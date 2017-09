FC Bayern trennt sich von Ancelotti

Der Bayern-Boss hatte schon direkt nach dem Spiel in der französischen Hauptstadt "Konsequenzen" angekündigt. "Ich glaube, es war eine ganz bittere Niederlage, über die es zu sprechen gilt, die es zu analysieren gilt und aus der wir auch in Klartextform Konsequenzen ziehen müssen", sagte Rummenigge beim vereinsinternen Bankett. "Ich glaube, da sind wir uns alle einig, wenn ich hier so zu meiner Linken und Rechten in die Gesichter schaue."