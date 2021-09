In der zweiten Halbzeit knüpfte die Mannschaft von Marco Rose an die erste an. Allerdings blieb ihnen ein weiterer Treffer verwehrt. Zwar landete der Ball zweimal im Tor, allerdings standen Reus (48.) und Malen (74.) jeweils im Abseits. Die Gäste aus Lissabon tauchten dagegen kaum gefährlich vor BVB-Keeper Gregor Kobel auf, sodass es beim knappen Sieg für Borussia Dortmund blieb.