FCB siegt, Hoffenheim mit Remis

Niko Kovac hat mit dem FC Bayern München ein gelungenes Trainer-Debüt in der Champions League gefeiert. Der deutsche Rekordmeister feierte am Mittwochabend bei Benfica Lissabon ein abgeklärt herausgespieltes 2:0 (1:0). Es war der 15. Münchner Auftakterfolg am Stück in Europas Königsklasse.