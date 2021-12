Nur wenig später machte es Reus dann besser, der sich mit Hilfe von Nico Schulz und Dahoud im Sechzehner selbst in Szene setzte, zwei Gegenspieler aussteigen ließ und schließlich zum 3:0 einschob (53.) – Doppelpack! In der 63. Minute kam Haaland in die Partie und traf prompt: Nur fünf Minuten waren seit seiner Einwechslung vergangen, als der Edelstürmer nach einer Flanke von Schulz den Ball akkurat per Kopf ins Tor traf (68.). Den Aufsetzer gegen die Laufrichtung konnte Besiktas-Keeper Destanoglu nicht parieren. Ähnlich schnürte Haaland in der 81. Minute dann seinen Doppelpack zum 5:0-Endstand. Vorlagengeber war dieses Mal Dahoud.