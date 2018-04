In Spanien wurde der „robo“, der „Raub“, wie die dem FC Barcelona zugetane katalanische Sportpresse den Last-Minute-Triumph nannte, zur Staatsdebatte gemacht. „Sport“, das Hausblatt des vorzeitig gegen die AS Rom ausgeschiedenen Barça, schrieb vom „größten Betrug des Jahrhunderts“. Die madrilenischen Gazetten hingegen waren schnell darum bemüht, diese Verschwörungstheorie zu widerlegen. „Marca“, die landesgrößte und am engsten mit Real verbundene Sportzeitung, kündigte etwa an, der Klub werde künftig juristische Schritte gegen jede Person einleiten, die ihm öffentlich eine Mithilfe der Schiedsrichter unterstelle. Also auch gegen die alles andere als schweigsamen Bayern-Bosse Rummenigge und Hoeneß.