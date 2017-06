Insgesamt 18 Champions-League-Spiele zeigt das ZDF in der kommenden Saison live - am liebsten natürlich die Partien mit deutscher Beteiligung. Der Austragungsmodus sieht vor, dass jede an der Champions League teilnehmende Mannschaft pro Runde zumindest einmal dienstags und einmal mittwochs spielt. Ausnahme ist das Finale, das an einem Samstag stattfindet. Das ZDF zeigt es in jedem Fall live.