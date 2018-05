Bayern verpassen Einzug ins Finale

Nach einem Blackout von Torwart Sven Ulreich und Corentin Tolisso zum 1:2 konnte der starke James Rodríguez im ausverkauften Bernabeu-Stadion im Halbfinal-Rückspiel nur noch in der 63. Minute ausgleichen. Der Schuss ins Endspiel am 26. Mai wollte nicht mehr glücken. In Kiew kann nun Real Madrid gegen den FC Liverpool oder AS Rom den dritten Titelgewinn nacheinander in der Königsklasse schaffen. "Wir sind sehr enttäuscht. Meine Mannschaft hat ein überragendes Spiel gemacht. So habe ich den FC Bayern in den letzten Jahren noch nie spielen sehen", sagte Heynckes im ZDF, schränkte aber ein: "Auf dem hohen Niveau darf man nicht die Fehler machen."