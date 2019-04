Juve-Trainer Massimiliano Allegri erwartet "ein schwieriges Spiel gegen ein sehr beeindruckendes Team". Nicht zuletzt dank des "ewigen" Cristian Ronaldo ist man bei der Alten Dame nach dem 1:1 im Hinspiel in Amsterdam aber zuverichtlich. 41 seiner 125 Treffer in der Königsklasse erzielte der Portugiese ab dem Viertelfinale und unterscheidet sich in dieser Hinsicht auch deutlich von seinem Dauerrivalen Lionel Messi vom FC Barcelona. Der Argentinier hat in keinem seiner jüngsten zwölf (!) Viertelfinalspiele getroffen. Seit dem Triumph 2015 schied Barca immer in dieser Runde aus.