgt allerdings für noch weniger Gefahr.

15 Eine Viertelstunde ist rum im Estadio Santiago Bernabéu und passiert ist noch nicht viel. Die beiden Topteams aus Madrid und Manchester belauern sich gegenseitig und sind vor allem darauf bedacht, die Ordnung nicht zu verlieren. Torabschlüsse sind noch Fehlanzeige.

13 Auf dem Weg in das letzte Drittel haben die Gäste ordentlich Probleme. Die letzte Reihe der Franzosen steht gut zehn Meter vor dem Sechzehner und macht die Räume dadurch extrem eng.

12 Madrid versucht es immer wieder mit hohen Diagonalbällen hinter die Viererkette der Citizens. Das klappt bis dato eher selten, aber wenn dann wird es auch gefährlich. Vinicius Júnior geht auf links durch und flankt gen Benzema, Laporte geht im letzten Moment dazwischen.

9 City wirkt bei ballbesitz deutlich zielstrebiger, kommt aber gegen die massive Deckung der Madrilenen bisher kaum zum Zug. Die Spanier haben nicht umsonst in der laufenden Liga-Saison erst 17 Gegentore kassiert.

10 Juve ist in den ersten Minuten spielbestimmend. Die Hausherren verstecken sich aber keineswegs und suchen immer wieder die Möglichkeit für schnelle Gegenangriffe.

7 Quer und zurück sind nach wie vor die einzigen Richtungen, in die Real spielt. Gabriel Jesus spritzt fast in einen schwachen Pass von Sergio Ramos herein und nur der gut aufpassende Varane verhindert eine Großchance der Citizens.

8 Nach einer Behandlungspause steht Maxwel Cornet wieder an der Außenlinie, die Partie geht weiter und der Franzose dürfte in wenigen Augenblicken auch wieder auf das Feld zurückkehren.

6 Maxwel Cornet liegt auf dem Rasen und die Partie ist schon früh unterbrochen.

4 Erste Torannäherung! Cristiano Ronaldo geht am linken Strafraumeck ins Dribbling gegen Tousart und chippt die Kugel gefühlvoll an den langen Pfosten. Dort springt Cuadrado zwar Richtung Ball, aber ihm fehlen wenige Zentimeter.

4 Real hingegen lässt es äußerst gemütlich angehen. Die Königlichen lassen das Leder seelenruhig durch die eigenen reihen zirkulieren und versuchen so, Sicherheit zu gewinnen. Vorwärts kommen die Blancos damit bisher nicht.

3 Lyon spielt komplett in weiß. Dadurch müssen die Bianconeri auf ihre gewohnte Bekleidung verzichten und agiert in blau.

2 Die Gäste legen gleich mutig los und kombinieren sich mit einer ersten ansehnlichen Staffette über links in die Box. Bernardo Silva versucht zweimal, den Ball nach innen zu bringen, bleibt aber jeweils hängen.

1 Los geht's! Juventus Turin stößt an und scheitert direkt mit dem ersten langen Schlag vorne rein.

1 Der ball rollt! Real madrid ist wie gewohnt ganz in weiß unterwegs, City kickt heute in schwarz.

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

Auf gehts! Die berühmten Klänge der Champions-League-Hymne sind soeben verstummt und die beiden Kapitäne Sergio Ramos und Kevin De Bruyne schreiten zur Platzwahl. In wenigen Augenblicken startet dieser Knüller zwischen Real Madrid und Manchester City!

Das spanische Schiedsrichtergespann wird angeführt von Jesús Gil Manzano. Der 36-Jährige wird bei seinem siebten Champions-League-Match von Diego Barbero Sevilla und Ángel Nevado Rodríguez unterstützt. Vierter Offizieller ist Guillermo Cuadra Fernandez und für den Video-Beweis ist Juan Martínez Munuera verantwortlich.

Beim glanzlosen 2:1-Sieg gegen SPAL Ferrara hat Maurizio Sarri einige Akteure geschont. Dadurch kommt es heute zu vier Wechseln in der Startelf. Die Innenverteidigung wird komplett getauscht: Matthijs de Ligt und Leonardo Bonucci beginnen anstatt Giorgio Chiellini, der gerade erst wieder von seinem Kreuzbandriss genesen ist, und Daniele Rugani. Zudem übernehmen Miralem Pjanić und Adrien Rabiot den Job im Mittelfeld von Blaise Matuidi und Aaron Ramsey, der in der letzten Partie sogar getroffen hat.

Geleitet wird die Partie von einem Gespann aus Italien. Schiedsrichter Daniele Orsato wird an den Seitenlinien von Lorenzo Manganelli und Alessandro Giallatini unterstützt. Vierter Offizieller ist Daniele Doveri und über den Videobeweis herrscht Massimiliano Irrati.

Im Vergleich zum 2:0-Sieg gegen den FC Metz nimmt Rudi García nur eine personelle Veränderung vor. Houssem Aouar ersetzt Martin Terrier, der zunächst auf der Bank Platz nehmen muss.

Trotz aller Störgeräusche versucht man beim amtierenden Premier-League-Champion, sich auf den Fußball zu konzentrieren. Auch aus dem Trainerduell mit seinem einstigen Praktikanten Zidane macht Guardiola keine große Nummer. "Es ist nur ein weiteres Spiel. Das ist alles", sagte der 49-Jährige und erklärte, worauf es für sein Team heute ankommt. Wir müssen stark sein, unsere Qualität ausspielen und auch ein bisschen Glück haben. Für unser Spiel braucht man eine unheimliche Konzentration und man muss sein Glück suchen", so der spanische Trainer der Skyblues.

Die erzielten Ergebnisse der letzten drei Pflichtspiele sind bei beiden Teams identisch. Lyon und Turin konnten je zwei Siege einfahren und mussten sich mit einer Punkteteilung zufrieden geben. Der Blick auf den direkten Vergleich ist hingegen eindeutig: Von vier Duellen konnte Juve drei gewinnen und ein Remis einfahren. OL ist also noch ohne Erfolg gegen die Italiener.

Für Die Gäste aus Manchester könnte das heutige Match auf absehbare Zeit das letzte Auswärtsspiel in der Königsklasse sein. Aufgrund von Verstößen gegen das Financial Fairplay wurden die Citizens von der UEFA gerade erst für die kommenden zwei Jahre gesperrt. Sollte das Urteil Bestand haben, wäre der laufende Wettbewerb vorerst die letzte Chance für Pep Guardiola und Co., endlich den heißbegehrten Henkelpott zu gewinnen. Bei satten 22 Punkten Rückstand auf Liverpool in der Premier League ist es zudem die einzige verbliebene Chance auf einen prestigeträchtigen Titel in dieser Spielzeit.

Leonardo Bonucci unterstrich im Vorfeld des Achtelfinales die Ambitionen der Bianconeri. "Wir sind hier, um die Ziellinie zu erreichen. Das ist für uns Anreiz und Verantwortung zugleich", zeigte sich der 32-Jährige selbstbewusst und fügte an: "Das ist eine andere Phase der Saison, jetzt gilt es - und wir begegnen dem mit großer Vorfreude. Wir wollen in jedem Wettbewerb bis zum Ende gehen und können das auch. Wenn es darauf ankommt, sind wir immer da."

Ausgerechnet jetzt fällt in der jüngst eh schon nicht allzu schlagkräftigen Offensive der Blancos auch noch Eden Hazard aus. Der Belgier musste am Samstag verletzt vom Platz und wird wohl länger ausfallen. Coach Zinédine Zidane versuchte trotz der jüngsten Rückschläge positiv zu bleiben. "Nur weil wir ein paar schlechte Resultate hatten, heißt das nicht, dass wir nicht gut spielen", so der Real-Coach, der auf die besondere Atmosphäre der Königsklasse setzt. "Dies sind die Spiele, die wir wollen und wir sind bereit, einen guten Job zu machen", so Zidane.

Aufgrund der hervorragenden Leistungen von Cristiano Ronaldo gerät sein Trainer ins Schwärmen. "Cristiano Ronaldo ist ein Spieler, der auf der ganzen Welt verehrt wird. Seine Statistiken unterstreichen seine derzeitige Verfassung. Er ist ein faszinierender Spieler", betonte Maurizio Sarri. Zudem lobte der 61-Jährige auch den heutigen Kontrahenten: "Lyon ist ein technisch starkes Team, das schnell beschleunigen kann und körperlich stark ist. Sie sind ein gefährliches Team, weshalb wir eine gute Leistung abliefern müssen."

Das 0:1 beim Außenseiter in Levante war für die Königlichen nach dem 2:2 gegen Celta Vigo und dem Pokal-Aus gegen San Sebastian der nächste Nackenschlag innerhalb kürzester Zeit. Aus drei Punkten Vorsprung auf den Erzrivalen aus Barcelona sind zwei Punkte Rückstand geworden, die erste Titelchance im Pokal ist bereits dahin. Und ausgerechnet jetzt steht für die Madridistas die Woche der Wahrheit an, in der es heute gegen City und am Sonntag im "Clasico" gegen Barca geht. Eine Woche, in der Real Madrid noch nichts gewinnen, aber viel verlieren kann.

Bereits in der Gruppenphase der Königsklasse hat die Mannschaft von Maurizio Sarri unter Beweis gestellt zu was sie in der Lage ist. In einer Gruppe mit Atlético Madrid, Bayer Leverkusen und Lokomotiv Moskva hat sich die Alte Dame höchst souverän mit sechs Punkten Vorsprung durchgesetzt und nur am ersten Spieltag in Madrid Punkte liege lassen. Mit nur zwei Buden aus sechs Matches hat Superstar Cristiano Ronaldo sogar noch nicht einmal in seinen gefürchteten Torjäger-Modus schalten müssen, der ihn mit 128 CL-Treffern zum Rekordtorjäger in der Champions League macht. Allerdings scheint der Portugiese in der Serie A endlich voll angekommen zu sein. In den letzten elf Liga-Begegnungen traf der Angreifer immer und sammelte in dem Zeitraum sage und schreibe 16 seiner 21 Saisontore.

Es ist das Duell zweier Schwergewichte des europäischen Fußballs. Der Champions-League-Sieger aus drei der letzten vier Spielzeiten hat den amtierenden Meister der besten Liga der Welt zu Gast. Zudem ist es das mit Spannung erwartete Trainerduell zwischen Zinedine Zidane und Pep Guardiola Es ist aber auch ein Spiel zweier schwankender Giganten. Real verlor in der Liga jüngst in Levante und musste die Tabellenführung wieder an Barca abtreten. In England ist Manchester City vom FC Liverpool längst abgehängt worden, zudem stehen die Skyblues aufgrund ihrer Verstöße gegen das Financial Fairplay vor einer ungewissen Zukunft. Beide Teams müssen in diesem Achtelfinale liefern, um den hohen Erwartungen im Umfeld gerecht zu werden.

Obwohl OL nur Außenseiter-Chancen eingeräumt werden blickt Trainer Rudi García positiv auf das Duell mit dem italienischen Serienmeister. "Letzte Woche haben alle mit einem Sieg von Liverpool und Paris gerechnet. Jetzt wollen auch wir unsere Chance nutzen und unsere beste Leistung zeigen. Die brauchen wir auch, um gegen Juve zu bestehen. Außerdem müssen wir hoffen, dass sie nicht ihr stärkstes Spiel machen", gab der 56-Jährige deutlich zu verstehen.

Der Weg von Olympique Lyon in das Achtelfinale war steinig. Als Zweitplatzierter der Gruppe G konnten sich die Franzosen für die Ko-Runde qualifizieren. Dazu reichte OL in der letzten Partie der Gruppenphase ein 2:2-Unentschieden gegen RB Leipzig, da Zenit St. Petersburg patzte. Ansonsten hätte das Remis gegen den deutschen Vertreter nur für den dritten Platz genügt. Doch durch den Ausrutscher der Konkurrenz ist Lyon eine Runde weiter und misst sich heute mit den favorisierten Turinern.

Werfen wir gleich mal einen Blick auf die Aufstellungen, denn diese halten durchaus die eine oder andere Überraschung parat. So sitzt Toni Kroos bei den Hausherren ebenso nur auf der Bank wie Luka Jović, Marcelo und Gareth Bale. Isco und Vinicius Júnior starten neben Benzema in der Spitze. Auf der anderen Seite lässt auch Pep Guardiola einige große Namen draußen. So bleibt u.a. für Sergio Agüero, Raheem Sterling und David Silva nur die Bank. Die beiden ehemaligen Bundesliga-Stars Kevin De Bruyne und İlkay Gündoğan beginnen im Mittelfeld, vorne versuchen sich zunächst Gabriel Jesus, Mahrez und Bernardo Silva.

Hallo und herzlich willkommen zur UEFA Champions League! Im altehrwürdigen Estadio Santiago Bernabéu steht um 21 Uhr ein echter Leckerbissen auf dem Programm. Real Madrid empfängt Manchester City!

Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur UEFA Champions League. Olympique Lyon empfängt Juventus Turin zum Achtelfinal-Hinspiel. Anstoß ist um 21 Uhr im Groupama Stadium.

90 Fazit

Nach der Pause entwickelt sich endlich ein Fußballspiel, welches letztlich keinen Sieger findet: Neapel und Barcelona trennen sich 1:1. Mit dem Auswärtstor schafft sich Barcelona nach dem Seitenwechsel eine ordentliche Ausgangsposition. Immerhin zwingt es den Gegner, beim Auswärtsauftritt offensiver aufzutreten als heute. Besonders im ersten Abschnitt zerstörte die Gattuso-Elf jeglichen Spielaufbau. Damit hatte man Barcelona im Griff - nun muss eine neue Taktik her.

90 Spielende

90 ... als Insignes Ball in der Luft ist, geht Umtiti nach Ellbogenschlag von Manolas zu Boden. Offensivfoul.

90 Ecke für Napoli...

90 Fazit:

Der FC Bayern München gewinnt das Champions-League-Achtelfinalhinspiel beim Chelsea FC mit 3:0 und hat beste Chancen auf den Einzug in die Top acht Europas. Nach dem torlosen Pausenunentschieden belohnten sich die Roten mit einem Gnabry-Doppelpack (51., 54.) im Nachhinein schnell für die klaren Vorteile im ersten Durchgang. Sie blieben auch in der Folge zielstrebig und gaben beim Tabellenvierten der Premier League den Takt vor, verpassten aber zunächst weitere Treffer. Zu Beginn der Schlussphase, als die Blues ganz leicht im Aufwind waren, erzielte Lewandowski nach herausragender Vorarbeit durch Davies den dritten Treffer der Flick-Auswahl (76.). Dank einer spielerisch überzeugenden Leistung mit wenigen, nicht bestraften Konzentrationsfehlern erreicht der Spitzenreiter der Bundesliga ein Traumergebnis und startet damit als sechster deutscher Klub mit einem Sieg in die K.o.-Phase der europäischen Wettbewerbe. Das Rückspiel findet morgen in drei Wochen in der Allianz-Arena statt. Der Chelsea FC ist in der Premier League am Samstag zu Gast beim AFC Bournemouth. Der FC Bayern München tritt in der Bundesliga in vier Tagen bei der TSG 1899 Hoffenheim an. Einen schönen Abend noch!

90 Einwechslung bei FC Barcelona: Clément Lenglet

90 Auswechslung bei FC Barcelona: Piqué

90 Barcelona muss verletzungsbedingt wechseln, Piqué liegt am Boden. Er kommt nach einem Luftduell unglücklich auf.

90 Spielende

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

89 Gelb-Rote Karte für Arturo Vidal (FC Barcelona)

... und dann direkt die Zweite für das Anzetteln eines Rudels.

90 Der frisch eingewechselte Goretzka kommt nach einer Ecke von der rechten Fahne mit dem Kopf an das Leder. Sein Abschluss in Richtung halbrechter Ecke wird von Christensen geblockt.

88 Gelbe Karte für Arturo Vidal (FC Barcelona)

Vidal sieht erst Gelb für das Foul...

88 Gelbe Karte für Mário Rui (SSC Napoli)

Nach einer Grätsche von Vidal geht Mário Rui den Foulenden an.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

Der Nachschlag in der Stamford Bridge soll vire Minuten betragen.

90 Einwechslung bei Bayern München: Leon Goretzka

90 Auswechslung bei Bayern München: Thiago

87 Einwechslung bei FC Barcelona: Ansu Fati

87 Auswechslung bei FC Barcelona: Antoine Griezmann

87 Arthur hält aus der zweiten Reihe drauf. Sein 22-Meter-Schuss landet ein gutes Stück über dem rechten Torwinkel.

89 Nach dem Achtelfinalaus im Vorjahr gegen den späteren Titelträger Liverpool kann sich der deutsche Rekordmeister auf dem Weg in die Runde der letzten acht wohl nur noch selbst schlagen. Er ist heute eine Klasse besser als der CFC.

86 Erster Eckball für Neapel, Insigne drischt die Murmel halbhoch auf den ersten Pfosten. Milik leitet weiter, kann aber keinen Mitspieler finden.

85 Insigne will den Mertens-Treffer kopieren, er schlenzt aus halblinker Position auf den rechten Torwinkel. Anders als sein belgischer Kollege zielt der Kapitän zu hoch.

86 Matchwinner Gnabry holt sich seinen verdienten Einzelapplaus durch den Gästeblock ab. Seinen Platz in den Schlussminuten nimmt Tolisso ein.

83 Gelbe Karte für Antoine Griezmann (FC Barcelona)

Taktisches Foul an Insigne.

82 Mit dem Kopf durch die Wand: Messi treibt das Leder aus dem Zentrum in den Strafraum und prallt gleich an drei Spielern ab.

85 Einwechslung bei Bayern München: Corentin Tolisso

85 Auswechslung bei Bayern München: Serge Gnabry

84 Alaba will den fälligen Freistoß aus halbrechten 20 Metern direkt in der rechten Ecke unterbringen. Er zirkelt ihn mit dem linken Innenrist recht weit an der Stange vorbei.

83 Rote Karte für Marcos Alonso (Chelsea FC)

Es kommt noch bitterer für Chelsea! Während eines Laufduells abseits des Balles schlägt Alonso Lewandowski gegen den Hals. Referee Turpin zeigt dem Spanier zunächst die Gelbe Karte, korrigiert die Farbe aber nach Hinweis des VAR und eigener Betrachtung der Szene in der Review-Arena.

80 Politano zieht von der rechten Seite nach innen und hält drauf. Er findet keine freie Schussbahn.

80 Einwechslung bei SSC Napoli: Allan

80 Auswechslung bei SSC Napoli: Diego Demme

81 Pedro spielt von der tiefen linken Strafraumseite einen flachen Ball in den Fünfmeterraum. Abraham kommt einen Schritt zu spät, um den Ehrentreffer zu erzielen.

76 Der anschließende Eckball segelt nah ans Tor, Umtiti springt ein und köpft aus einem Meter weit über den Querbalken. Da kam er nicht hinter den Ball.

79 Lewandowski freut sich nach den beiden Vorlagen für Gnabry über seinen elften Treffer in der laufenden Champions-League-Saison. Damit ist er nun vor Erling Håland der alleinige beste Goalgetter in der europäischen Königsklasse.

75 Messi legt sich die Kugel am Elfmeterpunkt auf den linken Schlappen und schießt sofort. Maksimović blockt sofort ins Toraus ab.

74 Einwechslung bei SSC Napoli: Matteo Politano

74 Auswechslung bei SSC Napoli: José Callejón

76 Tooor für Bayern München, 0:3 durch Robert Lewandowski

Rot regiert in der Stamford Bridge! Davies überläuft mit seiner unglaublichen Schnelligkeit auf den ersten Metern auf der linken Seite drei Londoner. Er rennt in den Sechzehner und spielt flach und hart in die Mitte. Aus sieben Metern schiebt Lewandowski ein.

72 Elfmeter für Neapel? Fehlanzeige! Flankengeber Insigne steht minimal im Abseits, bevor Adressat José Callejón im Sechzehner umgerissen wird.

74 Lampards letzter Joker ist Pedro. Der Spanier ersetzt seinen Landsmann Azpilicueta. Chelsea erhöht eine Viertelstunde vor dem Ende das Risiko.

73 Einwechslung bei Chelsea FC: Pedro

73 Auswechslung bei Chelsea FC: Azpilicueta

70 Mit einem Dribbling in die rechte Strafraumhälfte bleibt Messi an Di Lorenzo hängen. Der schießt den Argentinier ab, daraufhin macht der Ball einen Bogen. Nélson Semedo drischt ihn volley weit neben den Kasten.

72 Gelingt den Blues noch der Anschlusstreffer? Sie haben ihre Spielanteile in den letzten Minuten etwas ausbauen können, zeigen aber auch zu diesem Zeitpunkt nur ganz selten Präsenz im offensiven Felddrittel.

70 Nach Kimmichs gedankenlosem Querpass rennt Mount über halblinks in den Sechzehner und zieht aus vollem Lauf und 14 Metern mit links ab. Er jagt das Spielgerät weit über Neuers Gehäuse.

66 Gelbe Karte für Lionel Messi (FC Barcelona)

Referee Brych entscheidet auf gefährliches Spiel.

69 Der Brasilianer steht nach einer Müller-Flanke von rechts direkt im Mittelpunkt, will diese vom linken Fünfereck per Seitfallzieher in die Maschen befördern. Ihm rutscht die Kugel über den Spann und verpasst so den Weg auf den Kasten.

65 Messi bedient Vidal mustergültig in der rechten Strafraumhälfte, sofort leitet der Chilene in die Mitte weiter. Messi kommt angelaufen und grätscht, er rauscht in Ospina.

67 Coutinho, der am Freitag gegen Paderborn weit hinter seinen Möglichkeiten blieb, ersetzt den verletzten Coman.

64 Wieder Napoli! José Callejón wird von Milik im Sechzehner bedient, der Angreifer kann die Kugel noch annehmen. Dann scheitert er aus 13 Metern im Eins-gegen-Eins an ter Stegen.

66 Einwechslung bei Bayern München: Coutinho

66 Auswechslung bei Bayern München: Kingsley Coman

65 Coman hat sich eine Muskelverletzung im hinteren Oberschenkel zugezogen und muss auf dem Rasen behandelt werden.

61 Gelbe Karte für Lorenzo Insigne (SSC Napoli)



63 Nach einer Ecke von rechts schießt Thiago aus kurzer Distanz an Alonsos ausgestreckte Hand. Referee Turpin hat keinen strafstoßwürdiges Vergehen gesehen und wird in dieser Hinsicht auch nicht vom VAR korrigiert.

61 Tolle Einzelaktion von Lorenzo Insigne! Der Kapitän kommt über die linke Seite, rennt frech durch die Lücke zwischen Piqué und Vidal und schießt aus spitzem Winkel. An ter Stegen kommt er mit seinem Flachschuss nicht vorbei.

62 CFC-Coach Lampard reagiert auf die beiden Rückschläge mit einem Doppelwechsel. Er bringt Willian und Abraham für Giroud und Barkley.

61 Einwechslung bei Chelsea FC: Tammy Abraham

61 Auswechslung bei Chelsea FC: Ross Barkley

61 Einwechslung bei Chelsea FC: Willian

61 Auswechslung bei Chelsea FC: Olivier Giroud

57 Tooor für FC Barcelona, 1:1 durch Antoine Griezmann

Das Bollwerk ist geknackt, 1:1! Busquets spielt einen tollen Pass aus dem Zentrum, er findet Nélson Semedo in der rechten Strafraumhälfte. Die Abwehr ist überspielt, der Rechtsverteidiger legt flach in die Mitte ab. Griezmann muss nur noch den Fuß reinhalten.

56 Flankenversuch von José Callejón, aber Samuel Umtiti hält bereits am ersten Pfosten den Kopf rein.

60 Gnabry beinahe mit dem Hattrick! Nach einem Einwurf von rechts legt Müller von der Grundlinie hoch für den DFB-Akteur zurück, der aus mittigen 14 Metern per rechtem Innenrist direkt abimmt. Das Spielgerät fliegt gut anderthalb Meter drüber.

56 Einwechslung bei FC Barcelona: Arthur

56 Auswechslung bei FC Barcelona: Ivan Rakitić

57 Der FCB befindet sich nun im London-Modus, der ihm schon Anfang Oktober sieben Auswärtstreffer bei Tottenham einbrachte. Er spielt wieterhin schwungvoll nach vorne und ist drauf und dran, die Tür zum Viertelfinale weit aufzustoßen.

54 Einwechslung bei SSC Napoli: Arkadiusz Milik

54 Auswechslung bei SSC Napoli: Dries Mertens

51 Gelbe Karte für Busquets (FC Barcelona)

Der Mittelfeldmann fehlt im Rückspiel. Es ist seine dritte gelbe Karte im laufenden Wettbewerb.

54 Tooor für Bayern München, 0:2 durch Serge Gnabry

Gnabry schnürt den Vier-Minuten-Doppelpack! Wieder geht dem Treffer ein Doppelpass mit Lewandowski voraus. Diesmal wird Bayerns Mann mit der 22 auf dem Rücken steil auf die linke Sechzehnerseite geschickt und vollendet mit einem präzisen Linksschuss in die flache rechte Ecke.

53 Die Roten belohnen sich also im Nachhinein für ihre klaren Vorteile im ersten Abschnitt. Wenn sie das bisherige Niveau halten, sind gegen einen passiven Widersacher zweifellos weitere Treffer möglich.

51 Übles Einsteigen von Busquets gegen Mertens, der Belgier wird vom gestreckten Bein getroffen. Nun wird er behandelt.

50 Das Bild hat sich kaum verändert. Barcelona kommt einfach nicht in den Strafraum.

51 Tooor für Bayern München, 0:1 durch Serge Gnabry

Die Bayern nutzen ihre erste Chance nach der Pause! Gnabry leitet seinen Treffer selbst ein, indem er Lewandowski aus dem linken Halbfeld in den Sechzehner schickt. Der Pole spielt schnell flach und hart in die Mitte. Der heranstürmende Gnabry schiebt vom Elfmeterpunkt mit dem rechten Fuß ein.

50 Gelbe Karte für Joshua Kimmich (Bayern München)



49 Gelbe Karte für Jorginho (Chelsea FC)

Der Brasilianer kassiert wegen Meckerns eine Gelbe Karte, die schmerzhaft ist: Er wird im Rückspiel Mitte März in München fehlen.

49 Sowohl Mount als auch Barkley scheitern nach einem Vorstoß über halbrechts innerhalb des Sechzehners an Neuer. Dann geht aber die Fahne des Assistenten wegen einer knappen Abseitsstellung hoch.

48 Weder Frank Lampard noch Hansi Flick haben in der Pause personelle Änderungen vorgenommen.

46 Der Ball rollt wieder!

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Willkommen zurück zum zweiten Durchgang in der Stamford Bridge! Abgesehen vom ausgeglichenen Zwischenstand ist der deutsche Rekordmeister dem Tabellenvierten der Premier League in allen Belangen überlegen und wird somit seiner Favoritenrolle gerecht. Sollte er in Sachen Effizienz im Abschluss eine Steigerung hinbekommen, ist schon heute ein großer Schritt in Richtung Viertelfinale möglich.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit

Ballbesitz Barcelona, Tor Neapel: Damit ist die erste Hälfte zusammengefasst. Die Gäste sind erwartungsgemäß tonangebend, kommen gegen italienische Defensivfanatiker aber kaum zum Abschluss. Den Hausherren reicht hingegen eine Aktion, um den Druck auf Barcelona zusätzlich zu erhöhen. Ob das Bollwerk weitere 45 Minuten hält?

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45 Halbzeitfazit:

0:0 steht es zur Pause des Champions-League-Achtelfinalhinspiels zwischen dem Chelsea FC und dem FC Bayern München. Schon in der Anfangsphase hatte der Bundesligist klare Ballbesitzvorteile und ließ durch Coman (12.) und Lewandowski (17.) erste gute Gelegenheiten ungenutzt. Gegen weiterhin zurückhaltende Blues war er zunächst zwar nicht durchgängig durchschlagskräftig, kam zur Halbstundenmarke durch Lewandowski (28.) und Müller (30.) allerdings zu weiteren Chancen. Hauchdünn schrammte Müller in Minute 36 mit einem Lattenkopfball an der Führung für die Roten vorbei. Das dominante Flick-Team ließ erst kurz vor dem Kabinengang durch Alonso eine nennenswerte Möglichkeit der Hausherren zu (43.). Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Gelbe Karte für Thiago (Bayern München)

Thiago lässt Barkley in der gegnerischen Hälfte über die Klinge springen, um einen schnellen Gegenstoß der Blues im Keim zu ersticken.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Durchgang eins wird um 60 Sekunden verlängert.

43 Knappes Ding! Im Anschluss an einen Freistoß wandert der Ball auf die rechte Seite. José Callejón legt direkt flach in die Mitte ab, Fabián Ruiz hält den Fuß rein - und verpasst den Kasten nur um einen halben Meter.

43 Alonso gegen Neuer! Der Linksverteidiger hat für sein 30-Meter-Solo ganz viel Platz. Er lässt Pavard am Strafraumeck ins Leere grätschen und feuert aus 14 Metern auf die flache rechte Ecke. Neuer ist schnell unten und pariert zur Seite.

42 Chelsea hat die Außenseiterrolle verinnerlicht und steht bei gegnerischem Ballbesitz auch zu diesem Zeitpunkt sehr tief. Die Londoner vermitteln bisher nicht den Eindruck, der Flick-Auswahl im Kampf um das Weiterkommen ernsthaft gefährlich werden zu können.

39 Auch mit Tempo will es nicht funktionieren: Nélson Semedo zündet auf der rechten Seite den Turbo, kommt aber nicht am grätschenden Di Lorenzo vorbei.

39 Pavard bringt Mount auf der rechten Abwehrseite bei erhöhtem Tempo zu Fall und bewirbt sich damit für eine erste Verwarnung. Sein Landsmann Turpin ist aber nachsichtig und verzichtet in einem fairen Match noch auf eine Gelbe Karte.

34 Ivan Rakitić setzt sich mal auf der rechten Seite durch, dann prügelt er die Kugel hart in die Mitte. Maksimović lenkt sie in die Fänge von Pspina.

36 Müller scheitert am Querbalken! Gnabry findet den Kollegen mit der 25 auf dem Rücken mit einer Flanke von der linken Außenbahn. Müller lässt das Leder aus gut zehn Metern seitlich über den Kopf gleiten. Es fliegt halblinks frontal gegen die Latte.

35 Giroud kommt einen Schritt zu spät! Nach einem ungenauen Aufbaupass durch Neuer schickt Kovačić Mount auf die linke Sechzehnerseite. Der spielt direkt flach vor den Kasten. Der eng bewachte Giroud verpasst am ersten Pfosten nur knapp.

33 Coman taucht im Sechzehner auf rechts unweit der Grundlinie auf. Er verpasst eine Hereingabe und gegen Alonso sogar einen Eckball, der hier das Mindestziel gewesen ist.

30 Tooor für SSC Napoli, 1:0 durch Dries Mertens

Führung für die Hausherren! Neapel schaltet nach Ballgewinn auf der rechten Seite schnell um, Zieliński legt flach an den Sechzehner ab. Insigne lässt die Kugel für Mertens durchrollen, der hat sie 16 Meter vor dem Kasten auf dem rechten Fuß liegen. Er schlenzt das Spielgerät sehenswert und unhaltbar in den rechten Torwinkel.

30 Müller mit der nächsten Gästechance! Nach einem Einwurf auf dem linken Flügel kann er unbedrängt in die Mitte spazieren. Er zirkelt aus gut 20 Metern mit dem rechten Innenrist auf die halbhohe rechte Ecke und setzt das Spielgerät nur knapp neben den Pfosten.

28 Müller auf Lewandowski! Der Ex-Nationalspieler zieht aus dem halbrechten Offensivkorridor nach innen und steckt im richtigen Moment steil auf den Angreifer durch. Der will das Spielgerät am herausstürmenden Caballero vorbei spitzeln, doch diesmal ist der Keeper mit dem linken Fuß zur Stelle.

25 Messi bleibt mit dem nächsten Passversuch in den Sechzehner an einem Abwehrmann hängen. Manolas macht zu.

25 Barkley wird von Giroud auf die halblinke Seite geschickt. Er tankt sich in den Sechzehner, um in den Fünfmeterraum zu flanken. Das Leder fliegt an Freund und Feind vorbei ins rechte Toraus.

24 Die Bayern haben weiterhin Ballbesitzvorteile, doch halten sich die Szenen im offensiven Felddrittel in Grenzen. Ganz vorne fehlt es ihnen noch an Präzision und Geschwindigkeit.

22 Zähe Kost in Neapel. Die Hausherren schauen zu, wie Barca immer wieder hin und her spielt.

21 Giroud wird eng durch Müller bewacht, als er nach einer Flanke von der rechten Fahne aus mittigen acht Metern zum Kopfball kommt. Neuer nimmt den kraftlosen Aufsetzer in der rechten Ecke problemlos auf.

17 Gute Gelegenheit für Neapel! Ein Traumpass von Zieliński fliegt auf den rechten Flügel, José Callejón und Mertens müssen es nur noch mit Piqué und ter Stegen aufnehmen. Ersterer will querlegen, trifft aber den Verteidiger. Von Piqués Schienbein prallt der Ball zu ter Stegen.

20 Vor dem "Finale dahoam" 2012 sind sich Blues und Rote übrigens einmal in der Königsklasse begegnet. Im Viertelfinale 2005 setzte sich Chelsea durch ein 4:2 und ein 2:3 durch.

15 Starke Grätsche von Piqué. Zuvor hat Nélson Semedo den Ball versehentlich hinter die eigene Kette gespitzelt, José Callejón hat gelauert.

17 Lewandowski gegen Caballero! Der Pole ist auf der linken Sechzehnerseite Adressat eines präzisen Flugballs durch Boateng aus der eigenen Hälfte. Er hat nach der sauberen Annahme nur noch den herauslaufenden CFC-Keeper vor sich und ballert aus gut zwölf Metern gegen dessen Brust.

15 Erstmals lässt der Bundesligist das Leder länger in den eigenen Reihen kreisen. Er rückt jedoch nur gemächlich nach, will in der Anfangsphase nicht per Gegenstoß auf dem falschen Fuß erwischt werden.

10 Jetzt schießt Mertens erstmals in die Arme von ter Stegen. Der Belgier kam ohnehin aus dem Abseits.

12 Coman trifft das Außennetz! Gegen aufgerückte Londoner bekommt der Franzose durch einen Doppelpass mit Thiago auf halbrechts viel Platz und trankt sich in den Sechzehner, um aus 15 Metern die flache rechte Ecke anzupielen. Er verfehlt das Aluminium nur knapp.

9 Erster Abschluss: Lionel Messi zielt aus dem Gedränge viel zu hoch.

11 Pavard kommt nach Gnabrys Pass aus vollem Lauf vom rechten Strafraumeck vor den Kasten der Blues. Der adressierte Lewandowski kommt am Elfmeterpunkt einen Schritt zu spät, um sich per Kopf zu probieren.

8 Infolge eines weiten Einwurfs von der rechten Außenbah fällt Mount der Ball an der mittigen Sechzehnerkante vor die Füße. Er wird direkt attackiert und ballert überhastet weit über Neuers Gehäuse.

5 Nach Diagonalball von Messi will Nélson Semedo per Kopf in den Strafraum ablegen. Die Verteidiger wissen das zu Unterbinden.

4 Bislang fällt Barcelona in Ballbesitz nicht viel ein. Neapel steht unheimlich kompakt.

5 Hansi Flick stellt nach dem 3:2-Heimerfolg gegen den SC Paderborn 07 vier personelle Änderungen vorgenommen. Benjamin Pavard, Jérôme Boateng, Kingsley Coman und Thomas Müller verdrängen Odriozola, Lucas Hernández, Coutinho und Corentin Tolisso auf die Bank.

3 Frank Lampard hat im Vergleich zum 2:1-Heimsieg gegen den Tottenham Hotspur FC auf personelle Änderungen verzichtet. Der CFC-Vereinslegende stehen auf N'Golo Kanté, Christian Pulisic und Hudson-Odoi nicht zur Verfügung.

1 Champions League-Rekordschiedsrichter Dr. Felix Brych hat sein 57. Spiel in der Königsklasse angepfiffen!

1 Spielbeginn

1 Nach 40 Sekunden setzt Müller einen ersten Schuss ab. Aus 17 Metern visiert er die linke Ecke an. Caballero ist schnell unten und hält das Leder fest.

1 Die Bayern bei Chelsea – auf geht‘s in der Stamford Bridge!

1 Spielbeginn

Azpilicueta gewinnt den Münzwurf gegen seinen Kapitänskollegen Manuel Neuer. Die Gäste werden anstoßen.

Die Hymne der Champions League ertönt.

Die Mannschaften verlassen die Katakomben in Richtung Rasen.

Den erwähnten Heimsieg pfiff der deutsche Referee Dr. Felix Brych – und auch heute ist er wieder im Einsatz. Ein gutes Omen für die Hausherren? An den Seitenlinien assistieren Mark Borsch und Stefan Lupp, vierter Offizieller ist Harm Osmers. Für den Videobeweis sind Bastian Dankert und sein Assistent Marco Fritz verantwortlich.

„Ich erwarte das beste Neapel. Wir haben bereits gesehen, zu was sie im Stande sind. Sie haben große Rivalen geschlagen“, mahnt Quique Setién, Trainer des FC Barcelona. Dabei denkt er sicherlich auch an den 2:0-Heimsieg des SSC Neapel gegen Titelverteidiger Liverpool (17. September 2019). „Sie werden sicherlich eine außergewöhnliche Leistung zeigen."

Mit der Regeldurchsetzung des zweiten englisch-deutsch Achtelfinalhinspiels hat die UEFA den Franzosen Clément Turpin beauftragt. Der WM-Schiedsrichter pfeift seit der Saison 2008/2009 in der Ligue 1 und befindet sich in seinem sechsten Jahr in der Champions League. Die Linienrichter sind Nicolas Danos und Cyril Gringore; als Vierter Offizieller verdingt sich Frank Schneider.

"Konzentration ist ein absolutes Muss in beiden Spielen. Ich gehe gerne Risiko in der Offensive, aber wir müssen in der Defensive eine klare Marschroute haben. Vielleicht haben wir nicht so viel Erfahrung, aber wir sind hier, um Hürden zu überwinden", weiß Trainer Frank Lampard, dass der Schlüssel für das Weiterkommen die Abwehr ist. In der Premier League schlug Chelsea am Wochenende Stadtrivale und Vorjahresfinalist Tottenham Hotspur FC mit 2:1.

Barcelona ist ein Gegner „stratosphärischen Ausmaßes“, wie Gattuso findet. "Wir müssen maximalen Respekt haben, aber keine Angst. Das Wichtigste ist, dass wir als Team spielen. Nur dann kann man mehr geben als der Gegner.“

Der Chelsea FC hat sich in der Gruppe H hinter dem punktgleichen Valencia CF und vor Vorjahreshalbfinalist Ajax AFC sowie dem abgeschlagenen Lille OSC für die K.o.-Phase für das Achtelfinale qualifiziert. Vor dem Gewinn der Europa League im Vorjahr scheiterten die Blues auf dieser Wettbewerbsstufe dreimal in Serie und gelten wegen des durch den Transferverbots geschwächten Kaders gegenüber dem deutschen Rekordmeister als Außenseiter.

Es ist das erste Mal, dass die beiden Mannschaften aufeinandertreffen. In der Geschichte hatte man erst eine Berührung miteinander. Im Jahr 1984 wechselte ein gewisser Diego Maradona aus Barcelona nach Neapel.

"Wir wollen mutig und selbstbewusst nach vorne spielen. Wir sind in der Rückrunde in der Spur, von daher bin ich voller Selbstvertrauen, dass die Mannschaft das gut umsetzen wird", kündigt FCB-Coach Hansi Flick einen aktiven Auftritt seiner Auswahl an. In der Gruppenphase haben die Süddeutschen gar nichts anbrennen lassen: Sie gewannen alle sechs Matches mit einem Gesamttorverhältnis von 24:5.

Der FC Bayern München musste am Freitag lange um seinen fünften Sieg im sechsten Rückrundenmatch der Bundesliga zittern, schlug Aufsteiger und Schlusslicht SC Paderborn 07 nach zwei hergeschenkten Führung erst dank Lewandowskis Treffer in der 88. Minute. Damit liegen die Roten in der Tabelle weiterhin einen Zähler vor dem RB Leipzig. Gegen jenen Verein, der ihnen 2012 das „Finale dahoam“ vermasselte, benötigen sie zweifellos eine klare Steigerung, um zumindest nicht mit einem Nachteil in das Wiedersehen in 22 Tagen zu gehen.

Fast symbolisch für das schwache Auftreten der Italiener: Neuzugang Herving Lozano. Der 38-Millionen-Mann absolvierte in diesem Jahr nur 51 Pflichtspielminuten, heute steht er nicht im Kader. „Im Moment treffe ich die Entscheidungen, und Lozano muss mehr arbeiten und sich bereit halten“, erklärt Trainer Gennaro Gattuso. „Nicht nur er spielt nicht. Im Moment gibt es keinen Platz, weil ich nach Spielern mit anderen Eigenschaften suche.“

Nach einer aus Bundesligasicht perfekten ersten internationalen Woche im Kalenderjahr 2020 kommt an diesem letzten Februardienstag mit dem FC Bayern München der sechste deutsche Klub zum Einsatz, der in den europäischen Wettbewerben überwintert hat. Der deutsche Rekordmeister will sich ebenfalls in eine gute Ausgangslage für das Achtelfinalrückspiel der Champions League bringen, nachdem er es in der Vorsaison erstmals seit acht Jahren nicht überstanden hat.

Kurzer Blick auf die wichtigsten Personalien der Startformationen. Bei den Bayern kehren Pavard, Boateng, Coman und Müller in die erste Elf zurück. Goretzka, der am Freitag wegen muskulärer Probleme fehlte, sitzt zunächst auf der Bank. Auf Seiten der Hausherren spielen die Akteure, die am Wochenende beginnen durften. Der erfahrene Caballero steht also auch in der Königsklasse anstelle von Kepa zwischen den Pfosten.

In der Serie A ist Neapel derzeit nur Sechster. Der Tabellenvierte, der die Champions League erreicht, heißt Atalanta Bergamo – und ist bei einem Spiel weniger bereits neun Punkte entfernt. Barcelona bekleidet in La Liga aktuell Rang eins, zwei Zähler vor Dauerkonkurrent Real Madrid.

Ein herzliches Willkommen zur zweiten Woche der Champions-League-Achtelfinalhinspiele! Der FC Bayern München will zum Start der K.o.-Phase den Chelsea FC aus dem Weg räumen. Die ersten 90 Minuten zwischen Blues und Roten werden ab 21 Uhr in der Stamford Bridge im Westen Londons ausgetragen.

Herzlich willkommen zum Achtelfinale der Champions League! Der SSC Neapel empfängt am heutigen Abend den FC Barcelona zum Hinspiel. Anstoß ist um 21:00 Uhr.

90 Fazit:

RB Leipzig feiert ein gelungenes Achtelfinal-Debüt in der Königsklasse und gewinnt mit 1:0 (0:0) bei den Spurs. Über weite Strecken der Partie hat der Bundesligist aus Sachsen die Kontrolle gehabt. Insbesondere in der Anfangsphase haben die Gäste eine starke Leistung gezeigt und Tottenham schwindelig gespielt. Bis zur Pause hat RB zahlreiche Chancen verbucht, diese jedoch nicht genutzt. Nach Wiederanpfiff sind die Hausherren besser in das Spiel gekommen. Per Foulelfmeter hat Werner den letztlich entscheidenden Treffer erzielt (58.). Kurzeitig hat Leipzig nachgelegt, dann aber den Spurs das Feld überlassen müssen. Doch die sind offensiv zu harmlos gewesen und haben ihre Ausfälle nicht kompensieren können.

Das Rückspiel findet in knapp drei Wochen in Leipzig statt. Einen schönen Abend noch.

90 Fazit:

Der Atalanta BC gewinnt das Champions-League-Achtelfinalhinspiel gegen den Valencia CF mit 4:1 und ist Europas Top acht als Wettbewerbsneuling ganz nahe. Nach ihrer 2:0-Pausenführung blieben die Schwarz-Blauen in einem weiterhin temporeichen Duell mit ausgeglichenen Ballbesitzverhältnissen zielstrebiger und belohnten sich in der 57. Minute durch Freulers sehenswerten Schuss in den rechten Winkel mit ihrem dritten Treffer. Im Anschluss an eine durch Gómez ausgelassene hundertprozentige Gästechance legte Hateboer mit seinem zweiten Tor sogar das 4:0 nach (62.). Die Ostspanier ließen sich trotz dieses niederschmetternden Zwischenstands nicht hängen und verkürzten durch den eingewechselten Cheryshev nicht nur (66.), sondern setzten den lombardischen daraufhin auch sehr stark unter Druck. Weitere Treffer gelangen der Celades-Auswahl jedoch nicht. So fährt der italienische Vertreter auch dank seiner hohen Effizienz ein hervorragendes Ergebnis ein. Das Rückspiel im Estadio de Mestalla findet in 20 Tagen statt. Der Der Atalanta BC empfängt in der Serie A am Sonntag die US Sassuolo Calcio. Der Der Valencia CF reist in der Primera División am Samstag zur Real Sociedad de Fútbol. Einen schönen Abend noch!

90 Spielende

90 Gelbe Karte für Érik Lamela (Tottenham Hotspur)



90 Spielende

90 Schwach! Giovani Lo Celsos Ecke segelt an sämtlichen Kollegen vorbei. Gleich hat RB den Auswärtssieg geschafft!

90 In dieser Szene behauptet Tottenham die Murmel gut. Harry Winks fasst sich ein Herz, kann Péter Gulácsi aus der zweiten Reihe allerdings nicht herausfordern.

90 Gasperini dreht mit der Herausnahme des doppelten Vorbereiters Pašalić noch einmal an der Uhr. Er wechselt Tameze ein, der im Winter mit Kaufoption aus Nizza ausgeliehen worden ist.

90 Wenig überraschend wird recht lange nachgespielt. Fünf Minuten gibt es obendrauf. Geht noch etwas für den Klub aus der Premier League?

90 Einwechslung bei Atalanta: Adrien Tameze

90 Auswechslung bei Atalanta: Mario Pašalić

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

Der Nachschlag im Stadio Giuseppe Meazza soll 240 Sekunden betragen.

89 Lucas! Leipzig bekommt das Bällchen nicht weg. Tottenham macht das Leder scharf. Lucas köpft aus wenigen Metern über die Latte. An diesem Abend hängt die 27 der Gastgeber in der Luft und zeugt keine gute Leistung.

88 Gameiro zieht von rechts in den Sechzehner ein und spielt halbhoch nach innen. Dort kommt der unbewachte Cheryshev einen Schritt zu spät, um aus bester Lage abzunehmen.

87 Sofort kloppt die Spurs-Defensive eine schwache Ecke von Emil Forsberg nach vorne weg. Lange können die Leipziger die Kugel momentan nicht halten.

86 Der eingewechselte Érik Lamela probiert es aus fast 30 Metern direkt mit einem ruhenden Ball. Péter Gulácsi wischt das Leder zur Ecke weg. Giovani Lo Celsos Hereingabe kommt nicht bei Lucas an, da die RB-Abwehr kompakt steht.

87 Die letzten Minuten kommen sehr wild daher, da die Ostspanier ihre bedingungslose Offensive aufrechterhalten und Bergamo wieder ein paar Meter vorgerückt ist.

84 Überraschenderweise ist Diakhaby doch wieder zurück auf dem Feld.

84 José Mourinhos Mannschaft drückt. Natürlich wollen die Spurs den wichtigen Ausgleich erzielen. Leipzig zieht sich geschickt zurück und setzt vor allem auf Konter.

83 Nach einem Zusammenprall geht es für Konrad Laimer nicht weiter. Er scheint sich an der Schulter verletzt zu haben. Emil Forsberg ist Leipzigs dritte und zugleich letzte Option.

83 Valencias Verteidiger Diakhaby hat einen Schlag ins Gesicht bekommen und blutet am Mund. Er wird wohl nicht weiterspielen können. Die Gäste spielen vorerst in Unterzahl weiter.

83 Einwechslung bei RB Leipzig: Emil Forsberg

83 Auswechslung bei RB Leipzig: Konrad Laimer

80 Marcel Halstenberg packt auf der linken Abwehrseite eine gute Aktion gegen Serge Aurier aus und sichert das Spielgerät.

81 Einwechslung bei Atalanta: Ruslan Malinovskiy

81 Auswechslung bei Atalanta: Papu Gómez

79 Gelbe Karte für Hans Hateboer (Atalanta)

Hateboer reißt Cheryshev im Mittelfeld zu Boden, um eine Unterzahlsituation in der Defensive zu verhindern. Dieses taktische Vergehen zieht die erste Gelbe Karte des Abends nach sich.

78 Das Celades-Team attackiert in der Schlussphase sehr früh und sorgt für weitere Ballgewinne unweit des gegnerischen Strafraums. Nach einem solchen feuert Kondogbia aus halbrechten 18 Metern weit über Gollinis Gehäuse.

79 Momentan sind die Lilywhites dem Ausgleich näher als RB dem 2:0. Koordinierte Angriffe tragen die Gäste leider nicht mehr vor.

78 Patrik Schick hat heute eine hervorragende Leistung gezeigt und nun Feierabend. Mindestens einen Treffer hätte die Nummer 21 indes erzielen müssen.

77 Einwechslung bei RB Leipzig: Yussuf Poulsen

77 Auswechslung bei RB Leipzig: Patrik Schick

76 Erster Einwechselspieler von Atalanta-Coach Gasperini ist Zapata, der am Wochenende noch beginnen durfte. Caldara hat den Rasen verlassen.

75 Allmählich verstärken die Spurs ihre Offensivbemühungen. Zeitweise kesselt das Heimteam die Leipziger sogar ein. Spätestens der Pfostentreffer von Lo Celso sollte RB gezeigt haben, wie knapp die Geschichte hier eigentlich ist.

75 Einwechslung bei Atalanta: Duván Zapata

75 Auswechslung bei Atalanta: Mattia Caldara

74 Einwechslung bei RB Leipzig: Amadou Haïdara

74 Auswechslung bei RB Leipzig: Christopher Nkunku

73 Und es wird gefährlich! Giovani Lo Celso schlenzt die Pille auf das linke Eck. Péter Gulácsi streckt sich und lenkt das Geschoss mit den Fingerspitzen an den Pfosten. Die folgende Ecke bringt nichts ein.

74 Der glücklose Gómez verabschiedet sich vorzeitig in den Feierabend. Er macht Platz für Gameiro.

73 Einwechslung bei Valencia CF: Kevin Gameiro

73 Auswechslung bei Valencia CF: Maximiliano Gómez

72 Valencia ist in den Nachwehen des Tores klar überlegen und drängt die Lombarden in dieser Phase weit an deren Sechzehner. Bergamo kann sich momentan überhaupt nicht mehr befreien.

72 Gelbe Karte für Christopher Nkunku (RB Leipzig)

Giovani Lo Celso präsentiert sich abgebrüht und bekommt den Freistoß bei zentralen 27 Metern.

71 Zu früh gestartet! Nordi Mukiele steht im Abseits. In den letzten Minuten haben sich die Gäste ein Stück weit zurückfallen lassen. Werner lauert im freien Raum auf den wohl entscheidenden Konter. Insgesamt lässt das Tempo in dieser Phase nach. Vielleicht ist es die Ruhe vor dem Sturm!?

71 Cheryshev taucht schon wieder gefährlich im gegnerischen Strafraum auf, nachdem Gómez einen Schuss nach Flanke von rechts verpasst hat. Er umkurvt einen Verteidiger und scheitert dann mit seinem Linksschuss am herauslaufenden Gollini.

69 Haben die Ostspanier die Kraft, mit aller Macht auf den zweiten Treffer zu gehen? Mit einem 2:4 sähe die Ausgangslage vor dem Rückspiel schon wieder ganz anders aus.

69 Hier ein kleiner Leckerbissen für alle Zahlen- und Statistik-Freunde: Mit 32 Jahren und 211 Tagen ist Julian Nagelsmann der jüngste Trainer, der jemals mit seinem Klub im Achtelfinale der Königsklasse stand. Bis dato war Domenico Tedesco mit dem FC Schalke 04 in der Saison 2018/19 der Jüngste (33 Jahre, 161 Tage). Nagelsmann ist übrigens jünger als Tottenhams Schlussmann Hugo Lloris.

67 Marcel Sabitzer kommt nicht durch. Toby Alderweireld wirft sich humorlos in diesen Schuss. Generell drängen die Leipziger auf das 2:0.

66 Tooor für Valencia CF, 4:1 durch Denis Cheryshev

Joker Cheryshev haucht Valencia Leben ein! Der Russe jagt das Leder infolge eines schlimmen Aufbaufehlers durch Palomino aus halblinken 17 Metern mit dem linken Fuß in die flache rechte Ecke.

65 José Mourinho reagiert auf den Rückstand und bringt zwei physisch starke Akteure.

64 Einwechslung bei Valencia CF: Denis Cheryshev

64 Einwechslung bei Tottenham Hotspur: Érik Lamela

64 Auswechslung bei Tottenham Hotspur: Gedson Fernandes

64 Einwechslung bei Tottenham Hotspur: Tanguy NDombèlé

64 Auswechslung bei Tottenham Hotspur: Dele Alli

64 Auswechslung bei Valencia CF: Gonçalo Guedes

64 Wegen einer vermuteten Abseitsstellung in der Entstehung des Treffers kommt es zu einem VAR-Check. Der fällt allerdings negativ aus, so dass die Schwarz-Blauen noch einmal jubeln dürfen.

62 Tooor für Atalanta, 4:0 durch Hans Hateboer

Hateboer schnürt den Doppelpack! Der Niederländer wird auf der rechten Außenbahn aus der eigenen Hälfte durch Pašalić mit einem halbhohen Anspiel geschickt. Er sprintet mit dem Ball am Fuß in den Strafraum und zieht aus neun Metern mit letzter Kraft auf die kurze Ecke ab. Jaume lässt den nicht unhaltbaren Schuss passieren.

62 Lloris verhindert das 2:0 der Leipziger! Wahnsinn! Erneut kombinieren sich die Gäste pfeilschnell in den gegnerischen Sechzehner. José Angeliño geht über links und bedient Werner, der ganz clever für den durchgelaufenen Patrik Schick durchlässt. Dessen wuchtigen Rechtsabschluss pariert Hugo Lloris stark.

61 Steven Bergwijn zieht vom linken Flügel in die Gefahrenzone und legt dann ab für Giovani Lo Celso. Dessen Schuss aus 17 Metern hält Péter Gulácsi problemlos fest.

61 Gómez mit dem Hochkaräter für Valencia! Nach einem schlimmen Aufbaufehler der Hausherren spielt Torres vom rechten Strafraumeck nach innen zum völlig freien Uruguayer, dessen Trefferchance aus mittigen sieben Metern besser als bei einem Strafstoß ist. Atalantas Keeper kann den Schuss in der halblinken Ecke sogar festhalten.

60 Nach 60 von im Regelfall 180 Achtelfinalminuten steht Valencia bereits mit dem Rücken zur Wand. Nun geht es erst einmal darum, heute nicht noch weitere Gegentore zu kassieren.

60 Mit dem 1:0 haben die Gäste ein ganz wichtiges Auswärtstor erzielt. Dabei sind die Hausherren eigentlich besser in die Partie gekommen und haben das Leipziger Tempo etwas drosseln können. Doch Davies hat Laimer rüde über das Bein steigen lassen und somit den Elfer aufgelegt.

57 Tooor für Atalanta, 3:0 durch Remo Freuler

Freuler stößt die Tür zu Viertelfinale ganz weit auf! Nach Gómez' Pass im linken Halbraum dribbelt der Schweizer entlang der Strafraumlinie ohne echte Gegenwehr nach innen und zirkelt auf die obere rechte Ecke. Genau dort schlägt die Kugel ein.

58 Tooor für RB Leipzig, 0:1 durch Timo Werner

Kalt wie eine Hundeschnauze versenkt der RB-Star den Strafstoß. Werner läuft kurz an und befördert das Ding flach in die linke Ecke. Hugo Lloris taucht richtig ab, ist gegen den strammen Schuss jedoch machtlos.

75 Nagelsmann vollzieht den ersten Wechsel. Amadou Haïdara löst den verwarnten Christopher Nkunku ab.

56 Valencia fehlt auch nach der Pause gegen geordnete Gastgeber die Präzision bei den Pässen in den engen Zonen. Selbst ein Auswärtstreffer wird für die Ostspanier heute nur schwer zu realisieren sein, wenn Bergamo das bisherige defensive Niveau hält.

56 Gelbe Karte für Ben Davies (Tottenham Hotspur)



56 Elfmeter für RB Leipzig! Konrad Laimer erkennt den freien Raum, zündet den Turbo und wird vom unbeholfenen Ben Davies abgeräumt.

54 Dieses Achtelfinal-Hinspiel bleibt spannend. Es ist viel Tempo in der Partie. Einziger Kritikpunkt ist, dass beide Mannschaften auf den letzten Metern zu schlampig agieren. Die Elf von Nagelsmann hat insgesamt mehr vom Spiel, kann sich aber noch nicht auf die Anzeigetafel bringen.

53 Soler auf der Gegenseite! Wass passt von der rechten Außenbahn vor den kurzen Pfosten. Das eingerückte Eigengewächs schiebt das Leder in Bedrängnis aus gut sechs Metern an das Außennetz.

52 Christopher Nkunku schießt zwei Meter über den Querbalken. Das geht besser!

51 Patrik Schick zieht einen Freistoß gegen Serge Aurier. Damit bekommen die Gäste eine gute Gelegenheit aus halblinken 25 Metern...

51 Beinahe das 3:0! Gómez kann ohne Gegenwehr über links in den Sechzehner einziehen. Auf Höhe der Fünferkante spielt er flach und hart nach innen. Verteidiger Diakhaby fälscht ab und verlängert unfreiwillig in Richtung rechtem Pfosten; das Leder segelt nur knapp am Aluminium vorbei.

50 Nach Wiederanpfiff präsentiert sich der Finalist der vergangenen Saison aggressiver. Das Team von José Mourinho läuft den Gegner früher sowie entschlossener an.

49 Weder Gian Piero Gasperini noch Albert Celades haben in der Pause personelle Änderungen vorgenommen.

48 Gulácsi packt zu! Tief in der eigenen Hälfte verlagern die Hausherren das Spiel auf die rechte Seite. Serge Aurier kommt trotz einer Fünferkette frei zur Flanke. Lucas trifft die Murmel am kurzen Pfosten nicht richtig, sodass Gulácsi den Einschlag recht locker verhindern kann.

47 Nach einem Schiedsrichter-Ball kann es weitergehen. Die mitgereisten Fans der Leipziger haben allerlei Transparent, Klopapier und Co. auf das Spielfeld geworfen.

46 In Halbzeit eins ist Leipzig übrigens auf satte 63 Prozent Ballbesitz und 11:3 Schüsse gekommen. Nach Ecken steht es 5:3 für den Klub aus Sachsen, der 82 Prozent seiner Pässe an den Mann bringt. Einzig die Chancenverwertung lässt zu wünschen übrig.

46 Weiter geht die wilde Fahrt im Norden Londons.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Willkommen zurück zum zweiten Durchgang im Stadio Giuseppe Meazza! Bergamo präsentiert sich gegen ersatzgeschwächte Gäste als umschaltstark und durchschlagskräftig. Zudem verteidigt es abgesehen von Nachlässigkeiten um die Halbstundenmarke konzentriert. Valencia hat auf dem Weg zu einem ordentlichen Hinspielergebnis eine echte Herkulesaufgabe zu bewältigen.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Tottenham und Leipzig gehen mit 0:0 in die Pause. Der Gast aus Sachsen liefert ein starkes Achtelfinal-Debüt in der Königsklasse ab und bestimmt das Spielgeschehen über weite Strecken. Insbesondere in der Anfangsphase hat die Elf von Nagelsmann die gastgebenden Lilywhites förmlich überrannt. RB Leipzig hat zahlreiche gute Chancen generiert, diese aber nicht genutzt. Defensiv steht der Bundesligist gut, wobei die Spurs auch noch immer nicht ganz auf der Höhe sind. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Der Atalanta BC führt zur Pause des Champions-League-Achtelfinalhinspiels gegen den Valencia CF mit 2:0. Die Lombarden starteten mit gefährlichen Gegenstößen und schrammten in der 9. Minute durch Pašalić nur knapp an einem Treffer vorbei. Schon wenig später durften sie dann jubeln: Nach Vorarbeit durch Gómez traf Hateboer aus kurzer Distanz (16.). Auch in der Folge blieb Bergamo zunächst gegen harmlose Ostspanier das zielstrebigere Team, doch ließen diese durch Torres in der 31. Minute aus heiterem Himmel eine Großchance zum Ausgleich ungenutzt. Dies war der Startschuss für eine bessere Phase der Celades-Truppe, die durch Guedes eine weitere Möglichkeit zu ihrem ersten Tor hatte (36.). In der 42. Minute schlug jedoch Atalanta ein zweites Mal zu: Iličič versenkte den Ball aus mittlerer Ferne sehenswert in den Maschen. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Durchgang eins wird um 60 Sekunden verlängert.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

43 Immer wieder setzt José Angeliño den flinken Timo Werner in Szene. Dabei sind durchaus gute Chancen entstanden. Mehr leider nicht.

41 Davinson Sánchez grätscht im perfekten Moment in ein Zuspiel von Werner, der den freien Schick im Zentrum gesucht hat. Wieder generiert eine Leipziger Ecke im Anschluss keine Gefahr.

39 Gedson Fernandes flankt von rechts punktgenau an den Fünfmeterraum. Dele Alli schwingt sich artistisch in die Lüfte. Doch er verpasst das Zuspiel. Auch Lukas Klostermann segelt vorbei und hat Glück, dass die Spurs keine zweite Chance bekommen.

42 Tooor für Atalanta, 2:0 durch Josip Iličič

Bergamo legt das zweite Tor nach! Nach Pašalićs hoher Verlagerung vom linken Strafraumeck in den rechten Halbraum packt Iličič aus gut 17 Metern einen effetreichen Schuss mit dem rechten Innenrist aus, der im linken Winkel einschlägt.

40 In den Minuten unmittelbar vor dem Kabinengang kontrolliert Valencia das Geschehen, bleibt wegen seines ausbaufähigen Rückzugsverhaltens aber anfällig für schnelle Gegenstöße der Lombarden.

38 Autsch! Nordi Mukiele muss nach einem Zweikampf mit Ben Davies noch auf dem Rasen behandelt werden. Anschließend humpelt er mit schmerzverzerrtem Gesicht ins Seitenaus und wird weiterbehandelt.

39 De Roon mit voller Wucht! Der Niederländer will einen aufspringenden Ball aus halbrechten 15 Metern mit dem rechten Spann in den Maschen vollenden. Wegen starker Rücklage ist der Schuss viel zu hoch angesetzt.

36 Riesenchance für RB Leipzig! Über einen gemütlichen Spielaufbau kommen die Gäste zu der wohl besten Möglichkeit an diesem Abend. Konrad Laimer packt an der Strafraumkante einen Zuckerpass aus. Timo Werner bekommt die Kugel links vor dem Fünfer und hält direkt drauf. Hugo Lloris verkürzt den Winkel entscheidend und hält auch diesen Schuss. Die folgende Ecke von Nkunku verpufft wirkungslos.

34 Langsam aber sicher kommen die Weißen einen Tick besser in die Partie. Bislang haben die Spurs noch keine großen Chancen kreiert, dennoch ist stets mit ihnen zu rechnen. Leipzig muss seine finalen Aktionen besser timen und noch entschlossener auftreten.

36 Guedes mit der nächsten Chance der Spanier! Der Portugiese wird im halblinken Angriffskorridor durch Soler steil geschickt. Aus vollem Lauf und etwa zwölf Metern feuert er unbewacht auf die flache rechte Ecke. Der Ball verfehlt den Pfosten knapp.

34 Valencia stand letztmals vor sieben Jahren im Achtelfinale der Champions League. 2013 schied man nach einem 1:2 und einem 1:1 gegen den Paris Saint-Germain FC aus.

33 Gelbe Karte für Timo Werner (RB Leipzig)

Unnötig! Werner ist zu langsam und lässt sich an der rechten Außenlinie zu einem taktischen Foul hinreißen. Abgespielt hat sich die Szene ca. 30 Meter in der gegnerischen Hälfte.

32 Gedson Fernandes haut den Ball im Nachgang aus halbrechten 13 Metern auf die Tribüne.

31 Christopher Nkunku tritt die nächste Ecke des Bundesligisten. Die Nordlondoner schnappen sich jedoch die Kugel und setzen sofort zum Konter an. Giovani Lo Celso zieht an und will Steven Bergwijn in Szene setzen. Der holt halbrechts im Sechzehner immerhin eine Ecke raus.

29 "Es werden zwei spannende Spiele. Tottenham ist in einer Phase, in der sie sich an viele neue Dinge gewöhnen müssen. Wir müssen unser höchstes Niveau erreichen, um überhaupt eine Möglichkeit zu haben, weiterzukommen“, so Yussuf Poulsen vor dem Duell.

31 Torres scheitert am Pfosten! Durch einen schnell ausgeführten Freistoß auf der rechten Außenbahn und unaufmerksame Verteidiger rennt der 18-Jährige unbedrängt in den Sechzehner und zieht aus leicht spitzem Winkel und gut 13 Metern ab. Das Spielgerät fliegt gegen die äußere Seite der rechten Stange.

27 Abseits! Schickt legt sehenswert nach links raus zu Angeliño, der halbhoch vor die Kiste flankt. Werner rutscht sechs Meter vor dem Gehäuse am Ball vorbei, ist aber ohnehin aus dem verbotenen Raum gekommen. Gut gesehen vom Schiedsrichtergespann.

26 Zur Abwechslung können die Mannen von der Insel für Entlastung sorgen und sich zumindest ein wenig in die gegnerische Hälfte bringen. Lange hält dieser Zustand indes nicht an. Leipzig presst nach wie vor aggressiv gegen und holt sich immer wieder das Leder zurück.

28 Nach Hateboers Fehlpass im Aufbau hat Valencia ausnahmsweise mal etwas größere offensive Räume zur Verfügung. Gayàs überhastete Flanke von der linken Außenbahn landet allerdings direkt in Gollinis Händen.

24 Gedson Fernandes riecht den Braten, macht den Schritt nach vorne und blockt einen Versuch von José Angeliño ab, bevor es gefährlich wird.

25 Weiterhin weiß das Celades-Team in Ballbesitz in den mittleren Regionen des Rasens zu gefallen, doch die Wege in die Nähe des Sechzehners werden auch Mitte der ersten Halbzeit noch nicht gefunden. Atalantas Torhüter Gollini erlebt bisher einen ruhigen Abend.

23 Gleich sieben Mann der Spurs stehen im Sechzehner und sind einzig damit beschäftigt, die stark aufspielenden Sachsen nicht zu noch mehr Möglichkeiten kommen zu lassen. Leipzig hat alles im Griff, allerdings mangelt es bei den finalen Aktionen (noch) an Präzision.

21 Trifft er oder trifft er nicht? Timo Werner hat in fünf der letzten acht Auswärtsspielen von Leipzig geknipst. Seine Mannschaft hat keines der letzten 34 Spiele, in denen er getroffen hat, verloren. Es gab 29 Siege und fünf Unentschieden.

22 Gosens an das Außennetz! Diesmal rollt der schwarz-blaue Konter über rechts. Über de Roon und Iličič verlagert Bergamo an das linke Strafraumeck. Von dort zieht der Deutsche mit dem linken Spann in Richtung kurzer Seite ab. Der wuchtige Versuch verfehlt die Stange nur knapp.

19 Lucas kommt 25 Meter vor dem Leipziger Tor doch noch an den Ball, weil sich Halstenberg massiv verschätzt hat. Doch wenige Sekunden später begeht die 27 der Hausherren ein Offensivfoul und wird zurückgepfiffen.

19 Was für ein Gewusel! Erst im dritten Anlauf kann der Finalist der letzten Spielzeit das Kunstleder aus dem eigenen Strafraum befördern.

19 Allenfalls phasenweise kommen die Spurs mit dem Gegner zurecht. Überwiegend laufen die Lilywhites der Entwicklung hinterher und zeigen zumeist wirkungslose Einzelaktionen. Dagegen agiert der Klub aus Sachsen mannschaftlich geschlossen.

19 Die gut 40000 aus Bergamo mitgereisten Anhänger sorgen im großen Stadio Giuseppe Meazza für Heimspielatmosphäre. Auch heute ist der Umzug nach Mailand wohl kein schwerwiegender Nachteil für Atalanta.

17 ...Christopher Nkunku bringt das Bällchen schön vor den Fünfer. Im Zentrum steigt Patrik Schick am höchsten, nickt das Spielgerät aber einen halben Meter am rechten Pfosten vorbei.

16 Werner will vom Strafraumrand in den Lauf von Sabitzer legen, aber Lo Celso hat aufgepasst und klärt. Es gibt einen Eckstoß für RB Leipzig von der linken Seite...

16 Der Bundesliga-Zweite verbucht aktuell 60 Prozent Ballbesitz und zeigt sich taktisch sehr gut eingestellt. So darf es aus deutscher Sicht gerne weitergehen.

16 Tooor für Atalanta, 1:0 durch Hans Hateboer

Der Wettbewerbsneuling aus der Lombardei geht in Führung! Gómez dribbelt über halblinks mit Tempo in den Sechzehner und flankt halbhoch vor den Kasten. Hateboer löst sich von Gayà und drückt die Kugel aus fünf Metern in die linke Ecke.

14 In der CL ging es bei Tottenham zu Hause sonst immer zügig los. In ihren letzten drei Heimspielen in der Königsklasse fiel das erste Tor der jeweiligen Partie innerhalb der ersten Viertelstunde. Das wird nun schwierig.

15 Die Ostspanier bewegen sich zwar in Sachen Ballbesitz auf Augenhöhe mit ihrem Widersacher, können im letzten Felddrittel aber noch keine Akzente setzen. Zudem sind sie nach Ballverlusten anfällig für Konter.

12 Gelbe Karte für Marcel Sabitzer (RB Leipzig)

Beide Klubs gehen ein irres Tempo. In dieser Szene verhindert Marcel Sabitzer mit einer Grätsche einen möglichen Konter über Steven Bergwijn und kassiert ebenfalls eine Verwarnung.

11 Weiterhin fehlt den Gastgebern die Zuordnung im Mittelfeld. Deshalb lassen sich die Weißen tatsächlich relativ weit in die eigene Hälfte fallen, um Schlimmeres zu verhindern. Das ist nicht schön anzusehen, erfüllt allerdings seinen Zweck.

12 In der Primera División hat Valencia auswärts zuletzt zweimal verloren. In der Gruppenphase der Champions League triumphierten sie hingegen sowohl bei Chelsea als auch bei Ajax.

10 Gelbe Karte für Giovani Lo Celso (Tottenham Hotspur)

ER kommt deutlich zu spät gegen Sabitzer und sieht für die rüde Attacke kurz vor der Mittellinie die Gelbe Karte.

8 Starke Parade von Péter Gulácsi! Nach dem schwachen Eckball kommen die Spurs schnell wieder in Ballbesitz und brechen über links durch. Steven Bergwijn wird steil in den Sechzehner geschickt und schlenzt schön auf das lange Eck. Péter Gulácsi reagiert goldrichtig und entschärft den Schuss. Aus halbrechter Position verlegt Dele Alli den Nachschuss deutlich.

7 ...Lo Celsos Hereingabe von links wird umgehend geklärt. Gefahr sieht anders aus.

9 Pašalić mit der Riesenchance zum frühen 1:0! Erneut schalten die Schwarz-Blauen nach Ballgewinn in der eigenen Hälfte blitzschnell um. Kurz vor dem Strafraum spielt Iličič aus dem linken Halbfeld nach innen zum völlig freien Kroaten. Der visiert aus zentralen zehn Metern die obere linke Ecke an. Jaume verhindert den Einschlag mit einer Glanztat.

7 Ecke für Gastgeber Tottenham...

6 Auffällig ist, dass die Nagelsmann-Elf blitzartig kontert und die Defensive der Lilywhites mächtig durcheinander bringt. Leipzig steht sehr gut gegen den Ball und hält den Druck konstant hoch.

7 Albert Celades stellt nach dem 2:2-Heimunentschieden gegen den Club Atlético de Madrid einmal um. Mouctar Diakhaby ersetzt den wegen einer Knöchelverletzung fehlenden Gabriel Paulista.

5 ... nach Iličičs Hackenablage zieht Gómez mit dem rechten Spann in Richtung des linken Winkels ab. Das Spielgerät rauscht nicht weit über den Kasten von Gästekeeper Jaume.

4 Nun bauen die vermeintlichen Außenseiter erst einmal in Ruhe auf und lassen die Murmel in der eigenen Hälfte laufen. Bisher spielen die Bullen stark auf.

4 Gómez nimmt im halblinken Offensivkorridor an Fahrt auf und wird kurz vor der Sechzehnerlinie von Parejos Grätsche zu Fall gebracht...

2 Powerplay der Leipziger! Wahnsinn! RB Leipzig setzt sich sofort im gegnerischen Sechzehner fest. Timo Werner kommt aus zentralen acht Metern zum Abschluss, aber Sánchez grätscht noch irgendwie rein. José Angeliño bekommt den Abpraller und macht die Kugel sofort wieder scharf, sodass Lloris eingreifen muss. Der französische Keeper pariert stark und lenkt das Ding an den Pfosten!

3 Gian Piero Gasperini hat im Vergleich zum 2:1-Heimerfolg gegen die AS Roma eine personelle Änderung vorgenommen. Anstelle von Duván Zapata, der zunächst auf der Bank Platz nimmt, beginnt Mario Pašalić.

1 Puh! Nach nur 26 Sekunden setzen die Gäste ein erstes Zeichen. Überfallartig geht es nach vorne. Patrik Schick zieht von der Strafraumkante ab, wuchtet das Leder jedoch rechts neben den Kasten.

1 Der Kessel in Nordlondon kocht! Leipzig stößt an und spielt in dunklen Trikots zunächst von links nach rechts. Tottenham agiert komplett in Weiß.

1 Und damit rein in das laut Julian Nagelsmann "spektakulärste Spiel der Vereinsgeschichte". Mal sehen, wie sich Leipzig im ersten CL-Achtelfinale überhaupt schlägt. Immerhin geht es gegen den Vorjahresfinalisten.

1 Spielbeginn

1 Bergamo gegen Valencia – Hinspielhalbzeit eins ist eröffnet!

1 Spielbeginn

Nun betreten die Akteure das Feld. Nach der Champions-League-Hymne und der Begrüßung geht es dann rund. "Ich habe keine Nervosität, es ist nur Vorfreude. Es wird eine außerordentlich gute Stimmung sein", so Julian Nagelsmann kurz vor dem Anpfiff.

Die 22 Hauptdarsteller betreten vor etwa 43000 Zuschauern den Rasen.

In 20 Minuten geht es auf dem Rasen zur Sache. Freuen wir uns auf ein intensives und spannendes Match. Viel Vergnügen!

Mit der Regeldurchsetzung des italienisch-spanischen Hinspielvergleichs hat die UEFA den Engländer Michael Oliver beauftragt. Der 34-jährige pfeift seit 2010 in der Premier League, steht seit 2012 auf der FIFA-Liste und zur Saison 2016/2017 in die europäische Königsklasse aufgestiegen. Die Linienrichter sind Stuart Burt und Simon Bennett; als Vierter Offizieller verdingt sich Martin Atkinson.

Geleitet wird die abendliche Partie von Cüneyt Çakır aus der Türkei. An den Seitenlinien assistieren ihm Bahattin Duran sowie Tarik Ongun. Als vierter Offizieller fungiert Halil Umut Meler. An den Videobildschirmen sitzen Mete Kalkavan und sein Assistent Abdulkadir Bitigen.

"Wir treffen auf eine wirklich offensivstarke Mannschaft, die Tormaschine der Serie A. Sie spielen eine fantastische Saison. Sie haben ihre Stärken in der Offensive", hofft Coach Albert Celades, dass seine Defensivreihe ihren Teil zu einem ordentlichen Hinspielergebnis beiträgt. Die Orangefarbenen, Finalverlierer von 2000 und 2001, sind in der Primera División zuletzt auf den siebten Platz abgerutscht. Am Wochenende erreichten sie nach zweimaligem Rückstand ein 2:2 gegen den Club Atlético de Madrid.

Der Valencia CF hat die Gruppe H vor dem punktgleichen Chelsea FC, Vorjahreshalbfinalist Ajax AFC und dem chancenlosen Lille OSC mit elf Zählern als Erster abgeschlossen und gehört erstmals seit sieben Jahren wieder zu Europa Top 16. Die Mannschaft von Trainer Albert Celades setzte sich am letzten Vorrundenspieltag durch einen Treffer des aktuell verletzten Mittelstürmers Rodrigo (24.) mit 1:0 in Amsterdam durch und sicherte so das Weiterkommen.

"Ich bin guter Dinge. Unser Trainer war schon oft in der Situation und seine Erfahrung wird den Spielern helfen", so der frühere Nationalspieler und Tottenham-Verteidiger Ledley King. Dennoch werde Leipzig eine schwere Aufgabe sein. Von der Qualität Leipzigs hatte sich Mourinho beim 0:0 in München persönlich ein Bild gemacht. "Das ist ein gutes Zeichen, dass ein Startrainer wie er das selbst macht. Er steht mit beiden Beinen auf dem Boden", resümierte Nagelsmann.

"Die Champions League ist für uns emotional, wir müssen unsere beste Leistung abrufen. Alles ist für uns bereitet, um ein großartiges Spiel abzuliefern", weiß Trainer Gian Piero Gasperini um die Besonderheit der heutigen 90 Minuten. In der Serie A hat Bergamo zuletzt zwei Halbzeitrückstände in Siege umgewandelte, gewann sowohl bei der ACF Fiorentina als auch gegen die AS Roma mit 2:1 und festigte so den vierten Tabellenplatz.

Hinsichtlich der Aufstellungen gibt es doch einige Überraschungen. So darf Gedson Fernandes bei den "Lilywhites" von Anfang an spielen. Der 21-Jährige hat seit seinem Wechsel von Benfica lediglich einmal in der Startaufstellung gestanden. In seinen fünf bisherigen Einsätzen bringt es der Portugiese zusammen auf übersichtliche 127 Spielminuten. Lo Celso ersetzt Son. Bei RB Leipzig rückt Ethan Ampadu für den gesperrten Upamecano in die erste Elf und Schick erhält den Vorzug vor Poulsen.

Der Atalanta BC, der es mit den Europa-League-Qualifikationen in den beiden letzten Jahren erstmals seit 1990 wieder in das internationale Geschäft geschafft, sorgt bei seiner Premiere in der Champions League für positive Schlagzeilen, indem er in der Gruppe C hinter dem ungeschlagenen Manchester City FC vor dem FK Shakhtar Donetsk und dem GNK Dinamo Zagreb den zweiten Platz belegt hat.

Zweifellos ist das K.o.-Duell zwischen Atalanta BC und dem Valencia CF rein von den Namen her das am wenigsten spektakulärste auf dieser Wettbewerbsstufe. Es zieht seinen Reiz aber schon alleine daraus, dass der Gewinner dieser Paarung das Potential hat, zur ganz großen Überraschung dieser Königsklassensaison zu werden.

In Bestbesetzung spielen auch die Hausherren nicht. Stürmer-Star Harry Kane wird in beiden Spielen gegen Leipzig fehlen. "Wir hatten unsere Schwierigkeiten ohne Harry, aber wir haben mittlerweile einen Weg gefunden, ohne ihn gut zu spielen und Tore zu schießen", erklärte Spurs-Coach José Mourinho nach dem 3:2 bei Aston Villa. Der überragende Siegtorschütze, der frühere Bundesliga-Profi Heung-Min Son, brach sich in der Partie den Arm und fällt somit vorerst aus. Moussa Sissoko ist ebenfalls nicht einsatzfähig.

Kurzer Blick auf die wichtigsten Personalien der beiden Startaufstellungen. Bei den Hausherren übernimmt Pašalić den Platz im Angriff von Pašalić. Der Deutsche Gosens startet auf der linken Außenbahn. Auf Seiten der Gäste wird der verletzte Innenverteidiger Paulista durch Diakhaby ersetzt.

Tottenham Hotspur belegt den fünften Platz in der Premier League und feierte zuletzt ein 2:0 gegen Manchester City, ein 3:2 gegen den FC Southampton und ein 3:2 gegen Aston Villa. Ihre CL-Gruppe B überstanden die Londoner als Zweiter (10) hinter den makellosen Bayern (18) und vor Olympiakos Piräus (4) sowie Crvena Zvezda (3). Nach einem kleinen Durchhänger hat Tottenham die Kurve gekriegt und ist wettbewerbsübergreifend seit sieben Spielen ohne Niederlage.

Ein herzliches Willkommen zur Champions League am Mittwochabend! In seiner internationalen Ausweichspielstätte Stadio Giuseppe Meazza empfängt Champions-League-Debütant Atalanta BC im Achtelfinalhinspiel den Valencia CF. Der Anstoß in Mailand soll um 21 Uhr erfolgen.

In der Bundesliga sind die Leipziger aktuell Bayern-Jäger Nummer eins. Zuletzt gewann die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann mit 3:0 gegen Werder Bremen. Aktuell belegt RB Leipzig mit 45 Punkten den zweiten Rang der Bundesligatabelle und liegt zwischen München (46) und Borussia Dortmund (42). Ein großes Problem dürfte heute Abend die Abwehr der Gäste sein. Denn Willi Orban und Ibrahima Konaté fallen ohnehin langfristiger aus. Und Dayot Upamecano ist gelbgesperrt. Mal sehen, was Nagelsmann ohne Innenverteidiger basteln kann.

Endlich hat das Warten ein Ende: Nach über zwei Monaten Pause rollt der Ball in Europas Königsklasse wieder. In die Runde der letzten 16 haben es drei deutsche Teams geschafft. Eines von ihnen ist RB Leipzig. Der Klub aus Sachsen wurde in der Gruppe G mit elf Punkten Erster vor Olympique Lyon (8), SL Benfica und Zenit St. Petersburg (beide 7).

Guten Abend und ein ganz herzliches Willkommen, liebe Fußball-Freunde, zum Achtelfinale der Champions League. Im Hinspiel lädt Tottenham Hotspur den RB Leipzig zum Tanz in England. Anstoß ist um 21:00 Uhr!

90 Fazit:

Der FC Liverpool verzweifelt bei Atlético Madrid und geht mit einem 0:1 ins Achtelfinal-Rückspiel! Jürgen Klopp und sein Team gehen nach 90 Minuten ohne eigenen Treffer mit einer knappen Niederlage vom Feld und fanden heute über die gesamte Spielzeit keine Lösung für ein kampfstarkes und defensives Atlético Madrid. Die Colchoneros sorgten früh für die kalte Dusche der Engländer und bejubelten bereits in der 4. Minute das 1:0 durch Saúl. Danach übernahmen die Reds immer mehr das Kommando, entwickelten in Madrid aber nie richtige Durchschlagskraft oder Torgefahr. Atleti blieb insgesamt eher defensiv orientiert und verwaltete den knappen Vorsprung dann souverän und mit aller Macht ins Ziel. Vom LFC kam bis auf viel Ballbesitz überraschend wenig. Soll die rote Champions-League-Reise nicht schon im Achtelfinale enden, muss im Rückspiel im Anfield eine deutliche Leistungssteigerung her.

90 Fazit:

Die große Show des Erling Håland gibt es jetzt auch in der Königsklasse zu bestaunen! Der Norweger schießt Borussia Dortmund mit einem Doppelpack zum 2:1-Erfolg gegen Paris Saint-Germain und beschert seiner Mannschaft damit gute Aussichten für das Rückspiel in der französischen Hauptstadt. Nach ziemlich ereignislosen 60 Minuten ging es im Signal-Iduna-Park plötzlich richtig rund. Mitten in die erste gute Phase der Gäste traf Håland zur Führung für die Gastgeber. PSG schüttelte sich aber nur kurz und kam nach einer Kombination der beiden Superstars Mbappé und Neymar zum Ausgleich. Nur drei Minuten später schlug Håland erneut zu und sicherte der Borussia mit einem herrlichen Treffer den Sieg. Paris warf nochmal alles nach vorne, Neymar scheiterte aber mit der besten Chance am Aluminium. Letztlich ist der Sieg auf jeden Fall hochverdient, da die Borussia über die gesamte Spielzeit das engagiertere und aktivere Team war. Paris muss nun im Rückspiel zulegen, dabei aber auf die gesperrten Meunier und Verratti verzichten. Am Wochenende geht es für beide Teams in der Liga weiter. Die Borussia tritt am Samstag bei Werder Bremen an, PSG hat Girondins Bordeaux zu Gast. Tschüs aus Dortmund und bis zum nächsten Mal!

90 Spielende

90 Stürmerfoul am Keeper! Van Dijk geht beim nachfolgenden Eckstoß hoch und reißt dann Oblak um. War es das schon? Es verbleiben nur noch 30 Sekunden.

90 Alexander-Arnold flankt auf der rechten Seite hoch in den Fünfer. Am linken Alu geht van Dijk hoch und erzwingt immerhin nochmal eine Ecke!

90 Diego Costa gönnt sich einen Abschluss! Der Routinier treibt den Ball durch das Zentrum und könnte auch rechts für Marcos Llorente ablegen. Es folgt der eigensinnige Versuch aus 23 Metern, der meterweit danebengeht.

90 Spielende

90 Es gibt nochmal Ecke für die Gäste. Und die hat es in sich! Thiago Silva kommt zum Kopfball und setzt das Leder nur Zentimeter über die Latte!

90 Vier Minuten hat der LFC noch für den Ausgleich!

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

90 Zwei Minuten gibts obendrauf. Bekommt Paris nochmal die Chance zum Ausgleich?

89 90. Minuten hat Atleti schadlos überstanden, jetzt geht der Blick raus zum 4. Offiziellen. Wie viele Minuten Nachschlag gibt es?

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

90 Einwechslung bei Borussia Dortmund: Marcel Schmelzer

90 Auswechslung bei Borussia Dortmund: Jadon Sancho

88 Die Klopp-Elf nähert sich nicht an! Teilweise gelangen die Bälle halbhoch an die Sechzehner-Seite, da das Zentrum einfach dicht ist. Robertson will einen solchen Not-Pass auf der linken Seite irgendwie annehmen, kann den harten Ball aber nicht kontrollieren.

88 Gelbe Karte für Jürgen Klopp (Liverpool FC)

Nach einer hitzigen Diskussion mit dem Schiri-Team fängt sich Jürgen Klopp zwei Minuten vor Ende nochmal die Verwarnung als Trainer ein. Ein gebrauchter Abend für den LFC!

89 Gelbe Karte für Marco Verratti (Paris Saint-Germain)

Verratti meckert beim spanischen Schiedsrichter über eine eher unwichtige Szene und holt sich auch noch die Gelbe Karte ab, die ihn im Rückspiel zum Zuschauen zwingt. Kann man machen.

87 Jetzt nicht leichtsinnig werden! Emre Can verliert die Kugel in der eigenen Hälfte und Hummels muss am Fünfer mit dem langen Bein gegen Neymar blocke. Gerde nochmal gut gegangen.

87 Gelbe Karte für Thomas Meunier (Paris Saint-Germain)

Meunier reißt Reyna nach Ballverlust um, um einen Konter zu vermeiden und sieht Gelb. Damit ist der Rechtsverteidiger der Gäste im Rückspiel gesperrt.

86 Die Hausherren wollen die knappe Führung über die Zeit bringen, verlagern die Partie nun aber auch mal kurzzeitig in die Liverpool-Hälfte. Es sieht nicht gut aus für den LFC, nur noch ein Lucky Punch kann den Ausgleich erzwingen.

85 Fast das 3:1 Dortmund geht vorne drauf und erzwingt einen hohen Ballgewinn. Sancho legt im Strafraum rechts raus auf Hakimi, der aus spitzem Winkel das lange Ecke verfehlt.

83 Jetzt spielt Paris plötzlich doch noch den Fußball, den man aus der französischen Hauptstadt kennt. Und schon bekommen die Borussen ihre Probleme. Jetzt muss die Favre-Elf sich zusammenreißen und diesen Sieg festmachen!

84 Ein Geniestreich der Reds oder 1:0 für Atleti? Der Titelverteidiger tut sich weiter extrem schwer und kann einfach keine Großchancen erzwingen.

82 Während das Stadion im Takt springt und kreischt läuft dem LFC so langsam die Zeit davon. Auch die Auswechslungen haben das Spiel unterbrochen, Liverpool muss für die Schlussoffensive nochmal neu aufziehen.

80 Irre! PSG schlägt fast schon wieder zurück! Dortmund ist plötzlich im eigenen Strafraum völlig unsortiert und niemand fühlt sich zuständig, den ball zu klären. Also nimmt sich Neymar das Spielgerät und zimmert es aus wenigen Metern an den linken Außenpfosten!

80 Jürgen Klopp muss verletzungsbedingt wechseln: Captain Jordan Henderson kann nicht mehr mitmischen und wird ab sofort von James Milner ersetzt.

80 Einwechslung bei Liverpool FC: James Milner

80 Auswechslung bei Liverpool FC: Jordan Henderson

77 Wie heißt man als Trainer die Stimmung noch weiter auf? Publikumsliebling Diego Costa kommt für die Schlussminuten! Das Wanda Metropolitano rastet bei der Einwechselung komplett aus!

77 Einwechslung bei Atlético Madrid: Diego Costa

77 Auswechslung bei Atlético Madrid: Ángel Correa

75 Simeone. Will. Den. Sieg! Der heißblütige Atleti-Coach ist nicht mehr zu halten und fordert die Fans immer wieder zu noch mehr Unterstützung und Laufstärke auf. Einfach irre, wie der Argentinier an der Seitenlinie herumspringt!

78 Tooor für Borussia Dortmund, 2:1 durch Erling Håland

Jetzt gehts hier richtig ab! Dortmund hat sofort die richtige Antwort parat und geht wieder in Front. Hummels bedient im Mittelfeld Giovanni Reyna, der die Kugel flach in die Spitze spielt. Erling Håland nimmt die Kugel 20 Meter vor dem Tor an, geht noch ein paar Schritte und jagt das Ding dann mit links unhaltbar unter den Querbalken!

77 Einwechslung bei Paris Saint-Germain: Pablo Sarabia

77 Auswechslung bei Paris Saint-Germain: Ángel Di María

73 Überraschende Auswechslung! Klopp nimmt 20 Minuten vor Schluss Salah runter und bringt dafür Oxlade-Chamberlain.

75 Tooor für Paris Saint-Germain, 1:1 durch Neymar

Unglaublich! Aus dem Nichts macht Paris den Ausgleich. Kylian Mbappé setzt sich erst gegen Giovanni Reyna durch und überläuft dann einen unglücklich agierenden Dan-Axel Zagadou einfach. Von rechts legt der Franzose am Fünfer quer und Neymar muss in der Mitte nur noch den Fuß hinhalten.

73 Der Captain will helfen! Jordan Henderson nimmt eine kurze Hereingabe im hohen Fünfer auf Hüfthöhe volley und schiebt den Ball rund einen Meter neben das linke Alu!

74 Fast schon wieder Håland! Der Norweger schaltet vorne den Turbo ein, lässt alle Verteidiger stehen und geht auf Navas zu, legt sich im entscheidenden Moment aber den Ball zu weit vor.

72 Einwechslung bei Liverpool FC: Alex Oxlade-Chamberlain

72 Auswechslung bei Liverpool FC: Mohamed Salah

70 Lodi mit dem Hammer! Der Linksverteidiger der Colchoneros nimmt am linken Strafraum-Eck Maß und knallt das Leder mit Schmackes nur Zentimeter neben den rechten Pfosten! Das 2:0 wäre nun der Worst Case für den LFC!

71 Es war ein bisschen Glück nötig, aber dennoch ist die Dortmunder Führung natürlich absolut verdient. Wie reagiert Paris jetzt? Sind Tuchel und Co. auch mit einem 0:1 noch zufrieden?

70 Einwechslung bei Atlético Madrid: Vitolo

70 Auswechslung bei Atlético Madrid: Álvaro Morata

68 Luftloch! Atlético wird mit einem Mal brandgefährlich und findet auf der linken Flügelseite extrem viel Platz vor. Es folgt der tödlicher Querpass ins Zentrum, wo Morata komplett blank steht. Der Neuner holt aus und tritt neben den Ball!

69 Tooor für Borussia Dortmund, 1:0 durch Erling Håland

Da ist die Führung! Emre Can eröffnet einmal mehr aus dem Mittelfeld, dann schickt Sancho Hakimi rechts raus. Die Hereingabe des Marokkaners findet Raphaël Guerreiro, der am Elfer sofort abdrückt, aber geblockt wird. Der Ball ist weniger Meter vor dem Kasten für einen kurzen Moment frei und Erling Håland schaltet am schnellsten und drückt das Ding über die Linie!

67 Einwechslung bei Borussia Dortmund: Giovanni Reyna

67 Auswechslung bei Borussia Dortmund: Thorgan Hazard

66 Correa will Fabinho den Ball abluchsen und verletzt sich dann bei einem Tritt selbst. Der Atleti-Stürmer macht erstmal weiter, draußen macht sich aber auch schon Vitolo startklar.

67 War das der Weckruf für PSG? Plötzlich kombinieren sich Neymar und Mbappé mal herrlich in die Box und der Franzose schießt diesmal schon deutlich gefährlicher aus 15 Metern zentral aufs Tor, Bürki pariert erneut.

65 Wenig später verzeichnen die Gäste tatsächlich ihren ersten Torschuss aus dem Spiel! Mbappé schließt aus spitzem Winkel von rechts ab, kann Bürki damit aber nicht ansatzweise fordern.

63 Der zweite Durchgang bildet so langsam die Szenerie der 1. Halbzeit ab und wird für den FC Liverpool immer mehr zum Geduldsspiel. Kombinieren sich die Klopp-Mannen noch zum 1:1 oder endet die Rückkehr in den Finalort von 2019 mit einer Niederlage?

64 Piszczek wird im eigenen Strafraum von Mbappé und Neymar in die Zange genommen, regelt das aber unheimlich cool und findet noch den Weg zum Mitspieler. das gibt einen ordentlichen Szenenapplaus.

62 Jetzt versucht es bei den Franzosen mal einer auf eigene Faust. Und das ist weder Neymar noch Mbappé, sondern Linksverteidiger Kurzawa. Der Franzose geht die Linie runter, hängt dabei drei Dortmunder ab und spielt dann einen katastrophalen Querpass direkt ins Seitenaus.

61 Origi mit Pech! Der zur Pause eingewechselte Stürmer rennt erneut zur linken Torauslinie und geht dort mit Lemar ins Laufduell. Der Madrilene schneidet Origi clever den Weg ab und klärt so zum Abstoß.

60 Der letzte Pass fehlt! Origi startet im Rückraum und lockt Oblak mit einem Sprint bis an die linke Sechzehner-Grenze. Als der Belgier dann zum Torschuss ansetzen will, hoppelt der Ball doch noch ins Aus.

60 Auch nach einer Stunde gibt es weder Tore noch große Chancen im Signal-Iduna-Park. PSG kann mit dem Unentschieden scheinbar gut leben, für die Borussia dürfte es zu wenig sein.

59 Gelbe Karte für Joe Gomez (Liverpool FC)

Während Atlético erstmals nach längerer Zeit wieder etwas Entlastung schaffen kann, geht Gomez mit zu viel Ellbogeneinsatz in Morata.

59 Gelbe Karte für Neymar (Paris Saint-Germain)

Neymar streichelt Witsel im Bodenkampf mit dem Ellbogen und sieht dafür die Gelbe Karte.

57 Hält Atleti diesen Dauerdruck aus? Der Titelverteidiger aus England kombiniert sich immer wieder vor den Sechzehener-Eingang und lässt einfach nicht locker.

57 Langsam aber sicher werden die Gäste dann doch mal ein wenig offensiver. Und schon kontert der BVB! Erling Håland wird mit einem langen Ball in die Spitze geschickt, lässt einen Pariser stehen, bleibt dann aber am zweiten hängen. Immerhin Ecke für den BVB!

55 Die Reds sind wieder auf Betriebstemperatur und ziehen die Schlinge wieder etwas enger. Robertso und Fabinho flanken mit Gefühl von linksaußen, finden aber erstmal nur die Herren Felipe und Savić.

54 Gelbe Karte für Idrissa Gueye (Paris Saint-Germain)

Gueye kommt an der Seitenlinie gegen Witsel zu spät und holt sich die erste Verwarnung auf Pariser Seite ab.

54 Paris tut nach wie vor überhaupt nichts für das Spiel und spielt so defensiv wie nie zuvor. Mbappé holt zumindest mal einen Freistoß raus, als er 35 Meter vor dem Tor ziemlich unnötig von Hummels gefoult wird. PSG führt aber kurz aus und Sekunden später ist Dortmund wieder am Ball.

53 Salah mit der Chance! Gomez flankt butterweich von hinten rechts und bringt das Leder diagonal vor den linken Pfosten. Salah steigt hoch und wuchtet den Ball mit dem Kopf links vorbei! Da war mehr drin...

51 Simeone will noch mehr sehen - und hören! Der energiegeladene Atleti-Coach pusht sein Team an der Seitenlinie nach vorn und nimmt dann auch noch gestenreich das Publikum mit in die Pflicht.

52 Wenig später darf Erling Håland mit der Pille in den Strafraum ziehen, bleibt aber beim Versuch, einen Pariser aussteigen zu lassen, hängen. Wieder kein Torschuss, langsam wird es ärgerlich für den BVB.

49 Giftige Colchoneros! Marcos Llorente macht nach seiner Einwechslung direkt Druck und bringt die Kugel zweimal in einem Angriff nah vor das Tor. Am rechten Alu soll dann der Rückpass zu Vrsaljko folgen, der dann etwas zu hart gespielt danebengeht. Insgesamt beginnen die Hausherren erneut schwungvoll.

50 Emre Can eröffnet aus der eigenen Hälfte mit einem starken Ball genau in den Lauf von Hakimi, der geht bis zur Grundlinie durch und will dann auf Håland zurücklegen, wird aber geblockt. Nach der folgenden kurz ausgeführten Ecke kombiniert der BVB sich sensationell bis an den Fünfer, findet aber einmal mehr keinen Abschluss.

48 Dortmund legt gleich wieder den Vorwärtsgang ein und kommt ein weiteres Mal über links. Thorgan Hazard wird in die Box geschickt, verliert aber das Duell gegen seinen Landsmann Thomas Meunier.

46 In Madrid geht es nun in die zweiten 45 Minuten und beide Trainer haben je einmal gewechselt.

46 Einwechslung bei Liverpool FC: Divock Origi

46 Auswechslung bei Liverpool FC: Sadio Mané

46 Einwechslung bei Atlético Madrid: Marcos Llorente

46 Auswechslung bei Atlético Madrid: Thomas Lemar

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Ohne personelle Veränderungen geht es in die zweite Hälfte.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Der FC Liverpool hat bei einem fokussierten Atlético Madrid Probleme und geht mit einem 0:1-Rückstand in die Kabine. Die gastgebenden Colchoneros starteten mit viel Mut und krallten sich bereits in der 4. Minute das 1:0 durch Saúl. Die Reds wurden früh geschockt und benötigten dann einige Minuten, um in Madrid so langsam ins Spiel zu kommen. Ab Mitte der 1. Halbzeit übernahmen die Engländer dann die Spielkontrolle und liefen Atleti immer wieder mit viel Ballbesitz an. Die Madrilenen verteidigen ihren Strafraum jedoch fehlerfrei und nahmen den fast schon wütenden Angriffen mit einer hohen Einsatzbereitschaft jede Gefahr. Will der Titelverteidiger nicht mit einer Bürde ins Rückspiel gehen, muss die LFC-Offensive in den zweiten 45 Minuten mehr Durchschlagskraft entwickeln.

45 Halbzeitfazit:

Pause im Signal-Iduna-Park! Borussia Dortmund und Paris Saint Germain gehen mit einem torlosen Remis in die Kabine. Auf beiden Seiten ist vom sonst so gefürchteten Offensivfußball nichts zu sehen. Taktische Vorgaben und die Angst vor einem Gegentor prägen bisher das Spiel. Vor allem Paris tut im ungewohnten 3-4-3 überhaupt nichts für das Spiel und hofft nur auf einem lichten Moment seiner Stars. Bisher wirken Neymar und Mbappé aber vor allem müde und wenig genial. Dortmund nutzt die angebotenen Räume teilweise gut und hat deutlich mehr vom Spiel, ist aber im Abschluss einfach zu harmlos. Zwei gute Kontersituationen haben die Hausherren nicht ordentlich ausgespielt, den besten Abschluss von Sancho parierte Navas sicher. Der BVB muss eigentlich einfach nur genauso konzentriert weiterspielen und im letzten Drittel zielstrebiger werden, dann ist hier heute einiges drin. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45 Ende 1. Halbzeit

44 Den fälligen Freistoß aus fast 50 Metern will Neymar direkt aufs Tor ziehen. Das misslingt allerdings komplett.

45 Gelbe Karte für Ángel Correa (Atlético Madrid)

Kurz vor dem Pausenpfiff übertreibt es Correa mit dem Körpereinsatz und schubst Robertson beim Vorwärtsgang plump zu Boden. Klare Gelbe, aber so zeigt Atleti heute Präsenz.

44 Gelbe Karte für Axel Witsel (Borussia Dortmund)

Witsel unterbindet den Konter und sieht dafür die erste gelbe Karte der Partie.

43 Hazard holt auf links gegen Marquinhos eine Ecke heraus, die Sancho mit rechts nach innen bringt. Da kommt aber nicht mal ein Dortmunder in die Nähe, stattdessen klärt und kontert PSG.

43 Diego Simeone hat es angesichts des LFC-Übergewichts auf Konter abgesehen. Correa rennt im Zentrum einen hohen Ball hinterher und schafft es fast vor van Dijk an die Pille. Bei diesen Umschaltmomenten muss die Klopp-Elf weiter aufpassen. Kommt Ateli durch, wird es schnell gefährlich.

41 Axel Witsel versucht es mal aus der Distanz, haut das Spielgerät aus 28 Metern aber weit über den Kasten. Immerhin aber mal wieder ein echter Abschluss.

40 Gelbe Karte für Sadio Mané (Liverpool FC)

Gelb für Mané! Der Liverpooler geht ins Laufduell mit Vrsaljko und drückt dem Kroaten dann seinen Arm gegen Kopf. Dieser Armeinsatz muss einfach mit Gelb bestraft werden...

39 Dortmund macht das hier gegen schläfrige Pariser wirklich gut, müsste sich aber so langsam auch mal belohnen. PSG bietet sehr viele Räume an, den Hausherren fehlt aber im letzten Drittel noch die Kaltschnäugikzeit.

39 Der LFC schaltet kurz vor der Pause nochmal einen Gang hoch und hält das Spiel weiter dicht vor Altetio-Keeper Oblak. Bei einer Ecke von links steigt van Dijk in die Luft, wird dann aber vom flinken Morata neben sich überrascht.

36 Dickes Ding! Paris verliert den Ball im Aufbau und lädt die Borussia ein. Emre Can macht Meter und legt dann links raus auf Sancho, der fein Richtung Håland flankt. Der 19-Jährige gewinnt auch das Kopfballduell, bekommt aber keinen Druck hinter den Ball und das Ding rauscht ins Toraus.

36 So könnte es gehen! Mané verschafft sich auf der linken Sechzehner-Seite Raum und spitzelt die Kugel dann mit Übersicht quer zu Salah weiter. Der Ägypter geht sofort auf den Volley aus elf Metern und trifft nur den Kopf von Felipe!

35 Der Mann hat einfach einen unglaublichen Zug zum Tor! Sancho bedient 35 Meter vor dem Tor Håland und der Norweger nimmt sofort das Ziel ins Visier. Aus 16 Metern feuert Håland von links aufs linke Eck, Navas lenkt die Kugel um den Pfosten!

35 Die Reds haben den Ballbesitz mittlerweile mit über 70% und suchen weiter nach einer Lücke in der Atleti-Abwehr. Aktuell fehlt bei den Angriffen das nötige Tempo im Passspiel.

32 Kein Durchkommen! Altético will das 1:0 mit in die Pause nehmen und steht wieder extrem tief. Liverpool entscheidet sich daher für hohe Bälle und findet Salah mit einer Bogenlampe ans linke Alu. Der LFC-Goalgettet nimmt die Kugel sauber an, dann kommt jedoch Bewacher Felipe in die Quere.

33 Bürki macht es dann fast mal spannend, indem er Hummels, der gerade das Duell gegen Mbappé gewonnen hat und den Ball abschirmt, einfach nicht entgegenkommt. Letztlich kann der Schweizer die Kugel aber doch noch aus der Gefahrenzone schlagen.

30 Der Auftritt von Paris St. Germain ist bis dato eher enttäuschend. Die Stars von Thomas Tuchel haben kaum Zug im Offensivspiel und spielen ihren Stiefel eher müde runter. Wenn der BVB sich nicht mit Fehlern selbst in die Bedrängnis bringt, werden die Gäste kaum gefährlich.

30 Den Reds fällt in dieser Phase nicht sonderlich viel ein, daher müssen Fernschüsse herhalten. Erst traut sich Robertson das Traumtor zu und verballert aus 18 Metern allzu deutlich. Sekunden später bemüht auch Fabinho die zweite Reihe und scheitert ebenfalls klar.

28 Liverpool verschenkt das sichere 1:1! Atleti-Keeper Oblak unterläuft zunächst der Mega-Fauxpas: Der Schlussmann spielt die Kugel flach in den Lauf von Salah, der 20 Meter vor der Kiste damit frei durch ist. Obwohl der Ägypter freie Bahn hat, folgt trotzdem der Steilpass zu Roberto Firmino. Und der steht kurz vor dem Torwart wo? Klar: im Abseits...

27 Dortmund wird immer stärker! Wenn die erste Linie der Franzosen überspielt ist, tun sich wahnsinnige Räume auf und die nutzt einmal mehr Sancho für einen Lauf in die Tiefe. Håland bleibt weg und überlässt, Sancho schnibbelt aus 15 Metern aufs rechte Eck und zwingt Navas zu einer Flugeinlage.

25 Alisson verhindert das 2:0! Morata rennt den Reds auf der linken Sechzehner-Seite davon und tanzt am Alu dann auch noch Fabinho aus. Es folgt der harte Flachschuss, den Alisson perfekt mit dem Körper abblockt!

24 Nochmal Schwarz-Gelb! Sancho initiiert gemeinsam mit Can aus der Zentrale und zieht dann über links in die Box. In der Mitte lauert Håland, PSG-Keeper Keylor Navas passt aber auf und fängt die flache Hereingabe des Engländers sicher ab.

23 Die Simeone-Elf nimmt bei der Zweikampf-Härte zu: Morata springt zum Ball, hat aber eigentlich nur das Ziel, Fabinho wegzuchecken. Der Schiri ermahnt den Madrilenen.

22 Auch der BVB macht es jetzt mal schnell. Hakimi wird auf den rechten Flügel geschickt und legt dann mit viel Übersicht zurück an den Strafraum genau in den lauf von Emre Can. Der gerade fest verpflichtete Neuzugang der Borussia verweigert aber den Direktabschluss und wird dann noch von Verratti gestellt.

21 Robertson passt auf! Correa schlägt eine heiße Hereingabe von links und im LFC-Fünfer stehen gleich zwei Madrilenen gut positioniert. Robertson ist der letzte Liverpool-Verteidiger und rettet kurz vor Morata mit einem Befreiungsschlag!

20 Wenn die Borussia den Ball dann vorne mal verliert, geht es auch gleich schnell bei den Gästen. Neymar führt den Ball und lässt zwei Dortmunder stehen, legt sich dann aber den Ball zu weit vor und der Angriff ist dahin.

18 Die Favre-Elf macht bisher einen sehr selbstbewussten Eindruck und hat mehr vom Spiel. Paris scheint sich im 3-4-3 doch noch nicht so richtig wohlzufühlen und lässt dem deutschen Vizemeister viele Freiräume. Daraus könnten Sancho und Co. eigentlich noch mehr machen, doch auch beim BVB ist bisher Sicherheit Trumpf.

19 Der Druck nimmt etwas zu! Der FC Liverpool will den Ausgleich nun erzwingen und nistet sich so langsam im Sechzehner der Hausherren ein. Der letzte Pass hinter die Kette gelingt den Engländern aber noch nicht.

17 Liverpool schafft es mittlerweile etwas tiefer in die Atleti-Hälfte und spielt dort vor der Gefahrenzone Handball. Die Hausherren sind weiter total fokussiert und überzeugen auch in der Abwehr.

15 Aus der ersten PSG-Ecke entsteht die erste gute Möglichkeit für den BVB! Sancho treibt den Ball energisch vorwärts und hat dann vorne bei Überzahl einige Optionen, will es aber selbst machen. Sein Schuss aus 18 Metern kullert aber links am kasten vorbei. Da war mehr drin!

14 Wieder zu hoch! Alexander-Arnold arbeitet erneut auf der seiten Seite und setzt nach einem Doppelpass mit Henderson zur nächsten Hereingabe an. Auch dieser Versuch entgleitet dem Engländer komplett.

13 Dortmund darf bei Ballbesitz relativ lange frei kombinieren und wird erst tief in der Pariser Hälfte ernsthaft attackiert. Raphaël Guerreiro nutzt diesen Raum mal für einen Vorstoß und zieht aus 30 Metern mit links ab, trifft den Ball aber nicht richtig.

11 Der Liverpool FC übernimmt in Madrid den Ballbesitz und arbeitet sich so langsam ins Spiel. Alexander-Arnold will vom rechten Flügel die erste LFC-Flanke schlagen, drischt seinen Versuch meterweit über das Tor.

11 Der Brasilianer macht es auch gleich selbst und zieht den Ball aus leicht rechter Position mit rechts um die Mauer aufs kurze Eck. da fehlt dann aber letztlich doch ein guter Meter.

10 Wieder treibt Neymar den Ball vorwärts und wird dann 30 Meter vor der Kiste von Raphaël Guerreiro gelegt. Erste gute Freistoßsituation für die Gäste!

8 Neymar zeigt sich erstmals und lässt im Mittelfeld gleich mal zwei Borussen aussteigen. Sein Steilpass Richtung Mbappé ist dann aber zu ungenau und der aufmerksame Achraf Hakimi kann klären.

8 Atlético ist on fire! Die Madrilenen geben in der Anfangsphase richtig Gas und laufen die Reds extrem früh an. Die Klopp-Elf muss sich erstmal fangen und lässt den Ball erstmal ruhig in der eigenen Reihe laufen.

6 Der VAR prüft das Tor nochmal, greift dann aber nicht ein: Weder Abseits, noch ein Foul ist zu erkennen. Wie reagieren die Reds auf die kalte Dusche?

6 Paris lässt es in dieser Anfangsphase ganz gemütlich angehen, schiebt die Kugel seelenruhig durch die eigenen Reihen und erntet dafür Pfiffe vom Dortmunder Publikum.

5 Die Hausherren beginnen durchaus selbstbewusst. Hakimi zieht einen ersten Flankenlauf an, wird aber gebremst und bekommt auch nicht die gewünschte Ecke. Hinten bleibt Zagadou nach Ballgewinn cool und leitet trotz Bedrängnis einen sauberen Aufbau ein.

4 Tooor für Atlético Madrid, 1:0 durch Saúl

Atlético überrascht: Frühe Führung für die Simeonoe-Elf! Die nachfolgende Ecke landet Mittig im Fünfer, wo dann Fabinho den Ball unglücklich heiß macht und vor das rechte Alu weiterleitet. Saúl schaltet am schnellsten und verwandelt aus kurzer Distanz eiskalt!

3 Ángel Correa schnappt sich die Kugel im Rückraum und läuft dann mit großen Schritten in Richtung Sechzehner und lässt das Stadion mit seinem Solo erstmals laut werden. Nach einem Kopfball von Lodi gibt es die erste Ecke für Atleti.

3 Die Borussia sortiert sich gleich wieder ins zuletzt erfolgreiche 3-4-3. Gleiches gilt heute auch für die Gäste, denn Thomas Tuchel hat das System am Gegner ausgerichtet und mit Marquinhos einen Defensiven rein beordert, der sowohl auf der Sechs als auch in der kette zuhause ist.

1 Das Achtelfinal-Hinspiel ist auf dem Weg. Die Madrilenen tragen ihr rot-weißes Trikot, Liverpool läuft in dunklen Jerseys auf.

1 Der Ball rollt! Dortmund kickt natürlich im klassischen Schwaz-Gelb, PSG tritt ganz in weiß an.

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

Schiedsrichter in Madrid ist heute der Pole Szymon Marciniak. Bei der Seitenwahl erhält Liverpool den Anstoß zugesprochen.

Es ist angerichtet! Die Champions-League-Hymne ist soeben verklungen und die beiden Kapitäne Łukasz Piszczek und Thiago Silva stehen zur Platzwahl bereit. Die Hütte ist natürlich voll und die Stimmung schon jetzt ganz gut. Die BVB-Stars versammeln sich nochmal kurz zum Mannschaftsfoto und dann kann es gleich endlich losgehen!

Auf diesen Moment haben wir alle gewartet: Die Champions-League-Hymne läuft! Gänsehaut pur. Erst recht in diesem Hexenkessel.

In ein paar Minuten geht's los! Die Atleti-Fans singen sich schon mal warm und präsentieren dazu eine riesige Choreo um den gesamten Oberrang. Die Madrilenen wollen heute unbedingt zum 12. Mann werden....

Geleitet wird die Partie von einem spanischen Gespann aus Schiedsrichter Antonio Mateu Lahoz und seinen Assistenten Pau Cebrián Devís und Roberto del Palomar. Über den Videobeweis herrschen Alejandro Hernández und sein Assistent Ricardo de Burgos.

"Jeder weiß, wie ehrgeizig wir sind. Wir wollen ins Finale nach Istanbul", sagte Jürgen Klopp auf der Pressekonferenz selbstbewusst. Unterschätzen will Klopp die Colchoneros aber keineswegs: "Wenn es ein Team gibt, bei dem du dein absolutes Bestes geben musst, dann bei Altético", warnte der Deutsche.

Werfen wir noch einen Blick auf die Aufstellungen. Beim BVB sieht Lucien Favre nach dem 4:0 gegen Frankfurt keinen Anlass, sein Team zu verändern und schickt die gleiche Startelf ins Rennen. Bei Paris kehren die zuletzt geschonten Neymar und Mbappé zurück und beginnen gemeinsam mit di Maria in der Spitze. Cavani und Icardi bleibt nur die Bank. Die beiden Deutschen im PSG-Kader Draxler und Kehrer sind ebenfalls nur Ersatz.

Auch in diesem Jahr greifen die Reds wieder nach Silberware: Liverpool hat die Premier League mit 25 Punkten Vorsprung auf City eigentlich schon in der Tasche und auch in der Königsklasse ist der LFC wieder der Topfavorit auf den Titel. Wettbewerbsübergreifend verbuchten die Reds gerade einmal drei Niederlagen. Eine davon im Elfmeterschießen im Community Shield gegen City und dazu das Ausscheiden mit einer B-Elf im League Cup gegen Aston Villa.

Für Tuchel ist die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte natürlich etwas Besonderes. "Es wird ein ganz spezielles Spiel, auf das wir vor allem mental vorbereitet sein müssen", mahnte der deutsche PSG-Coach. "Wir haben die Möglichkeiten, unsere Qualitäten auszuspielen", forderte der 46-Jährige und nahm vor allem einen seiner Stars in die Pflicht. "Neymar kann Spiele verändern und entscheiden. Er fördert auch das Selbstbewusstsein und die Kreativität seiner Mitspieler", so Tuchel

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp kehrt heute Abend an den Ort seines größten Erfolgs zurück: Im Juni 2019, vor rund 260 Tagen, besiegte der FC Liverpool im Wanda Metropolitano Tottenham Hotspur im Endspiel der Königsklasse mit 2:0. Klopp wurde erstmals Champions-League-Sieger und verhalf Liverpool zum ersten CL-Titel nach 2005.

Während die Generalprobe der Borussia mit dem 4:0 gegen Frankfurt bestens verlief, hat PSG jüngst überraschend gepatzt. Nach zuvor neun Pflichtspielsiegen in Serie kam die Milliardentruppe aus Paris beim Tabellenvorletzten der Ligue 1 SC Amiens nicht über ein 4:4 hinaus. Dabei hat Thomas Tuchel allerdings auch einige seiner Stars wie Neymar oder Kylian Mbappé geschont. Den Titel in der heimischen Liga haben die Hauptstädter bei zehn Punkten Vorsprung auf Marseille so gut wie sicher, der Fokus liegt voll und ganz auf der Königsklasse, in der endlich der ganz große Wurf gelingen soll.

Im heutigen K.O.-Hinspiel soll das Augenmerk vor allem auf der Defensive liegen. "Wir müssen eine sehr, sehr gute Leistung bringen. Der Schlüssel zum Erfolg ist sehr oft, wie wir verteidigen. Balleroberung bringt Ballbesitz und viel mehr Ruhe", so Favre, der die Stärken des Gegners bereits ausgemacht hat. "Da ist insgesamt enormes Offensivpotenzial. Eine Mannschaft, die einige Dinge sehr gut beherrscht. Wenn man den Ball verliert, schaltet sie sehr schnell um", sagte der BVB-Coach, stellte aber auch klar, dass man sich nicht nur nach PSG richten will: "Was am Ende zählt, sind wir selbst."

Wollen die Madrilenen gegen den Titelverteidiger aus Liverpool bestehen, benötigen die Kicker von Diego Simeone einen regelrechten Sahnetag. In der Abwehr ist Altético nach dem großen Umbau insbesondere bei Standards sehr anfällig. Offensiv ruhen die Hoffnungen heute auf Alvaro Morata. Neuzugang João Félix ist im Formloch und fehlt heute zudem aufgrund einer Muskelverletzung.

Ist die Borussia nun gut gerüstet für das bis dato größte Spiel des Jahres? Die Kritik an Lucien Favre und seiner Mannschaft war nach den Pleiten in Bremen (Pokal) und Leverkusen (Liga) mal wieder lauter geworden, nach dem überzeugenden 4:0 gegen Frankfurt am Freitag aber auch direkt wieder verstummt. Sicher ist, dass die Defensive nach wie vor das große Problem des BVB ist. Sicher ist aber auch, dass die Schwarz-Gelben zuhause in der gesamten Saison noch nicht verloren und allein in den letzten drei Heimspielen satte 14 Tore erzielt haben.

"Das Stadion wird kochen. Wir haben einen sehr schweren Gegner, aber unsere Fans werden uns helfen", sagte Atleti-Trainer Diego Simeone auf der Pressekonferenz. Die Formkurve der Colchoneros zeigt vor dem CL-Kracher gegen den LFC leicht nach oben: Atlético gewann vor zwei Wochen mit 1:0 gegen Granada und legte damit eine fünf Spiele lange Serie ohne Sieg ab. Am vergangenen Spieltag holte die Simeone-Elf dann ein 2:2 im Mestalla von Valencia.

Für Atlético Madrid könnte die Königklasse in diesem Jahr so etwas wie eine Wohlfühloase werden. Die Colchoneros belegen nach dem großen Kaderumbau im Sommer nur Rang vier in der Liga und haben über zehn Punkte Rückstand auf Real und Barça. In der Königsklasse träumen die Madrilenen indes von magischen Nächten im Wanda Metropolitano und einer Überraschung gegen Liverpool.

Hallo und herzlich willkommen zur UEFA Champions League am Dienstagabend! Das Achtelfinale der Königsklasse steht bevor und wird heute gleich mit einem Kracher eröffnet. Borussia Dortmund trifft auf das Star-Ensemble von Paris Saint Germain mit Ex-Coach Thomas Tuchel! Um 21 Uhr ist Anstoß im Signal-Iduna-Park