Tottenham und der Wembley-Fluch

Ein gutes Omen also für den BVB, der in London aber nicht allzu sehr auf Serien setzen sollte. Noch einmal werden sich die Westfalen nicht so leicht durchsetzen wie 2015/16 im Achtelfinale der Europa League. Seitdem hat sich Tottenham weiterentwickelt, ohne dabei jeden Trend mitzumachen. So agierten die Spurs diesen Sommer recht moderat, als die mit TV-Geld aufgepumpte Premier League im kollektiven Transferrausch über 1,5 Milliarden Euro in neue Spieler investierte.



Neben Manchester City (244 Millionen Euro), Chelsea (202 Mio.), Man United (164 Mio.) oder Everton (158 Mio.), kommen die 89 Millionen Euro der Spurs bescheiden daher. Obwohl sich auch die Londoner beim Kauf von Davinson Sanchez (Ajax Amsterdam, 40 Mio.) einen Klubrekord erlaubten, sprang ein Überschuss raus. Aus dem oberen Tabellendrittel gelang das sonst nur dem Erzrivalen FC Arsenal.