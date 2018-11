FC Bayern nun gegen Arsenal

Bayern und Leverkusen müssen als Gruppenzweite erst zuhause antreten, die Dortmunder bestreiten als Gruppensieger erst das Rückspiel gegen den portugiesischen Rekordmeister vor heimischem Publikum. Der FC Bayern spielt am Mittwoch zu Hause, das Rückspiel in London steigt am 7. März. Der BVB tritt am Dienstag in der portugiesischen Hauptstadt an (Rückspiel am 8. März). Leverkusen empfängt Atletico am 21. Februar, zum Rückspiel in Madrid kommt es am 15. März. Das Finale wird am 3. Juni im Millennium Stadium von Cardiff ausgetragen.