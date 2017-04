Der große Bayern-Frust

Xabi Alonso und Philipp Lahm absolvierten ihre letzte Königsklassen-Partie. Quelle: dpa

Zum vierten Mal hintereinander sind die Münchner vorzeitig von einem großen spanischen Team ausgebremst worden. Unter Pep Guardiola in den vergangenen drei Jahren von Real, dem FC Barcelona und Atlético Madrid jeweils im Halbfinale. Nun endete der Traum vom Triple mit Ancelotti schon eine Runde früher.



Die Bayern nahmen bei allem Stolz auf die gezeigte Leistung nur Ungemach mit in die Heimat: Das erste Halbfinale ohne sie nach zuletzt fünf Teilnahmen in Serie. Ebenso das angekratzte Image von Ancelotti, von dem es immer hieß, er habe nach drei Titeln in der Champions League das Patent auf große Erfolge. Und außerdem der frühzeitige Abtritt von der ganz großen Fußballbühne von Kapitän Philipp Lahm und Xabi Alonso, die beide am Saisonende ihre Karrieren beenden werden. Das noch in Aussicht stehende Double war auch für die beiden Routiniers zunächst einmal kein Trost.