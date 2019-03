Liverpool zu stark für die Bayern

90 Fazit:

Das war es gewesen! Der FC Barcelona gewinnt am Ende klar und deutlich mit 5:1 gegen Olympique Lyon. Nach einer starken ersten Hälfte der Katalanen kamen die Gäste aus Frankreich besser in den zweiten Durchgang und erzielten durch ein Slap-Stick-Tor den Anschluss zum 2:1. Allerdings währte die Freude nicht lange. Eine Gala-Show von Lionel Messi beendete den großen OL-Traum vom Viertelfinale und trug maßgeblich (ein Tor, zwei Vorlagen in Halbzeit zwei) dazu bei, dass die Spanier mit einem 5:1 ins Viertelfinale einziehen. Nichts desto trotz muss sich Lyon nicht verstecken und hat vor 5.000 mitgereisten Fans einen leidenschaftlichen Kampf in Halbzeit zwei geliefert und gezeigt, dass sie auf internationalem Niveau zumindest teilweise mithalten können. Für Barca wird es am Freitag wieder spannend: Am Mittag wird um 13 Uhr in der Schweiz in Nyon das Viertelfinale ausgelost. Im Parallelspiel flog der FC Bayern München mit 1:3 gegen den FC Liverpool raus. Die weiteren Teilnehmer des Viertelfinales sind Manchester United, Ajax Amsterdam, Juventus Turin, Tottenham Hotspur, Manchester City und der FC Porto.

Dann ist Schluss im Süden der Republik: Der FC Bayern München scheidet nach dem 1:3 zuhause gegen den FC Liverpool im Achtelfinale der Königsklasse aus. Nach der durchaus ausgeglichenen ersten Halbzeit erwischten die Engländer den besseren Start in den zweiten Durchgang. Langsam aber sicher berappelte sich der Rekordmeister jedoch, vergab aber seine beste Chance durch Lewandowski. 20 Minuten vor Schluss köpfte dann van Dijk eine Milner-Ecke in die Maschen und stach damit mitten ins Herz der Hausherren. Die versuchten es hinten heraus zwar nochmal, kamen aber nicht mehr entscheidend ins Spiel zurück. Mané erneut per Kopf machte den Sack zu und befördert seine Truppe damit ins Viertelfinale der Champions League. Die Premier League stellt im direkten Vergleich mit der Bundesliga also auf 3:0. Übermorgen darf die Klopp-Elf also gespannt auf die Auslosung blicken, während sich der FCB nun auf Pokal und Meisterschaft konzentrieren wird. Am Sonntagabend wartet die Heimaufgabe gegen den 1. FSV Mainz 05. Die Reds hingegen bekommen es am selben Tag auswärts mit dem FC Fulham zu tun.

90 Spielende

90 Es gibt noch einmal zwei Minuten oben drauf. Das Spiel taumelt mittlerweile nur noch vor sich her. Beide Mannschaften wissen, dass hier nichts mehr anbrennt.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

88 Lionel Messi ist heute an vier Treffern direkt beteiligt! Zwei schoss er selber, zwei weitere bereitete er während eines Konters vor.

90 Wijnaldum luchst Sanches die Kugel 25 Meter halblinks vor dem gegnerischen Kasten ab und hat viel Freiraum vor sich. Sein Rechtsschuss rauscht aber klar drüber.

90 Gelbe Karte für Andrew Robertson (Liverpool FC)

Robertson stellt Goretzka links in der eigenen Hälfte ein Beinchen und sieht dafür Gelb. Im Viertelfinal-Hinspiel ist der 25-Jährige dann gesperrt.

86 Tooor für FC Barcelona, 5:1 durch Ousmane Dembélé

Jetzt wird es richtig hart! Erneut fahren die Katalanen einen Konter über Lionel Messi, der durch das Mittelfeldzentrum marschiert, und auf links rüberspielt. Ousmane Dembélé steht perfekt und schließt direkt und platziert durch die Beine von Mathieu Gorgelin ins Tor ab. Das gleicht aktuell einem Scheibenschießen.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

90 Sanches wuselt sich in der gegnerischen Hälfte schön gegen Fabinho durch und nimmt auf links Coman mit. Der gibt flach nach innen, findet aber keinen Mitspieler. Chance vertan.

85 Eine schwindelerregende Zahl: Lionel Messi hat heute zum 20. mal einen Doppelpack im Camp Nou in der Champions League erzielt. Dieser Mann ist irgendwo beheimatet, aber definitiv nicht auf diesem Planeten.

83 Der Außenverteidiger läuft schon seit einigen Minuten nicht mehr richtig rund und wird positionsgetreu von Semedo ersetzt.

83 Einwechslung bei FC Barcelona -> Nélson Semedo

83 Auswechslung bei FC Barcelona -> Sergi Roberto

87 Mit dem sicheren Weiterkommen im Rücken wechselt Klopp zum letzten Mal. Lallana holt sich seine Einsatzprämie ab und ersetzt Milner.

87 Einwechslung bei Liverpool FC -> Adam Lallana

87 Auswechslung bei Liverpool FC -> James Milner

81 Tooor für FC Barcelona, 4:1 durch Piqué

Barcelona steht im Viertelfinale! Die Katalanen fahren über rechts und über Lionel Messi einen schönen Konter. Der Offensiv-Mann sieht, dass Innenverteidiger (!) Piqué auf der linken Seite mitgelaufen ist und spielt rüber. Piqué hat keine Mühe mehr und schiebt ganz cool ins leere Tor ein.

79 Das müsste es eigentlich gewesen für die Franzosen - oder kommt OL noch einmal zurück?

84 Tooor für Liverpool FC, 1:3 durch Sadio Mané

Die Entscheidung! Salah flankt aus dem rechten Strafraumkorridor mit dem linken Außenrist an den zweiten Pfosten. Hier hat sich Mané davongeschlichen und hält aus fünf linken Metern die Rübe rein. Unbedrängt, weil Hummels unterm Ball durchspringt, nickt er aus ähnlicher Position wie van Dijk beim 2:1 unten links ein. Keine Chance für Neuer.

84 Gelbe Karte für Renato Sanches (Bayern München)



83 Klopp tauscht zum zweiten Mal aus: Origi kommt für Firmino.

83 Einwechslung bei Liverpool FC -> Divock Origi

83 Auswechslung bei Liverpool FC -> Roberto Firmino

78 Tooor für FC Barcelona, 3:1 durch Lionel Messi

Das ist die Entscheidung! Lionel Messi zeigt einmal mehr seine Klasse und schickt mit einer Bewegung Marcelo und Denayer aus dem Stadion - die können nach der Aktion wirklich nachhause fahren. Daraufhin hat der Argentinier viel Platz und schließt mit links ganz locker und cool in die linke Ecke ab. Einmal mehr zeigt Messi mit dieser Szene, was für ein Genie er ist.

77 Tatsächlich geht es für Ferland Mendy nicht weiter - er geht vom Platz.

83 Coman dribbelt sich die linke Außenbahn entlang und passt flach zurück in den Rückraum zu Sanches. Der Portugiese drischt das Spielgerät aus zentralen 22 Metern links vorbei.

77 Einwechslung bei Olympique Lyon -> Maxwel Cornet

77 Auswechslung bei Olympique Lyon -> Ferland Mendy

76 Ferland Mendy wird aktuell auf dem Platz behandelt. Er scheint an einer Muskelverletzung im Oberschenkel zu leiden. Für ihn geht es vermutlich auch nicht weiter.

80 Firmino pflückt einen Wijnaldum-Heber von rechts im linken Halbraum herunter, zieht nach innen und schließt aus 20 Metern ab. Den mittigen Versuch fängt Neuer sicher.

75 Aufgrund der Unterbrechungen ist das Spiel in den letzten Minuten ins Stocken geraten. Zuletzt kämpfte sich Barca allerdings wieder in das Spiel zurück und konnte mehr und mehr an Kontrolle zurückerlangen.

74 Mit Arturo Vidal kommt ein frischer Spieler für die Sechser-Position in der Aufstellung von Valverde.

78 Interessante Personalie: James muss runter, dafür kommt Sanches.

74 Einwechslung bei FC Barcelona -> Arturo Vidal

74 Auswechslung bei FC Barcelona -> Arthur

78 Einwechslung bei Bayern München -> Renato Sanches

73 Lyon wechselt: Flügelspieler für Flügelspieler.

78 Auswechslung bei Bayern München -> James Rodríguez

78 Die Zeit rennt dem Rekordmeister davon. Als letzten Joker will Kovač nun Sanches ins Rennen schicken. Ob das etwas nutzt?

73 Auswechslung bei Olympique Lyon -> Bertrand Traoré

73 Auswechslung bei Olympique Lyon -> Memphis Depay

70 Der Torschütze zum 2:0 geht und mit Dembélé kommt ein schneller und wendiger Spieler für die Außenbahn. Der Ex-BVB-Star war allerdings bis heute für das Spiel fraglich. Er hat sich am Wochenende eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen.

70 Einwechslung bei FC Barcelona -> Ousmane Dembélé

70 Auswechslung bei FC Barcelona -> Coutinho

75 Eine ganz kuriose Szene, die eigentlich zum 3:1 führen muss! Salah wurschtelt sich halbrechts durch Rafinha und Thiago hindurch und legt sich die Kirsche auf seinen starken linken Fuß. Anstatt rechtzeitig nach links zum völlig blank stehenden Mané abzuspielen, probiert er es alleine. Im letzten Moment spitzelt Süle ihm das Rund von hinten weg. Es trudelt in Manés Richtung, doch der schaltet sehr langsam. Neuer ist zuerst zur Stelle und fährt sein rechtes Bein aus. Damit bereinigt er die Situation.

68 Coutinho scheitert am Außennetz! Erst kombinieren sich Messi und Suarez im Zentrum vor dem Sechszehner durch, dann landet der Ball im Lauf von Coutinho, der zwar noch an Gorgelin vorbeikommt, allerdings einen zu spitzen Winkel vor sich hat und das Spielgerät aus zehn Metern nicht mehr ins Tor befördern kann.

72 Kovač tauscht zum zweiten Mal aus. In Javi Martínez geht ein defensiv orientierter Akteur herunter, dafür kommt mit Goretzka ein Spieler mit viel Dynamik und Zug zum Tor.

72 Einwechslung bei Bayern München -> Leon Goretzka

72 Auswechslung bei Bayern München -> Javi Martínez

71 Damit hat der Bundesligist jetzt knappe 20 Minuten Zeit, um aus dem 1:2 ein 3:2 zu machen. Nach den anfänglichen Problemen in Durchgang zwei waren es eigentlich die Münchener, die dem Spiel wieder mehr ihren Stempel aufdrückten. So wird es eine Herkulesaufgabe.

65 Die Anhänger der Katalanen pfeifen. Ihnen gefällt nicht, das OL immer mehr Ballbesitz hat und das Spiel in die Hälfte des FCB verlagert. Der große FC Barcelona zeigt aktuell kleine Unsicherheiten und muss sich schnell wieder fangen, bevor es hier ungemütlich wird.

62 Puh! Die Gäste aus Frankreich nehmen immer mehr am Spiel teil und haben die nächste Chance. Fekir schießt aus 20 Metern und linker Position knapp einen Meter über den Kasten von ter Stegen.

69 Tooor für Liverpool FC, 1:2 durch Virgil van Dijk

Und dieser Standard führt zum Erfolg! Der ruhende Ball fliegt hoch an die Fünfmeterraumkante. Hier steigt van Dijk im Kopfballduell mit Hummels in dessen Rücken höher und nickt aus minimal halblinks versetzter Lage unten links ein. Da sehen Hummels und Javi Martínez nicht besonders gut aus, die sich gegenseitig behindern.

68 Alexander-Arnold schnibbelt nach einigem Hickhack wegen falscher Position des Balles einen Eckstoß auf den langen Pfosten. Neuer wischt das Ding vor einem Mann in Rot zur Ecke von der anderen Seite.

60 Das Tor zählt! Es steht nur noch 2:1 für den FC Barcelona und OL braucht nur noch ein Tor, um ins Viertelfinale einzuziehen.

60 Derweil wird der Treffer von Lucas Tousart aufgrund eines Abseitsverdachtes vom VAR untersucht.

65 Gelbe Karte für Thiago (Bayern München)

Thiago senst Wijnaldum in der eigenen Hälfte nahe des Anstoßkreises von hinten um. Gelb ist die richtige Wahl.

63 Javi Martínez ist Abnehmer der Freistoßhereingabe von James aus dem linken Halbfeld. Der Spanier drückt das Leder per Kopf aus mittigen elf Metern deutlich drüber, stand aber auch im Abseits.

58 Tooor für Olympique Lyon, 2:1 durch Lucas Tousart

Die "Les Gones" leben! Im Strafraum kommt es nach einer Ecke von Nabil Fekir zu einer unübersichtlichen Situation. Irgendwie gerät der Ball von Busquets in die Füße von Lucas Tousart, der per Direktabnahme aus fünf Metern in die rechte Ecke trifft. Keine Chance für Marc-André ter Stegen - und Lyon ist wieder im Spiel.

63 Gelbe Karte für Joel Matip (Liverpool FC)

Matip fällt Lewandowski von hinten und gewährt den Gastgebern eine gute Standardsituation.

62 Der gute Pass von Ribéry war gleichzeitig dessen letzte Aktion. Er muss für seinen Landsmann Coman weichen.

58 Memphis Depay spielt Nabil Fekir im Rückraum kurz vor dem Strafraum von Barca an. Der französische Nationalspieler zögert nicht lange und zieht mit rechts ab. Sein Versuch sieht gefährlicher aus, als er ist und geht einen Meter am Tor von Marc-André ter Stegen vorbei.

61 Einwechslung bei Bayern München -> Kingsley Coman

61 Auswechslung bei Bayern München -> Franck Ribéry

56 Jason Denayer klärt per Grätsche in höchster Not im Fünfmeterraum gegen Lionel Messi. Die darauffolgende Ecke bringt den Katalanen nichts ein.

61 Tolle Chance für den FCB! Ribéry schickt auf der rechten Außenbahn den stark aufspielenden Gnabry. Der gibt flach ans erste Fünfereck, wo Lewandowski heranrauscht und von Matip bedrängt die Kugel nicht richtig trifft. Alisson, bereits abgetaucht, hat hier viel Glück und sieht mit an, wie das Rund ins gegenüberliegende Seitenaus saust.

60 Thiago will aus dem Zentrum das Spiel schnell machen, trifft mit seinem Pass aber nur den Referee. Zum Glück für alle Akteure in Rot nutzt Fabinho die sich öffnende Kontergelegenheit nicht. Der Brasilianer tritt die Pille überhastet ins Aus.

54 Luis Suárez spielt Coutinho weltklasse auf dem linken Flügel frei. Allerdings steht der Brasilianer leicht im Abseits - er wäre durch gewesen.

57 Die Bayern sind derzeit sehr passiv. Mané steht links im Strafraum gegen zwei Mann und bewegt sich beinahe kaum. Trotzdem wird er nicht richtig angegangen. So zündet der Senegalese plötzlich den Turbo, rast an die Torauslinie und findet mit seiner wuchtigen flachen Flanke keinen Abnehmer.

51 Es steht nach etwas mehr als 50 Minuten 6:0 in Sachen Torschüsse. OL sollte sich allmählich bemühen, mal einen Versuch auf den Kasten von Marc-André ter Stegen, der vermutlich schon "kalt" ist, zu bringen. Sonst wird es hier nichts mehr.

55 Trotz schwachen Zuspiels vom Stürmer schaffen es Alexander-Arnold und Salah, vom rechten Flügel eine Flanke nach innen zu schlagen. Die Hereingabe vom Rechtsgverteidiger klären die deutschen Landeshauptstädter aber sicher.

49 Gelbe Karte für Clément Lenglet (FC Barcelona)

Der Innenverteidiger ist mit seiner Grätsche gegen Nabil Fekir zu spät.

47 Knappe Kiste! Arthur bekommt einen steilen Pass in seine Richtung gespielt und sprintet mit viel Tempo (allerdings unter Bedrängnis) in Richtung des gegnerischen Tores. Auf Höhe des Sechszehners sieht der Mittelfeldspieler, dass Weltstar Lionel Messi mit läuft und spielt auf rechts rüber. Messi fackelt nicht lange und lupft die Kugel über Mathieu Gorgelin, ein Verteidiger klärt noch gerade so vor der Linie.

52 Damit haben wir früh den ersten Aufreger in der zweiten Halbzeit. Und schlecht war diese Gelegenheit ganz und gar nicht. Im Normalfall kann Salah daraus sogar noch mehr machen.

46 Weiter geht es! Die Gäste aus Lyon brauchen nun zwei Tore gegen den FC Barcelona, um weiterzukommen.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

47 Mané steigt Thiago im Mittelfeld auf den Fuß und kommt dabei viel zu spät. Gelb wäre angebracht gewesen, doch der Unparteiische lässt die Verwarnung stecken. Zweifelhaft.

46 Die alles entscheidende zweite Hälfte bricht an!

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Der polnische Referee pfeift zum Pausentee! Der spanische Topklub FC Barcelona führt im Achtelfinal-Rückspiel der UEFA Champions League gegen Olympique Lyon sehr souverän mit 2:0. Die Katalanen zeigten im ersten Durchgang eine starke Leistung und dominierten schon früh das Geschehen im Camp Nou. Nach einem dummen Foulspiel von Jason Denayer und dem daraus resultierten Elfmeter, den Lionel Messi eiskalt verwandelte, spiegelte sich das Spiel auch auf dem Papier korrekt dar. Lyon hat große Probleme mit den „Azulgranas“, die vor allem in der zweiten Hälfte des ersten Durchganges immer mehr Spaß am Kombinationsspiel gefunden haben. So war es auch eine tolle Kombi über Luis Suarez und Coutinho, die das 2:0 bescherte. Und das Ergebnis hätte auch höher ausfallen können: Allerdings fehlte Suarez ein Quäntchen Glück im Abschluss und der eingewechselte Mathieu Gorgelin rettete stark gegen Messi.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Es gibt noch eine Ecke für Lyon, die Memphis Depay von der rechten Seite ausführen wird. Piqué köpft seine schwache Hereingabe allerdings raus.

45 Halbzeitfazit:

In München ist Pause, zwischen dem FC Bayern und dem Liverpool FC steht es 1:1. Dabei gehörte den Gastgebern die erste Viertelstunde, wobei nicht mehr als ein Thiago-Abschluss zustande kam. Bis zur 25. Minute war das Match generell nicht wirklich reich an Highlight, doch dann schlug Mané für die Gäste eiskalt zu. Er ließ den übermotivierten Neuer und Rafinha nach langem Schlag aussteigen und besorgte die Führung. In der Folge wachte der FCB langsam aber sicher wieder auf und belohnte die größer gewordenen Offensivambitionen. Matip spitzelte eine Gnabry-Flanke ins eigene Netz. Seitdem drücken die Deutschen auf den so wichtigen zweiten Treffer - der muss auch zwingend im zweiten Durchgang fallen. In der aktuellen Situation wären es die Reds, die in die nächste Runde einziehen. So bleibt es spannend. Bis gleich!

45 Gelbe Karte für Moussa Dembélé (Olympique Lyon)

Der Offensiv-Mann von OL geht mit offener Sohle in den Zweikampf mit Jordi Alba - Achtung: Es war im Strafraum von Barca - ziemlich dumme Aktion.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Aufgrund der langen Behandlungspause von Anthony Lopes und den zwei Treffern gibt es einen satten Nachschlag.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 6

45 Riesending für Lewandowski! Nach Steckpass von Gnabry in den rechten Halbraum taucht der Stürmer auf einmal frei vor Alisson auf. Er hebt die Murmel leicht über den Keeper, doch begleitet vom zurückeilenden Alexander-Arnold hoppelt sie am linken Pfosten vorbei. Im Nachgang entscheidet der Assistent - korrekterweise - dann auf Abseits.

43 Es steht 13:2 nach Schüssen, 2:0 nach Toren - eine klare Angelegenheit am heutigen Abend pro Barca.

44 Und der war nicht schlecht! Alaba tritt an, zwirbelt das Leder über die Mauer hinweg ins rechte Eck. Alisson spekulierte jedoch bereits darauf und ist rechtzeitig da. Im Nachfassen packt er zu.

43 Gelbe Karte für Fabinho (Liverpool FC)

Fabinho holt James 25 Meter leicht halblinks vor dem eigenen Kasten von den Beinen. Schiri Orsato wartet einen möglichen Vorteil ab und entscheidet dann auf Freistoß. Alaba steht bereit.

42 Damit ist die Geschichte fast wieder auf Anfang gestellt. München benötigt einen Treffer, um ins Viertelfinale einzuziehen. Der einzige Unterschied. Beim aktuellen Stand der Dinge wären die Reds weiter.

40 Mathieu Gorgelin pariert stark gegen Lionel Messi, der zuvor auf der rechten Seite geschickt worden und kurz vor der Grundlinie in den Strafraum gezogen ist. Lyon schwimmt!

39 Die "Blaugranas" zaubern sich in diesen Momenten durch das Mittelfeld. Es erinnert ein wenig an ein Trainingsspiel, bei dem die gegnerische Mannschaft allerdings nicht voll in die Zweikämpfe gehen soll. Lyon wirkt nach dem 0:2 völlig plan- und kampflos.

39 Tooor für Bayern München, 1:1 durch Joel Matip (Eigentor)

Ein Eigentor bringt den Rekordmeister zurück ins Geschehen! Ein schnell ausgeführter Freistoß setzt auf rechts Gnabry in Szene. Der Ex-Hoffenheimer und Ex-Bremer behauptet sich an der Strafraumkante gegen den das Abseits aufhebenden van Dijka. Seine halbhohe Hereingabe lenkt Matip aus zentralen fünf Metern vor dem lauernden Lewandwoski mit der linken Fußspitze in die Maschen.

37 Fast das 3:0! Suárez trickst Marcelo mit einer souveränen Körpertäuschung aus und hat viel Raum. Sein Abschluss aus 20 Metern in die lange Ecke geht nur ganz knapp am Tor von Gorgelin vorbei. Bitter den Uruguayer, der seit 17 (!) Spielen nicht mehr in der Königsklasse getroffen hat.

36 Diesmal entpuppt sich der ruhende Ball als Boomerang, doch bevor James durchstarten kann ist Robertson an der Mittellinie eher zur Stelle und rettet zum Einwurf.

36 Aus der Ecke resultiert eine weitere, die nach kurzer Ausführung erneut in einem Standard mündet.

34 Jetzt also doch: Der angeschlagene Torhüter verlässt unter Tränen das Spielfeld. Für ihn kommt Mathieu Gorgelin, der heute sein CL-Debüt feiert.

34 Einwechslung bei Olympique Lyon -> Mathieu Gorgelin

35 Neuer pariert gegen Robertson! Der 25-Jährige wird von Mané aus dem Halbraum links in die Box geschickt. Völlig frei taucht er aus spitzem Winkel vor dem deutschen Nationalkeeper auf und zieht wuchtig aus acht Metern ab. Neuer lenkt das Ding zur Ecke. Womöglich wäre der flache Pass in die Mitte zum einlaufenden Firmino die bessere Wahl gewesen.

34 Auswechslung bei Olympique Lyon -> Anthony Lopes

33 Gelbe Karte für Marçal (Olympique Lyon)

Der Innenverteidiger trifft Lionel Messi mit dem Arm im Gesicht. Es gibt Freistoß für Barca, der allerdings ungefährlich ist.

33 Durch diese Bude ist die Ausgangslage natürlich eine andere. Die Engländer haben nun alles in der eigenen Hand, können sich sogar einen Gegentreffer erlauben. Bayern muss zwingend mindestens zwei eigene Hütten schießen. Und: Eine Verlängerung wird es heute Abend nicht geben.

31 Tooor für FC Barcelona, 2:0 durch Coutinho

Das ist schon die Vorentscheidung! Über Ivan Rakitić landet die Kugel bei Luis Suárez. Der Stürmer läuft unter Bedrängnis in den Strafraum und spielt auf Höhe des Elfmeterpunktes auf die linke Seite. Coutinho läuft ein, kommt an den Ball und trifft in das leere Tor.

30 Anthony Lopes ist noch da - und wie! Lionel Messi sieht, dass Luis Suárez viel Platz auf der linken Außenbahn hat und spielt seinem Offensiv-Partner den Ball in das Fußgelenk. Der Uruguayer fackelt nicht lange und zieht in den Strafraum, um aus 15 Metern ins lange Eck zu schlenzen. Lyons Torhüter ist auf dem Posten und pariert gut.

30 Lewandowski wackelt im rechten Halbraum van Dijk aus und versucht es aus 19 Metern. Leicht abgefälscht hoppelt das Spielgerät harmlos in die Arme von Alisson. Da hat der Brasilianer keinerleit Schwierigkeiten.

29 Bei diesem Treffer sah der Schlussmann der Hausherren nicht allzu gut aus. Es wäre wohl die bessere Alternative gewesen, Rafinha in diesem Zweikampf allein zu lassen. Offenbar rechnete er durch sein Eingreifen damit, dass Mané die Kugel vertändeln würde. So steht es jetzt 0:1.

28 Das Spiel läuft mittlerweile wieder. Der FC Barcelona setzt sich allmählich immer mehr in der gegnerischen Hälfte fest und lässt hinten bislang nur ganz, ganz wenig anbrennen. Es scheint nach einem guten Abend für die "Azulgranas" auszusehen.

26 Es wird kurios: Die medizinische Abteilung rät Anthony Lopes, dass er das Feld verlassen soll. Der benommen wirkende Keeper verneint allerdings vehement und bleibt auf dem Rasen - es erinnert zumindest ein wenig an die Kepa-Affäre in England zuletzt.

25 Während der Behandlung singen die Fans aus Barcelona und Lyon fleißig weiter: Es herrscht eine ziemlich gute Atmosphäre an diesem Abend.

26 Tooor für Liverpool FC, 0:1 durch Sadio Mané

Der FC Liverpool geht in Führung! Und Neuer ist entscheidend daran beteiligt! Ein weiter Schlag aus dem linken Korridor der eigenen Hälfte schickt Mané in die Box und ins Laufduell mit Rafinha. Nahe der Sechzehnerkante taucht plötzlich Neuer auf, doch der Angreifer vernascht beide FCB-Akteure mit einer Drehung um die eigene Achse und schiebt aus linken 14 Metern halboch in die Tormitte ein.

25 Erstes Ausrufezeichen des LFC! Firmino kommt 18 Metern leicht halbrechts vor dem Strafraum an die Pille und schweißt sie per Dropkick rechts am Netz vorbei. Wahrscheinlich wäre Neuer auch da gewesen - gefährlich war es trotzdem.

23 Ersatzkeeper Mathieu Gorgelin macht sich derweil an der Seitenlinie war. Stammkeeper Anthony Lopes muss immer noch auf dem Feld behandelt werden - das sieht nicht gut aus.

23 Firmino nimmt aus dem Zentrum auf der linken Außenbahn Robertson mit. Der Linksverteidiger passt kurz zu Mané, doch dessen Zuspiel durch die Kette aus der linken Halbspur überrascht Freund und Feind. Neuer nimmt dankbar auf.

21 Anthony Lopes liegt nach einem Zusammenprall mit Coutinho auf dem Boden und scheint kurzzeitig bewusstlos zu sein. Der Keeper wird in diesen Sekunden behandelt.

20 Puh! Lyon kontert stark über Memphis Depay auf der linken Seite. Der niederländische Nationalspieler nimmt in voller Fahrt seinen Kopf hoch und sieht, dass Moussa Dembélé am Strafraumrand im Zentrum blank steht. Sein Versuch geht allerdings nicht auf das Gehäuse - da muss mehr kommen.

21 Alaba hält auf Höhe der Mittellinie auf links Salah fest und unterbindet damit womöglich einen schnellen Konter. Referee Orsato entscheidet auf Foul, gibt jedoch keine Gelbe Karte. Zu Recht.

18 Barca führt also und Lyon muss jetzt dem Rückstand hinterher rennen. Ausruhen darf sich der Favorit aus Spanien allerdings nicht: Trifft OL einmal, stünde es 1:1 und die "Los Gones" wären weiter.

18 Jetzt verzeichnen die Reds auch mal ein paar Ballgewinne in der gegnerischen Spielhälfte. Daraus wurde bislang aber noch kein Kapital geschlagen. Insgesamt verflacht das Niveau seit ein paar Minuten etwas.

17 Tooor für FC Barcelona, 1:0 durch Lionel Messi

Boah, ist der eiskalt! Barcelona führt mit 1:0 und wie! Der Superstar aus Argentinien täuscht einen strammen Schuss in eine Ecke an, lupft die Kugel dann allerdings extrem locker in die Mitte. Anthony Lopes hat sich für die linke Ecke entschieden.

16 Elfmeter für Barcelona! Jason Denayer ist zu langsam im Zweikampf gegen Luis Suarez und holt den Uruguayer mit der Grätsche von den Beinen - klare und richtige Entscheidung!

16 Die erste Viertelstunde gehört den Deutschen. Sie sind immer wieder im letzten Drittel zu finden und lassen derzeit defensiv überhaupt nichts anbrennen. Durch Thiago entstand auch schon Torgefahr.

14 Wieder Anthony Lopes gegen Lionel Messi und wieder gewinnt der Torhüter die Situation. Sergio Busquets spielt einen schönen Chipball in die Box, der Argentinier läuft ein, kommt vor dem Keeper knapp zehn Meter vor dem Kasten an dem Ball, allerdings nicht vorbei. Anthony Lopes schnappt ihm im entscheidenden Moment die Kugel vom Fuß.

13 Sehr ärgerliche Geschichte für Klopp: Henderson muss verletzt ausgewechselt werden. Für ihn nimmt nun Fabinho diese Position ein.

12 Ein erster Blick auf die Statistik verrät, dass die Katalanen 75% Ballbesitz haben.

13 Einwechslung bei Liverpool FC -> Fabinho

13 Auswechslung bei Liverpool FC -> Jordan Henderson

12 Henderson sitzt erneut auf der Wiese und wird behandelt. Es wird beim 28-Jährigen nicht weitergehen. Fabinho macht sich bereit.

11 Das Stadion fordert Strafstoß! Die Gastgeber setzen sich aktuell im gegnerischen Sechzehnmeterraum fest. In dieser Szene ist es Lewandowski, der nach Heber von Javi Martínez nahe des Fünfers in den Zweikampf mit van Dijk geht. Der Niederländer wählt eine robuste Art, mit dem Polen umzugehen. Der geht zu Boden, doch elfmeterreif ist das eher nicht. Korrekte Auslegung des Schiedsrichters.

10 Jetzt auch Lyon mit der ersten Offensiv-Aktion! Tanguy NDombèlé wird von Nabil Fekir im Mittelfeldzentrum knapp 25 Meter vor dem Tor von Marc-André ter Stegen angespielt. Der Achter traut sich aus dieser Distanz und schießt mit dem rechten Fuß. Sein flacher Versuch geht einen Meter an der rechten Torstange vorbei.

10 Henderson ist inzwischen nach einer Behandlungszeit auch wieder mit von der Partie. Sein Knöchel wurde dick getaped.

9 Die erste gute Möglichkeit gehört Bayern! Weil Liverpool den Ball hinten nicht entscheidend klären kann, darf sich Thiago aus zentralen 20 Metern probieren. Sein Rechtsschuss saust gute 100 Zentimeter drüber. Nicht schlecht.

7 Grandiose Kombination über Messi, Alba und Suarez auf der linken Seite. Über Umwege kommt der Ball zu Ivan Rakitic, der aus dem Rückraum drauf hält. Denayer blockt den Versuch kurz vor dem Tor.

6 Es fehlt auf beiden Seiten noch die nötige Präzision. Obwohl durchaus Tempo drin ist, gibt es noch nichts Nennenswertes zu berichten. Im Mittelkreis bleibt unterdessen Henderson nach einem Duell mit James liegen. Offenbar ist er umgeknickt.

4 Messi probiert es aus 18 Metern nach einer tollen Kombination von Suarez und Coutinho aus zentraler Position selbst. Seinen gefährlichen Schuss fischt Anthony Lopes aus rechten oberen Ecke. Aus dem Standard wird nichts.

3 Das erste Mal wurde es ein wenig gefährlich. Lionel Messi erobert die Kugel im Mittelfeld und sieht, dass Coutinho auf dem linken Flügel durchstartet. Der Brasilianer fackelt nicht lange und spielt vom Strafraurand in die Mitte. Der einstürmende Luis Suárez kommt nicht mehr ans Leder, da Anthony Lopes auf der Hut ist und den Ball abfängt.

3 Der Start läuft so, wie es zu erwarten war. Die Münchener setzen auf Ballbesitz und suchen die Lücke im gegnerischen Defensivverbund. Die Gäste dagegen pressen extrem früh und lauern auf Umschaltgelegenheiten.

2 OL presst bereits in der sehr frühen Anfangsphase aggressiv und sehr hoch. Der FCB kam bis dato noch nicht aus der eigenen Hälfte.

1 Auf geht's in Fröttmaning!

1 Szymon Marciniak ist der heutige Schiedsrichter und hat das Spiel gerade freigegeben! Lady and Gentleman - los geht's. Die Gäste aus Lyon spielen in orange, Barcelona in den traditionellen blau-roten Jerseys.

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

"Ce sont les meilleures équipes" schallt es aus den Lautsprechern. Die Teams sind auf dem Platz - es kann los gehen!

Die Spieler haben sich längst aufgewärmt. Die Hymne der Katalanen erklingt, die Stars stehen im Tunnel und klatschen sich ab. Zudem haben die Fans eine Choreographie vorbereitet. Gleich ist es soweit und die Spieler werden auf das Feld kommen.

Beim 2:2-Remis gegen RC Strasbourg rotierte Bruno Génésio kräftig. Seine Wechsel in der Liga dienten der Regeneration. Für Tete, Aouar, Pape Diop, Cornet und Terrier - die bis auf letzterem alle auf der Bank sitzen - beginnen Dubois, Marcal, Ndombelé, Kapitän Fekir und Depay.

Schiedsrichter des heutigen Kräftemessens ist der Italiener Daniele Orsato. Der 43-Jährige kommt zu seinem fünften Einsatz in seiner siebten Königsklassen-Spielzeit und hatte beim 5:1 des FCB über Benfica Lissabon in der Gruppenphase bereits das Vergnügen. Ihn unterstützten an den Seitenlinien seine Landsmänner Lorenzo Manganelli und Fabiano Preti.

Schluss mit dem "vorgetexte" - die personelle Situation ist an der Reihe. Barca-Trainer Ernesto Valverde tauscht nach dem 3:1-Sieg gegen Rayo Vallecano in der Liga dreimal: Für Nelson Semedo, Umtiti und Vidal beginnen Sergi Roberto, Lenglet und Raktitic.

Im direkten Vergleich liegt Liverpool derzeit mit 3:1 Triumphen vorne, zudem kamen bislang fünf Remis zustande. Bereits zwei Mal gab es dieselbe Ausgangslage wie die jetzige. 1971/1972 gewannen die Deutschen im Rückspiel des Europacups der Pokalsieger nach vorherigem 0:0 mit 3:1 und überstanden damit die zweite Runde. In der Champions-League-Saison 1980/1981 ging das Ganze nicht so gut. Damals holte der LFC ein 1:1 in München und zog damit ins Endspiel ein.

Gegenüber Klopp erkennt im Vorfeld die Schwere der Aufgabe, die mit dem FC Bayern auf seine Truppe zukommt. Es sei wichtig, “die richtige Balance zwischen Angriff und Verteidigung zu finden. Da ist eine Weltklassemannschaft auf der anderen Seite. Gegen sie muss auf höchstem Niveau defensiv agieren, das gesamte Spiel über. Andererseits musst du im Ballbesitz mutig sein“. Sein Sieg-Rezept gibt der ehemalige Dortmunder und Mainzer Coach ebenfalls preis: “Wir wollen wieder ein enges Spiel abliefern. Mehr brauche ich nicht. Wenn wir das schaffen, können wir auch gewinnen. Wir müssen zeigen, wie sehr wir weiterkommen wollen“.

Der kroatische Übungsleiter möchte von Nervosität bezüglich dieses Matches nichts wissen. Das Ziel sei klar, denn “wenn wir ins Viertelfinale wollen, müssen wir gewinnen. Es wird kein 0:0 mehr geben“. Eine offensivere Ausrichtung also als an der Anfiel Road? Davon ist auszugehen. Besondere Unterstützung erwartet der 47-Jährige von den Fans in der Allianz Arena: “Wir werden einen Support bekommen, den wir nie vergessen werden. Und dann liegt es nur noch an der Tagesform. Ich hoffe, dass diese auf unserer Seite sein wird“.

Trotz eines guten Gegners spricht die Statistik für den FCB. Barcelona hat gegen Lyon alle drei bisherigen Champions-League-Partien im eigenen Stadion gewonnen. Dabei schossen die Blaugranas zehn Tore und kassierten nur zwei Buden.

Dass Lyon einen großen Favoriten auswärts ärgern kann, bewiesen die "Les Gones" bereits in der Gruppenphase des diesjährigen Wettbewerbs. Im Etihad-Stadion feierte die Mannschaft einen 2:1-Auswärtssieg gegen Manchester City.

Am heutigen Abend sitzt im legendären Camp Nou übrigens ein sehr besonderer Gast. Anthony Borges ist Fan des FC Barcelona und hat im vergangenen Jahr seine Mitschüler an einem College im US-amerikanischen Parkland womöglich vor dem Tod bewahrt und sein Leben bei seiner Heldentat riskiert. Beim Blockieren der Tür wurde der 16-jährige fünfmal am Rücken mit Kugeln getroffen. Nach einigen Operationen ist der kleine - aber große - Held wieder fit und soll seinem Lieblingsklub heute Glück bringen.

Andersherum nimmt Niko Kovač drei Veränderungen hinsichtlich der Anfangsformation gegen Wolfsburg vor. Die gesperrten Joshua Kimmich und Thomas Müller werden von David Alaba und Franck Ribéry ersetzt. Zudem beginnt Niklas Süle anstelle von Jérôme Boateng, der auf der Bank Platz nimmt.

Blicken wir auf die Startaufstellungen. Jürgen Klopp tauscht mit Blick auf die Partie gegen Burnley auf zwei Positionen. Adam Lallana und Fabinho müssen vom Feld weichen und sind zunächst draußen. Für sie sind James Milner und Jordan Henderson mit dabei.

Entscheidend ist heute vor allem das Ergebnis. Fakt ist, dass die Katalanen heute gewinnen müssen, wenn sie das Viertelfinale der Champions League erreichen wollen. Barcelona würde dann zum zwölften Mal in Folge ins Viertelfinale der Champions League einziehen, das wäre ein neuer Rekord. Lyon erreichte das Viertelfinale zuletzt 2009/10.

Vor allem aber muss der LFC weiterhin selbst konstant punkten – so wie am Wochenende. Daheim wurde der FC Burnley trotz zwischenzeitlichem 0:1 mit 4:2 bezwungen. Auch die Reds haben sich also ein bisschen warm geballert für das Rückspiel in der Königsklasse. Dabei ist das torlose Remis aus dem ersten Vergleich vielleicht gar kein so großer Nachteil. Jedes Unentschieden, in dem sie einen Treffer erzielen, würde für das Weiterkommen reichen.

Bruno Génésio, Trainer der Franzosen, sprach vor dem Spiel über seine Vertragssituation bei Lyon. "Die sehr großen europäischen Vereine haben sehr, sehr gute Trainer und mein Platz in Lyon überzeugt mich voll und ganz", erklärte er und hob hervor: "Ich denke nicht, dass das Spiel in Barcelona für meine persönliche Zukunft entscheidend ist."

Auf der Gegenseite erleben wir ein umgekehrtes Bild. Liverpools letzte Wochen verliefen diametral denen der Landeshauptstädter. Betrug der Vorsprung in der Premier League nach 20. Spieltagen auf Verfolger Manchester City noch sieben Punkte, so schmolz er in den folgenden zehn Runden vollkommen zusammen. Durch einige Unentschieden und die Pleite im direkten Aufeinandertreffen rutschten die Engländer auf den zweiten Rang ab und haben nun einen Zähler Rückstand. Jetzt müssen sie auf einen Patzer der Skyblues hoffen.

"Wir sind bereit, ein gutes Spiel zu machen. Wir müssen gewinnen", sagte Barca-Trainer Ernesto Valverde vor der Begegnung und stellte dabei fest: Schießt Lyon auch nur ein Auswärtstor am heutigen Abend, dann muss der FCB zwei Treffer erzielen.

Jüngst holten sich die Münchener im Ligaalltag neues Selbstvertrauen und schossen sich für die heutige Partie ordentlich warm. Angeführt vom dreifachen Vorlagengeber Franck Ribéry schickten sie den völlig überforderten VfL Wolfsburg mit 6:0 zurück nach Norddeutschland. Durch diesen hohen Erfolg war die Rückkehr auf den ersten Platz im Klassement überhaupt erst wieder möglich geworden. Sofern defensiv erneut die Null steht, wird dem Rekordmeister aber auch ein Treffer genügen.

Es läuft wieder bei den Bayern. Seit dem 1:3 bei Bayer 04 Leverkusen zu Beginn des vergangenen Monats fuhren sie in sieben Pflichtspielen sechs Siege ein. Damit schoben sie sich an den teilweise schwächelnden Borussen aus Dortmund vorbei und grüßen ab sofort wieder von der Tabellenspitze der Bundesliga. Was zur Jahreswende bereits unrealistisch erschien, ist jetzt wieder möglich. In allen drei Wettbewerben stehen sie gut da.

Hallo und herzlich willkommen zum letzten Teil der Achtelfinals in der Champions League!Auf uns wartet das dritte deutsch-englische Duell, das zweifelsohne als Kracher-Begegnung bezeichnet werden darf: Der FC Bayern München hat den FC Liverpool zu Gast. Gelingt dem FCB der so wichtige Triumph oder ist gegen letztjährigen Finalisten Schluss? Um 21:00 Uhr gibt es Antworten.

Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Abend in der UEFA Champions League. Im Camp Nou trifft heute der FC Barcelona auf den französischen Topklub Olympique Lyon. Das Hinspiel zwischen den beiden Teams in Frankreich endete 0:0.

Alle, die es mit Juve halten, liegen sich in diesen Momenten in den Armen. Und das zu Recht nach diesem fantastischen Auftritt der alten Dame: Juventus besiegt Atlético Madrid hochverdient mit 3:0. Die Italiener brachten alles auf den Rasen, was es braucht, um ein 0:2 aus dem Hinspiel zu drehen: Entschlossenheit, Zweikampfstärke, Offensivkraft und die nötige Schärfe im Abschluss. Die Hausherren lieferten eine top Team-Performance ab und feiern hinterher den Mann des Spiels, Cristiano Ronaldo. Er war es, der mit zwei wuchtigen Kopfball-Toren und einem Elfmeter die nötigen Tore besorgte. Spätestens nach diesem Auftritt ist Juventus einer der Favoriten auf den Titel. Auf der anderen Seite hätte man von Griezmann und Co. deutlich mehr erwartet. Juve hat die Reifeprüfung bestanden und den Spaniern einen bitteren und im Zustandekommen überraschenden Dämpfer verpasst! Vielen Dank fürs Mitlesen und einen schönen Abend!

Schiedsrichter Turpin hat Erbarmen und pfeift nach exakt 90 Minuten ab. Manchester City bezwingt Schalke 04 mit 7:0 und feiert den Einzug ins Viertelfinale der Champions League. Nach der durchaus gut gestalteten ersten halben Stunde fielen die Gelsenkirchener nach dem 0:1 auseinander. Noch vor der Pause erhöhten die Skyblues auf 3:0 und hatten auch nach dem Pausentee noch richtig Lust. Angeführt vom weltklasse aufspielenden Leroy Sané schossen die Citizens Schalke so richtig ab, nahezu jeder durfte sich in die Torschützenliste einreihen. Am Ende ist das 7:0 auch in der Höhe verdient, weil sich die Tedesco-Truppe gnadenlos in ihr Schicksal ergab. Damit schreiben die Knappen auch ein Stück (negative) deutsche CL-Geschichte: Noch nie verlor eine Mannschaft der Bundesliga höher in der Königsklasse. Die Westfalen verabschieden sich also krachend aus dem höchsten internationalen Wettbewerb und wollen am Samstag gegen Leipzig Punkte im Abstiegskampf sammeln. Die Engländer dagegen erwarten gespannt die Auslosung des Viertelfinals. In der Liga geht es erst in zweieinhalb Wochen beim FC Fulham weiter.

90 Chiellini spielt hinten mal wieder unnötig Theater und hätte dafür sicher mal eine Gelbe Karte verdient. Fair Play sieht anders aus.

90 Es scheint nicht mehr viel zu gehen aus Sicht der Gäste. Atlético kommt einfach nicht mehr nach vorne. Juve ist einfach zu stark heute.

90 Gelbe Karte für Vitolo (Atlético Madrid)

Auch Vitolo beschwert sich frustriert und sieht den Gelben Karton.

90 Das ist einfach bitter aus Sicht der Gäste. Atlético sollte nun alles nach vorne werfen, kommt aber nicht konstruktiv aus der eigenen Hälfte heraus. Was für eine Leistung von Juventus!

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5 Fünf Minuten Nachschlag!

90 Die letzte Minute läuft und jede Aktion der Juve-Kicker wird von den Fans frenetisch bejubelt. Sollte das Kunststück klappen, wäre es sowas von verdient: Atlético hat kein einziges Mal auf das Tor geschossen!

89 Juventus gelingt es weiter gut, in Ballbesitz zu bleiben und nun Zeit von der Uhr zu nehmen. Das Tor zum Viertelfinale ist ganz weit auf!

87 Die Juve-Fans rasten jetzt natürlich komplett aus. Eins ist aber auch klar: Sollte Madrid ein Tor schießen, wären sie im Viertelfinale!

87 Alle, die es mit den Knappen halten, dürften sich den Abpfiff nun herbeisehnen. Mit etwas Galgenhumor bleibt festzuhalten: Zweistellig wird es wohl eher nicht.

86 Tooor für Juventus, 3:0 durch Cristiano Ronaldo

Die Entwürfe für eine neue Statue können ab jetzt eingereicht werden! Cristiano Ronaldo nimmt sich der Sache willensstark an. Er hämmert den Ball mit der Entschlossenheit eines mehrfachen Königsklassen-Champions in die freie, linke Ecke!

86 Gelbe Karte für José Giménez (Atlético Madrid)

Nun beschwert sich doch einer zu lautstark. Giménez war der Übeltäter.

84 Elfmeter für Juve! Das ist jetzt die große Chance! Bernardeschi zieht über die linke Seite in den Strafraum und wird von Correa verfolgt. Der Juve-Kicker wird leicht von hinten erwischt, doch das reicht schon dafür, zu fallen. Es gibt wenig Diskussionen!

82 Kean vergibt die große Chance! Bernardeschi spielt einen fantastischen Pass aus der eigenen Hälfte in den Lauf des neuen Offensivmanns. Kean nimmt die Kugel am halblinken Strafraumrand mit der Brust mit und schießt aus leicht spitzem Winkel auf das Tor - der Ball rauscht knapp rechts am Pfosten vorbei!

84 Tooor für Manchester City, 7:0 durch Gabriel Jesus

Das muntere Scheibenschießen geht immer weiter. Ohne irgendwie attackiert zu werden darf Bernardo Silva am rechten Flügel den Ball halten und flach in den Rückraum passen. Der bisher torlose Gabriel Jesus hält aus mittigen 18 Metern direkt aufs kurze Eck. Fährmann taucht zwar ab, muss diesen haltbaren Versuch aber definitiv haben. Da sieht die Nummer zwei der Torhüter nicht gut aus.

80 Abgekämpft und leicht angeschlagen verlässt Mandžukić das Feld und wird durch Youngster Kean ersetzt. Auf ihn ruhen nun natürlich auch die Hoffnungen der Juve-Fans!

80 Einwechslung bei Juventus -> Moise Kean

80 Auswechslung bei Juventus -> Mario Mandžukić

79 Madrid kommt mal wieder nach vorne. Von der linken Grundlinie wird die Kugel flach an den Fünfer gespielt, doch Bonucci macht routiniert die Tür zu.

78 Auch die alte Dame wird gleich nochmal reagieren. Moise Kean steht bereit.

81 Unterdessen hat Tedesco den letzten Tausch des Matches vorgenommen. Teuchert bekommt seine Einsatzprämie und beerbt Burgstaller auf dem Feld.

77 Auch bei den Colchoneros wird es offensiver. Arias und Vitolo kommt rein. Der Neue rotiert ins Mittelfeld, Saúl übernimmt den freien Platz in der Abwehr.

80 Foden hat Bock! Der 18-Jährige dribbelt sich parallel entlang der Sechzehnerkante entlang und drischt die Murmel aus leicht halbrechten 17 Metern auf den Kasten. Fährmann pariert das unplatzierte Ding aber sicher zur Seite weg.

79 Einwechslung bei FC Schalke 04 -> Cedric Teuchert

77 Einwechslung bei Atlético Madrid -> Vitolo

79 Auswechslung bei FC Schalke 04 -> Guido Burgstaller

77 Auswechslung bei Atlético Madrid -> Santiago Arias

76 So langsam können wir uns auf eine Verlängerung einstellen, liebe Fußballfreunde. Knapp eine Viertelstunde bleibt den beiden Teams noch Zeit, die Extraschicht zu verhindern.

78 Tooor für Manchester City, 6:0 durch Phil Foden

Und es kommt immer deftiger. Der alles überragende Leroy Sané legt aus dem linken Halbraum in die Box zu Foden durch, der aus vollem Lauf Fährmann umkurvt und aus spitzem Winkel und sieben Metern ins Tor einschiebt.

77 Das hätte auch das Sechste sein können. Sterling bedient mittig an der Strafraumkante Gabriel Jesus. Der neue Mann offenbart aber seltene technische Mängel und lässt die Pille verspringen. Glück für Fährmann und Co.

74 Immer wieder Juve. Der Freistoß von rechts landet beinahe auf dem Schädel von Can, der verpasst aber. Beinahe kann Mandžukić den mittlerweile tief fliegenden Ball noch auf den Kasten drücken, doch in diesen Höhenlagen fühlt sich der Stürmer per Kopf offensichtlich nicht ganz wohl.

74 Neuer Mann beim Bundesligisten. McKennie wird angesichts der zweifelsohne wichtigeren Aufgabe gegen RB Leipzig am Wochenende wohl frühzeitig geschont. Dafür wirkt Mendyl nun mit.

73 Gelbe Karte für Juanfran (Atlético Madrid)

Juanfran hat das Privatduell gegen CR7 bislang deutlich verloren. Bei einem Lauf des Stürmers auf der rechten lässt der Verteidiger das Bein stehen und schiebt die Hüfte raus. Ronaldo fliegt über ihn drüber und Schiri Kuipers zückt das Kärtchen.

72 Mandžukić wird mit einem hohen Ball in die Spitze geschickt, bei der potenziellen Annahme aber entscheidend gestört.

74 Einwechslung bei FC Schalke 04 -> Hamza Mendyl

74 Auswechslung bei FC Schalke 04 -> Weston McKennie

71 Kuipers fälscht unglücklich einen Ball im Mittelfeld ab und ermöglich Juventus den Pass in die Spitze auf CR7. Der legt sich die Kugel clever am ersten Gegenspieler vorbei, dann ist aber Endstation.

72 Letzter Tausch bei den Hausherren. Laporte geht, Delph kommt.

72 Einwechslung bei Manchester City -> Fabian Delph

72 Auswechslung bei Manchester City -> Aymeric Laporte

69 Morata und Chiellini geraten abseits des Balles an der Sechzehnerlinie aneinander. Morata schubst ihn zweimal, der italienische Verteidiger macht daraus aber deutlich mehr, als nötig. Schiri Kuipers löst die Szene mit Worten und ohne Karten.

71 Tooor für Manchester City, 5:0 durch Bernardo Silva

Nun wird S04 deklassiert. Zinchenko nimmt halblinks im Strafraum Leroy Sané mit, der von Salif nicht entschlossen angegriffen wird. Der Linksfuß legt prima in den Rückraum zum heranrauschenden Bernardo Silva zurück, dessen Schuss zentralen 14 Metern lenkt Fährmann an den linken Innenpfosten. Von dort prallt das Spielgerät hinter die Linie.

67 Mit der Hereinnahme von Dybala erleben wir einen offensiven Wechsel. Bernardeschi rückt zurück in die Defensive.

69 Auch Tedesco wechselt jetzt aus. Skrzybski kommt für den auffälligsten Schalker, für Embolo.

67 Einwechslung bei Juventus -> Paulo Dybala

67 Auswechslung bei Juventus -> Leonardo Spinazzola

69 Einwechslung bei FC Schalke 04 -> Steven Skrzybski

69 Auswechslung bei FC Schalke 04 -> Breel Embolo

67 João Cancelo kratzt die Kugel rechts von der Auslinie und flankt nach einem tollen Lauf in die Mitte. Die wird abgewehrt, aber die Aktion wird zu Recht mit Applaus bedacht.

69 Gelbe Karte für Oleksandr Zinchenko (Manchester City)

Zinchenko checkt in der eigenen Hälfte Embolo taktisch um und bekommt den gelben Karton.

66 Paulo Dybala steht auf Seiten von Juve bereit.

67 Zu bemitleiden ist heute ein Spieler wie Burgstaller. Der Österreicher rackert sich im Anstoßkreis beim Pressing ordentlich ab, erhält dafür aber so gut wie gar keinen Ertrag. So gehen oftmals unnötig Kräfte flöten. Ganz unabhängig davon, dass er im Prinzip gar keine Abschlussszenen hat.

64 Gelbe Karte für Federico Bernardeschi (Juventus)

Bernardeschi steht mit dem Rücken zu seinem Gegenspieler Arias und schirmt den Ball ab. Er rudert etwas mit den Armen und trifft den Außenverteidiger der Gäste. Dafür sieht er den ersten gelben Karton dieses Rückspiels.

64 Wenn die Italiener das Spielgerät im Aufbau verlieren, sind sie blitzschnell wieder in ihrer Ordnung und erobern die Pille fix wieder zurück.

64 Guardiola tauscht doppelt aus: David Silva und Agüero gehen nach starken Leistungen herunter. Sie werden von Foden und Gabriel Jesus ersetzt.

62 Die Fans verzeihen ihm das nach den beiden Treffern natürlich. Cristiano Ronaldo will einen langen Ball links in den Sechzehner erlaufen, doch das Leder verspringt ihm. Kein Problem, nun hat Juve die Zeit!

64 Einwechslung bei Manchester City -> Gabriel Jesus

64 Auswechslung bei Manchester City -> Kun Agüero

64 Einwechslung bei Manchester City -> Phil Foden

64 Auswechslung bei Manchester City -> David Silva

61 Er ist direkt voll im Spiel. Correa fasst sich 18 Metern halbrechts vor dem Kasten ein Herz und zieht ab. Der Ball fliegt über das Lattenkreuz!

59 Nach einem ungefährlichen Freistoß der Hausherren läuft Atlético einen Konter über Ángel Correa. Der setzt sich gegen Matuidi durch, geht dabei aber mit der Hand zu Werke. João Cancelo macht hinten mit einer tollen Grätsche die Tür zu und Kuipers pfeift ab. Er hatte die Szene zuvor, wie bislang alle anderen auch in diesem Match, richtig bewertet.

61 Etwas mehr als eine Stunde ist gespielt. Für alle Knappen ist dies eine schlechte Nachricht. Noch eine halbe Stunde müssen sie das Gastspiel bei den Citizens ertragen. Die wiederum sind momentan richtig gut drauf und haben Lust auf ein Spektakel.

58 Ederson hat mal etwas zu tun! Konoplyanka zieht in typischer Manier vom linken Strafraumeck nach innen und produziert aus 17 Metern ein schwaches Schüsschen. Das hoppelt - vom im Abseits stehenden Burgstaller unberührt, jedoch aktiv begleitet - in die Arme des beschäftigungslosen Portugiesen. Kein Thema für die Skyblues.

57 Die Gäste reagieren und bringen in Person von dem 24-jährigen Argentinier Ángel Correa einen frischen Mann für das Mittelfeld. Thomas Lemar nimmt auf der Bank Platz.

57 Einwechslung bei Atlético Madrid -> Ángel Correa

57 Auswechslung bei Atlético Madrid -> Thomas Lemar

55 Kurz können die Gäste mal durchatmen. Godín nimmt im eigenen Strafraum einen Ball an und wird von Ronaldo gefoult. Es deutet sich der erste Wechsel an!

54 Atlético schwimmt! Juve erobert sich Ball um Ball und schlägt immer wieder gefährliche Flanken in den Strafraum der Rojiblancos. Wie lange können sie den Druck aushalten? Die hohen Bälle scheinen heute tatsächlich ein gutes Mittel gegen die sonst so makellose Defensive zu sein.

56 Tooor für Manchester City, 4:0 durch Raheem Sterling

So ist es! Bruma, Salif Sané und Oczipka sehen hier allesamt schlecht aus, stehen schlafmützig im Raum herum und lassen die Gegner gewähren. So geht es nicht.

53 Als kurzes Update sei angemerkt, dass nur beim jetzigen Spielstand das Match in die Verlängerung gehen würde!

56 Wieder gibt es ein Abseitstor! Leroy Sané schnibbelt die Murmel von links prima um Bruma herum in den rechten Sechzehnerkorridor, wo Sterling Oczipka entwischt und direkt aus elf Metern das lange Eck penetriert. Dabei stand der Engländer aber keineswegs im Abseits. Der Video-Schiri wird auf Treffer entscheiden.

55 Danilo im Übrigen ist seit einigen Minuten wieder mit von der Partie. Der Aushilfsinnenverteidiger beißt also auf die Zähne.

51 Wie reagiert Atlético nun? Nach so vielen Pflichtspiel-Minuten ohne Gegentor ist es ja schon überraschend, dass sie sich bereits zwei Treffer gefangen haben. Aber Juventus ist heute einfach richtig stark. Sie haben die Herausforderung angenommen und das Ergebnis auf dem Hinspiel egalisiert! Was passiert nun? Wir dürfen uns auf ein elektrisierendes Rest-Spiel freuen.

53 Der Ball zappelt im Netz - doch es zählt nicht! Leroy Sané enteilt seinem Namensvetter nach einem schmucken Steilpass, umkurvt halblinks im Strafraum Fährmann und schiebt aus neun Metern ein. Assistent Gringore hebt aber ganz spät das Fähnchen und hat nach Rücksprache mit dem VAR Recht. Noch steht es nicht 4:0.

51 Leroy Sané vergibt das 4:0! Ein wunderbarer langer Pass aus dem Mittelkreis findet den pfeilschnellen Linksaußen links in der Box. Bruma hat hier keine Möglichkeit mehr, mitzuhalten. Aus spitzem Winkel und acht Metern verzieht der Youngster aber deutlich, gibt dem Schuss zu viel Schnitt mit. Rechts vorbei.

50 Konoplyanka hebt einen Freistoß aus zentralen 35 Metern ans linke Sechzehnereck, wo Bentaleb per Kopf an die halblinke -kante nickt. Hier geht Salif Sané dazu über, zum Seitfallzieher anzusetzen. Wegen gefährlichem Spiels wird aber auf Offensivfoul entschieden. Walker hat hier etwas abbekommen, macht aber mehr als unbedingt nötig draus.

48 Tooor für Juventus, 2:0 durch Cristiano Ronaldo

Da ist das zweite Tor für Juve! Und CR7 präsentiert sich mal wieder als "Mister K.o.-Runde! Wieder ist er mit dem Kopf zur Stelle: Eine Cancelo-Flanke von der rechten Seite erwischt der Portugiese mit dem Schädel, weil er inmitten von Godín und Giménez am höchsten steigt und wuchtig aus knapp sieben Metern auf das Gehäuse köpft. Oblak pariert, aber der Ball war schon hinter der Linie!

47 Direkt probiert es die alte Dame wieder mit scharfen Flanken. Aus dem Lauf zwirbelt Cristiano Ronaldo die Kugel rechts aus dem Strafraum in die Mitte, doch Mandžukić verpasst gegen zwei Defensivakteure!

49 Danilo hat bei diesem Zweikampf ebenfalls etwas abbekommen - offenbar einen Cut am linken Auge. Es blutet ein bisschen, er muss behandelt werden. Mal schauen, ob der Brasilianer weitermachen kann.

46 Die Mannschaften sind unverändert zurück auf den Rasen gekommen. Mandžukić wurde nach dem Abpfiff der ersten Hälfte kurz am Oberschenkel behandelt, doch dort ist anscheinend wieder alles in Ordnung.

48 Gelbe Karte für Danilo (Manchester City)

Danilo rauscht nach dem Versuch von Leroy Sané beim folgenden Konter in Embolo rein und sieht für den wuchtigen Verstoß zu Recht Gelb.

46 Das Spiel läuft wieder!

46 Anpfiff 2. Halbzeit

47 City gleich mit dem ersten Versuch: Leroy Sané erhält das Leder nahe des linken Strafraumecks und zieht wuchtig ab. Bruma dreht aber erfolgreich den Rücken rein und blockt das Geschoss ab.

46 Ohne personelle Veränderungen geht es weiter.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Halbzeit im Etihad Stadium, Manchester City liegt zur Pause mit 3:0 gegen Schalke 04 in Front. Dabei haben die Engländer vom Start weg deutlich mehr Ballbesitz, wussten damit jedoch einige Zeit lang nichts anzufangen. Lediglich ein Agüero-Pfostentreffer sprang aus den Bemühungen heraus. Die Knappen verteidigten sehr konzentriert und suchten offensive Nadelstiche, ohne dabei irgendwie gefährlich zu werden. So plätscherte das Geschehen fast ein bisschen dahin, ehe Bernardo Silva gegen Bruma nach etwas mehr als einer halben Stunde leicht zu Boden ging. Für Schiedsrichter Turpin langte das für einen Elfmeter, den Agüero sicher verwandelte. Anschließend fiel Königsblau auseinander, ließ sich noch zwei weitere Buden einschenken und müssen jetzt aufpassen, nicht abgeschossen zu werden. So schlecht, wie es das Ergebnis suggeriert, war der Auftritt nicht. Bis gleich!

Zur Pause steht es im Rückspiel der Achtelfinal-Begegnung zwischen Juventus und Atlético Madrid verdienterweise 1:0. Von Beginn an bestimmten die Hausherren das Geschehen und drückten auf ein frühes Tor. Die Gäste aus Spanien verteidigten gut und souverän, bis CR7 mal wieder zuschlug: Sein Kopfball nach knapp einer halben Stunde eröffnete das Toreschießen. Bislang folgte kein weiterer Treffer, doch so, wie Juve bislang aufspielt, ist bestimmt noch ein Törchen drin. Doch auch die Rojiblancos kamen in den letzten Minuten recht ordentlich nach vorne. Nur verteidigen können sie nach dem Gegentreffer nicht mehr, auch wenn sie gut organisiert sind. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Juve spielt sich den Ball noch einmal um den Strafraum der Rojiblancos, doch Spinazzola unterläuft der Fehlpass. Auf der Gegenseite kommt Morata nach einer Flanke von rechts zum Kopfball, weil Bonucci schläft und ihn ziemlich freistehen lässt. Der Ex-Juve-Stürmer köpft drüber!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Fährmann rettet! Sterling spielt halbrechts am Sechzehner Doppelpass mit Agüero, rast durch und scheitert mit seinem Tunnelversuch aus acht Metern am schnell reagierenden Keeper.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

44 An einem netten Weitschuss von Bernardeschi war noch ein Spieler der Gäste dran, deshalb gibt es eine Ecke. Und die wird gefährlich! Chiellini wuchtet das Leder per Kopfball aus zehn Metern mittig und hoch auf den Kasten, doch Oblak ist zur Stelle und pariert!

45 Die Gäste müssen jetzt aufpassen, nicht die von vielen erwartete Klatsche einzustecken. Alle drei Tore fielen innerhalb von zehn Zeigerumdrehungen. Für die ohnehin verunsicherten Mannen in Neongrün keine gute Voraussetzung.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

43 Jetzt aber: Bei einer Hereingabe von der linken Seite steht Cristiano Ronaldo in der rechten Strafraumhälfte förmlich in der Luft und probiert es mit einem Kopfball - rechts vorbei!

42 Wenige Minuten vor dem Ende der ersten Halbzeit sind Torraumszenen Mangelware. Mandžukić kann das Leder im Strafraum annehmen, verliert es aber prompt wieder.

42 Tooor für Manchester City, 3:0 durch Leroy Sané

Es kommt ganz, ganz bitter! Zinchenko passt von halblinks nahe der Mittellinie ans Strafraumeck in Richtung Leroy Sané. McKennie ist nicht achtsam, lässt den Ex-Schalker entwischen. Der bringt die Kugel aus linken zwölf Metern locker an Fährmann vorbei im langen Eck unter.

41 So bringt sich S04 tatsächlich um die Früchte der eigenen Arbeit. Zwar sind es nach wie vor drei Tore, die erzielt werden müssen. Leichter wird das Ganze aber nicht.

40 Viel tut sich aktuell auf dem Turiner Grün nicht. Madrid spielt sich das Leder clever durch das Mittelfeld, macht aber nicht den Eindruck, zwingend ein Tor erzielen zu wollen. Das hat aktuell eher etwas von einem Verwaltungsmodus...

38 Die Rojiblancos lassen gerade den Ball schön im Mittelfeld laufen. Rodri chippt das Leder in die Mitte, doch vor Griezmann stehen zwei Verteidiger schon bereit.

37 Wer heute noch gar kein Faktor ist, ist Mario Mandžukić. Der großgewachsene, kräftige kroatische Stürmer hängt in vorderster Front noch etwas in der Luft. Er wird clever von den Gästen zugestellt.

38 Tooor für Manchester City, 2:0 durch Kun Agüero

Das ist das Viertelfinale! Gündogan gibt hoch aus dem rechten Halbfeld in den Lauf von Sterling, der sich gegen Oczipka in die Box wühlt und am Fünfmeterraumeck per Hacke kurz zu Agüero ablegt. Der 30-Jährige wird von Bruma nicht aufgehalten und vollstreckt aus halbrechten fünf Metern durch die Beine Fährmanns. Nach drei Minuten bestätigt der Videobeweis den Treffer, denn Sterling stand beim Moment des Gündogan-Zuspiels hauchzart nicht im Abseits. Alles regulär offenbar.

37 Wieder Agüero! Der Argentinier pflückt einen Gündogan-Heber aus dem Mittelfeldzentrum am Strafraum herunter, legt sich das Rund vom linken auf den rechten Fuß und findet mit seinem schwachen Abschluss aus mittigen 15 Metern in Fährmann seinen Meister.

37 Damit wird der über weite Strecken solide Auftritt der Tedesco-Truppe ein wenig über den Haufen geworfen. Besonders defensiv ließ sie in den letzten Minuten absolut nichts anbrennen. Damit müssten es jetzt auch drei eigene Treffer für ein Weiterkommen sein.

35 Einer für die Galerie! Spinazzola flankt von links in den Strafraum und Ronaldo bekommt die Pille leicht in den Rücken gespielt. Aber kein Problem für CR7! Der Muster-Athlet setzt zum Fallrückzieher an, trifft den Ball sehenswert und hämmert diesen eineinhalb Meter über das Aluminium.

34 Eines kann man knapp zehn Minuten vor dem Pausentee definitiv festhalten: Auch wenn Atlético gut verteidigt, ist die Führung von Juve verdient.

35 Tooor für Manchester City, 1:0 durch Kun Agüero

Agüero übernimmt die Geschichte und trifft per Panenka-Elfmeter in die Mitte des Tores. Fährmann war in die aus seiner Sicht linke Ecke unterwegs. Eine doppelt bittere Pille.

34 Nach Rücksprache mit dem Videoassistenten hält Turpin an der Entscheidung fest. Es gibt den eher schmeichelhaften Strafstoß!

32 Nicht schlecht! Cristiano Ronaldo und Bernardeschi legen sich halbrechts vor dem Strafraum das Leder zurecht und alle rechnen mit einem Schuss des Portugiesen. Bernardeschi nimmt sich der Sache aus 20 Metern an und schnibbelt das Ding über die Mauer. Die Kugel rauscht einen halben Meter über die Latte.

33 Gelbe Karte für Jeffrey Bruma (FC Schalke 04)



32 Elfmeter für Manchester City! Gündogan hebelt die Murmel aus dem linken Halbfeld in die Mitte. Dort hat Bruma den Arm gegen Bernardo Silva draußen, beide gehen zu Boden. Der Referee ahndet dies als strafbares Foul. Eine sehr großzügige Auslegung, darüber kann gestritten werden.

29 Nun sollte sich Atlético nicht mehr nur auf das Verteidigen fokussieren. Bei einem weiteren Tor der Gastgeber wäre eine Verlängerung vorgesehen. Die erste Reaktion der Spanier ist ein Freistoß aus dem Halbfeld, der allerdings ungefährlich in den Armen von Szczęsny landet.

31 Ein kurz ausgeführter Freistoß der Himmelblauen landet 30 Meter zentral vor dem Gehäuse von Fährmann bei Zinchenko. Der flankt weit an den rechten Pfosten, wo Agüero sich im Rücken von Oczipka davonschleicht. Seonn Schädelstoß fliegt vom rechten Fünfereck aber genau in die Arme des Schalker Schlussmanns.

29 Bentaleb schickt aus dem Zentrum auf links Konoplyanka auf die Reise. Der Ukrainer gewinnt einen harten Zweikampf mit Walker und setzt auf seiner Seite Oczipka in Szene. Die flache Hereingabe des ehemaligen Frankfurters findet aber keinen Abnehmer.

27 Tooor für Juventus, 1:0 durch Cristiano Ronaldo

CR7 bricht den Bann und versetzt das Stadion in Ekstase! Bernardeschi zieht mit dem Ball am Fuß halblinks in Richtung des Strafraums und flankt butterweich an den langen Pfosten. Dort setzt sich Cristiano Ronaldo kraftvoll gegen Juanfran durch und drückt das Leder mit dem Kopf aus drei Metern in die rechte Torecke!

28 Das sieht in den Grundzügen nun stabil aus. Während die Gelsenkirchener zu Beginn noch ein bisschen wacklig daher kamen, lassen sie momentan der gegnerischen Sturmreihe wenig Freiräume.

26 Wieder beschweren sie sich! Chiellini kommt mit dem Kopf an den Eckball und stürmt danach wild auf Kuipers zu, weil er ein Handspiel gesehen haben will. Die Zeitlupe beweist: Der italienische Verteidiger hat nicht Recht.

25 Spinazzola probiert es mit einem beherzten, mutigen Lauf an die linke Grundlinie. Immerhin holt er einen Eckball heraus.

24 Die Zeit arbeitet natürlich unaufhörlich für die Spanier. Mit jedem Angriff nehmen sie Zeit von der Uhr, in der Juves Euphorie gedämpft wird. Griezmann probiert es mit einem wuchtigen Distanzschuss, doch Szczęsny wehrt mit hochgerissenen Händen ab. Die Szene wird im Anschluss abgepfiffen, weil Morata im Abseits und im Sichtfeld des Keepers stand.

25 Eine Drangphase ist es zwar nicht - aber Schalke wird mutiger. Das Pressing geht nun teilweise über die Mittellinie hinaus und endet immer öfter mal in Ballgewinnen. Noch ist das Ganze aber etwas zaghaft und unpräzise. Zudem muss immer auf die defensive Absicherung geachtet werden.

22 Den kann man mal probieren. Bei einem Entlastungsangriff spielen sich die Gäste die Kugel sicher durch die eigenen Reihen. Nach mehreren Stationen landet das Bällchen bei Koke ein paar Meter vor der rechten Strafraumkante. Chiellini ist etwas zu weit von seinem Gegenspieler entfernt und der Mittelfeldmann der Gäste zieht ab. Er setzt seinen Schuss knapp einen Meter über das Gehäuse!

22 Bernardo Silva verspringt in der gegnerischen Hälfte die Kirsche. Serdard spritzt dazwischen, wird dann aber unsauber von den Beinen geholt. Eigentlich ein taktisches Foul und durchaus gelbwürdig, doch Schiedsrichter Turpin lässt den Karton stecken.

20 Superstars unter sich: In halblinker Position setzt Cristiano Ronaldo 25 Meter vor dem Kasten zu einem seiner schnellen Dribblings an, doch Antoine Griezmann riecht den Braten, fährt die Grätsche aus und erobert das Leder zurück.

21 ...aber die Citizens haben alles im Griff. Am Strafstoßpunkt sind sie vor dem hochsteigenden Embolo zur Stelle. Im Nachgang gibt es einen Einwurf, der wiederum im Abstoß mündet.

19 Die Szenen gleich sich: Juve hat massig Ballbesitz und führt die Kugel in der gegnerischen Hälfte, kommt aber nicht wirklich in den Strafraum der Gäste. Es wird das erwartete Geduldsspiel für das Team von Massimiliano Allegri.

20 So könnte es mal gehen. Oczipka holt am linken Flügel in Zusammenarbeit mit Konoplyanka eine Ecke heraus...

19 Im Angriff kommt von S04 in dieser Phase herzlich wenig. Logisch, will sich Königsblau hier vornehmlich erstmal keinen Gegentreffer fangen. Im Laufe des Geschehens wird sich das aber wohl zwangsläufig ändern.

17 Es mehren sich aktuell die hohen Hereingaben in den Strafraum, doch Madrid verteidigt diese seelenruhig und souverän. Kurze Zeit sieht es so aus, als könnte sich für den Lauf von Bernardeschi an der rechten Strafraumkante eine Lücke auftun, doch der Außenstürmer bleibt hängen. Gegen Atlético einen Treffer zu erzielen, ist eine harte Aufgabe...

15 Spinazzola liefert sich an der linken Außenbahn ein heißes Tänzchen mit Arias, doch der Außenverteidiger der Gäste behält die Oberhand und holt den Einwurf heraus.

16 Kurz nach dieser Gelegenheit zieht Gündogan einen Freistoß von links scharf vor den Kasten. Stambouli verlängert per Kopfball-Bogenlampe in den Fünfer, wo Fährmann regelwidrig von Sterling behindert wird. Offensivfoul.

14 Obwohl dort Cristiano Ronaldo nicht zu finden ist, geht aktuell viel über die rechte Angriffsseite der Turiner. Wem gelingt der Geniestreich?

14 Ein Geistesblitz besorgt beinahe das 1:0! Bernardo Silva bedient aus der rechten Halbspur mustergültig Sterling in der Tiefe. Der 24-Jährige entwischt Oczipka und dringt an die Torauslinie vor. Vom rechten Fünfmeterraumeck schiebt er die Murmel flach nach innen, wo Agüero vor Bruma dran ist und aus der Nahdistanz den rechten Pfosten trifft. Ein toller Spielzug!

13 Von einem echten Abschluss sind sie noch ein gutes Stück entfernt. Rodri hat 20 Meter vor dem gegnerischen Kasten in zentraler Position etwas Platz, doch sein halbhoher Schuss wird von der ersten Abwehrreihe abgeblockt.

11 Kurz geht ein Raunen durch das Turiner Rund, dann werden die Spieler der alten Dame aber prompt wieder nach vorne gepeitscht. João Cancelo verspringt ein vielversprechender Ball rechts neben dem Strafraum. Das kann passieren.

9 Atlético hat übrigens seit knapp 500 Pflichtspiel-Minuten keinen Gegentreffer kassiert. Warum, sieht man auch hier: Pjanić will João Cancelo mit einem Lupfer auf die rechte Außenbahn schicken, doch prompt steht der Abwehrverbund der Gäste richtig und Juanfran hat ein Bein dazwischen.

11 Noch gibt es wenige Umschaltmomente für die Knappen. Wenn es am eigenen Sechzehnmeterraum Ballgewinne gibt, werden sie zumeist spätestens im letzten Drittel gestoppt.

8 Man merkt auch den Zweikämpfen an, dass es um viel geht. Can schiebt Morata im Mittelfeld-Duell mit dem rechten Arm weg. Kuipers bittet ihn zum Gespräch und beruhigt das Gemüt des Nationalspielers.

9 Ähnlich wie im Hinspiel suchen die Gastgeber häufig den Weg über die linke Seite. Dort machen Stambouli und McKennie den Laden bisher aber noch zu.

6 Auch wenn das Tor nicht gezählt hat, hatte die Szene durchaus Signalwirkung. Juve drängt von Beginn an auf das Tor und versucht, das spanische Abwehr-Bollwerk zu knacken.

7 ...ganz ungefährlich ist das auch nicht. David Silva streichelt den Ball an den Elfmeterpunkt, wo Leroy Sané die Annahme misslingt. Sein Namensvetter klärt dann die Situation.

6 Embolo bringt Leroy Sané auf der rechten Abwehrseite zu Fall. Das könnte eine interessante Freistoßposition werden...

4 Juve jubelt, aber das Tor zählt nicht! Sie stürmen auf den Schiedsrichter zu, doch die Entscheidung ist vollkommen richtig! Cristiano Ronaldo geht bei einem Eckball Oblak an, der das Spielgerät eigentlich in seinem Fünfer schon gesichert hatte. Chiellini schiebt ein, doch die Aktion von CR7 war ein Foul. Da kann er solange "Ball gespielt" anzeigen, wie er will...

3 Matuidi steht an der halblinken Strafraumlinie etwas zu frei und bekommt die Kugel von Spinazzola in den Fuß gespielt. Der Mittelfeldmann zieht ab, doch Godín wirft sich dazwischen!

4 Nach einem Eckball für die Inseleuropäer geht es blitzschnell in die andere Richtung. Über Burgstaller landet das Spielgerät auf der rechten Außenbahn bei Embolo, dessen Flanke verlängert Laporte per Kopf ins Seitenaus. Gut aufgepasst vom Defensivspezialisten, schließlich lauerte Burgstaller in seinem Rücken.

2 In den ersten Augenblicken wirkt die alte Dame gallig und hochmotiviert. Sie werden versuchen, über den Ballbesitz eine immer größere Dominanz zu kreieren und dann auf das frühe Tor zu gehen.

1 Das geht ja prompt gut los, liebe Fußballfreunde! Matuidi wird mit einem feinen Pass an die linke Grundlinie geschickt. Er legt die Pille flach in die Mitte, wo Mandžukić. Der Ex- Wolfsburger bekommt das Leder leicht in den Rücken gespielt, sodass er das Spielgerät nicht verwerten kann.

2 Gleich mal eine wichtige Abwehraktion von Salif Sané. David Silva sucht mit seinem Steckpass aus dem linken Halbfeld Agüero in der Spitze. Der Senegalese in Diensten der Blauen macht sich aber lang und klärt mit dem ausgestreckten Bein.

1 Das Spiel hat begonnen! Fliegt CR7 aus der Königsklasse oder kann die alte Dame das Hinspiel-Ergebnis noch drehen?

1 Spielbeginn

1 Mit Anstoß für die Briten geht es los.

1 Spielbeginn

Mit einem netten Fahnenmeer haben die Juve-Fans ihre Jungs empfangen!

Die Mannschaften stehen bereit und werden jeden Moment den Rasen betreten! Bei milden zehn Grad geht es gleich endlich los!

Cristiano Ronaldo hat in 76 K.o.-Spielen in der Königsklasse sage und schreibe 60 Tore erzielt. Wenn es einen Kicker gibt, der wie gemacht für den heutigen Abend ist, dann ist es der Vorzeige-Athlet aus Portugal.

Der Blick auf die Aufstellungen verrät: Bei Atlético rotieren im Vergleich zum Hinspiel Morata, Lemar und Arias ins Team. In Juves Aufstellung gibt es mit Bernardeschi, Can, João Cancelo und Spinazzola sogar vier Neue. In wenigen Minuten geht es los!

In der Königsklasse wartet die alte Dame übrigens noch auf einen Sieg gegen die Rojiblancos. Die beiden Mannschaften standen sich bereits in der Gruppenphase der Saison 2014/2015 gegenüber. Aus Sicht der Italiener gab es ein Unentschieden und eine Niederlage.

Schiedsrichter des heutigen Kräftemessens ist der Franzose Clément Turpin. Der 36-Jährige kommt zu seinem vierten Einsatz in seiner fünften Saison in der Königsklasse. Unter anderem hatte er mit dem Duell zwischen Ajax Amsterdam und den Bayern zu tun, das nach turbulenten 90 Minuten mit zwei Platzverweisen 3:3 endete. Seine Landsmänner Nicolas Danos und Cyril Gringore unterstützen ihn an den Seitenlinien.

Dieses 3:2 war für die Himmelblauen gleichzeitig der dritte Sieg im vierten Aufeinandertreffen mit den Westdeutschen. Im Rückspiel des Halbfinals des Europacups der Pokalsieger 1969/1970 fegten sie S04 mit 5:1 aus dem Stadion, nachdem das erste Match der beiden im Ruhrpott mit 1:0 an die Schalker ging. 2008/2009 gewannen die Hausherren zudem mit 2:0 auswärts in der Gruppenphase.

Die beiden besten Champions-League-Torschützen der laufenden Saison sind auf der Seite von Juventus Paulo Dybala mit fünf Toren und Antoine Griezmann mit vier Treffern.

Blicken wir nochmal auf das Hinspiel auf Schalke. Die Königsblauen begannen durchaus forsch, legten sich infolge eines Missverständnisses von Ralf Fährmann und Salif Sané die Kugel zum 0:1 jedoch fast selbst ins Nest. Davon ließen sie sich aber nicht beeindrucken und drehten das Geschehen durch zwei verwandelte Elfmeter von Nabil Bentaleb noch vor der Pause. City schwächte sich im zweiten Durchgang durch eine Gelb-Rote Karte für Nicolás Otamendi zusätzlich selbst. In der 85. Minute schlug dann die Stunde vom Ex-Blauen Leroy Sané, der einen direkten Freistoß aus ca. 25 Metern in den Maschen versenkte. Raheem Sterling sorgte nach schwacher Abwehr von Bastian Oczipka kurz vor Schluss für den Nackenschlag und den Endstand.

Koke, Mittelfeldspieler in Diensten der Colchoneros, wollte sich vor dem Match noch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen: "Wir müssen gut ins Spiel kommen, wenn wir uns qualifizieren wollen. Wir haben ein gutes Ergebnis aus dem Hinspiel, aber es ist noch alles offen. Sie werden versuchen, uns in jeder Hinsicht zu attackieren, aber wir haben schon andere schwere Auswärtsspiele bestritten. Wir haben noch 90 Minuten davon vor uns."

Weltstar Cristiano Ronaldo steht heute vor einem bitteren, frühen Aus in der Champions League. Nachdem er in den letzten Jahren auf europäischem Parkett zahlreiche Titel in die Höhe heben durfte, sieht es vor der heutigen Begegnung alles andere als rosig aus. Wer den Portugiesen kennt, weiß aber, dass er alles tun wird, um weiterzukommen. An die Juve-Fans appellierte er: "Denkt positiv und glaubt daran, dass es möglich ist. Wir brauchen eure Hilfe und werden versuchen, das Spiel zu gewinnen!"

Sein Gegenüber Tedesco freut sich auf die Ablenkung von der Bundesliga. Die Situation in der deutschen Beletage sei zwar “hochgefährlich. Aber wir möchten in der Champions League mit aller Macht bestehen. Wir sind hierher geflogen, um die kleine Chance zu nutzen. Natürlich sind wir Außenseiter, klarer Außenseiter. Aber es ist nicht vollkommen hoffnungslos. Dafür brauchen wir einen besonderen Tag“. Diese Mission geht der 33-Jährige erneut ohne Mark Uth und Amine Harit an. Disziplinarische Probleme? Tedesco gibt darauf keine eindeutige Aussage: “Das besprechen wir intern. Wir zeigen in keinster Weise mit einem Finger auf irgendjemanden. Es war eine Entscheidung für die Jungs, die mitgefahren sind. Wir entscheiden uns generell für gewisse Spieler und nicht gegen andere“.

In den heimischen Ligen läuft es für beide Mannschaften gut. Während sich die alte Dame souverän dem nächsten Meistertitel entgegenspielt und aktuell komfortable 18 Punkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten SSC Napoli hat, rangieren die spanischen Hauptstädter in der Primera División auf dem zweiten Platz hinter dem FC Barcelona. Juve hat fünf Ligapartien in Serie für sich entscheiden können, bei den Gästen sind dies vier Spiele in Folge.

City-Trainer Pep Guardiola warnt trotz der starken Ausgangslage seine Mannschaft vor Selbstzufriedenheit: “Schalke braucht hier nur zwei Tore“. Dabei verweist der Spanier auf die bereits ausgetragenen Begegnungen im Achtelfinale zwischen Paris Saint-Germain und Manchester United (PSG fliegt nach 2:0 im Old Trafford durch das 1:3 zuhause raus) sowie zwischen Real Madrid und Ajax Amsterdam (Die Königlichen verabschieden sich nach dem 1:4 vor eigenem Publikum aus dem Wettbewerb, obwohl sie in den Niederlanden 2:1 gewannen). Dennoch schiebt der ehemalige Übungsleiter des FC Bayern Münchens nach: “So ein Ergebnis auswärts in der K.O.-Runde zu erzielen gibt einem natürlich ein glückliches und sicheres Gefühl“, schränkt jedoch postwendend wieder ein: “Es ist noch ein Spiel zu spielen, es kann viel passieren“.

Der Schiedsrichter der Begegnung ist der erfahrene Niederländer Björn Kuipers. An den Seiten kommen seine Assistenten Sander van Roekel und Erwin Zeinstra zum Einsatz.

Wie geht Juve heute Abend mit der recht deutlichen Hypothek aus dem Hinspiel um? Nachdem es vor knapp drei Wochen lange 0:0 stand, besorgten Giménez und Godín binnen fünf Minuten den 2:0-Endstand. Damit ist klar: Selbst wenn die Gastgeber mit zwei Toren Unterschied gewinnen, sind die Spanier bei einem selbst erzielten Treffer weiter - hier greift die bekannte Auswärtstorregel auf europäischen Parkett. Drei Tore Unterschied würden Juve weiterbringen, bei einem 2:0 geht es in die Verlängerung und gegebenenfalls ins Elfmeterschießen.

Manchester nämlich hat derzeit einen richtig starken Lauf und siegte in den letzten neun Pflichtspielen in Folge. Auch dank dieser Serie übernahmen die Engländer in der heimischen Premier League die Tabellenführung und haben im Rennen mit dem FC Liverpool alle Trümpfe in der Hand. Besonders beachtenswert sind hierbei sicherlich die beiden Erfolge über den FC Chelsea. In der Liga wurden die Blues mit 6:0 aus dem Etihad geschossen. Zwei Wochen später stand nach dem Triumph im Elfmeterschießen der League-Cup-Titel fest.

“Eine Trendwende“ (Schneider) müsse her, damit Tedesco im Amt bleiben könne – und die hat der Nachfolger von Christian Heidel gegen Werder offenbar erkannt. Dort präsentierte sich S04 insbesondere zu Beginn der Partie deutlich verbessert und ging durch den wiedergenesenen Breel Embolo sogar in Front, ehe der Ausgleich durch Milot Rashica die alte Verunsicherung wieder hervorrief. Am Ende unterlagen die Westfalen mit 2:4 und standen wieder mit leeren Händen da. Ob die schwere Aufgabe bei den Citizens in dieser Situation nun zur rechten Zeit kommt darf bezweifelt werden.

Es brodelt im Pott, und zwar gewaltig. Nach den desaströsen Auftritten der Knappen in Mainz (0:3) und daheim gegen Aufsteiger Fortuna Düsseldorf (0:4) schien alles darauf hinauszulaufen, dass Neu-Sportvorstand Jochen Schneider gleich zu Beginn der Amtszeit eine weitreichende Entscheidung treffen und Coach Domenico Tedesco entlassen wird. Tatsächlich aber durfte der Deutsch-Italiener auch am Freitagabend beim Gastspiel in Bremen auf der Bank sitzen und wird auch heute sowie am Samstag gegen RB Leipzig in der Verantwortung stehen.

Ein königliches Hallo und herzlich willkommen zum Achtelfinal-Rückspiel zwischen Juventus Turin und Atlético Madrid! Ab 21:00 Uhr geht es um das Weiterkommen!

Hallo und herzlich willkommen zu den Achtelfinal-Rückspielen in der Champions League! Heute geht es auch aus deutscher Sicht um alles, obgleich die Chancen denkbar gering zu stehen scheinen: Der FC Schalke 04 gastiert beim haushohen Favoriten Manchester City und muss eine 2:3-Hypothek drehen. Gelingt die Sensation? Um 21:00 Uhr geht es Etihad Stadium.

Porto hat es geschafft und zieht verdient ins Viertelfinale der Champions League ein! Beinahe die gesamte reguläre Spielzeit hatten die Blau-Weißen das Geschehen im Griff, aber haben es verpasst für die Entscheidung zu sorgen. In der Verlängerung war die Partie dann komplett ausgeglichen. Gerade nachdem Džeko zwei hochkarätige Möglichkeiten vergeben hat kommt es dann auf der anderen Seite zur entscheidenden Szene. Florenzi foult Fernando Andrade vollkommen unnötig und nach Überprüfung durch den Video-Beweis gibt es den Strafstoß. Den bringt Alex Telles eiskalt im Tor unter und schießt die Drachen damit in die nächste Runde. Allerdings gab es in der Nachspielzeit auch noch im Strafraum der Hausherren eine knifflige Aktion, bei der Marega seinen Gegenspieler Schick zu Fall bringt. Auch das wurde vom Video-Referee überprüft, doch dieses Mal gab es den Elfmeter nicht. Das dürfte im Nachgang noch zu einigen Diskussionen führen. Trotzdem ändert das nichts daran, das Porto vollkommen verdient weitergekommen ist. Damit ziehen die Drachen zum ersten Mal seit der Saison 2014/15 wieder in die Runde der letzten acht ein und für die Giallorossi ist die Reise in der Königsklasse vorbei.

120 Spielende

120 Die Nachspielzeit ist bereits vorbei. Aufgrund der Überprüfungen per Video-Beweis wird es natürlich nochmal deutlich etwas oben drauf geben.

120 Es gibt den Elfmeter nicht! Cüneyt Çakır hat sich die Szene noch nicht einmal selbst angeguckt. Zumindest eine fragwürdige Entscheidung.

120 Video-Beweis! Marega trifft Schick im eigenen Strafraum an der Hacke. Mal sehen, wie der Video-Referee entscheidet?

120 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

120 Die Gäste kontern und Perotti kann den Ball von links herein geben. Aber Pepe ist zur Stelle und klärt.

119 Ist das bereits die Entscheidung gewesen oder gelingt der Roma doch noch der Lucky Punch?

118 Gelbe Karte für Alex Telles (FC Porto)

Der Torschütze hat sich das Trikot ausgezogen und wird dafür mit Gelb bestraft. Bleibt es bei dem Ergebnis dürfte ihm das vollkommen egal sein!

117 Tooor für FC Porto, 3:1 durch Alex Telles

Das Stadion bebt! Alex Telles behält die Nerven und vollendet ganz sicher! Mit dem linken Innenrist haut er die Kugel ganz cool ins linke Eck. Robin Olsen war auf dem Weg in die andere Ecke und hat keine Chance.

116 Gelbe Karte für Alessandro Florenzi (AS Roma)



116 Elfmeter für Porto! Cüneyt Çakır schaut sich die Szene an und entscheidet auf Elfmeter.

115 Der Video-Beweis hat die Szene auch gesehen und es gibt die Überprüfung!

114 Maxi Pereira bringt die Murmel mit viel Wucht vor den Kasten. AM langen Pfosten hält Alessandro Florenzi seinen Gegenspieler, Fernando Andrade, am Trikot und der Stürmer geht zu Boden.

112 Wieder Džeko! Der Bosnier wird in der Box freigespielt und muss nur noch Iker Casillas überwinde. Diese gelingt ihm auch per Lupfer, aber der hat zu wenig Tempo, sodass Pepe noch dazwischen sprinten kann und klar vor der Torlinie klärt.

111 Džeko hat die Entscheidung auf dem Fuß! Džeko wird tief im Strafraum angespielt und behauptet sich sehr gut gegen Felipe Monteiro. Irgendwie bekommt er die Pille auch am Verteidiger vorbei und ist halbrechts vor dem Kasten frei. Er versucht es mit dem Schlenzer, aber jagt den Ball stattdessen klar drüber.

108 Florenzi bringt eine Ecke von links herein. Der Ball fliegt mit Schnitt vom Tor weg und findet Manolas. Der kommt zwar zum Kopfball, aber köpft nur seinen Gegenspieler an. Beim nachfolgenden Eckstoß erwischt Džeko die Kugel, aber kann seinen Kopfball nicht wirklich platzieren und das Leder geht rechts vorbei.

106 Weiter geht's! Die letzten 15 Minuten der Partie laufen. Gelingt einer Mannschaft noch der entscheidende Treffer oder geht es in die Lotterie des Elfmeterschießens? Es ist für beide noch alles möglich!

106 Anpfiff 2. Halbzeit Verlängerung

105 Halbzeitfazit:

Moussa Marega hatte die große Chance auf den vielleicht schon entscheidenden Treffer. Ansonsten ist die erste Hälfte der Verlängerung sehr ausgeglichen und es ist beiden Teams anzumerken, dass die Kräfte schwinden.

105 Ende 1. Halbzeit Verlängerung

105 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

103 Auch Porto zieht den zusätzlichen vierten Wechsel, den es in der Verlängerung gibt. Mit Maxi Pereira kommt neuer Schwung über die Außenbahn und ganz viel Erfahrung.

103 Einwechslung bei FC Porto -> Maxi Pereira

103 Auswechslung bei FC Porto -> Eder Militão

102 Pepe will den Ball nach vorne treiben und geht dabei in einen unnötigen Zweikampf. Dadurch springt die Kugel zum Gegner und Džeko wird sofort geschickt. Iker Casillas ist aber hellwach und kann souverän klären.

100 Vielleicht geht ja noch etwas bei Standardsituationen? Eder Militão bringt einen Freistoß aus dem Mittelfeld scharf in den Sechzehner. Doch die Roma steht gut und kann zur Ecke klären. Die bringt im Anschluss auch nichts ein.

97 Kurios: Marega will einen Einwurf ganz schnell ausführen. Ihm flutscht das Rund allerdings durch die Hände und der Einwurf misslingt völlig.

Welch ein Drama im Parc des Princes! Der Manchester United FC entscheidet das Achtelfinalrückspiel der Champions League beim Paris Saint-Germain FC nach einem späten Handelfmeter mit 3:1 für sich und zieht damit trotz der 0:2-Heimniederlage vor drei Wochen dank der Auswärtstorregelung in die Runde der letzten acht ein. Nach dem auf Treffern von Lukaku (2. und 30.) und Bernat (12.) basierenden 1:2-Halbzeitstand, den sich die Franzosen bei zeitweise drückender Überlegenheit durch zwei individuelle Fehler selbst eingebrockt hatten, konnte die Mannschaft von Thomas Tuchel die Kontrolle über das Geschehen ab Minute 55 wieder übernehmen, war aber nicht in der Lage, ihren beruhigenden zweiten Treffer nachzulegen. Sie kam zunächst dem neuerlichen Ausgleich am nächsten, als Di María De Gea mit einem Lupfer in die rechte Ecke aus kurzer Distanz überwand, bei Mbappés toller Vorarbeit aber im Abseits gestanden hatte (56.). Die Red Devils konzentrierten sich bis in die Schlussphase hinein darauf, kein weiteres Gegentor zu kassieren, obwohl sie das Team stellten, das auf einen weiteren Treffer angewiesen war. Der Spitzenreiter der Ligue 1 spielte weiterhin nach vorne und hätte in der 84. Minute beinahe für die Entscheidung gesorgt, als Mbappé im Rahmen eines Konters an De Gea und Bernat aus spitzem Winkel am linken Außenpfosten scheiterte. In der letzten regulären Minute wurde es dann bitter für die Tuchel-Truppe: Nach einem wohl harmlosen Fernschussversuch von Dalot, den Kimpembe mit dem ausgestreckten rechten Arm ins Toraus abgefälscht hätte, entschied Schiedsrichter Skomina nach Absprache mit dem Video-Assistenten und eigener Inaugenscheinnahme in der Review-Area auf Strafstoß. Den konnte Rashford nach langen Diskussionen verwandeln. In der langen Nachspielzeit warfen die Hausherren daraufhin noch einmal alles nach vorne, konnten den nötigen Anschlusstreffer aber nicht mehr erzwingen. Während sich die Rouge et Bleu gemessen an den Spielanteilen unverdienterweise zum dritten Mal in Serie bereits zum Start der K.o.-Phase aus der Champions League verabschieden, gehören die Red Devils dank einer gehörigen Portion Dusel zum ersten Mal seit fünf Jahren zu Europas besten acht Vereinen. Die Auslosung der Viertelfinalpaarungen findet am 15. März statt. Ausgetragen werden sie in der zweiten und dritten Woche im April. Für den Paris Saint-Germain FC geht es in der Ligue 1 am nächsten Mittwoch mit einem Auswärtsspiel beim Dijon FCO weiter. Der Manchester United FC ist in der Premier League am Sonntag beim Arsenal FC gefordert. Einen schönen Abend noch!

96 Lorenzo Pellegrini war mit Problemen am Oberschenkel liegen geblieben und wird jetzt von Patrik Schick ersetzt. Damit wechselt Eusebio Di Francesco offensiv ein.

96 Einwechslung bei AS Roma -> Patrik Schick

96 Auswechslung bei AS Roma -> Lorenzo Pellegrini

95 Moussa Marega mit vollem Risiko! Alex Telles bringt den Ball von der Grundlinie in die Mitte. Marega steht zwar leicht mit dem Rücken zum Tor, aber knallt die Kugel mit voller Wucht aus der Drehung auf den Kasten. Das Geschoss verfehlt das Ziel nur ganz knapp.

94 Einwechslung bei FC Porto -> Hernâni

94 Auswechslung bei FC Porto -> Otávio

93 Die Aktionen gleichen gerade ein wenig dem Standfußball. Pepe und Felipe Monteiro suchen Anspielstationen und schieben sich das Spielgerät hin und her.

91 Porto eröffnet die Extra-Time. Die Hausherren versuchen es direkt mit einem langen Ball, der landet auf Umwegen aber bei Olsen, der das Spiel direkt wieder beruhigt.

91 Anpfiff 1. Halbzeit Verlängerung

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

90 ... den bekommen die Red Devils im zweiten Anlauf geklärt. Nach 99 Minuten und neun Sekunden ertönt wenig später der Abpfiff!

Obwohl Porto auch im zweiten Spielabschnitt deutlich besser war, bleibt es bei dem 2:1. Somit erkämpft sich die Roma zwar die Verlängerung, aber es scheint so, als ob ihnen die Kräfte ein wenig abhanden gekommen wären. Trotzdem bleiben sie bei Kontern natürlich immer brandgefährlich. Für die Verlängerung ist also alles drin!

90 Gelbe Karte für Luke Shaw (Manchester United)

... Shaw verursacht durch einen Foul an Verratti einen Freistoß...

90 Die neunte Minute der Nachspielzeit ist angebrochen...

90 Marquinhos will gegen Shaw einen Strafstoß schinden. Schiedsrichter Skomina fällt nicht darauf hinein.

90 Ende 2. Halbzeit

90 Chong holt im rechten Mittelfeld einen Einwurf heraus. Im Parc des Princes weiß nur der Schiedsrichter, wann der Abpfiff ertönen wird - die Partie ist bereits in der achten Minute der Extrazeit. Schafffen es die Hausherren noch einmal nach vorne?

90 Es laufen bereits die letzten 30 Sekunden.

90 Di María schafft es zweimal über links in den Sechzehner, doch seine Anspielversuche vor den Kasten finden keinen Abnehmer.

90 Die Drachen noch einmal mit einer Ecke. Alex Telles bringt sie von rechts weit in die Box. Am zweiten Pfosten köpft Felipe Monteiro den Ball dann unter Bedrängnis zu ungenau.

90 Die Partie ist schon in der fünften Minuten der Nachspielzeit, aber es dürften noch mindestens 120 Sekunden nachzuholen sein.

90 Einwechslung bei Paris Saint-Germain -> Edinson Cavani

90 Auswechslung bei Paris Saint-Germain -> Dani Alves

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

90 Aleksandar Kolarov versucht den Freistoß mit links über die Mauer zu schlenzen. Doch die gesamte Mauer springt hoch und kann den Schuss blocken.

90 Tooor für Manchester United, 1:3 durch Marcus Rashford

Rashford ballert United aller Voraussicht nach in das Viertelfinale! Uniteds Angreifer führt den Strafstoß mit dem rechten Innenrist wuchtig in Richtung oberer linker Ecke aus. Buffon hat die richtige Seite geahnt, ist aber machtlos.

89 Einen der Befreiungsschläge behauptet Džeko sehr gut und holt einen Freistoß knapp 25 Meter vor dem gegnerischen Tor heraus und plötzlich muss Porto doch zittern.

88 Die Blau-Weißen lassen den Ball jetzt sehr gut laufen. Rom weiß sich nur noch mit langen Befreiungsschlägen helfen.

90 Skomina zeigt an: Es gibt Elfmeter für Manchester!

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

Vor der Entscheidung wird die Nachspielzeit angezeigt. Sie soll 180 Sekunden betragen, wird aber wegen der Verzögerung deutlich länger sein.

90 War das ein strafstoßwürdiges Handspiel von Kimpembe? Nach Dalots Rechtsschuss aus 20 Metern dreht sich der PSG-Verteidiger eigentlich aus der Schussbahn weg, fälscht die Kugel aber deutlich mit dem ausgestreckten rechten Arm ab. Referee Skomina schaut sich die Szene nach Konsultation des Video-Assistenten im Review-Bereich an.

86 Beiden Mannschaften läuft ein wenig die Zeit davon. Porto ist zwar deutlich besser, aber verpasst es bisher sich dafür noch einmal zu belohnen. Dadurch sind die Gäste aus Italien noch im Spiel und scheinen sich in die Verlängerung retten zu können.

89 PSG kann es auch zu diesem späten Zeitpunkt verhindern, an den eigenen Sechzehner gedrängt zu werden. So sehr Thomas Tuchel um den Viertelfinaleinzug bangen muss, so verdient hätte es seine Mannschaft, weiterzukommen.

88 Kapitän Young sprintet vom Rasen, macht Platz für den 17-jährigen Mittelstürmer Greenwood. Der feiert in diesem Achtelfinalrückspiel sein Debüt in der Profimannschaft Uniteds - er hat die Möglichkeit, in seinem ersten Einsatz zum Helden zu werden.

83 Otávio schließt von außerhalb des Strafraums per Innenrist ab. Sein Schlenzer gerät allerdings zu zentral und Olsen kann ihn locker zur Seite abwehren.

87 Einwechslung bei Manchester United -> Mason Greenwood

87 Auswechslung bei Manchester United -> Ashley Young

82 Plötzlich die Roma! Pepe spielt einen katastrophalen Fehlpass. Den nimmt Perotti am Sechzehner entspannt auf, aber verpasst es den mitgelaufenen Zaniolo anzuspielen. Stattdessen zieht er in die Zentrale und probiert es selbst. Sein Abschluss geht jedoch weit rüber.

86 Paris hat im zweiten Durchgang noch nichts Zwingendes zugelassen, doch nun beginnt eine unangenehme Zitterpartie: Die Hausherren können mit einer gelungenen Offensivaktion der Red Devils eine komplette internationale Saison herschenken.

79 Der Druck auf die Hintermannschaft der Römer bleibt hoch. Porto schnürrt die Giallorossi am eigenen Strafraum fest. Wenn hier noch ein Tor fällt, dann ist es eher den Drachen zuzutrauen.

84 Mbappé und Bernat verpassen die Entscheidung! Erst tauchte der junge Weltmeister an der zentralen Sechzehnerkante frei vor de Gea auf, gerät dann aber ohne Gegnereinwirkung ins Stolpern und wird von der rechten Hand des Gästekeepers am Elfmeterpunkt gestoppt. Bernat probiert sich nach Smallings unzureichendem Klärungsversuch aus spitzem Winkel mit einem Linksschuss, scheitert am kurzen Außenpfosten.

78 Der Torschütze des 1:0 geht vom Rasen. Für das vielleicht entscheidende Tor soll jetzt Fernando Andrade sorgen.

81 Mit dem 19-jährigen Flügelflitzer Chong wechselt Solskjær seinen zweiten jungen Joker ein. Der Niederländer hat bisher erst zwei Profieinsätze vorzuweisen. Für den unauffälligen Andreas Pereira ist Feierabend.

78 Einwechslung bei FC Porto -> Fernando Andrade

78 Auswechslung bei FC Porto -> Tiquinho Soares

77 Marcano muss das Feld von Krämpfen geplagt verlassen. Für ihn kommt der Mittelfeldspieler Cristante.

77 Einwechslung bei AS Roma -> Bryan Cristante

77 Auswechslung bei AS Roma -> Marcano

76 Die Schlussviertelstunde ist angebrochen und im Moment stehen die Zeichen auf Verlängerung. Gelingt einer Mannschaft doch noch das womöglich vorentscheidende Tor oder bekommen wir die Extrazeit?

80 Einwechslung bei Manchester United -> Tahith Chong

80 Auswechslung bei Manchester United -> Andreas Pereira

80 ... Di Marías kurz ausgeführte Ecke führt fast zu einem Gästekonter; Kehrer hat Glück, dass er von Rashford gefoult wird.

79 Meunier holt nach einem Alves-Anspiel auf rechts gegen Shaw einen Eckstoß heraus...

73 Rom wird, ähnlich wie im ersten Abschnitt, plötzlich offensiver. Nach einer Ecke landet der zweite Ball bei Zaniolo und der probiert es direkt. Sein Volleyschuss gerät zu hoch und weit über das Tor.

78 Eine knappe Viertelstunde bleibt der Solskjær-Auswahl noch, um das für das Weiterkommen nötige dritte Tor zu erzielen. Bisher konnte sie Buffon nach dem Seitenwechsel nicht ernsthaft prüfen - wann gehen die Red Devils ein höheres Risiko ein?

71 Perotti zieht auf links erst Richtung Grundlinie, kappt dann aber ab und flankt sofort an den zweiten Pfosten. Dort kann sich Džeko im Luftduell durchsetzten, trifft den Ball jedoch nicht optimal und verfehlt das Ziel deutlich.

75 Gelbe Karte für Leandro Paredes (Paris Saint-Germain)

Der Argentinier rutscht Andreas Pereira im Mittelfeld von hinten rücksichtslos in die Beine. Mit einer Verwarnung ist der PSG-Joker noch gut bedient.

69 Jesús Corona verlässt das Feld sichtlich erschöpft, nach einer klasse Leistung. Für ihn kommt der nicht weniger agile Yacine Brahimi ins Spiel.

69 Einwechslung bei FC Porto -> Yacine Brahimi

69 Auswechslung bei FC Porto -> Jesús Corona

68 Edin Džeko probiert es aus der Distanz. Sein Versuch aus der zweiten Reihe geht aber flach am rechten Pfosten vorbei.

67 Nach einer Ecke von der rechten Seite steigt Felipe Monteiro am höchsten. Der Innenverteidiger macht es per Aufsetzer, aber der Ball fliegt zu hoch und über das Gehäuse.

72 Mbappé sucht Di María! Infolge eines Doppelpasses mit dem starken Alves spielt der junge Franzose von der rechten Grundlinie innerhalb des Sechzehners flach vor den Kasten. Vor dem zweiten Pfosten will sein Kollege aus Argentinien einschieben; Smalling rettet aus der Gefahrenzone.

71 PSG-Coach Tuchel nimmt seine beiden Landsleute Kehrer und Draxler gleichzeitig herunter. Paredes und Meunier heißen die frischen Spieler des Heimteams. Taktische Änderungen dürften damit nicht einhergehen.

66 Für Moussa Marega war der Treffer zum 2:1 übrigens sechste Treffer in dieser Champions-League-Saison.

70 Einwechslung bei Paris Saint-Germain -> Thomas Meunier

70 Auswechslung bei Paris Saint-Germain -> Julian Draxler

70 Einwechslung bei Paris Saint-Germain -> Leandro Paredes

70 Auswechslung bei Paris Saint-Germain -> Thilo Kehrer

64 Mal wieder die Italiener in der Offensive. Zaniolo treibt die Kugel sogar bis in den gegnerischen Strafraum und bringt das Leder dann gefährlich zur Mitte. Da fehlt jedoch ein Mitspieler und Porto kann klären.

69 Für Draxler geht es nicht weiter: Der DFB-Akteur hat sich eine Zerrung am linken hinteren Oberschenkel zugezogen.

68 Paris tastet die englische Defensivreihe nach Lücken ab, findet in dieser Phase aber kaum welche. Konnten die Gastgeber in der starken ersten halben Stunde noch häufig über die Außenbahnnen durchbrechen, gelingt es mittlerweile ziemlich selten.

61 Man merkt, dass beide Mannschaften nicht den Weg über die Verlängerung gehen möchten. Dadurch wird das Spiel noch intensiver und es kommt vermehrt zu Fouls. Darunter leidet der Spielfluss, aber die Spannung bleibt natürlich hoch.

65 United verfällt Mitte des zweiten Durchgangs zurück in alte Muster, nimmt kaum noch aktiv an diesem Achtelfinalrückspiel teil. Irgendwann werden die Red Devils ihre Zurückhaltung aufgeben müssen, damit die Chance zu ihrem dritten Treffer einigermaßen realistisch ist.

58 Gelbe Karte für Edin Džeko (AS Roma)

Pepe und Edin Džeko stehen Kopf an Kopf aneinander und liefern sich ein ordentliches Wortgefecht. Plötzlich sinkt der Bosnier zu Boden, ohne das wirklich was passiert ist. Cüneyt Çakır macht genau das Richtige und gibt beiden Streithähnen die Gelbe Karte und damit hat es sich dann auch.

58 Gelbe Karte für Pepe (FC Porto)



55 Für den überforderten Rick Karsdorp kommt Alessandro Florenzi. Damit zieht Eusebio Di Francesco die nötige Konsequenz aus den letzten Aktionen.

62 Paris kann seine Ballbesitzvorteile wieder ausbauen und schnürt Manchester am Sechzehner ein. Wie von Thomas Tuchel angekündigt, will PSG den Vorsprung nicht einfach nur verteidigen, sondern auch das Rückspiel für sich entscheiden. Ein Aufsetzerschuss Di María aus halbrechten 21 Metern ist in der kurzen Ecke leichte Beute für De Gea.

55 Einwechslung bei AS Roma -> Alessandro Florenzi

55 Auswechslung bei AS Roma -> Rick Karsdorp

54 Gelbe Karte für Rick Karsdorp (AS Roma)

Karsdorp weiß sich gegen Corona nicht zu helfen und foult ihn bereits bei der Ballannahme. Der der Mexikaner allerdings wieder locker vorbeigekommen wäre geht der gelbe Karton in Ordnung.

59 Doppeltorschütze Lukaku muss zunächst auf dem Feld behandelt werden, ist daraufhin aber schnell wieder auf den Beinen. Auf den Belgier würde Ole Gunnar Solskjær in der letzten halben Stunde natürlich nur äußerst ungerne verzichten.

52 Tooor für FC Porto, 2:1 durch Moussa Marega

Jetzt ist es aber passiert! Karsdorp lässt sich viel zu einfach von Corona verladen. Der Flügelstürmer flankt dann ungestört in die Box. Marega kann sich problemlos von seinem Gegenspieler, Marcano, lösen und frei vor Olsen locker das 2:1 erzielen.

51 Beinahe das 2:1! Die Drachen kontern blitzschnell. Nach einem langen Pass heißt es Zwei-gegen-Zwei. Tiquinho Soares gibt in die Mitte und Marega Abschluss wird nur gerade eben von Olsen entschärft.

56 Di María lässt das Netz hinter De Gea zappeln, hat aber im Abseits gestanden! Der Argentinier ist auf der linken Sechzehnerseite Adressat einer tollen Weiterleitung durch Mbappé. Er lupft aus kurzer Distanz über Uniteds Keeper hinweg in die lange Ecke. Da ist die Fahne des Assistenten aber schon lange hochgegangen.

50 Eder Militão bringt den Ball aus dem rechten Halbfeld ungestört in die Mitte. Da kann Marega per Kopf verlängern und am langen Pfosten kommt Tiquinho Soares angefolgen. Der Torschütze versucht es per Flugkopfball, aber sein Versuch geht knapp über die Latte.

48 Nachdem Rom versucht hat direkt ein Zeichen im Angriff zu setzen, kann sich Porto nun befreien und die Gäste in der eigenen Hälfte festzurren.

53 Di María treibt das Spielgerät im Rahmen eines PSG-Konters über halblinks nach vorne und verlagert mit einem hohen Ball auf die rechte Sechzehnerseite, wo Alves lauert. Der Brasilianer kommt aber gar nicht dran, da Lindelöf rechtzeitig zur Stelle ist und ins Seitenaus klärt.

46 Marega eröffnet den zweiten Spielabschnitt. Abgesehen von der Auswechselung von De Rossi, geht es ohne personelle Veränderungen weiter.

51 Der englische Vertreter setzt seinen Aufwärtstrend der Schlussphase der ersten Halbzeit zumindest vorerst fort: Er hält den Schwerpunkt des Geschehens in der Nähe der Mittellinie und sorgt mit dem ein oder anderen langen Ball in Richtung Lukaku für Zittern bei den Heimfans.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

48 Weder Thomas Tuchel noch Ole Gunnar Solskjær haben in der Halbzeit personelle Änderungen vorgenommen. Der norwegische Trainer der Gäste darf wegen der verletzungsbedingten Auswechslung von Bailly in Minute 36 ohnehin nur noch zweimal tauschen.

46 Willkommen zurück zum zweiten Durchgang im Parc des Princes! Sollte Manchester die Kräfteverhältnisse der jüngsten 15 Minuten aufrechterhalten können, ist eine Aufholjagd alles andere als unrealistisch. Paris hatte das Match infolge des schnellen Ausgleichstreffers unter Kontrolle und war zwischenzeitlich drückend überlegend gewesen, doch der neuerliche Rückstand hat das Tuchel-Team dann doch merklich ins Grübeln gebracht – verspielt PSG vor eigenem Publikum tatsächlich noch den Viertelfinaleinzug?

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Nach temporeichen 45 Minuten geht es mit einem 1:1-Unentschieden in die Pause. Porto zeigte von Beginn an, dass sie höchst motiviert sind und alles für das Weiterkommen geben werden. Besonders über den rechten Flügel und Corona wurde es immer wieder gefährlich. Folgerichtig gingen die Blau-Weißen in der 26. Minute durch Tiquinho Soares in Front. Doch im Anschluss probierte die AS Rom offensiver zu agieren. Das zahlte sich noch im ersten Durchgang aus, denn De Rossi konnte per Elfmeter ausgleichen. Der Ausgleich setzte bei den Römern neue Energien frei und mit dem zusätzlichen Selbstvertrauen wurden sie besser. Da die Gäste bei diesem Ergebnis weiter wären müssen die Hausherren auch im zweiten Abschnitt offensiv agieren. Man darf sich also auf eine spannende zweite Hälfte freuen. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ist das bitter für die Gäste! Mit De Rossi muss der wohl wichtigste Spieler vom Feld.

45 Einwechslung bei AS Roma -> Lorenzo Pellegrini

45 Auswechslung bei AS Roma -> Daniele De Rossi

45 Für Daniele De Rossi scheint es derweil nicht weiterzugehen.

45 Gelbe Karte für Danilo (FC Porto)

De Rossi liegt verletzt im Mittelfeld. Deshalb unterbricht der Unparteiische das Spielgeschehen. Das gefällt Danilo allerdings überhaupt nicht und der zentrale Mittelfeldspieler beschwert sich lautstark.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

45 Herrera bekommt den zweiten Ball. An der Strafraumlinie nimmt er diesen kurz an und hämmert ihn dann per Vollspan aufs rechte Eck. Für Olsen ist das dennoch ein dankbarer Schuss, den er per Flugeinlage zur Ecke abwehren kann.

45 Halbzeitfazit:

Der Manchester United FC führt nach 45 Rückspielminuten des CL-Achtelfinals beim Paris Saint-Germain FC mit 2:1 und hält damit die Hoffnungen auf das Weiterkommen am Leben. Der Abend im Parc des Princes hätte aus Gästesicht nicht besser starten können, denn nach nicht einmal 120 Sekunden bestrafte Lukaku einen katastrophalen Kehrer-Rückpass nach innen, indem er Buffon umkurvte und zum frühen 0:1 einschob. Nach ein paar Momenten der Verunsicherung reagierte die Mannschaft von Thomas Tuchel jedoch mit einer erdrückenden Dominanz, die zu zahlreichen Strafraumszenen und zum Ausgleich durch Bernat führte, der nach Querpass von Mbappé aus kurzer Distanz nur noch den Fuß hinhalten musste (12.). Auch in der Folge sorgten die Rouge et Bleu für Einbahnstraßenfußball, konnten sich dafür aber nicht belohnen. Aus heiterem Himmel gingen die Red Devils nach einer halben Stunde erneut in Führung; diesmal profitierte Lukaku davon, dass Buffon einen harmlosen Distanzschuss von Rashford nach vorne abklatschen ließ, woraufhin der Belgier aus sechs Metern abstaubte. Die letzte Viertelstunde verlief auch wegen des durch zahlreiche kleine Fouls fehlenden Spielflusses ziemlich ausgeglichen. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Durchgang eins wird um 60 Sekunden verlängert.

42 Das 1:1 hinterlässt Wirkung. Die Roma spielt direkt mit viel mehr Selbstvertrauen und verteidigt deutlich weiter vorne. Das setzt den Gastgebern sichtlich zu und sie müssen sich erst einmal wieder finden.

40 So schnell kann sich das Blatt wenden. Eigentlich wirkten die Gäste nicht so, als ob sie den Portugiesen wirklich gefährlich werden könnten. Doch eine gute Aktion und ein verwandelter Elfmeter bedeuten den Ausgleich und dass Porto einen Treffer für die Verlängerung oder zwei fürs Weiterkommen benötigt. Bleibt es bei diesem Ergebnis wären die Giallorossi in der nächsten Runde.

43 Verratti prüft seinen eigenen Keeper! Der eingewechselte Dalot, der auf rechts für den eingerückten Lindelöf übernommen hat, zieht am Strafraumeck recht einfach an Bernat vorbei. Er legt von der Grundlinie vor den kurzen Pfosten ab, wo Verratti in den Passweg rennt. Er fälscht auf die kurze Ecke ab, wo Buffon die Kugel entschärfen kann.

41 Gegentor Nummer zwei hat der Spitzenreiter der Ligue 1 noch nicht richtig verarbeitet: United erlebt seitdem seine beste Phase in diesem Match. Für Paris scheint es erst einmal darum zu gehen, mit dem aktuellen Spielstand in die Pause zu gehen.

38 Rashford feuert nach einer cleveren Freistoßausführung von der rechten Strafraumseite freistehend ab und verfehlt den linken Pfosten nur knapp. Hinterher stellt sich heraus, dass der Engländer ohnehin im Abseits gestanden hat.

37 Tooor für AS Roma, 1:1 durch Daniele De Rossi

Der Kapitän übernimmt die Verantwortung - und wie! De Rossi läuft von dem Halbkreis am Sechzehner schnell an. Kurz vor dem Punkt verzögert er noch und schiebt den Ball dann fast stehend links unten ins Eck. Damit verlädt er Iker Casillas und sorgt für den wichtigen Ausgleich.

36 Elfmeter für Rom! Perotti zieht von links nach innen, wartet auf eine Reaktion von Eder Militão, nimmt dann das gestreckte Bein des Außenverteidigers an und zieht das Foul.

37 Der ivorische Innenverteidiger humpelt verletzt vom Rasen. Er wird durch den 19-jährigen Portugiesen Diogo Dalot ersetzt.

34 Man merkt zwar, dass die Gäste aus der ewigen Stadt jetzt gewillt sind mehr zu machen. Aber Porto stellt sich keineswegs hinten rein, sondern probiert es weiterhin offensiv.

36 Einwechslung bei Manchester United -> Diogo Dalot

36 Auswechslung bei Manchester United -> Eric Bailly

31 Damit ist der Matchplan von Eusebio Di Francesco über den Haufen geworfen. Aus einer kompakten Defensive heraus ging es ihm darum die Null zu halten und im besten Fall einen Treffer zu machen. Nach dem Gegentreffer sind es jetzt aber die Giallorossi die gezwungen sind mehr zu machen.

34 Gelbe Karte für Ángel Di María (Paris Saint-Germain)

Di María räumt McTominay auf der tiefen linken Seite unsanft ab. Schiedsrichter Skomina zückt in einer seit ein paar Minuten hitziger werdenden Partie die erste Gelbe Karte.

33 Das Solskjær-Team führt im Parc des Princes, da es durch Lukaku die zwei großen Aussetzer der Hausherren eiskalt ausgenutzt hat. Kann es diesmal Rückenwind aus dem Treffer des Belgiers ziehen? Aktuell ist das Viertelfinale nur einen Treffer entfernt.

29 Die Stimmung im Stadion ist jetzt natürlich überragend. Bei diesem Zwischenstand wären die Blau-Weißen schließlich weiter.

30 Tooor für Manchester United, 1:2 durch Romelu Lukaku

Lukaku nimmt das nächste Geschenk der Franzosen dankend an! Buffon lässt einen eigentlich harmlosen Rashaford Aufsetzerschuss aus halblinken 22 Metern in der kurzen Ecke nach vorne abklatschen. Lukaku schaltet am schnellsten und drückt die Kugel aus sechs Metern in die Maschen.

29 Kehrers Arbeitstag bleibt unglücklich! Nach einem Steilpass auf die linke Außenbahn der Engländer rutscht Paris' Rechtsverteidiger aus. Dadurch kann Rashford unbedrängt in den Sechzehner einziehen. Diesmal bleibt Kehrers Patzer ohne schwerwiegende Folgen: Rashfords Mix aus Querpass und Abschluss landet im rechten Toraus.

28 Nachdem die Red Devils die Kugel endlich mal für ein paar Momente in den eigenen Reihen gehalten haben, schlägt Rashford einen Freistoß katastrophalerweise vom linken Mittelfeld ins Toraus auf der rechten Abwehrseite. United ist weiterhin völlig von der Rolle.

26 Tooor für FC Porto, 1:0 durch Tiquinho Soares

Die verdiente Führung für die Hausherren! Marega erobert die Kugel gegen Manolas und dann geht es ganz schnell. Corona schickt am Strafraum den durchgestarteten Marega. Der legt von links, auf Höhe des Fünfers quer und Tiquinho Soares hat frei vor dem Tor keinerlei Probleme mehr zu vollstrecken.

23 Immer wieder Jesús Corona! Erst hat er einen Distanzschuss der zentral über den Kasten rauscht und nur kurze Zeit später vernascht er seinen Gegenspieler und setzt zur Flanke an. Zwar gerät die zu lang, aber den Mexikaner bekommt die Roma noch gar nicht in den Griff.

25 United bleibt trotz der Notwendigkeit, noch mindestens zwei Tore erzielen zu müssen, weitgehend in der eigenen Hälfte gefangen, schafft es nur ganz selten über die Mittellinie. PSG gelingt hier eine Machtdemonstration, die zweifellos eine Führung verdient hätte.

20 La Lupa kann den Ball im Moment sehr gut vom eigenen Gehäuse fernhalten. Auf den Freistoß, nach der Gelben Karte gegen Héctor Herrera, folgten zwei Ecken. Zwar wurde es dabei nicht sehr gefährlich, aber sie konnten sich auch mal wieder im Angriff zeigen.

22 Di María aus der zweiten Reihe! Der Argentinier bekommt im halblinken Offensivkorridor einen Druck durch die Verteidigung und kann deshalb einen Distanzschuss aus etwa 21 Metern absetzten. Vom linken Spann segelt die Kugel knapp an der halbhohen rechten Ecke vorbei.

20 Bernat schnuppert am Doppelpack! Nach Ablage von Mbappé hat Di María die Übersicht, um den Spanier auf der linken Sechzehnerseite zu erspähen. Bernat probiert sein Glück aus gut zwölf Metern mit einem wuchtigen linken Spannschuss, der allerdings unplatziert ist. De Gea reißt die Arme hoch und wehrt mit beiden Händen ab.

18 Gelbe Karte für Héctor Herrera (FC Porto)

Herrera rutscht mit gestreckten Beinen in das Duell mit Kolarov. Der Außenverteidiger legt sich die Kugel noch gut an seinem Gegenspieler vorbei und wird dann voll von dem gegnerischen Kapitän erwischt. Das gibt zurecht gelb und hat Konsequenzen. Bei einem möglichen Viertelfinale wäre der Mexikaner gesperrt.

18 Lindelöf und Shaw haben auf den defensiven Außenbahnen Manchesters große Probleme, werden immer wieder mit hoher Geschwindigkeit überlaufen oder überspielt. Fast jeder Vorstoß der Hausherren schafft es in den Strafraum der Gäste.

15 Gelbe Karte für Nicolò Zaniolo (AS Roma)

Der Doppelpacker aus dem Hinspiel hält Tiquinho Soares deutlich fest und verhindert damit, dass dieser ganz viel Platz vor sich hat. Für das taktische Foul gibt es die erste Gelbe Karte der Begegnung.

15 Die Gäste aus Italien lassen sich schon jetzt auffällig viel Zeit bei den eigenen Aktionen. Robin Olsen wird deswegen bei seinen Abschlägen ausgepfiffen.

13 Die Drachen machen ordentlich Dampf. Sie können die Bälle meist schon in der gegnerischen Hälfte wieder gewinnen und ganz in Ruhe das eigene Spiel aufbauen. Besonders über den rechten Flügel kommt dann Tempo in die Aktionen und es wird immer wieder gefährlich.

15 Alves mit dem Volleyversuch! Der Brasilianer hat nach einer halbhohen Hereingabe Di Marías von der linken Strafraumlinie auf der rechten Sechzehnerseite viel Platz für eine Direktabnahme. Ihm rutscht das Spielgerät leicht über den rechten Außenrist, so dass es weit über De Geas Kasten rauscht.

10 Danilo lässt seinen Gegenspieler im Mittelfeld mit einem schönen Trick stehen und legt anschließend rechts raus. Corona zieht von dort in die Mitte und probiert es mit einem Abschluss. Der wird zwar geblockt, doch die Pille springt zu Alex Telles. Der aufgerückte Außenverteidiger nimmt den Querschläger kurz an und jagt ihn dann wuchtig aufs kurze Eck. Allerdings zielt er knapp daneben und es zappelt nur das Außennetz.

12 Tooor für Paris Saint-Germain, 1:1 durch Juan Bernat

Das Tuchel-Team ist wieder auf Kurs! Mbappé wird durch Alves auf die rechte Sechzehnerseite geschickt. Er spielt flach quer durch den Fünfmeterraum vor den linken Pfosten. Der freistehende Bernat kann aus kurzer Distanz einschieben.

9 Bereits in den Anfangsminuten ist das Tempo sehr hoch. Rom steht tief und versucht zu kontern, während Porto immer wieder über die Flügel für Gefahr sorgt.

11 Paris' Reaktion auf den frühen Dämpfer ist eine positive. Die Hausherren drängen die Solskjær-Truppe seit ein paar Minuten weit an deren Strafraum und drängen auf den Ausgleichstreffer. Uniteds Möglichkeiten zum Durchpusten sind gerade begrenzt.

7 Otávio bringt den Ball gefährlich aus dem rechten Halbfeld an den Fünfer. Olsen kommt heraus geeilt und scheint die Kugel sicher abzufangen. Doch ihm rutscht das Leder aus den Händen und direkt vor Marega. Bevor der Stürmer schalten kann hat der Schwede das Spielgerät im Nachfassen aber sicher.

8 Mbappé ruscht knapp an der schnellen Antwort vorbei! Nachdem Di María Bernat mit einem Steilpass auf die linke Sechzehnerseite geschickt und der Ex-FCB-Akteur vor den kurzen Pfosten gepasst hat, will der Weltmeister aus fünf Metern mit einer Grätsche einschieben. Er kommt hierfür einen Tick zu spät.

5 Starke Aktion von Felipe Monteiro! Perotti kann den Ball weit in der gegnerischen Hälfte gewinnen und steckt sofort in den Sechzehner durch für Džeko. Der Mittelstürmer wird noch im letzten Moment von Felipe Monteiro gestoppt. Ansonsten wäre der Bosnier frei vor dem Tor gewesen.

7 Einen von zwei mindestens nötigen Treffern bekommen die Red Devils früh geschenkt. Schon im Hinspiel hatten sie den besseren Einstieg gefunden, doch PSG leistete sich in den gesamten 90 Minuten keinen solch Patzer wie eben Kehrer, der einen sehr verunsicherten Eindruck vermittelt.

3 Erster gefährlicher Abschluss der Partie! Nach einer Ecke können die Gäste nur unzureichend klären und Jesús Corona kann aus dem Rückraum abschließen. Sein Volley senkt sich am langen Eck noch gefährlich und geht nur knapp über den Kasten.

4 Ole Gunnar Solskjær hat nach dem 3:2-Heimerfolg gegen den Southampton FC zweimal umgestellt. Eric Bailly und Fred nehmen die Plätze von Paul Pogba (Gelb-Rot-Sperre) und Alexis Sánchez (Knieverletzung) ein. Mit Diogo Dalot, James Garner, Angel Gomes, Mason Greenwood und Tahith Chong sitzen gleich fünf Akteure auf der Bank, die noch nicht einmal 20 Jahre alt sind.

2 Der wird jedoch postwendend geklärt und die Hausherren starten einen vielversprechenden Konter. Kurz vor dem Strafraum kkönnen die Römer jedoch entscheidend dazwischen gehen.

2 Tooor für Manchester United, 0:1 durch Romelu Lukaku

United führt nach zwei Minuten im Parc des Princes! Kehrer spielt von der rechten Abwehrseite einen verheerenden Pass in das Zentrum. Diesen kann Lukaku vor Thiago Silva erlaufen. Der Belgier geht links am herauslaufenden Buffon vorbei und schiebt daraufhin aus spitzem Winkel in den leeren Kasten ein.

1 Auf geht's! Die Roma stößt an und bekommt schon kurze Zeit später den ersten Freistoß an der linken Strafraumecke.

2 Thomas Tuchel hat im Vergleich zum 2:1-Auswärtssieg beim SM Caen sechs personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Alphonse Aréola, Thomas Meunier, Layvin Kurzawa, Leandro Paredes (allesamt auf der Bank), Christopher Nkunku und Moussa Diaby (nicht im Kader) beginnen Gianluigi Buffon, Thiago Silva, Presnel Kimpembe, Juan Bernat, Marco Verratti und Julian Draxler.

1 Spielbeginn

1 PSG versus MUFC – das Achtelfinalfinalrückspiel im Parc des Princes ist eröffnet!

1 Spielbeginn

Thiago Silva gewinnt die Seitenwahl gegen seinen Kapitänskollegen Ashley Young. Damit stoßen die Gäste an.

Die Spieler stehen im Tunnel bereit und die Fans fangen an ihr Banner auszubreiten. Es kann also gleich endlich losgehen!

Im regnerischen Paris betreten die 22 Hauptdarsteller den Rasen.

Schiedsrichter der Partie ist der Türke Cüneyt Çakır. Der 42-Jährige wird heute bereits seinen 42. Champions-League-Einsatz bestreiten. An den Seitenlinien wird er dabei von Bahattin Duran und Tarik Ongun unterstützt. Komplettiert wird das Gespann vom Vierten Offiziellen Halis Özkahya und dem Video-Referee Szymon Marciniak.

Auf Seiten der Roma kommt es im Vergleich zum letzten Ligaspiel, dem Derby gegen Lazio, sogar zu gleich fünf Veränderungen. Marcano, Manolas, Karsdorp N'Zonzi und Perotti dürfen heute beginnen. Das sind einige neue Defensivspezialisten. Freuen dürfte alle Anhänger der Italiener besonders, dass Zaniolo wieder dabei ist. Am Wochenende musste er noch angeschlagen ausgewechselt werden.

Im Vergleich zur Niederlage gegen Benfica ändert Sérgio Conceição seine Startformation auf gleich vier Positionen. Eder Militão, Danilo, Otávio und Tiquinho Soares sollen bei der Mission "Viertelfinale" helfen.

Die UEFA hat ein Unparteiischengespann aus Slowenien auf das französisch-englische Wiedersehen angesetzt, das von Damir Skomina angeführt wird. Der 42-jährige Tourismusorganisator und Immobilienmakler steht seit 2003 auf der FIFA-Liste, befindet sich in seiner elften Königsklassensaison und hat mit dem Europameisterschaften 2012 und 2016 sowie der Weltmeisterschaft 2018 an drei großen Turnieren teilgenommen. Die Linienrichter heißen Jure Praprotnik und Robert Vukan; Vierter Offizieller ist Matej Jug.

Im besten Fall soll es für die Römer in dieser Spielzeit wieder ähnlich weit gehen, wie in der Letzten. Da flog man erst im Halbfinale gegen Liverpool raus, nachdem man im Hinspiel 5:2 verloren hatte und ein 4:2-Sieg im Rückspiel nicht mehr ganz reichte, um ins Finale einzuziehen. Auf dem Weg dorthin konnten sie unter anderem den FC Barcelona aus dem Wettbewerb werfen. Ihr großes Plus gegen die großen Gegner war dabei die geschlossene Teamleistung. Genau die wird auch heute benötigt, wenn man Eusebio Di Francescos Worten Glauben schenkt: "Wir müssen wild entschlossen sein, den Vorsprung zu verteidigen. Wir müssen fokussiert sein - und zwar als Team. Individualisten werden hierbei nicht gebraucht"

"Wir müssen das erste Tor erzielen und im Spiel bleiben. Dafür brauchen wir einen guten Plan. Jeder weiß, dass wir dazu in der Lage sind, denn wir haben das auch in der Vergangenheit geschafft. Alles kann passieren. Es gibt so viele Beispiele von Teams, die solche Resultate gedreht haben. In der Hitze des Gefechts haben wir vor drei Wochen einige Fehler gemacht, und auf diesem Niveau wird man von Topspielern bestraft", glaubt Ole Gunnar Solskjær noch an das Comeback, weiß aber, dass seine Mannschaft dazu einen herausragenden Abend benötigt.

Auch die AS Rom hat in der Liga einen herben Rückschlag hinnehmen müssen. Im Stadtderby gegen Lazio unterlagen die Giallorossi deutlich und hochverdient mit 0:3. Die zwei Spiele davor konnte die Roma jedoch jeweils knapp für sich entscheiden und Bologna, sowie Frosinone besiegen. La Lupa belegt dadurch zwar noch den fünften Platz im Tableau, aber der reicht nur für die Qualifikation für die Europa League. Außerdem beträgt der Vorsprung auf die Ränge sechs, sieben und acht nur mickrige drei Pünktchen. Dennoch ist der Traum von einem erneuten Champions-League-Abenteuer auch längst noch nicht ausgeträumt. Schließlich liegen die Hauptstädter auch nur drei Zähler hinter Inter und vier hinter AC Mailand. Doch bevor an die nächste Saison gedacht wird, soll heute natürlich das Weiterkommen gesichert werden.

Sowohl in der Premier League als auch im FA Cup haben die Red Devils der Enttäuschung im CL-Achtelfinalhinspiel starke Auftritte folgen lassen. Im Ligabetrieb holten sie durch das torlose Unentschieden gegen den Liverpool FC und die Siege beim Crystal Palace FC (3:1) und gegen den Southampton FC (3:2) sieben Zähler im Kampf um die erneute Qualifikation für die Champions League; nach dem letzten Spiel unter José Mourinho hatte der Rückstand auf Rang vier noch elf Zähler betragen. Im FA Cup wurde das Viertelfinale durch einen 2:0-Erfolg beim Chelsea FC erreicht.

Der Manchester United FC hat den beeindruckenden Aufschwung unter Leihtrainer und Klublegende Ole Gunnar Solskjær, der das Amt am 19. Dezember übernahm und nach aktuellem Stand am Saisonende zum Molde FK zurückkehren wird, nicht in die Champions League hinüberretten können. Das Vorhaben, sich erstmals seit dem Frühjahr 2014 wieder zu den besten acht Mannschaften Europas zählen zu dürfen, wird neben dem Hinspielergebnis erheblich dadurch erschwert, dass neben dem gesperrtem Paul Pogba gleich acht Akteure verletzungsbedingt ausfallen.

"Wir dürfen nicht mehr an das Ergebnis vom Hinspiel denken. Wir müssen unserem Spielstil treu bleiben und eine Topleistung abrufen. Wir müssen immer danach streben, uns zu verbessern. Wir wollen das Tempo bestimmen und das Spiel in der gegnerischen Hälfte kontrollieren und die Konter frühzeitig unterbinden", hat Thomas Tuchel seine Mannschaft angewiesen, das Match trotz des Vorsprungs aktiv zu gestalten. Sollte PSG auch nur ansatzweise so stark aufspielen wie im Old Trafford, dürfte der erste CL-Viertelfinaleinzug seit 2016 eine Formsache sein.

Nach der Hinspielniederlage konnte Porto gleich drei Siege in Folge bejubeln. Allerdings haben die Blau-Weißen zuletzt einen herben Rückschlag hinnehmen müssen. In der Liga musste man sich Benfica Lissabon im eigenen Stadion mit 1:2 geschlagen geben. Doch damit nicht genug. Durch die bittere Pleite ist der Erzrivale in der Tabelle an den Drachen vorbeigezogen und grüßt nun von der Tabellenspitze. Porto belegt nur noch den zweiten Platz mit zwei Zählern Rückstand.

22 Tage später hat der Paris Saint-Germain FC auf nationalem Parkett fünf weitere Pflichtspielsiege eingefahren. Während er den Februar in der Ligue 1, der mit dem 1:2 bei Olympique Lyonnais mit der ersten Niederlage in der französischen Eliteklasse unter Thomas Tuchel begonnen hatte, nach dem Gastspiel im Nordwesten Englands mit drei Siegen abschloss und sich am Samstag nach Rückstand zu einem 2:1-Erfolg beim Abstiegskandidaten SM Caen mühte, zog PSG durch einen 3:0-Heimsieg gegen den Dijon FCO zudem in das Halbfinale des Coupe de France ein.

Mit 2:0 haben sich die Rouge et Bleu am 12. Februar im Old Trafford durchgesetzt. Infolge eines temporeichen Beginns, der eher den Red Devils in die Karten spielte, dominierte PSG das Match bereits in weiten Teilen der ersten Halbzeit. Erst nach dem Seitenwechsel kam die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel allerdings richtig ins Rollen und gelangte durch Kimpembe (53.) und Mbappé (60.), die beide von di María in Szene gesetzt wurden, zu den zwei wichtigen Auswärtstoren, die das Tor zum Viertelfinale weit aufstoßen.

Gerade das Auswärtstor hält den Traum von dem ersten Viertelfinale seit der Saison 2014/15 am Leben. Das zeigt sich auch in den Äußerungen der Torwartlegende Iker Casillas. "Das Tor gibt uns Hoffnung", sagte der Rekordspieler der Champions League im Vorfeld seines 175. Königsklassen-Einsatzes. Aber nicht nur der Keeper hat das Weiterkommen noch immer fest im Blick. Auch sein Trainer, Sérgio Conceição, weiß, dass vor heimischen Publikum noch einmal alles drin ist. "Alles ist offen, wir haben 90 Minuten Zeit", gab der Coach zu verstehen und ergänzte selbstbewusst: "Ich glaube daran."

Der gestrige Auftakt der Achtelfinalrückspiele der europäischen Königsklasse hat gezeigt, dass sich auch diejenigen Klubs, die die ersten 90 Minuten in der Fremde für sich entschieden haben, nicht zu sicher sein sollten: Die rauschende Europapokalnacht des AFC Ajax, der Titelverteidiger Real Madrid CF infolge seiner 1:2-Heimniederlage mit 4:1 vom Rasen des Estadio Santiago Bernabéu fegte, dürfte auch eine Warnung an den Paris Saint-Germain FC sein, trotz einer hervorragenden Ausgangslage alle mentalen und körperlichen Kräfte zu mobilisieren.

Kurzer Blick auf die Startformationen beider Teams. Thomas Tuchel schickt mit Thilo Kehrer und Julian Draxler seine beiden deutschen Landsleute von Beginn an ins Rennen. Neymar fehlt weiterhin verletzungsbedingt; der angeschlagene Edinson Cavani hat es zumindest auf die Bank geschafft. Die Elf der Gäste stellt sich durch zahlreiche Ausfälle fast von alleine auf; vorne sollen es neben dem international unerfahrenen Andreas Pereira Romelu Lukaku und Marcus Rashford richten.

Nach dem 2:1-Hinspielsieg befindet sich die Roma in der etwas besseren Ausgangssituation. Dabei kam die Begegnung in der ersten Hälfte nicht wirklich in Fahrt und es dauerte bis zur 70. Minute ehe Zaniolo, nach klasse Vorlage von Džeko, den ersten Treffer markierte. Nur sechs Zeigerumdrehungen später erhöhte der 19-Jährige per Abstauber, nach einem Pfostenschuss von Džeko, und krönte sich damit zum jüngsten Doppelpacker in der Champions-League-Historie der Italiener. Allerdings bewiesen die Gäste aus Portugal Moral und erzielten, durch den eingewechselten Adrián, den immens wichtigen Auswärtstreffer. In der Schlussphase hatten dann beide Teams noch Möglichkeiten auf weitere Tore, doch es blieb beim letzten Endes verdienten Erfolg der Giallorossi.

Einen guten Abend aus dem Parc des Princes! Der Paris Saint-Germain FC will im Achtelfinalrückspiel der Champions League gegen den Manchester United FC vor heimischer Kulisse den 2:0-Vorsprung aus den ersten 90 Minuten mindestens verteidigen. Zieht der französische Meister erstmals seit drei Jahren in die Runde der letzten acht ein oder gelingt den ersatzgeschwächten Red Devils eine Aufholjagd?

Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum Achtelfinalrückspiel zwischen dem FC Porto und der AS Rom. Anpfiff der Champions-League-Partie ist um 21 Uhr im Estádio do Dragão.

90 Fazit

Real Madrid scheidet erstmals seit knapp vier Jahren wieder aus dem Champions-League-Wettbewerb aus und muss bereits im Achtelfinale gegen Ajax Amsterdam die Segel streichen. Der niederländische Rekordmeister legt ein überragendes Siel hin und kommt vollkommen verdient nach einem 4:1 im Bernabéu weiter. Bereits früh waren die Zeichen für die Gäste auf Sieg gestellt, denn der kalte Nackenschlag in der siebten Minute legte die defensive Anfälligkeit der Madrilenen schonungslos offen. In ähnlicher Weise ging es weiter, obwohl Real Madrid kein grottenschlechtes Spiel ablieferte und durchaus seine Chancen hatte - aber das allein reicht in den letzten Tagen nicht mehr, weder gegen Barcelona noch gegen Ajax. Die Gäste ließen sich durch keine der Drangphasen Madrid aus der Ruhe bringen und trugen ihre Konter immer wieder gefährlich vor, allen voran Dušan Tadić machte heute das Spiel seines Lebens und war ständiger Unruheherd aufseiten der Gäste. Mit Ajax wird in diesem Wettbewerb noch zu rechnen sein, das hatte in der Gruppenphase auch schon der FC Bayern zu spüren bekommen. Mit dem Ende der Ära Real Madrids endet auch dieser Ticker, gute Nacht!

90 Spielende

90 Auch in der letzten Minute passiert hier nichts mehr, Ajax zelebriert die letzten Minuten und damit den wohl größten Sieg seit über zwanzig Jahren.

90 Fazit:

Der BVB verpasst das Wunder am Ende deutlich und unterliegt Tottenham Hotspur im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League unglücklich mit 0:1. Damit ist das Thema Königsklasse in dieser Saison gegessen. Die Schwarz-Gelben zeigten eine klasse erste Hälfte, belohnten sich jedoch auch aufgrund eines bärenstarken Hugo Lloris nicht für ihren Einsatz. In Durchgang zwei sorgte Harry Kane (49.) ähnlich wie im Hinspiel Heung-min Son mit seinem Führungstor kurz nach Wiederanpfiff für den schnellen Nackenschlag, der für den BVB ein absoluter Wirkungstreffer war. In dem Wissen, dass man von da an fünf Tore benötigte, um weiterzukommen, ließen die Hausherren im Anschluss den Esprit vermissen und konnten sich nicht mehr entschieden genug aufbäumen. Am Ende war den Schwarz-Gelben nicht einmal der Ehrentreffer durch Paco Alcácer (89.) vergönnt, der kurz vor Schluss nochmal an Lloris scheiterte. Während die Spurs damit ohne Gegentor ins Viertelfinale einziehen, müssen die Dortmunder nach dem DFB-Pokal auch in der Champions League die Segel streichen und können sich nun auf die Meisterschaft konzentrieren.

90 Spielende

90 Gelb-Rote Karte für Nacho (Real Madrid)

Bitter für den Innenverteidiger, der drei Karten auf einmal sieht. Erst die Gelbe für ein überhartes Foul, dann die Ampelkarte, weil er seinem Gegenspieler nach dem Foul nochmal ins Gesicht gegriffen hatte.

90 Gelbe Karte für Nacho (Real Madrid)



90 Lamela fast noch mit dem 0:2! Die Spurs zeigen sich nochmal in der Offensive. Von der rechten Seite schickt Aurier die Kugel an den langen Pfosten, wo Lamela neben das Aluminium köpft.

90 Es gibt zwei Minuten Bonus. Nötig hat diese Nachspielzeit wohl keiner im Stadion. Die Messe ist längst gelesen.

90 Es gibt ganze fünf Minuten Nachspielzeit, die aufgrund des Videobeweises sicherlich berechtigt sind. Aber eigentlich braucht keiner in diesem Stadion diese zusätzlichen Minuten, das Stadion ist bereits halbleer.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

89 Bale hat sich am Knöchel verletzt und muss sich bis zum Abpfiff quälen, da die Königlichen nicht mehr wechseln können. Der Waliser leidet.

89 Alcácer! Auch der Ehrentreffer scheint dem Gastgeber heute verwehrt zu bleiben. Paco Alcácer wird auf rechts in den Sechzehner geschickt und steht plötzlich frei vor Lloris. Der Spanier geht auf den Tunnel, bleibt aber an den Hosenträgern des Franzosen hängen.

87 Die Kugel läuft wieder durch die Reihen der Schwarz-Gelben. Die Hausherren verschieben in Handballer-Manier vor dem Sechzehner des Gegners von einer Seite zur anderen.

87 Einwechslung bei Real Madrid -> Federico Valverde

87 Auswechslung bei Real Madrid -> Casemiro

87 Ziyech haut den Ball aus fünf Metern drüber! Ajax kontert, spielt über van de Beek von links in die Mitte auf den völlig blank stehenden Marokkaner, der seinen Doppelpack auf bemitleidenswerte Weise vergibt. Real ist am Boden.

85 Der Ball will aber auch schlichtweg nichts ins Tor! Bruun Larsen kommt in Form eines Halbvolley aus 18 Metern zum Abschluss, findet aber nur den heute extrem gut aufgelegten Hugo Lloris.

84 Die Fans haben das Aus akzeptiert! Die Dortmunder Anhänger feiern ihre Mannschaft trotzdem und stimmen ein weiteres Unterstützungs-Lied an.

84 Riesenbock von de Jong! Der künftige Barcelona-Spieler versinkt in Hochmut, indem er in der Innenverteidigung zwei Spieler ausdribbeln will, damit scheitert, aber Bale verpasst in der Mitte das genaue Zuspiel auf Benzema - klägliche Szene auf beiden Seiten!

82 Die Partie läuft aus - Ajax muss sich nicht mehr groß strecken, um das Ergebnis zu halten.

83 Einwechslung bei Tottenham Hotspur -> Danny Rose

83 Auswechslung bei Tottenham Hotspur -> Christian Eriksen

79 Ab und zu fahren die Lilywhites einen Konter, wie in dieser Szene, in der Sissoko im Strafraum zu Boden geht, den Kontakt allerdings etwas zu deutlich suchte. Schiri Makkelie lässt zu Recht weiterlaufen.

79 Tottenham verteidigt seit dem Führungstreffer in sehr seröser Art und Weise. Die Engländer lassen hinten kaum noch etwas anbrennen und eröffnen Dortmund keine Lücken, in die ein Sancho oder ein Pulisic mal reinstoßen könnte.

80 Einwechslung bei AFC Ajax -> Joël Veltman

80 Auswechslung bei AFC Ajax -> Noussair Mazraoui

79 Das Stadion ist ziemlich still, es feiern jetzt nur noch die Gäste, während die großen Madrider Tribünen nicht glauben können, was sie heute hier sehen.

77 Pulisic! Prompt gibt's die Chance. Delaney hebelt den Ball von der rechten Seite nach innen, wo Pulisic den Ball aus 14 Metern per Kopf in Richtung rechtes Kreuzeck drückt, allerdings nur das Tordach findet.

76 Die Zeit verrinnt und Dortmund spielt in dieser Phase eigentlich nur noch alibimäßig. Gefährlich wird's kaum noch!

76 Real Madrid braucht jetzt noch drei Treffer - klar, das Team ist eine Moralmaschine, aber derzeit spricht überhaupt nichts mehr dafür, dass die große Ära dieser Mannschaft auch in diesem Jahr ein gutes Ende findet.

74 Bei Dortmund muss der Kapitän weichen. Reus zeigte in der ersten Hälfte eine starke Leistung, ist vorangegangen, hat nach Gegentreffer aber ähnlich wie der Rest der Mannschaft die Zuversicht verloren. Für ihn kommt Thomas Delaney.

74 Einwechslung bei AFC Ajax -> Kasper Dolberg

74 Auswechslung bei AFC Ajax -> David Neres

74 Einwechslung bei AFC Ajax -> Dani de Wit

74 Auswechslung bei AFC Ajax -> Lasse Schöne

74 Einwechslung bei Borussia Dortmund -> Thomas Delaney

74 Auswechslung bei Borussia Dortmund -> Marco Reus

71 Mauricio Pochettino vollzieht seinen zweiten Wechsel und bringt Érik Lamela für Heung-min Son. Der Ex-Hamburger hatte heute wenig Gelegenheiten, um sich aufmerksam zu machen, wird aber wohl trotzdem gut schlafen können.

72 Tooor für AFC Ajax, 1:4 durch Lasse Schöne

Dieser Treffer passt zu diesem verrückten Spiel! Der Mittelfeldmann steht auf dem linken Flügel und während alles mit einer Flanke rechnet, zieht der Däne die Pille in hohem Bogen gegen den Riesen Courtois unhaltbar in den rechten Winkel - ein herrlicher Freistoß!

70 Einwechslung bei Tottenham Hotspur -> Érik Lamela

70 Auswechslung bei Tottenham Hotspur -> Heung-min Son

69 Und dann geht das Gaspedal plötzlich nach unten! Die Spurs fahren einen Konter über die linke Seite, in dessen Zuge Son mit Müh und Not zur Ecke abgeblockt werden kann. Diese bleibt anschließend ohne Folgen.

70 Tooor für Real Madrid, 1:3 durch Marco Asensio

Hier ist noch gar nichts entschieden! Asensio leitet den Treffer selber ein und setzt Linksverteidiger Regulión auf dem Flügel ein. Dieser spielt nach dem Eindringen in den Sechzehner auf Asensio zurück, woraufhin dieser direkt mit einem flachen Drehschuss in die Mitte die lange Ecke zerfetzt!

68 Tottenham steht mit neun Mann am eigenen Sechzehner und macht die Schotten dicht. Da ist für Dortmund aktuell wenig bis gar nichts zu machen. Die Schwarz-Gelben können einem Leid tun.

66 Felix Brych hat gefühlte fünf Minuten gebraucht, um das Tor zu geben, da der Ball auch nach Betrachtung der Videobilder zuvor bereits im Toraus schien.

65 ...Der Ball flippert von Kopf zu Kopf durch den Tottenham-Strafraum. Gefährlich wird's allerdings nicht. Stattdessen nickt Verthongen die Pille am Ende raus.

64 Makkelie greift zu seiner Pfeife, die er heute sehr spärlich benutzt und entscheidet auf Freistoß für den BVB wenige Meter vor dem Sechzehner auf der halblinken Seite...

63 Doppel-Wechsel beim Gastgeber! Lucien Favre reagiert auf den Tempoverlust seiner Mannschaft und bringt Pulisic und Bruun Larsen für Guerreiro und Wolf.

62 Einwechslung bei Borussia Dortmund -> Jacob Bruun Larsen

62 Auswechslung bei Borussia Dortmund -> Marius Wolf

62 Einwechslung bei Borussia Dortmund -> Christian Pulisic

62 Auswechslung bei Borussia Dortmund -> Raphaël Guerreiro

61 Die Hausherren übernehmen wieder die Spielführung, zeigen sich vor der Tottenham-Abwehr allerdings viel zu uninspiriert. Tottenham mauert und Schwarz-Gelb verschiebt von links nach rechts.

62 Tooor für AFC Ajax, 0:3 durch Dušan Tadić

Der Treffer zählt! Nach einem weiteren Konter steckt van de Beek die Kugel auf Tadić an der Strafraumgrenze durch, der seine überragende Leistung am heutigen Abend mit einem wunderbaren Schuss aus der Drehung mit der linken Klebe in den linken Winkel krönt - genau das hat sich der Serbe heute verdient!

60 Das Spiel scheint in dieser Phase völlig offen, denn Ajax ist mit seinen Kontern mindestens genauso gefährlich wie Real mit seinen Kombinationen in die Spitze.

58 Schlampiger Konter! Ajax kommt einmal mehr mit Tempo pber die linke Seite, aber diesmal ist die Sohle von Tadić in der Mitte zu verspielt - dem Seren kann aber auch nicht alles gelingen.

58 Zu viel Klein-Klein! Die Dortmunder verzetteln sich an der Strafraumkante und jagen den Ball letztlich nur in Person von Marius Wolf in die vierte Etage.

56 Die Gastgeber wollen, aber der Druck aus Durchgang eins scheint derzeit zu fehlen. Ajax scheint sich zumindest defensiv besser auf die Königlichen eingestellt zu haben.

56 Der BVB hat an diesem Wirkungstreffer extrem zu knabbern. Die Schwarz-Gelben zeigen sich beeindruckt und lassen in dieser Phase den nötigen Zug in der Offensive vermissen. So wird's nix mit dem Wunder!

55 Einwechslung bei Tottenham Hotspur -> Eric Dier

55 Auswechslung bei Tottenham Hotspur -> Harry Winks

54 Der Treffer kommt einem Deja-Vu-Erlebnis aus dem Hinspiel gleich. Auch dort stand es nach 45 Minuten 0:0. In der zweiten Hälfte brauchte Tottenham damals nur zwei Minuten zur Führung. Diesmal sind's vier.

52 So kann's gehen! Dortmund ist 48 Minuten dominant und wird mit einem Pass aus den Angeln gehoben. Kane lässt sich nicht zweimal bitten und versetzt der Dortmunder Fan-Seele mit diesem Treffer einen harten Tritt. Jetzt braucht's fünf Treffer!

53 Noch ein gefährlicher Abschluss von Ziyech, aber der Marokkaner wird nach seinem Schuss wegen Abseits abgepfiffen. Dennoch ist bereits zu sehen, Ajax kontert weiter brandgefährlich.

51 Wieder der technisch heute zaubernde Tadić, der vor dem Strafraum aus dem Stand einen überragenden Ball auf van de Beek spielt, dessen Abschluss aber von Courtois entschärft wird.

49 Asensio kommt von der rechten Seite, vertändelt die Kugel zunächst noch und probiert es kurz darauf mit seinem Linken, aber der geht klar vorbei. Abschlüsse, das brauchen die Gastgeber nun.

49 Tooor für Tottenham Hotspur, 0:1 durch Harry Kane

Das ist nicht zu fassen! Eriksens Steckpass auf Kane in der Spitze wird von einem Dortmunder Abwehrspieler abgeblockt. Stattdessen steht Sissoko wenige Meter hinter der Mittelinie als Abnehmer bereit und schickt Tottenhams Torgarantie auf die Reise. Der englische Nationalspieler ist auf halbrechts frei durch, bleibt eiskalt und schlenzt die Pille rechts an Bürki vorbei halbhoch in die Maschen.

47 Der BVB macht da weiter, wo er in Halbzeit Eins aufgehört hat und benötigt keine 60 Sekunden, um sich die nächste Torchance zu erspielen. Ein Lupfer landet bei Reus auf rechts im Sechzehner, doch Dortmunds Kapitän verzieht aus spitzem Winkel klar.

47 Das weiße Ballett muss nun liefern. Sie versuchen gleich die Kontrolle zu übernehmen, aber jetzt muss ein Spieler vorangehen und das Team führen.

46 Weiter geht's in Dortmund! Schiri Makkelie gibt die Kugel wieder frei und eröffnet den zweiten Durchgang, den beide Teams zunächst ohne personelle Wechsel angehen werden.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Keine weiteren Wechsel zur Pause - jetzt zählt's für das große Real Madrid.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Der BVB geht trotz einer starken Vorstellung in Halbzeit Eins mit einem wenig erbaulichen 0:0 im Achtelfinal-Rückspiel gegen Tottenham Hotspur in die Pause. Die Schwarz-Gelben zeigten sich von Beginn an dominant und hatten in der 21. Minute zum ersten Mal die Führung auf dem Fuß. Reus scheiterte mit einem Spannschuss aus der zweiten Reihe an Spurs-Keeper Lloris. Eben jener französische Nationalkeeper stand auch zehn Minuten später im Fokus, als er erst gegen Weigl und kurz darauf gegen Götze überragend parierte. Damit müssen die Dortmunder gegen extrem passive Engländer, die einzig in der 31. Minute in Person von Heung Min Son zum Abschluss kamen, weiter auf den ersten Treffer warten. Trotzdem gibt es kaum etwas zu kritisieren, lediglich, dass das Runde immer noch nicht den Weg ins Eckige gefunden hat.

45 Halbzeitfazit

Real Madrid lässt sich düpieren und liegt bereits zur Pause mit 0:2 zu Hause gegen Ajax Amsterdam zurück. In dieser Halbzeit war alles drin - Tore, mehrere Aluminiumtreffer, schlimme Böcke und zwei verletzungsbedingte Auswechslungen. Alles in allem eine Hälfte zum Vergessen für die Königlichen, die zwar munter nach vorne spielen, aber dort wie in den letzten Wochen schon viel zu ineffizient sind. Ganz im Gegensatz zu den Gästen aus den Niederlanden, die mit ihren Kontern bravourös zu stechen wissen und dabei nie den gepflegten Ball außer Acht lassen. Für den AFC läuft alles nach Plan - dazu sind die Beine aufgrund des spielfreien Wochenendes noch frisch. Real Madrid hingehen geht auf dem Zahnfleisch und braucht eine Energieleistung, um heute Abend noch weiterzukommen.

45 Ende 1. Halbzeit

45 ...Reus klärt per Kopf am kurzen Pfosten! Als Nachspielzeit wurden inzwischen zwei Minuten angezeigt. Passiert hier noch etwas vor der Pause?

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

45 Diallo klärt auf der linken Seite etwas unnötig über die Torauslinie zur Ecke für die Spurs...

45 Kroos mit einer lang geschlagenen Ecke auf den Schädel von Nacho, der aber keine Präzision hereinbringen kann und mehr als einem Meter vorbeiköpft.

44 Dankbar für den Keeper! Guerreiro setzt Alcácer an der Sechzehnerkante ein, doch der Spanier schickt die Kugel als Schlenzer nur in die Arme von Lloris. Das bringt Frankreichs National-Torhüter nicht ins Schwitzen.

43 "Olé Olé Olé! Nur der BVB!" skandieren die Dortmunder Fans. Der BVB tritt bislang maximal dominant auf, wartet aber weiterhin auf den ersten Treffer. Ein 0:0 zur Pause könnte zu wenig sein.

43 Kurz darauf trifft Bale den Pfosten! Der Waliser kommt über die linke Seite mit viel Tempo an den Fünfer und versucht aus spitzem Winkel selbst abzuschließen - aber es rettet der Außenpfosten.

42 Das Spiel hat sich gerade etwas beruhigt, nachdem hier seit Anpfiff eigentlich volles Tempo von beiden Seiten gegangen worden war. Ajax wird versuchen, für Ruhe zu sorgen angesichts des Ergebnisses.

39 Tatsächlich mal Tottenham! Die Spurs tanken sich in Person von Star-Stürmer Harry kane über links in den Sechzehner, wo Weigl per Grätsche zur Ecke klärt. Diese versandet anschließend ohne nennenswerte Folgen.

40 Bale geht endlich voran und hat ein bisschen Platz vor dem Strafraum, den er für einen guten Pass auf Asensio nutzt, doch auch der Joker wird rechtzeitig geblockt.

37 Nächste Chance für den BVB! Sancho darf über rechts in den Strafraum starten, haut die Pille im kurzen Eck aber nur direkt auf Keeper Hugo Lloris.

37 Onana verspekuliert sich! Bei einer Flanke von links faustet der Tormann kräftig daneben, hat aber Glück, dass er dabei immerhin auch Bale beim Kopfball behindert, sodass der Ball von den Ajax-Verteidgern geklärt werden kann.

36 Zwei verletzungsbedingte Auswechslungen schon in der ersten Halbzeit - die beiden Clásicos machen sich bemerkbar aufseiten der Königlichen, während Ajax am Wochenende spielfrei hatte.

35 Einwechslung bei Real Madrid -> Marco Asensio

34 Weigl, Reus, Götze!!! Und plötzlich gibt's Hunderprozentige im Sekundentakt. Erst scheitert Weigl nach Flanke von Reus am kurzen Eck an Lloris, dann wird Reus' Direktabnahme zur nächsten Ecke abgefälscht, in dessen Folge Götze einen Schlenzer aufs rechte Eck schickt, wo ihn erneut Tottenhams Schlussmann mit einer klasse Parade entschärft. Weiter 0:0!

35 Auswechslung bei Real Madrid -> Vinicius Júnior

34 Klasse Parade von Courtois! Plötzlich schwimmt Real Madrid vor dem Strafraum und kann mehrmals nicht richtig klären, bevor Ziyech einen Knaller herausholt und in die linke Ecke zieht, aber der Belgier im Kasten nutzt seine fast zwei Meter gebührend aus!

33 Auf der Gegenseite wird Alcácer von Sancho an der Sechzehnerkante bedient und holt zumindest einen Eckball von der rechten Seite heraus...

33 Die Hiobsbotschaften für Real Madrid gehen weiter - denn nach seinem Antritt liegt Vinicius Júnior am Boden und muss an der Seitenlinie behandelt werden - das sieht gar nicht gut aus für den Youngster.

31 Son hat das 0:1 auf dem Fuß! Die Dortmunder Hintermannschaft steht extrem hoch und Kane steckt den Ball auf den links startenden Südkoreaner durch. Der Ex-Hamburger zieht den Sprint an, haut den Ball frei vor Bürki aber links am Kasten vorbei! Einmal tief durchatmen Dortmund!

32 Einmal mehr ein Topspeed-Antritt von Vinicius Júnior, der bei einem Konter über links bis an den Fünfer durchkommt, dann aber in einem zu spitzen Winkel gerät und somit nur noch das Außennetz treffen kann.

30 Gelbe Karte für Dani Carvajal (Real Madrid)



28 Aurier liegt nach einem Einsteigen von Diallo am Boden und spielt den sterbenden Schwan. So wild sah das Foul nicht aus. Die Kulisse belegt den Rechtsverteidiger der Engländer logischerweise mit Pfiffen.

30 Bittere Pille für Lucas - das Außenstürmer scheint sich am Oberschenkel verletzt zu haben und kann nicht weitermachen. So kommt Bale schon früher als gedacht wieder rein, und wird mit Pfiffen empfangen.

29 Einwechslung bei Real Madrid -> Gareth Bale

29 Auswechslung bei Real Madrid -> Lucas Vázquez

28 Ajax zieht sich nun ein Stück weiter zurück und muss mit der Wut aus Real Madrids Bauch erstmal fertig werden. Trotzdem scheint hier immer wieder ein weiterer überragender Konter der Gäste in der Luft zu liegen.

26 Von Tottenham ist offensiv bislang kaum etwas zu sehen. Die Spurs haben in der Verteidigung alle Hände voll zu tun und wollen kein unnötiges Risiko gehen. Stattdessen nehmen sich die Gäste jede verfügbare Gelegenheit, um auf Zeit zu spielen.

24 Da war definitiv mehr drin! Diallo tankt sich von der linken Seite in den Sechzehner, steckt den Ball aber nicht ins Zentrum durch, sondern spielt in weit in den Rückraum zurück. Dort steht Guerreiro parat, dessen Abschluss aber problemlos geblockt wird.

26 Gelbe Karte für Noussair Mazraoui (AFC Ajax)

Bittere Gelbe für den Marokkaner, der gegen Vinicius im Laufduell das Nachsehen hat und die Karte kassiert. Das werden schwierige Restminuten auf seiner Seite.

24 Nun rettet Onana! Vinicius Júnior schließt von der linken Seite ab und zieht die Kugel scharf in die lange rechte Ecke - aber der Tormann der jungen Ajax-Mannschaft reagiert glänzend und lenkt das Spielgerät mit einer Hand am Pfosten vorbei.

21 Noch eine Hunderprozentige für Neres! Wieder setzt der überragende Tadic den jungen Brasilianer bei einem Konter auf der linken Seite ein. Der dringt in den Sechzehner ein und hebt einmal mehr über Courtois hinweg - diesmal aber aus zwölf Metern knapp vorbei am langen Pfosten! Was ist denn hier los?!

21 Reus! Das war der erste Hochkaräter dieser Partie! Raphaël Guerreiro spielt den Ball von der linken Seite klug nach innen in den Rückraum zum anlaufenden Reus, dessen Spannschuss Lloris abgefälscht von Sánchez mit Müh und Not pariert.

19 Bislang ist das ein richtig guter Auftritt von den Dortmundern. Was fehlt sind die Tore! Ein Treffer würde den Schwarz-Gelben zweifelsohne gut tun.

16 Eine Bogenlampe von Akanji landet bei Paco Alcácer in der Spitze, der den Ball im Zweikampf mit einem gegnerischen Verteidiger knapp über den Querbalken hebelt. Die Fahne war oben. Abseits!

16 Einbahnstraßenfußball in Dortmund! Die erste Viertelstunde ist absolviert und es spielt nur die Mannschaft in Schwarz und Gelb. Tottenham hat sein Ziel sich nicht hinten reindrängen zu lassen inzwischen klar aus den Augen verloren und steht teilweise mit sieben, acht Mann vor dem eigenen Sechzehner.

18 Tooor für AFC Ajax, 0:2 durch David Neres

Eine Weltklasse-Vorarbeit von Dušan Tadić sorgt für das so wichtige zweite Tor für Ajax im Bernabéu! Der Serbe in Diensten der Holländer tanzt wie ein junger Maradona von der Mittellinie durch die gesamte Real-Hintermannschaft, legt am Strafraum super auf David Neres auf, sodass der Brasilianer am Fünfer an Nacho vorbeigeht und mit feiner Technik über Courtois in die linke Ecke chippt. 0:2!

16 Kroos will es jetzt wissen! Modrić setzt den aktiven Nationalspieler vor dem Strafraum ein, allerdings ist der linke Fuß etwas schwächer, sodass sein Ball deutlich flach vorbei geht.

13 Wieder brennts im Tottenham-Strafraum! Reus spielt die Kugel von links ins Zentrum, wo sich erneut ein Spurs-Spieler vor den schussbereiten Alcácer stellt.

15 Die Gastgeber sind giftig und wollen eine schnelle Reaktion erzwingen. Eine dritte Heimniederlage in Folge wäre wohl schon das frühe Aus für Santiago Solari auf der Bank.

11 Sie arbeiten sich Schritt für Schritt näher an das Tottenham-Tor heran. Diesmal ist es Reus, der über links in den Sechzehner zieht und im letzten Moment von Verthongen per Grätsche gestoppt wird.

13 Kroos vertändelt! Eben noch mit dem Bock, hätte Kroos seinen Fehler nach einem schönen Pass auf ihn in den Strafraum wieder gut machen können, aber die Nummer 8 schlägt noch zwei Haken gegen nachgerückte Ajax-Verteidiger und verliert so das Spielgerät.

10 Sancho setzt sich auf der rechten Seite durch, trifft die Kugel anschließend aber nicht voll und fabriziert nur einen Querschläger über die Torauslinie.

10 Auch wenn die Abschlüsse fehlen, macht die Kulisse im Signal-Iduna-Park ordentlich Alarm. Das gibt Kraft!

10 Real Madrid hatte gut begonnen - der Treffer der Niederländer kommt überraschend. Aktuell wäre zwar der Titelverteidiger noch weiter, muss nun aber aufpassen auf die Konter der nun überaus selbstbewussten Gäste.

8 Die Borussia erhöht den Druck. Die Schwarz-Gelben zeigen sich sehr konzentriert in den Zweikämpfen und erarbeiten sich die Kugel nach Ballverlust schnell wieder zurück. Bislang spielt sich die Partie hauptsächlich in der Hälfte der Spurs ab, allerdings ohne, dass der BVB zu echten Torchancen kommt.

5 Die Spurs können den Standard entschärfen, schenken die Kugel jedoch sogleich wieder her und Dortmund wagt den nächsten Angriff über die rechte Seite. Sancho spielt quer nach innen und Paco Alcácer verpasst es den Ball richtig zu drücken.

7 Tooor für AFC Ajax, 0:1 durch Hakim Ziyech

Bock von Toni Kroos! Der Ex-Weltmeister wird auf der linken Außenbahn von Ziyech bedrängt und verliert die Kugel gegen den Marokkaner, der Tadić steil schickt, selbst wieder einläuft und an der Strafraumgrenze den Ball zurück bekommt. Von dort aus versenkt der Hinspieltorschütze flach zum überraschenden 1:0 für Ajax!

4 Erstes kleines Erfolgserlebnis für Marius Wolf. Der Ex-Frankfurter geht den Weg mit nach vorne und holt den ersten Eckball von der rechten Seite heraus...

5 Querbalken! Lucas bringt eine Flanke von ganz rechts außen hoch an den zweiten Pfosten, wo der aufgerückte Varane die Pille völlig freistehend eigentlich aus sechs Metern versenken muss, aber der Weltmeister legt den Stein genau auf die Latte.

3 Die Spurs machen früh deutlich, dass sie sich nicht hinten reindrängen lassen wollen und stehen in dieser Anfangsphase extrem hoch.

3 Los Merengues legen gut los und drücken die Gäste bereits an den eigenen Strafraum. Es geht für die Königlichen nicht nur ums Weiterkommen, sondern auch um eine Versöhnung mit den Fans nach zwei verlorenen Heimspielen gegen Barcelona in Folge.

1 Und damit rein in diese Partie! Schiri Makkelie gibt die Kugel frei und eröffnet das Cl-Achtelfinal-Rückspiel zwischen Borussia Dortmund und Tottenham Hotspur.

1 Spielbeginn

1 Los geht's, der Ball rollt unter der Leitung des deutschen Schiedsrichters Dr. Felix Brych. Real Madrid wie gewohnt ganz in edlem Weiß, Ajax in einem schwarzen Dress.

1 Spielbeginn

"Bis wir den Pott wie 97 wieder über den Rasen tragen" - Mit einer beeindruckenden Choreo, die den Henkelpott der Königsklasse abbildet, heißen die Dortmunder Fans ihre Mannschaft willkommen. Gleich geht's los!

"You`ll never walk alone" erschallt aus den Lautsprechern im Signal-Iduna-Park. Die Stimmung in Dortmund ist wie immer fantastisch. Jeden Augenblick dürften auch die beiden Teams den Rasen in der schwarz-gelben Heimstätte betreten.

Auch Real Madrid bietet heute Abend keine Überraschungen auf. Vor CL- und Liga-Keeper Courtois ersetzt Nacho den gesperrten Ramos in der Innenverteidigung neben Varane und Regulión erhält weiterhin den Vorzug vor Marcelo auf der linken Seite. Im Mittelfeld ist das erfolgreiche und erfahrene Trio Kroos, Modric und Casemiro seit einigen Spielen wieder vereint, während vorne Vinicius Júnior, Benzema und Lucas Vázquez das von Solari bevorzugte Offensiv-Gestirn bilden. Gareth Bale rutscht also im Vergleich zum letzten Clásico wieder auf die Bank.

Die Gäste aus Amsterdam starten mit der gleichen Formation wie am Wochenende beim 3:0 im Pokal-Halbfinale im De Kuip gegen Feyenoord: Vor Keeper Onana bauen sich mit De Ligt und Blind zwei starke Innenverteidiger auf, die es jeder Abwehr schwer machen. Im Mittelfeld zieht der Ex-Mainzer Schöne gemeinsam mit Supertalent De Jong die Fäden, während vorne Superstar Tadić von Shootingstar Ziyech und David Neres unterstützt wird - alle drei pfeilschnell und unberechenbar in ihrer Rotation. Der Ex-Schalker Huntelaar sitzt zunächst auf der Bank.

Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Danny Makkelie. Der Niederländer mit Wurzeln in Curacao pfeift schwerpunktmäßig in der niederländischen Eredivisie, ist aber auch auf internationalem Parkett seit einigen Jahren im Einsatz. Als Unterstützung stehen ihm heute seine beiden Assistenten Mario Diks und Hessel Steegstra zur Verfügung.

Auf Seiten der Dortmunder setzt Trainer Lucien Favre ein deutliches Zeichen, indem er gleich sechs Neue im Vergleich zum Hinspiel bringt. Für Dan-Axel Zagadou, Ömer Toprak, Achraf Hakimi, Thomas Delaney, Mahmoud Dahoud und Christian Pulisic stehen heute Manuel Akanji, Julian Weigl, Marius Wolf, Raphaël Guerreiro, Marco Reus und Paco Alcácer im Aufgebot. Dortmunds Chefcoach setzt damit klar auf Offensive. Die größte Überraschung dürfte dabei die Personalie Marius Wolf darstellen, der heute als Rechtsverteidiger aufläuft und nach dem Spiel gegen Nürnberg erst seinen Startelfeinsatz seit Ende Oktober letzten Jahres feiert.

Personell baut Mauricio Pochettino seine Elf im Vergleich zum Hinspiel auf zwei Positionen um. Neben Harry Kane, der für Lucas Moura in die Startelf rückt, ist Linksverteidiger Ben Davies wieder mit von der Partie. Der Waliser ersetzt den jungen Juan Foyth, der in der ersten Hälfte gegen Dortmund das ein ums andere Mal gewackelt hatte. Da Davies wie gewohnt auf links Stellung bezieht, kehrt Jan Verthongen vom Flügel in die Innenverteidigung zurück, wo sich der Belgier deutlich wohler fühlt.

Für den Chefcoach der Spurs steht jedenfalls fest: "Wir müssen das Spiel beim Stand von 0:0 angehen und dürfen uns nicht auf der Leistung aus dem Hinspiel ausruhen. In dieser Phase in der Champions League kann alles passieren. Wir müssen fokussiert sein, einen guten Start erwischen und dieses Pensum 90 Minuten lang fortsetzen. Dortmund wird sehr aggressiv beginnen und uns versuchen tief in die Verteidigung zu drücken. Da müssen wir dagegen halten und zu unserem Spiel finden."

Dennoch: Ajax ist heiß und scheint in Europa lange nicht so wettbewerbsfähig gewesen zu sein wie in dieser Saison. Bereits die beiden Remis gegen den FC Bayern in der Gruppenphase haben gezeigt, dass der niederländische Vertreter alles andere als Kanonenfutter im Konzert der Großen ist. Und auch im Hinspiel gegen Real dominierte der holländische Rekordmeister zumindest im ersten Durchgang nach Belieben und erzielte nicht nur einen umstritten zurückgenommenen Treffer, sondern traf auch in Person von Dušan Tadić den Pfosten. Die Ausgangslage hätte also auch gut und gerne anders herum sein können.

Viermal blieb Tottenham in dieser Spielzeit wettbewerbsübergreifend ohne Tor in einem Spiel. Abgesehen von der 0:2-Niederlage im FA Cup gegen Crystal Palace, handelte es sich dabei mit den Gegnern Chelsea, Manchester United und Manchester City immer um absolute Topspiele. Mut könnte den Dortmundern allerdings das kleine Tief der Lilywhites geben, das diese zuletzt in der Liga offenbarten. Drei Spiele in Folge ohne Sieg stehen aktuell zu Buche. Auch im Duell mit dem FC Arsenal (1:1) am vergangenen Wochenende hätte nicht viel zur Niederlage gefehlt. Ob die Mannschaft von Trainer Mauricio Pochettino auch heute gegen Borussia Dortmund ins Wanken gerät, bleibt abzuwarten.

Nach dem Hinspielsieg des Favoriten scheint kaum etwas noch für die Gäste aus den Niederlanden zu sprechen. Die Statistik sagt sogar, dass Real Madrid in der Champions League noch nie nach einem Auswärtssieg im Hinspiel ausgeschieden ist. Es wäre auch angesichts des Europacup-Laufs der Königlichen höchst verwunderlich, wenn das heute anders laufen würde.

Kapitän Marco Reus zeigt sich trotzdem kämpferisch: "In diesem Stadion sind schon einige Spiele absolviert worden, in denen Geschichte geschrieben worden ist. Ich glaube, dass wir in der Lage sind, das Unmögliche zu schaffen. Wir müssen daran glauben und benötigen natürlich eine Top-Leistung, müssen an unser Maximum kommen, um dann in den richtigen Momenten möglichst die Tore zu erzielen. Natürlich ist es wichtig, die richtige Balance zu finden zwischen Defensive und Offensive. Wenn sie ein Tor machen, wird es natürlich sehr schwer."

Mit Blick auf die vergangenen Wochen hätte die Mannschaft aus dem Ruhrpott eine solche Sensation dringend nötig. Nach dem 1:2 gegen Augsburg am Freitag ist der Vorsprung auf den FC Bayern in der Liga endgültig aufgebraucht. Einzig die Tordifferenz sorgt dafür, dass die Dortmunder aktuell noch vor den Münchenern an der Tabellenspitze stehen. Bereits am nächsten Wochenende könnte damit der Staffelstab weitergereicht werden. Da sich die Schwarz-Gelben auch im DFB-Pokal bereits verabschieden mussten, würde ein Ausscheiden in der Champions League einen weiteren herben Rückschlag bedeuten. Insgesamt konnte der BVB nur eines der letzten sieben Pflichtspiele für sich entscheiden. Auf einen Turnaround ausgerechnet im internationalen Spitzenspiel deutet derzeit leider nur wenig.

Hauptproblem der Madrilenen in den letzten Wochen: Die Offensive, die vor allem in den beiden Clásicos eklatante Effizenzprobleme offenbarte. Klar, Benzema ist seit Wochen in Topform, ist aber trotz seines Treffers aus dem Hinspiel keine klassische Tormaschine. Vinicius Júnior ist die Entdeckung der Saison, aber als 18-jähriger im Abschluss noch viel zu grün und eher ein Vorbereiter. Gleiches gilt für Lucas Vázquez, der sich als dritter Stürmer zuletzt festgespielt hat. Ein Gareth Bale hingegen schmort seit Wochen auf der Bank und scheint in der Mannschaft isoliert zu sein.

Es sind turbulente Wochen für den Rekord-Titelträger aus Madrid. Zwischen dem etwas schmeichelhaften 2:1-Erfolg aus Amsterdam und dem heutigen Rückspiel standen zwei Clásicos in Folge an, die die Königlichen alle beide zu Hause verloren hatten, obwohl sie jeweils die bessere Mannschaft waren. Das wird heute vor allem den Gästen Mut machen, denn Real zeigte zuletzt, dass man mit einer effektiven Kontertaktik in Madrid durchaus siegen kann.

Hallo und ganz herzlich willkommen zum Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League aus Madrid! Serien-Titelträger Real Madrid empfängt nach dem 2:1 in Amsterdam nun den AFC Ajax daheim im Santiago Bernabéu.

Die Zeichen stehen auf Abschied aus der Königsklasse. Ohne Auswärtstor und mit drei kassierten Buden im Gepäck musste der BVB vor zwei Wochen die Heimreise vom Londoner Wembley Stadion aus antreten. Während die Schwarz-Gelben in der ersten Halbzeit noch eine couragierte Leistung mit einer vor allem defensiv sicher stehenden Kette gezeigt hatten, fiel die Mannschaft von Trainer Lucien Favre in der zweiten Hälfte gegen aggressiver spielende Lilywhites zunehmend auseinander. Ex-Bundesliga-Stürmer Heung Min Son, Abwehrmann Jan Verthongen und Joker Llorente besorgten die Tore. Ob der BVB heute zusammen mit dem wieder genesenen Marco Reus für eine Revanche sorgen kann, bleibt abzuwarten. Immerhin steht auch bei den Spurs mit Harry Kane wieder der wichtigste Akteur zur Verfügung. Fakt ist, dass nach 90 Minuten ein glattes 3:0 auf der Anzeigetafel stehen müsste, um die Verlängerung zu erreichen. Sollte Tottenham vorher ein Tor schießen, bräuchte man bereits fünf Treffer.

Ein herzliches Willkommen an alle Fußballfreunde zum Achtelfinal-Rückspiel der Dortmunder in der UEFA Champions League. Nach dem 0:3 im Hinspiel braucht es heute zu Hause gegen die Spurs aus Tottenham ein echtes Wunder. Allerdings hat der Fußball schon ganz andere Geschichten geschrieben!

90 Fazit:

Ist das bitter! Der FC Schalke 04 liefert Manchester City einen packenden Fight und steht nach dem Hinspiel im Achtelfinale der UEFA Champions League doch mit dem Rücken zur Wand. Trotz einer 2:1-Führung und einem Mann Überzahl verlieren die Knappen noch mit 2:3 und reisen mit einer riesigen Hypothek zum Rückspiel nach Manchester in drei Wochen. Nach dem Platzverweis gegen Nicolás Otamendi, der City im Rückspiel ebenso wie Fernandinho fehlen wird, war den Hausherren die Verunsicherung anzumerken. Statt gegen den großen Favoriten auf das dritte Tor zu gehen, schaltete S04 einen Gang zurück und beschränkte sich auf die Verteidigung. Nach tollen 70 Minuten wurden die Schalker Mängel im Spiel mit dem Ball plötzlich wieder schonungslos aufgedeckt. Die Sky Blues konnten in Unterzahl fast noch lockerer aufspielen als vorher zu elft. Ein sensationeller Freistoßtreffer von Rückkehrer Leroy Sané brachte den Gästen den verdienten Ausgleich. Das wäre auch ein gerechtes Resultat gewesen, doch dabei blieb es nicht. Durch einen kapitalen Schnitzer von Bastian Oczipka schenkten die Gastgeber den Citizens nach dem Bock von Ralf Fährmann vor dem 0:1 den zweiten Treffer in dieser Partie und stehen am Ende mit leeren Händen da. Am Wochenende geht es für beide Teams mit wichtigen Spielen weiter. Die Knappen treten am Samstag in der Liga beim FSV Mainz 05 an, City trifft einen Tag später im Finale des Ligapokals auf den FC Chelsea. Tschüss aus Gelsenkirchen und noch einen schönen Abend!

90 Fazit:

Dank zweier Treffer in der letzten Viertelstunde feiert der Club Atlético de Madrid im CL-Achtelfinalhinspiel gegen den Juventus Torino FC einen 2:0-Heimsieg und stößt das Tor zur Runde der besten acht Klubs Europas weit auf. Nach dem torlosen Pausenremis, dem Resultat einer spielerisch schwachen ersten Halbzeit, kamen die Bianconeri recht dominant zurück auf den Rasen, schrammten aber gleich zweimal hauchdünn an einem Gegentor vorbei: Erst schon Diego Costa am Ende eines Konters nach einem Griezmann-Steilpass freistehend rechts am Ziel vorbei (51.); wenig später lenkte Gästekeeper Szczęsny einen Lupfer des Franzosen mit den Fingerspitzen an die Latte (54.). Infolge dieser ersten beiden Gelegenheiten aus dem laufenden Spiel heraus näherte sich der Unterhaltungswert im Wanda Metropolitano wieder der ersten Halbzeit an. Atlético konzentrierte sich gegen durchaus offensivwillige, aber einfallslose Bianconeri zwar lange Zeit auf das Verteidigen, war bei seinen späten Vorstößen aber enorm effizient: Wurde Moratas Kopfball in den linken Winkel wegen eines Offensivfouls an Chiellini in der 71. Minute noch nachträglich durch Zuhilfenahme des Videobeweises aberkannt, hatte der Jubel nach den aus ruhenden Bällen resultierenden Abstaubertreffern durch Giménez (78.) und Godín (83.) Bestand. Der Vertreter der Serie A konnte sich in der Nachspielzeit noch eine Chance auf das Anschlusstor erarbeiten, doch Cristiano Ronaldos unbedränger Kopfball verpasste den Weg auf Oblaks Gehäuse. Letztlich erarbeitet sich das vorsichtigere, aber durchschlagskräftigere Team eine tolle Ausgangslage für das Wiedersehen im Piemont, das erst in 20 Tagen, am 12. März ausgetragen wird. Der Club Atlético de Madrid empfängt in der Primera División am Sonntag den Villarreal CF. Der Juventus FC tritt in der Serie A am selben Tag beim Bologna FC an. Einen schönen Abend noch!

90 Spielende

90 Gelbe Karte für Ederson (Manchester City)



90 Spielende

90 Gelbe Karte für Guido Burgstaller (FC Schalke 04)

Burgstaller und Ederson rangeln und streiten und sehen beide Gelb.

90 S04 wirft jetzt alles nach vorne. Salif Sané wurde längst ins Sturmzentrum beordert und gewinnt dort auch einen wichtigen Kopfball, doch Burgstaller unterbricht die Szene mit einem unnötigen Foul.

90 Cristiano Ronaldo beinahe mit dem Anschlusstreffer! Der Portugiese taucht nach einer Bernardeschi-Flanke von der rechten Außenbahn allein vor dem langen Pfosten auf. Er kommt auch mit der Stirn heran, produziert aber keinen kontrollierten Kopfball: Die Kugel fliegt weit drüber.

90 Fünf Minuten gibts obendrauf. Kommt Schalke nochmal? Die Knappen wirken angeschlagen.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

90 Lemar probiert sich am Ende eines Entlastungsangriffs aus halblinken 21 Metern mit einem wuchtigen Linksschuss. Der segelt nicht besonders weit über Szczęsnys Kasten hinweg.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

Der Nachschlag in Madrid soll 240 Sekunden betragen.

90 ... Cristiano Ronaldo legt für Bernardeschi ab! Der eingewechselte Italiener nimmt aus zentralen 15 Metern unbedrängt mit dem linken Innenrist ab. In der halblinken oberen Ecke lenkt Oblak das Spielgerät mit der rechten Hand über den Querbalken.

90 Tooor für Manchester City, 2:3 durch Raheem Sterling

Jetzt kommt es richtig dick für S04! Keeper Ederson schlägt einen langen Ball aus dem eigenen an den gegnerischen Strafraum. Dort lässt sich Bastian Oczipka von Raheem Sterling im Zweikampf viel zu leicht abkochen und der Engländer schiebt von rechts vorbei am schlecht postierten Fährmann ins lange Eck ein.

89 City ist dem dritten Tor jetzt deutlich näher als Schalke! Die Gäste wollen hier auch in Unterzahl unbedingt den Sieg, während S04 den Abpfiff herbeisehnt.

89 Gelbe Karte für Antoine Griezmann (Atlético Madrid)

Griezmann rutscht Alex Sandro auf der tiefen rechten Abwehrseite von hinten in die Beine. Zur folgenlosen Verwarnung gesellt sich ein Freistoß in guter Flankenlage...

88 Beide Trainer tauschen nochmal und wir gehen in die letzten zwei Minuten der regulären Spielzeit.

88 Einwechslung bei FC Schalke 04 -> Amine Harit

88 Auswechslung bei FC Schalke 04 -> Mark Uth

87 Einwechslung bei Manchester City -> Oleksandr Zinchenko

87 Auswechslung bei Manchester City -> Kevin De Bruyne

87 Kann Juventus noch einmal antworten und das wichtige Auswärtstor erzielen? So wenig durchschlagskräftig, wie sich das Allegri-Team bisher präsentiert hat, wird dies sehr schwer umzusetzen sein.

84 Einwechslung bei Juventus -> João Cancelo

84 Auswechslung bei Juventus -> Blaise Matuidi

85 Tooor für Manchester City, 2:2 durch Leroy Sané

Wahnsinn! Leroy Sané übernimmt die Ausführung und erzielt ein absolutes Traumtor. Mit viel Schnitt und Tempo jagt der Ex-Schalker das Leder über die Mauer in den rechten Giebel und lässt das Schalker Publikum erstmal verstummen. Was für ein herrlicher Treffer und was für eine Story. Und wie bitter für Schalke 04!

85 Und so kommt City nochmal nach vorne und holt einen weiteren Freistoß in 30 Metern zentraler Position heraus.

84 Jetzt hat S04 die Kontrolle wieder gewonnen. Die Knappen lassen das Leder schön durch die eigenen Reihen laufen und halten CIty so auch clever vom eigenen Tor fern. Richtig zielstrebig spielt Schalke das vorne allerdings nicht.

83 Tooor für Atlético Madrid, 2:0 durch Diego Godín

Später Doppelschlag der Rojiblancos! Griezmanns Freistoßflanke vom rechten Flügel kratzt Mandžukić zunächst klasse von der Fünferkante. Gut drei Meter vor der rechten Grundlinie probiert sich Godín aus spitzem Winkel mit einer Direktabnahme per rechten Spann. Die findet den Weg in die Maschen.

81 Mit der Euphorie der Führung im Rücken drängt Atlético plötzlich auf den zweiten Treffer, nachdem es über weite Strecken der zweiten Halbzeit ziemlich passiv gewesen ist. Juventus muss nun höllisch aufpassen, dass das Weiterkommen nicht in ganze weite Ferne rückt.

81 Was kommt noch von Schalke? Derzeit haben die Hausherren das Spiel nach vorne fast komplett eingestellt. Man muss S04 allerdings zu Gute halten, dass dieses Spiel bisher äußerst kraftraubend war und natürlich hat die Defensive nun Vorrang.

80 Einwechslung bei Juventus -> Federico Bernardeschi

80 Auswechslung bei Juventus -> Paulo Dybala

79 Beide Trainer wechseln. Tedesco muss McKennie doch runternehmen und bringt Skrzybski. Der Ex-Berliner bekommt ebenso viel Applaus wie der auf der Gegenseite eingewechselte Leroy Sané, der für Kun Agüero kommt.

78 Tooor für Atlético Madrid, 1:0 durch José Giménez

Das Wanda Metropolitano bebt erneut und diesmal zählt der Treffer! Moratas Kopfball nach einer Ecke von der linken Fahne wird an der Fünferkante von Mandžukić gestoppt, fällt dann aber Griezmann vor die Füße. Der feuert es aus gut acht Metern in die flache linke Ecke.

78 Einwechslung bei Manchester City -> Leroy Sané

78 Auswechslung bei Manchester City -> Kun Agüero

78 Einwechslung bei FC Schalke 04 -> Steven Skrzybski

78 Auswechslung bei FC Schalke 04 -> Weston McKennie

76 Findet das spanisch-italienische Hinspiel noch einen Sieger? Nach dem aberkannten Treffer ist es im Wanda Metropolitano deutlich ruhiger geworden; die Enttäuschung über die verschwundene Eins auf der Anzeigetafel ist immer noch groß.

77 Schalke ist in dieser Phase ein wenig zu passiv und lässt Manchester wieder kommen. So bleiben die Gäste auch in Unterzahl am Drücker.

73 Der blasse Pjanić verlässt das Feld und wird in der Schlussphase durch Can ersetzt, der am Freitagabend gegen Frosinone noch zur Startelf gehörte.

75 Dieser schwache Freistoß vom Belgier passt ziemlich gut ins Bild von Manchester City am heutigen Tage. Die Sky Blues bringen bei weitem nicht die gewohnte Torgefährlichkeit auf den Rasen. Deshalb wird auch Leroy Sané gleich kommen bei den Gästen.

74 ..und jagt das Leder ziemlich fantasielos in die Mauer. Diese wehrt den ball zur Ecke ab, die wiederum von Fährmann entschärft wird.

74 Es gibt Freistoß für Manchester City in äußerst aussichtsreicher Position 20 Meter zentral vor dem Schalker Tor. Kevin De Bruyne führt aus...

72 Einwechslung bei Juventus -> Emre Can

72 Auswechslung bei Juventus -> Miralem Pjanić

73 Gelbe Karte für Salif Sané (FC Schalke 04)

Sané lässt sich vor dem eigenen Strafraum von Bernardo Silva düpieren und muss zum Trikotzupfer greifen.

71 Atlético bejubelt den Führungstreffer, doch nach Zuhilfenahme des Videobeweises wird dieser zurückgenommen! Nach einer Flanke von Filipe Luís vom linken Flügel nickte Morata aus mittigen zehn Metern in den linken Winkel, hatte zuvor Chiellini mit einem Schubser gegen den Rücken zu Fall gebracht. Referee Zwayer ist daraufhin in die Review-Area gegangen und hat schließlich auf Offensivfoul entschieden.

71 Für Königsblau ist das jetzt gar keine einfache Situation. Was tun? In Überzahl gegen den haushohen Favoriten aufs dritte Tor gehen oder den Sieg absichern? City wird auch zu zehnt sicher nicht aufhören Fußball zu spielen. Ein weiterer Treffer könnte für S04 mit Blick aufs Rückspiel aber Gold wert sein.

70 Pep Guardiola muss reagieren und bringt Innenverteidiger Vincent Kompany für Offensivmann David Silva.

69 Griezmann spielt am rechten Strafraumeck einen Doppelpass mit Correa. Als er sich die Kugel auf den linken Fuß vorlegen möchte, ist Chiellini zur Stelle und stoppt ihn mit einem sauberen Einsteigen.

70 Einwechslung bei Manchester City -> Vincent Kompany

70 Auswechslung bei Manchester City -> David Silva

69 Guido Burgstaller hat sich bei dem Foul offenbar verletzt und wird auf dem Platz behandelt.

68 Während Allegri seine erste personelle Änderung gerade vorbereitet, schickt Simeone mit Ángel Correa schon seinen dritten Joker auf den Rasen. Koke verabschiedet sich in den vorzeitigen Feierabend.

68 Gelb-Rote Karte für Nicolás Otamendi (Manchester City)

Schalke in Überzahl! Burgstaller dreht sich bei der Ballannahme stark um Otamendi herum und wird vom Argentinier ziemlich plump umgesenst. Da kann sich wirklich niemand über Gelb-Rot beschweren.

67 Es bleibt dabei: Manchester findet durch die individuelle Qualität seiner Offensivleute zwar immer wieder gute Ansätze, doch der Weg durch die Mitte ist eggen die massive Schalker Deckung einfach zugebaut. Das ist wenig einfallsreich, was die Sky Blues hier anbieten.

67 Einwechslung bei Atlético Madrid -> Ángel Correa

67 Auswechslung bei Atlético Madrid -> Koke

65 Die Italianer bleiben nach dem Seitenwechsel die aktivere Mannschaft, wollen sich nicht mit einem torlosen Hinspielremis zufrieden geben. Atlético hingegen fühlt sich in seiner reagierenden Rolle ziemlich wohl und hat ja auch gezeigt, dass es trotzdem zu Chancen kommen kann.

65 Da ist der Wechsel. Mendyl hat seine läuferische Schuldigkeit getan und wird von Burgstaller ersetzt. Der Österreicher geht gleich an die vorderste Front, Mark Uth lässt sich eine Position zurückfallen.

65 Einwechslung bei FC Schalke 04 -> Guido Burgstaller

65 Auswechslung bei FC Schalke 04 -> Hamza Mendyl

64 Und genau dann mache die Gastgeber sich das Leben fast schon wieder selbst schwer. Zum wiederholten male verliert Bastian Oczipka den Ball vor dem eigenen Strafraum in der Vorwärtsbewegung und gewährt City eine gute Chance. Bernardo Silva will einen Elfer rausholen, bekommt diesen aber zu Recht nicht.

62 Mit Thomas Partey nimmt Simeone auch den zweiten Akteur herunter, der im Piemont wegen der dritten Gelben Karte nicht zum Einsatz kommen wird. Neuer Mann im defensiven Mittelfeld ist Lemar.

63 Die kurze Pause durch die Behandlungen von Serdar und McKennie haben Schalke gut getan. Königsblau hat das Geschehen defensiv jetzt wieder besser im Griff.

61 Einwechslung bei Atlético Madrid -> Thomas Lemar

61 Auswechslung bei Atlético Madrid -> Thomas Partey

60 Juventus hat nach einer guten Stunde mehr als doppelt so viele Pässe wie die Hausherren gespielt. Nach den frühen Chancen durch Cristiano Ronaldo und Bonucci ist die Allegri-Truppe aber nicht mehr richtig gefährlich vor Oblaks Kasten aufgetaucht.

61 Serdar und McKennie können nach kurzer Behandlung zunächst beide weitermachen. Es deuten sich allerdings sowieso bereits der erste Wechsel an bei S04. Guido Burgstaller steht bereit.

60 Gleich zwei Schalker liegen am Boden! Suat Serdar hat bei einem Pressschlag mit Kevin De Bruyne etwas abbekommen, Weston McKennie sich ohne Einwirkung eines Gegenspieler am Oberschenkel verletzt. Beide müssen behandelt werden.

59 Für Diego Costa, der noch nicht wieder für 90 Minuten bereit ist, wirkt ab sofort Morata mit. Den gebürtigen Madrilenen, der von 2014 bis 2016 für Juventus gespielt hat, haben die Rojiblancos im Winter für 18 Monate vom Chelsea FC ausgeliehen.

58 Einwechslung bei Atlético Madrid -> Morata

58 Auswechslung bei Atlético Madrid -> Diego Costa

57 Noch ist hier natürlich jede Menge Zeit. Pep Guardiolas Blick ist aber schon jetzt ziemlich skeptisch. Das liegt wohl auch daran, dass sein Team es offensiv momentan ein wenig zu sehr durch die Mitte versucht und das sonst so starke Flügelspiel völlig vernachlässigt.

55 Gelbe Karte für Alex Sandro (Juventus)

Alex Sandro kommt auf der linken Abwehrseite deutlich zu spät gegen Giménez. Auch er wird im Rückspiel in 20 Tagen zuschauen müssen.

55 Für die Knappen wird es jetzt darauf ankommen, trotz des immensen Drucks der Gäste weiter Ballbesitzphasen zu kreieren und Nadelstiche zu setzen. Im eigenen Strafraum wird man City nicht bis zum Spielende verteidigen können.

54 Griezmann trifft die Latte! Nach einem Abschlag von Szczęsny kommt das Leder direkt zurück: Über Godín und Rodri, die im Zentrum steil verlängert, taucht der Franzose vor dem polnischen Gästekeeper auf und überwindet ihn mit einem feinen Lupfer, an dem dieser allerdings mit dem Fingerspitzen dran ist und der deshalb gegen den Querbalken prallt. Vor dem einschussbereiten Costa rettet Chiellini vier Meter vor der Linie.

53 Dennoch sind die Citizens jetzt wieder deutlich engagierter und zielstrebiger als in der zweiten Hälfte des ersten Durchgangs. Kun Agüero kommt 25 Meter vor dem Kasten etwas glücklich an den Ball und zieht sofort ab, verfehlt das Tor aber um einige Meter.

51 Diego Costa mit der Riesenchance zum 1:0! Nach einem Fehler von Chiellini schickt Griezmann den Mittelstürmer aus der eigenen Hälfte mit einem perfekten ersten Kontakt auf die Reise in Richtung Tor. Costa wird zwar dicht von Bonucci verfolgt, kommt aber aus 16 Metern unbedrängt zum Abschluss. Mit dem rechten Innenrist schiebt er das Leder weit rechts vorbei.

51 Manchester hat sich sichtlich etwas vorgenommen für diese zweite Hälfte, spielt das in Strafraumnähe aber immer noch zu umständlich. Und wenn dann ein Kun Agüero doch mal antritt und in den Sechzehner findet, wird er von Matija Nastasić mit einer blitzsauberen Grätsche aufgehalten. Stark!

49 Während sich auf Gästeseite Leroy Sané zum Aufwärmen begeben hat, findet auch Schalke in diese zweite Hälfte. nach einem feinen Seitenwechsel kann Daniel Caligiuri von rechts flanken und verfehlt Uth mit seiner scharfen Hereingabe nur knapp.

49 Pjanić holt nach einer durch einen Giménez-Kopfball entstandenen Bogenlampe von der zentralen Strafraumkante zu einem Seitfallzieher aus. Er trifft das Spielgerät nicht richtig; Juanfran klärt mit dem Schädel zur Ecke. Die bekommen die Hausherren im ersten Anlauf geklärt.

48 Weder Diego Simeone noch Massimiliano Allegri haben in der Halbzeit personelle Änderungen vorgenommen. Während auf Seiten des Heimteams mit Kalinić, Correa und Morata noch drei genuin Offensive auf der Bank sitzen, gibt es bei den Gästen mit Bernardeschi nur eine echte Alternative für den Angriff.

47 City kommt mit viel Feuer aus der Kabine und drückt gleich voll aufs Gas! Kevin De Bruyne tanzt am Sechzehner einen Knappen aus und schießt mit rechts knapp rechts vorbei. Matija Nastasić hatte noch entscheidend abgefälscht.

46 Weiter geht's im Wanda Metropolitano! Die Colchoneros und die Vecchia Signora liefern sich ein intensives Duell um eine gute Ausgangslage für das Rückspiel in 20 Tagen. Dies führt aber nur selten zu ansehnlichen Kombinationen: Es werden häufiger die Entscheidungen von Schiedsrichter Zwayer diskutiert; die Chancen resultieren aus ruhenden Bällen. Hier dürfte das Team als Verlierer vom Rasen gehen, das sich einen krassen Defensivfehler erlaubt. Ansonsten läuft viel auf ein torloses Unentschieden hinaus.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Ohne personelle Veränderungen geht es in den zweiten Durchgang.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Wir reiben uns einmal kurz die Augen und stellen fest: De FC Schalke 04 führt zur Halbzeit des Achtelfinalhinspiels gegen Manchester City mit 2:1. Und das nicht unverdient! Die Knappen präsentieren sich in der Königsklasse einmal mehr von ihrer besten Seite und lassen die Sorgen aus der Liga für einen kurzen Moment vergessen. Von Beginn an waren die Hausherren gut im Spiel und ließen den Citizens wenig Raum für ihr gefürchtetes Kombinationsspiel. Nachdem die Gäste durch einen Patzer von Ralf Fährmann doch in Führung gingen, drehte S04 dann aber auch offensiv auf und konnte das Spiel innerhalb von sieben Minuten drehen! Zweimal gab es Elfmeter für Schalke, beide durchaus berechtigt, und zweimal verwandelte Mittelfeldmann Nabil Bentaleb sicher. Die Sky Blues schienen fast ein wenig verwundert, haben aber auch noch mehrfach angedeutet, dass sie natürlich trotzdem das Zeug haben, hier noch ein paar Treffer zu erzielen. Das wird ganz sicher eine heiße zweite Hälfte. Bis gleich!

45 Halbzeitfazit:

Im spanisch-italienischen Achtelfinalhinspiel zwischen dem Club Atlético de Madrid und dem Juventus Torino FC steht es zur Pause 0:0. In einer von Beginn an hart umkämpften Begegnung gingen die ersten zwingenden Möglichkeiten an die Vecchia Signora, die mit hohen Ballbesitzwerten startete: Einen Freistoß von Cristiano Ronaldo lenkte Oblak mit Mühe über seinen Kasten (9.); in der 12. Minute köpfte Bonucci nach einer Ecke nicht weit drüber. Die Gastgeber konnten ihre Anteile nach einer guten Viertelstunde ausbauen, ließen aber die nötige Zielstrebigkeit vermissen, um die Defensive der Bianconeri ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Nach einer knappen halben Stunde bekamen sie nach einem Foul von De Sciglio an Diego Costa zunächst einen Strafstoß zugesprochen, doch nach Absprache mit dem Video-Assistenten Dankert verlegte Referee Zwayer den Tatort vor den Sechzehner; beim fälligen Freistoß zwang Griezmann Szczęsny zu einer Glanztat (28.). In einer fast ereignislosen letzten Viertelstunde zogen sich die Spanier ziemlich weit zurück und ließen gegen die aus dem laufenden Spiel heraus recht harmlosen Italiener überhaupt nichts zu. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Die Gäste ziehen das Tempo nochmal an und belagern den königsblauen Strafraum. nach einigen schnellen Pässen kommt David Silva aus 18 Metern zum Abschluss und zielt mit links einen knappen Meter zu hoch.

45 Gelbe Karte für Thomas Partey (Atlético Madrid)

Auch Thomas wird im Rückspiel in Turin fehlen: Er trifft mit einer Grätsche im Mittelfeld Dybala seitlich in die Beine und kassiert eine Gelbe Karte.

45 Für Schalke wäre es jetzt natürlich unheimlich wichtig, auch mit der Führung in die Kabine zu gehen. Die Stimmung in der Arena ist so, als stünden die Hausherren schon im Finale. City rennt derweil nochmal an.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Durchgang eins wird um 120 Sekunden verlängert.

45 Es gibt stattliche fünf Minuten obendrauf! Aufgrund der langen Videobeweispause vor dem Ausgleich und vieler strittiger Situationen geht das wohl in Ordnung.

45 ...Cristiano Ronaldos Ausführung ist zu niedrig angesetzt und wird am ersten Pfosten von Koke per Kopf geklärt.

45 Alex Sandro holt über links einen Eckstoß heraus...

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

45 Tooor für FC Schalke 04, 2:1 durch Nabil Bentaleb

Spiel gedreht! Erneut schnappt sich Nabil Bentaleb die Kugel und jagt das Ding diesmal hoch ins linke Eck. Ederson ist dran, kann den Einschlag aber nicht verhindern.

44 Gelbe Karte für Fernandinho (Manchester City)

Fernandinho sieht für das Foul auch eine Karte und ist im Rückspiel ebenfalls gesperrt.

42 Cristiano Ronaldo bleibt am Boden liegen, nachdem ihm Juanfran unglücklich auf den linken Fuß getreten ist, als er die Kugel zunächst sauber erobert hat. Der Portugiese muss sich ein lautes Pfeifkonzert anhören; nach gut 40 Sekunden ist er wieder auf den Beinen.

43 ...scharf an den Elfer, wo Salif Sané von Fernandinho ziemlich plump umgerissen wird. Carlos del Cerro Grande zeigt erneut auf den Punkt, zweiter Elfmeter für Schalke!. Den kann man durchaus geben.

43 S04 bleibt weiter mutig und spielt nach vorne. Es gibt den nächsten Freistoß aus dem Halbfeld. Die Flanke kommt von Daniel Caligiuri...

40 Mandžukić und Dybala werden weiterhin nur selten in Szene gesetzt, machen im ersten Abschnitt sehr viele Meter ohne Ballkontakt. Aus dem Spiel heraus hat das Simeone-Team in den ersten 40 Minuten dieses Abends kaum etwas zugelassen.

41 Gelbe Karte für Mark Uth (FC Schalke 04)

Uth legt sich vor dem gegnerischen Strafraum den Ball zu weit vor, setzt zur Grätsche an und senst Gündoğan voll um. Klare Gelbe Karte!

40 Schalke ist wieder da! Und das haben die Knappen sich redlich verdient. Seit dem unnötigen Gegentreffer haben die Hausherren das Heft hier selbst in die Hand genommen und sich den Treffer erarbeitet.

37 Atlético arbeitet mittlerweile sehr konsequent gegen den Ball und lässt die Allegri-Auswahl nur noch selten in die Nähe von Oblaks Kasten kommen. Juventus bleiben trotz dieser wieder dominanteren Phase nur Schusse aus der Distanz.

38 Tooor für FC Schalke 04, 1:1 durch Nabil Bentaleb

Bentaleb übernimmt die Verantwortung und gleicht die Partie aus! Der Schalker Mittelfeldregisseur schießt wuchtig ins rechte Eck, während Ederson in die andere Richtung unterwegs war.

37 Gelbe Karte für Nicolás Otamendi (Manchester City)

Otamendi sieht für sein Handspiel Gelb und ist damit im Rückspiel gesperrt.

37 Elfmeter für Schalke! Nach fast zwei Minuten Videoanalyse und Gesprächen auf dem Rasen zeigt Schiri Carlos del Cerro Grande auf den Punkt! Und das völlig zu Recht.

35 Wieder kommt Schalke kommt über rechts. Daniel Caligiuri zieht nach innen und schließt aus 16 Metern mit links ab. Der Ball wäre sehr gut gekommen, doch Manchesters Nicolás Otamendi lenkt den Ball mit der Hand am Tor vorbei. Der Argentinier hat den Arm zwar noch weggezogen, war aber deutlich dran. Elfmeter?

34 Dybala aus der zweiten Reihe! Der Argentinier ist in der halblinken Spur Adressat eines Anspiels von Chiellini. Mangels Passmöglichkeit visiert er mit dem linken Spann aus gut 22 Metern die flache rechte Ecke an. Oblak kann den wuchtigen Versuch problemlos aufnehmen.

31 Juventus ist nach Ballverlusten im Mittelfeld anfällig für Konter der Gastgeber, präsentiert sich im Rückwärtsgang alles andere als geordnet. Die Rojiblancos müssten daraus eigentlich mehr machen, stellen sich ihrerseits aber nicht clever genug an.

33 Auf der Gegenseite gibt es mal wieder einen ruhenden Ball. Kevin De Bruyne versucht es aus knapp 30 Metern halblinker Position direkt, doch Ralf Fährmann entschärft den zu zentral angesetzten Aufsetzer sicher.

31 Mittlerweile hat Königsblau sogar etwas mehr vom Spiel, da City offensiv eine schöpferische Pause eingelegt hat. Nabil Bentaleb verteilt immer wieder gut die Bälle und leitet die Schalker Angriffe ein. Jetzt müssen nur noch Abschlüsse her.

28 Griezmann will den Freistoß mit dem rechten Spann direkt im linken Winkel unterbrinen. Die harte, aber nicht besonders präzise Ausführung lenkt Szczęsny mit einer Flugeinlage um den Pfosten; der fällige Eckstoß bringt den Hausherren nichts ein.

29 Schalke wird stärker! Zunächst kombinieren die Knappen sich über links sehenswert in den Sechzehner, bis Uth den letzten Ball nicht richtig verwerten kann. Wenig später erzwingt Mendyl die nächste Ecke.

27 Es gibt zunächst Strafstoß für Atlético, doch dann wird nach Kontakt mit dem Video-Assistenten auf Freistoß korrigiert! Diego Costa wird im Rahmen eines Gegenstoßes auf halblinks geschickt. De Sciglio rennt ihm kurz vor dem Strafraumeck in die Hacken, woraufhin Referee Zwayer zunächst auf den Punkt zeigt. Video-Assistent Dankert schaltet sich jedoch schnell ein und weist darauf hin, dass das Foul außerhalb des Sechzehners stattgefunden hat.

26 Den sucht dafür auf der Gegenseite Mark Uth! Nach einem Ballverlust von İlkay Gündoğan zieht der Ex-Hoffenheimer von rechts nach innen und schlenzt aus 20 Metern mit links knapp am langen Eck vorbei.

24 Infolge einer Verlagerung von Cristiano Ronaldo flankt Alex Sandro vom linken Strafraumeck vor den langen Pfosten. Mandžukić schraubt sich bei enger Bewachung hoch und kommt auch mit der Stirn an den Ball. Er produziert aus neun Metern aber nur eine Bogenlampe, die links auf dem Netz landet.

25 Glück für Schalke! City muss schon fast zwangsläufig das zweite Tor machen als Bernardo Silva und David Silva zu zweit auf einen Verteidiger zulaufen. Irgendwie vertändeln die beiden den ball dann aber leichtfertig, statt einen Abschluss zu generieren.

23 Schalke reagiert trotzig auf den Gegentreffer und setzt sich jetzt selbst mal in der gegnerischen Hälfte fest. Daniel Caligiuri holt die erste Ecke für die Hausherren heraus, findet dann aber nur hellblaue Abnehmer.

22 Erstmals ziehen die Spanier eine Druckphase auf und wirbeln die gegnerische Defensive durcheinander. Ihnen gelingen endlich Ballkontakte innerhalb des Sechzehners, doch der letzte Pass vor einem Abschluss kommt noch nicht an.

20 Kurz vor dem Tor hatte es ein Foul an Schalkes Mark Uth gegeben, deshalb wird das Tor nochmal überprüft. Seltsamerweise wird aber nicht eingegriffen. Das ist zwar ärgerlich für S04, dennoch haben die Knappen sich dieses Tor einzig und allein selbst zuzuschreiben.

19 Die Rojiblancos tun sich sehr schwer, flache Wege in das letzte Felddrittel zu finden. Die Allegri-Truppe hat dank ihres erfahrenen Innenverteidigerduos bisher keine Mühe, die zentralen Räume zu verdichten und vermittelt nach Hereingaben von den Außen fast einen unbezwingbaren Eindruck,

18 Tooor für Manchester City, 0:1 durch Kun Agüero

Und dann schenkt Schalke sich selbst so ein Ding ein! Fährmann spielt einen katastrophalen Ball aus dem Strafraum Richtung Salif Sané. Der hat hinten keine Augen und sieht nicht, dass David Silva dazwischen spritzt. Vor dem Tor muss der Kapitän der Gäste dann nur noch querlegen und Kun Agüero schiebt den Ball ins leer Tor.

17 Trotz allem haben die Gäste natürlich die Qualität, jederzeit ein Tor zu erzielen. nach einem weiteren schnellen Doppelpass im Mittelfeld geht Kevin De Bruyne mit Tempo aufs Tor zu, schießt aus 22 Metern mit links aber genau in die Arme von Fährmann.

16 Thomas aus der zweiten Reihe! Dem Eigengewächs fällt die Kugel im zentralen Bereich vor dem Sechzehner vor die Füße, nachdem Chiellini eine halbhohe Hereingabe von der rechten Angriffsseite nur unzureichend geklärt hat. Thomas zieht aus 22 Metern direkt ab; Szczęsny ist schnell unten und hält den Versuch in der halblinken Ecke fest.

14 Das Simeone-Team ist gewillt, seinem Widersacher durch hohes Anlaufen Probleme zu bereiten. Juventus findet aber fast immer die Mittelfeldräume und hat dort dann natürlich mehr Platz als gegen einen tiefstehenden Gegner.

15 Eine Viertelstunde ist rum in Gelsenkirchen und bisher macht Schalke das gar nicht mal schlecht. Die Gastgeber lassen City keinen Platz zum spielen und setzen nun auch in der Vorwärtsbewegung erste Nadelstiche. Der erste königsblaue Abschluss lässt allerdings noch auf sich warten.

12 ... und auch die hat es in sich! Bonucci schraubt sich nach Pjanić' Ausführung von der rechten Fahne aus mittigen acht Metern hoch. Er bekommt nicht genügend Druck hinter das Spielgerät und nickt es gut anderthalb Meter drüber.

11 Ein weiterer Fernschussversuch von Cristiano Ronaldo, diesmal nach Querpass von De Sciglio, wird von Godín zur Ecke abgefälscht...

12 Das kann S04 gar nicht gebrauchen! Bastian Oczipka verliert das Leder an der Außenlinie im Vorwärtsgang leicht fertig und Kun Agüero sucht sofort den Abschluss. Ein Schalker Bein fälscht ab und die nächste erfolglose City-Ecke folgt.

10 Bis auf den leichten Ansatz eines Konters über Mark Uth kommt von Königsblau offensiv bisher gar nichts. Schalke wird fast dauerhaft in die eigene Hälfte gedrückt, ist aber zumindest ganz gut in den Zweikämpfen und lässt City wenig Räume.

9 ... Cristiano Ronaldo verlangt Oblak alles ab! Der Portugiese feuert mit dem rechten Innenrist über die rot-weiß-blaue Mauer, produziert einen echten Flatterball. Atléticos Schlussmann kann die Kugel auf halblinks mit Mühe über den Querbalken lenken.

8 Gelbe Karte für Diego Costa (Atlético Madrid)

Diego Costa hält den Abstand nicht ein und wird früh verwarnt. Da es seine dritte Gelbe Karte im laufenden Wettbewerb ist, wird er im Rückspiel fehlen.

7 Cristiano Ronaldo wird im halblinken Offensivkorridor von Giménez zu Fall gebracht. Die Entfernung zum Tor beträgt etwa 30 Meter...

8 Und diesmal wird es gefährlich! Die Gäste spielen beim Freistoß aus dem linken Halbfeld eine einstudierte Variante, die mit einer Flanke auf den Kopf von Agüero endet. Den Kopfball des Argentiniers lenkt Fährmann mit einer Hand über die Latte. Die folgende Ecke bringt nichts ein.

6 Griezmann kann die Kugel gegen aufgerückte Gäste im Mittelkreis gegen zwei Akteure behaupten und treibt sie über 40 Meter bis an die halblinke Sechzehnerkante. Sein halbhoher Anspielversuch auf Costa geht völlig fehl und landet im rechten Toraus.

7 Raheem Sterling und David Silva kombinieren sich mit einem feinen Doppelpass über den linken Flügel und holen die erste Ecke der Partie heraus. Die wird von der Schalker Defensive aber locker geklärt. Wenig später gibt es aber die nächste Standardsituation für die Gäste.

5 Manchester lässt den Ball gleich mal eine ganze Weile durch die eigenen Reihen zirkulieren. Einzig Mark Uth hält sich bei S04 nahe der Mittellinie auf, dahinter erwartet vor der Fünfer-Abwehrkette eine Viererkette im Mittelfeld die Citizens.

4 Massimiliano Allegri stellt nach dem 3:0-Heimerfolg gegen Frosinone Calcio dreimal um. Alex Sandro, Miralem Pjanić und Blaise Matuidi ersetzen João Cancelo, Emre Can (beide auf der Bank) und Sami Khedira (Herzoperation).

3 Diego Simeone hat im Vergleich zum 1:0-Auswärtssieg bei Rayo Vallecano vier personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Santiago Arias, Ángel Correa, Morata (jeweils auf der Bank) und Vitolo (nicht im Kader) beginnen Juanfran, Thomas Partey, Koke und Diego Costa.

1 Schon nach 45 Sekunden ist Referee Zwayer von einer Spielertraube umgeben. Der Auslöser: Kurz nach einem Schuss, der aus halblinken 15 Metern weit über den Gästekasten segelt, wird Griezmann von Matuidi am linken Fuß getroffen. Nach Absprache mit dem Video-Assistenten geht es ohne Strafstoß weiter.

3 Für die Hausherren wird es zunächst mal darauf ankommen, gut in die Partie zu finden und defensive Stabilität herzustellen, bevor City ins Rollen kommt. Ein erster langer Ball Richtung Kun Agüero deutet die Gefahr der Gäste schon mal an, wird aber von der Schalker Fünferkette geklärt.

1 Atlético gegen Juventus – die ersten 45 Hinspielminuten sind eröffnet!

1 Spielbeginn

1 Der Ball rollt! Beide Teams sind in ihren klassischen Farben unterwegs. S04 in königsblau, City in hellblau und weiß.

1 Spielbeginn

Langsam aber sicher steigt die Spannung in der Veltins Arena! Die Champions-League-Hymne ist soeben verklungen und die beiden Kapitäne Ralf Fährmann und David Silva schreiten zur Seitenwahl. In wenigen Augenblicken rollt der Ball in diesem dritten deutsch-englischen Achtelfinalduell der diesjährigen Königsklasse!

Die Hymne der Champions League ertönt.

Vor 67000 Zuschauern, die ihrer Vorfreude auf die 90 Minuten lautstark Ausdruck verleihen, betreten die 22 Hauptdarsteller den Rasen.

Geleitet die Partie vom spanischen Unparteiischengespann aus Referee Carlos del Cerro Grande und seinen Assistenten Juan Carlos Yuste und Roberto Alonso . Vierter Offizieller ist José María Sanchez Martinez und über den Videobeweis herrscht Alejandro Hernandez.

An den bis dato einzigen Schalke-Sieg gegen Manchester City werden sich wohl nur die älteren Anhänger der Königsblauen noch erinnern. 1970 standen die beiden Klubs sich im Halbfinale des Europapokals der Pokalsieger gegenüber als der legendäre Stan Libuda im Hinspiel den 1:0 Siegtreffer für S04 erzielte. Geholfen hat es wenig. Das Rückspiel ging mit 5:1 klar an die Citizens, die auch das dritte und letzte Duell in der Europa League 2008 auf Schalke mit 2:0 gewannen.

Pep Guardiola tritt vor dem ungleichen Duell bei S04 dennoch auf die Euphoriebremse. "Schalke kämpft immer. Ich habe ein paar Mal mit Bayern in diesem Stadion gespielt, es war immer kompliziert", erinnerte sich der Spanier an seine Zeit in der Bundesliga und ergänzte: "Es zählt nicht, wo Schalke in der Bundesliga steht. Es ist ein komplett anderer Wettbewerb." Peps Marschroute für das Duell ist einfach. "Wir müssen wir selbst sein", so der 48-Jährige. Guradiola muss in Gelsenkirchen auf die angeschlagenen John Stones und Gabriel Jesus verzichten und tauscht im Vergleich zum 6:0-Kantersieg gegen Chelsea nur einmal. David Silva ersetzt Oleksandr Zinchenko. Das bedeutet auch, dass Leroy Sané die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte zunächst von der Bank aus erlebt. Der Ex-Dortmunder Ilkay Gündogan steht derweil in der Startelf.

Mit der Regeldurchsetzung des achten Pflichtspielvergleichs zwischen Atlético und Juventus wurde ein Schiedsrichtergespann aus Deutschland beauftragt, das von Felix Zwayer angeführt wird. Der 37-jährige Immobilienmakler aus Berlin pfeift seit 2004 in der Bundesliga, steht seit 2012 auf der FIFA-Liste und leitet seit 2015 Begegnungen in der Champions League. Bei seinem 13. Einsatz in der Königsklasse wird er durch die Linienrichter Thorsten Schiffner und Marco Achmüller sowie den Vierten Offiziellen Tobias Welz unterstützt.

Mit Manchester City kommt nicht nur eines der besten, sondern auch eines der formstärksten Teams Europas in den Ruhrpott. Die Sky Blues haben zwölf ihrer letzten 13 Pflichtspiele gewonnen und dabei satte 48 Treffer erzielt, im Schnitt also vier pro Partie. Selbst den englischen Topklub aus Chelsea haben die Citizens mit 6:0 eindrucksvoll vom Feld gefegt. Die Gäste strotzen nur so vor Selbstbewusstsein und wollen sich beim Versuch, endlich den berühmten Henkelpott zu gewinnen, ganz sicher nicht vom Tabellenvierzehnten der Bundesliga aufhalten lassen.

Auch Juventus hat in diesem Jahrzehnt bereits zwei Endspiele in der Champions League verloren: 2015 gegen den FC Barcelona (1:3) und 2017 gegen den Real Madrid CF (1:4). Die Bianconeri, die den Vorgängerwettbewerb Europapokal der Landesmeister 1985 gewannen und in der Champions League 1996 triumphierten, unterlagen auch in den Finalspielen 1997, 1998 und 2003. Wird Cristiano Ronaldo im Piemont zum fußballerischen Heiland und holt die Silbertrophäe zu Juventus, wie es ihm zuletzt dreimal hintereinander beim Real Madrid CF gelang?

Personell schüttelt Tedesco seine Truppe, teils notgedrungen, mal wieder ordentlich durch und verstärkt nochmals die Defensive. Im Kasten beginnt erneut Ralf Fährmann, obwohl der jüngst zur Nummer eins beförderte Alexander Nübel in der Champions League spielberechtigt wäre. Für Tedesco eine "faire" Entscheidung. Omar Mascarell ist in der Königsklasse nach drei Gelben Karten gesperrt, dafür ist Nabil Bentaleb rechtzeitig fit geworden und rückt wieder in die defensive Zentrale. Außerdem beginnen im Vergleich zum Freiburg-Spiel Jeffrey Bruma, Daniel Caligiuri und Hamza Mendyl für Amine Harit, Ahmet Kutucu und Ex-Citizen Rabbi Matondo.

Der zuletzt wegen des desaströsen Schalker Offensivspiels immer wieder in die Kritik geratene Domenico Tedesco ist sich der Ausgangslage klar bewusst. "Wir brauchen einen Sahnetag, um gegen diese extrem starke Mannschaft bestehen zu können", schätze der S04-Coach die Lage ein, versprach den Anhängern aber zumindest eines: "Wir werden alles hineinwerfen, das sind wir uns und den Fans schuldig." Bastian Oczipka gab sich derweil ganz pragmatisch: "Jetzt spielen wir in der Champions-League gegen ein absolutes Top-Team, das aber auch erst beweisen muss, dass es besser ist als wir", so der Linksverteidiger der Knappen.

In der Serie A ist die Mannschaft von Trainer Massimiliano Allegri, die nach einer gelungenen Herzoperation mehrere Wochen auf Sami Khedira verzichten muss, nach 24 Spieltagen noch ungeschlagen und marschiert mit 13 Zählern Vorsprung auf den Tabellenzweiten SSC Napoli vorneweg. Am Freitagabend hat sie durch die Treffer von Paulo Dybala (6.), Leonardo Bonucci (17.) und Cristiano Ronaldo (63.) vor heimischer Kulisse einen lockeren 3:0-Sieg gegen Frosinone Calcio eingefahren.

Der Juventus Torino Football Club ist als Sieger der Gruppe E einzogen. Der 34-fache italienische Meister hatte den ersten Platz vor dem Manchester United FC, dem Valencia CF und dem BSC Young Boys bereits vor der abschließenden Partie in der Schweiz sicher und konnte sich dort deshalb eine überraschende 1:2-Pleite erlauben. Anfang November war ihm bereits eine 1:2-Heimniederlage gegen die Red Devils unterlaufen, die den Spielverlauf jedoch völlig auf den Kopf gestellt hatte; die restlichen vier Gruppenpartien endeten mit Siegen.

Kommt dieser Knüller gegen Pep Guardiolas Starensemble für den FC Schalke 04 nun zur Unzeit oder vielleicht genau zur rechten Zeit? Königsblau taumelt in der Liga weiter von einer ernüchternden Leistung zur nächsten und muss die Augen nach wie vor eher nach hinten als Richtung Europa richten. Zwar sind die Gelsenkirchener ergebnismäßig ganz ordentlich ins Jahr 2019 gestartet und stehen u.a. im Viertelfinale des DFB-Pokals, doch spielerisch war das bei S04 eines Vizemeisters über weite Strecken unwürdig. Nach dem trüben 0:0 gegen Freiburg haben nicht wenige Experten Sorge, dass Schalke von City heute ordentlich die Hütte voll kriegt. Aber vielleicht liegt in der klaren Außenseiterrolle ja auch eine klitzekleine Chance für die Gastgeber dieses Hinspiels.

Vor ihrem 1:0-Auswärtssieg bei Rayo Vallecano, durch den die Rojiblancos in der Tabelle am Real Madrid CF vorbeigezogen sind und den Rückstand auf Tabellenführer FC Barcelona bei sieben Punkten gehalten haben, haben die Verantwortlichen den Vertrag des wichtigsten Mannes der letzten Jahre verlängert. Diego Simeone, der Atlético neben den Finals in der Königsklasse 2014 zur ersten Meisterschaft nach 18 Jahren und zu zwei EL-Titeln (2012 und 2018) geführt hat, wurde mit einem Kontrakt bis 2022 ausgestattet – die Erfolgsgeschichte geht also weiter.

In der Gruppe A hatte Atlético trotz der 0:4-Klatsche bei Borussia Dortmund Ende Oktober am letzten Spieltag Anfang Dezember die Gelegenheit, aus eigener Kraft als Erster in die K.o.-Phase einzuziehen. Beim Club Brugge KV kam die Simeone-Truppe allerdings nicht über ein torloses Unentschieden hinaus und wurde noch vom BVB wegen des verlorenen direkten Vergleichs überholt. Die jüngste Bilanz gegen Klubs aus der Serie A spricht für das Überstehen des Achtelfinals: Seit neun Partien wurde gegen italienische Vereine nicht verloren, sieben davon endeten mit Siegen.

Hallo und herzlich willkommen zum Achtelfinale der UEFA Champions League! Der FC Schalke 04 steigt heute als dritter und letzter deutscher Klub in die Runde der letzten 16 der Königsklasse ein. Um 21 Uhr haben die Knappen den englischen Meister Manchester City zu Gast in der Veltins Arena!

Nachdem der Club Atlético de Madrid in der Vorsaison bereits in der Gruppenphase ausgeschieden ist, will er heuer wieder an die sehr starke Phase zwischen 2013 und 2017 anknüpfen, in der er es zweimal in das Endspiel, einmal in das Halbfinale und einmal in das Viertelfinale schaffte. Selbstverständlich wollen die Rojiblancos mit aller Macht erstmals in ihrer Vereinsgeschichte die Champions League gewinnen – dazu müssen sie sich im Vergleich zur Gruppenphase ab sofort aber steigern.

Das Wanda Metropolitano, seit September 2017 Nachfolger des legendären Estadio Vicente Calderón als Heimspielstätte des Club Atlético de Madrid, beherbergt an diesem vorletzten Mittwoch im Februar 2019 seine erste K.o.-Partie in der Champions League. Die Anhänger der Colchoneros würden in der laufenden Spielzeit gerne noch drei weitere internationalen Partien in ihrem neuen Stadion sehen, schließlich wird in diesem am 1. Juni das Endspiel der Königsklasse ausgetragen.

Einen guten Abend aus dem Wanda Metropolitano! Der Club Atlético de Madrid und der Juventus Torino Football Club stehen sich im Achtelfinale der Champions League gegenüber. Das Hinspiel zwischen den Colchoneros und der Vecchia Signora soll um 21 Uhr angepfiffen werden.

90 Fazit:

Olympique Lyon erkämpft sich ein 0:0 im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen den FC Barcelona. Auch wenn die Gastgeber im Gegensatz zum ersten Durchgang nicht mehr zu richtig guten Torchancen kamen, haben sie sich das Remis aufgrund einer tollen Abwehrleistung verdient. Und das trotz einer Torschuss-Statistik von 5:25. Viele Versuche der Katalanen waren einfach zu ungenau, Lyon hätte sich aber natürlich nicht beschweren dürfen, wenn ein Schuss seinen Weg ins Ziel gefunden hätte. Suárez und Busquets vergaben die besten Gelegenheiten für Barça. Auch wenn er viele gute Dribblings hinlegte, fehlte Messi heute die letzte Durchschlagskraft. Für das Rückspiel bedeutet das Ergebnis, dass Lyon bei einem nicht torlosen Unentschieden weiter wäre! Mir dürfen gespannt sein, was am 13. März im Camp Nou passiert. Barça bleibt der Favorit, sollte aber gewarnt sein. Vielen Dank fürs Mitlesen und eine entspannte Nacht!

90 Fazit:

Der FC Bayern München ergattert im CL-Achtelfinalhinspiel beim Liverpool FC ein verdientes 0:0-Unentschieden. Nach dem torlosen Pausenremis, das für das Kovač-Team wegen der späten Strafraumszenen der Reds noch etwas schmeichelhaft gewesen war, überzeugten die Gäste in der der zweiten Halbzeit von Anfang an wieder mit einem sehr präzisen Aufbauspiel und hielten dadurch ihre hohe Ballbesitzquote aus dem ersten Durchgang. Im Vorwärtsgang setzte der deutsche Rekordmeister den ein oder anderen Nadelstich; die ernsthafteste Annäherung an Alissons Kasten war ein Fernschuss durch Gnabry, der sich beinahe in den rechten Winkel senkte (59.). Durch eine durchgängig konzentrierte Arbeit gegen den Ball sorgte der FCB gleichzeitig dafür, dass Torhüter Neuer nur ein einziges Mal sein Können unter Beweis stellen musste: In der 85. Minute lenkte der Schlussmann einen Flugkopfball von Mané um den linken Pfosten. Ansonsten brachte der Bundesligist seine weiße Weste abgeklärt ins Ziel und hat damit Gewissheit, dass beim Wiedersehen mit den eigenen Fans im Rücken jeder Sieg für das Weiterkommen reicht. Das Rückspiel in Fröttmaning wird erst in 22 Tagen, am 13. März, ausgetragen. Der Liverpool FC bestreitet in der Premier League am Sonntag das North West Derby beim Manchester United FC. Für den FC Bayern München geht es in der Bundesliga am Samstag mit einem Heimspiel gegen Hertha BSC weiter. Einen schönen Abend noch!

90 Spielende

90 Suárez verspringt ein Zuspiel an der Sechzehnergrenze! Das war es wohl.

90 60 Sekunden sind noch auf der Uhr. Barcelona kommt nicht mehr in die gefährlichen Räume!

90 Spielende

90 Lyon geht nun hart in die Zweikämpfe, um Barça um jeden Preis vom eigenen Kasten fernzuhalten.

90 Die Bayern sind schon in der letzten Minute des Nachschlags angekommen und haben keine Probleme, die Kugel fern vom eigenen Kasten zu halten.

90 Rafinha ist der letzte Einwechselspieler auf Seiten der Gäste. Mit Gnabry geht der neben Hummels und Martínez beste FCB-Akteur herunter.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3 Drei Minuten Zugabe, liebe Fußballfreunde!

90 Messi hämmert die Pille zweimal hintereinander in die Mauer!

89 Messi dribbelt sich bis kurz vor den zentralen Strafraumrand. Diop legt den Zauberflo schließlich und ermöglicht Barça die erneute gute Freistoßchance.

90 Einwechslung bei Bayern München -> Rafinha

88 Gelbe Karte für Nélson Semedo (FC Barcelona)

Bei einem Entlastungsangriff der Franzosen leistet sich Semedo ein taktisches Foul. Über die Gelbe Karte gibt es nicht groß zu diskutieren.

90 Auswechslung bei Bayern München -> Serge Gnabry

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

240 zusätzliche gegentorlose Sekunden trennen den FCB von einem torlosen Remis in Anfield.

87 Messi schlenzt die Kugel von der linken Seite mit Druck an den langen Pfosten. Dort steht Suárez. Aufgrund der Geschwindigkeit des Ball kann der Uruguayer das Leder nicht nach unten drücken.

90 Eine effetreiche Freistoßflanke von Alexander-Arnold segelt vom rechten Flügel über Freund und Feind hinweg und landet im linken Seitenaus.

89 Während der Spanier zurück auf dem Feld ist, mischt mit Sanches auch der zweite Joker mit. James hat sich in den vorzeitigen Feierabend verabschiedet.

86 Busquets packt den Hammer aus!Messi erläuft einen etwas ungenau in den Strafraum gespielten Ball an der rechten Grundlinie. Mit ganz viel Übersicht legt er in den Rückraum ab. Busquets wagt die Direktabnahme und hämmert die Pille zentral und hoch auf das Tor. Anthony Lopes reißt die Pranken hoch und entschärft.

88 Einwechslung bei Bayern München -> Renato Sanches

88 Auswechslung bei Bayern München -> James Rodríguez

84 NDombèlé hat ein ordentliches Spiel im zentralen Mittelfeld abgeliefert und wird positionsgetreu von Diop ersetzt. Ein Risiko-Wechsel sieht anders aus. Lyon wäre wahrscheinlich mit dem Ergebnis hochzufrieden!

87 Martínez muss mit einem Krampf auf dem Feld behandelt werden.

84 Einwechslung bei Olympique Lyon -> Pape Diop

84 Auswechslung bei Olympique Lyon -> Tanguy NDombèlé

83 Barça spielt sich das Leder um den gegnerischen Strafraum und findet momentan keine Lücke. Lyon lauert auf Konter.

85 Mané mit der besten Chance nach der Pause! Der Senegalese ist Adressat einer Robertson-Flanke vom linken Flügel, verlängert sie aus gut sieben Metern per Flugkopfball in Richtung flacher kurzer Ecke. Neuer ist schnell unten und lenkt die Kugel um den Pfosten.

81 Vidal ersetzt den Gelbvorbelasteten! Kann der "Krieger" noch einen neuen Impuls in das Spiel der Katalanen bringen?

84 Auch Alaba legt nach einer Flanke unglücklich in den zentralen Bereich vor den Strafraum ab. Matip reagiert viel zu überhastet und setzt das Spielgerät wegen starker Rücklage drüber.

81 Einwechslung bei FC Barcelona -> Arturo Vidal

81 Auswechslung bei FC Barcelona -> Sergi Roberto

80 Gelbe Karte für Sergi Roberto (FC Barcelona)

Mit einer dicken Lippe ist Sergi Roberto nach seiner Behandlungspause auf den Rasen zurückgekehrt. Mit einer Entscheidung des Schiris ist der Mittelfeldmann nicht zufrieden und hämmert die Kugel ins Publikum. Das lässt sich der Unparteiische nicht bieten und zückt das Kärtchen.

82 Für Coman, der heute etwas im Schatten seines starken Gegenübers Gnabry stand, betritt Ribéry den Rasen. Kovač darf nach diesem Tausch noch zweimal wechseln.

79 Was kann Barcelona in den knapp zehn Minuten plus Nachspielzeit gegen Lyon noch ausrichten? Die Hausherren werden im Spielaufbau unkonzentrierter, verteidigen aber weiterhin ohne Tadel.

81 Einwechslung bei Bayern München -> Franck Ribéry

81 Auswechslung bei Bayern München -> Kingsley Coman

80 Alexander-Arnold zieht nach einem unzureichenden Klärungsversuch von Süle aus mittigen 21 Metern ab, jagt die aufsetzende Kugel jedoch weit über Neuers Kasten.

77 Messi kann ein langes Zuspiel nach einem haarsträubenden Ballverlust von Mendy in der linken Strafraumhälfte annehmen, wird aber super von Dubois gestellt und spielt schließlich den Rückpass. Der Ball landet im Dunstkreis von Jordi Alba, der sich nach vielen Zuspielen einfach mal selbst der Sache annimmt. Er schießt aus 18 Metern rechts vorbei!

76 Coutinho prüft Anthony Lopes mit einem harten Schuss aus der zweiten Reihe. Der Ball fliegt anders als vom Keeper kalkuliert recht weit in die Mitte, er kann das Spielgerät aber parieren.

79 Freie Schussbahn für James! Kimmich spielt von halbrechts nach inne zu Thiago, der mit dem zweiten Kontakt nach halblinks zum Kolumbianer weiterleitet. Der visiert aus gut 19 Metern die rechte Ecke ab, verfehlt sie aber deutlich.

76 Für den von Krämpfen geplagten Terrier ist nun der pfeilschnelle Außenstürmer Cornet auf dem Feld.

76 Einwechslung bei Olympique Lyon -> Maxwel Cornet

76 Auswechslung bei Olympique Lyon -> Martin Terrier

74 Anthony Lopes ist zur Stelle! Von der linken Strafraumkante spielt der unermüdliche Jordi Alba das Leder schnittig in die Spitze. Suárez grätscht herein, kommt aber nicht mehr heran. Anthony Lopes packt beherzt zu!

77 Mit einem Doppelwechsel will Jürgen Klopp frischen Wind in seinen Angriff bringen. Milner und Origi ersetzen in der Schlussphase Keïta und Firmino.

76 Einwechslung bei Liverpool FC -> Divock Origi

76 Auswechslung bei Liverpool FC -> Roberto Firmino

76 Einwechslung bei Liverpool FC -> James Milner

76 Auswechslung bei Liverpool FC -> Naby Keïta

72 Coutinho und Suárez schicken Jordi Alba an die beliebte linke Grundlinie. Der Außenverteidiger kommt nicht mehr heran und fordert einen Eckstoß, da war aber deutlich kein Lyon-Kicker dran.

74 Hummels sticht immer wieder durch schnelles Erfassen der Situation heraus. Nachdem er bereits mehrfach durch riskantes, aber rechtzeitiges Herausrücken in Erscheinung getreten ist, kann er diesmal Salah stoppen, der im Sechzehner von rechts nach innen gezogen ist und mit links abziehen will.

70 Suárez vergibt die gute Möglichkeit! Wieder einmal geht Jordi Alba mit dem Ball am Fuß bis kurz vor die linke Grundlinie. Mit Übersicht legt er die Kugel in die Mitte. Suárez nimmt sich der Sache an und schlenzt die Kugel aus zehn Metern knapp links vorbei, hinter ihm wäre Coutinho allerdings in noch besserer Schussposition gewesen!

69 Auch die Gastgeber wechseln das Personal zum ersten Mal. Und das eher defensiv ausgerichtet. Für Außenstürmer Traoré ist nun Sechser Tousart auf dem grünen Rasen. Knapp 20 Minuten verbleiben noch!

71 Die Reds rennen an, aber sie haben nach dem Seitenwechsel noch keinen einzigen Schuss abgesetzt. Auch gegen den Ball arbeitet das Kovač-Team sehr überzeugend. Kann es das aktuelle Niveau halten bis zum Abpfiff halten, sollte die defensive Null stehen!

69 Einwechslung bei Olympique Lyon -> Lucas Tousart

69 Auswechslung bei Olympique Lyon -> Bertrand Traoré

68 Messi legt sich den Ball bei einem tollen Lauf an die rechte Grundlinie an drei Verteidigern vorbei, die Hereingabe landet aber im Toraus.

67 Meine Damen und Herren, der Edel-Joker betritt das Spielfeld. 160-Millionen-Neuzugang Coutinho kommt für Ousmane Dembélé ins Spiel und soll nun die etwas lahmende Barça-Offensive anschieben.

67 Einwechslung bei FC Barcelona -> Coutinho

67 Auswechslung bei FC Barcelona -> Ousmane Dembélé

68 Gnabry stoppt Mané! Robertsons Flanke von der rechten Außenbahn rutscht auf die linke Sechzehnerseite zum Senegalesen durch, der nach Annahme aus 14 Metern zum Rechtsschuss ausholt. Im letzten Augenblick spitzelt ihm Gnabry die Kugel vom Fuß.

65 Die Chancen mehren sich wieder. Dembélé bedient Messi links im Strafraum. Aus dem Lauf nimmt der Argentinier Maß, doch Anthony Lopes entschärft den Schuss in die Mitte des Tores. Der Torhüter macht bislang einen astreinen Job.

64 Sergi Roberto hat in einem Zweikampf unglücklich einen Ellenbogen ins Gesicht bekommen und muss blutend behandelt werden.

63 Auf der Gegenseite wird es auch gefährlich! Suárez nimmt den Ball halbrechts acht Meter vor dem Tor fein an und legt sich das Geschoss auf den rechten Schlappen. Er zieht ab, doch im letzten Moment ist Dubois dazwischen!

65 Liverpool fehlt gerade der zündende Moment, um mal wieder für Gefahr im Strafraum der Kovač-Truppe zu sorgen. Sie finden in dieser Phase überhaupt keine Wege in das letzte Felddrittel; Bayern kontrolliert das Geschehen.

62 Moussa Dembélé wird mit einem tollen, öffnenden Pass von Depay in den Lauf zur rechten Strafraumkante geschickt. Er legt sich die Pille an Lenglet vorbei, kann seinen eigenen Ball in der Folge aber nicht erreichen.

61 Depay zieht mit Tempo in einem Konter links an die Grundlinie. Er spielt eine harte, halbhohe Hereingabe in die Mitte. ter Stegen sichert den Ball im zweiten Versuch!

60 Jordi Alba sucht nach Zuspiel aus dem Rückraum Messi in der Mitte. Der Zauberflo wird prompt angelaufen und verliert den Ball wieder. Noch wartet der Edeltechniker aus Argentinien auf sein persönliches Highlight.

62 Nach einer guten Stunde hält der FCB die Betriebstemperatur in Anfield weiterhin sehr niedrig - stimmungstechnisch muss sich der mitgereiste Anhang aus München deshalb trotz der zahlenmäßigen Unterlegenheit nicht vor dem Heimpublikum verstecken.

58 Barcelona scheint mit dem Verlauf des Spiels verständlicherweise nicht wirklich zufrieden zu sein und leistet sich nun einige kleinliche Fouls. Der Spielfluss ist dementsprechend häufig dahin.

56 Suárez beißt sich an Denayer die Zähne aus. Und ausnahmsweise gilt das für den Stürmer nicht im wahrsten Sinne des Wortes. Er will sich die Kugel links in der Box am Verteidiger vorbeilegen, doch Denayer stellt wie im Lehrbuch seinen Körper dazwischen. Da ist kein Durchkommen!

59 Gnabry aus der zweiten Reihe! Der Mann mit der 22 auf dem Rücken profitiert davon, dass ein Einwurf von der rechten Seitenlinie zu ihm durchrutscht. Er packt aus gut 24 Metern einen wuchtigen Linksschuss aus, der nur knapp über den rechten Winkel hinweg rauscht.

55 Lyon stellt die Anspielmöglichkeiten gut zu, sodass Barcelona gerade auch mal einen Rückpass zu ter Stegen in Betracht ziehen muss. Das Spiel hat noch nicht die Intensität des ersten Durchgangs.

58 Gnabry geht an Robertson vorbei! Der Ex-Hoffenheimer lässt den Schotten auf dem rechten Flügel aussteigen und dringt in den Sechzehner ein. Sein Versuch einer halbhohen Hereingabe wird von Fabinho zur Ecke abgefälscht.

54 Beide Trainer haben übrigens in der Halbzeitpause keine Wechsel vorgenommen. Bei Barça sitzt unter anderem noch Edel-Neuzugang Coutinho auf der Bank.

55 Gelbe Karte für Jordan Henderson (Liverpool FC)

Mit einem Griff an die linke Schulter bringt Henderson Martínez im Mittelfeld zu Fall. Dieses Vergehen zieht eine Verwarnung nach sich, die ohne Folge für das Rückspiel bleibt, sollte der Kapitän nicht heute noch vom Platz fliegen.

53 Traoré verdribbelt sich rechts an der Box gegen zwei Katalanen, der abgewehrte Ball landet aber auf dem Fuß von Depay. Der fackelt nicht lange und nimmt die Kugel direkt per Flachschuss. Zwei Meter rauscht das Spielgerät am linken Pfosten vorbei.

52 Dembélé zieht links an der Strafraumkante an Dubois vorbei und spielt flach in die Mitte. Marcelo hat den Fuß dazwischen!

54 Glück für den FCB! Infolge eines Ballverlusts in der gegnerischen Hälfte geraten die Gäste in eine Unterzahlsituation. Nach einem Firmino-Pass ist Süle auf der linken Sechzehnerseite zwar vor Alexander-Arnold am Ball, schießt den Schotten aber an. Der Abpraller fliegt über Neuer hinweg an die rechte Grundlinie, wo er von Salah verstolpert wird.

50 Messi wird etwas zu lang an den Strafraum geschickt. Der hellwache Denayer macht mit einem schönen Ausfallschritt die Tür zu und fängt den Ball ab. Die Szenen gleichen sich.

48 So wird das nichts mit dem Sieg! Aus der hintersten Reihe spielt Barça einem Lyon-Kicker das Leder exakt in die Füße. Die Franzosen kommen in keine Kontersituation, können die Murmel aber erst einmal sichern.

53 Coman findet Lewandowski! Martínez gewinnt die Kugel in der eigenen Hälfte und setzt den Franzosen auf dem linken Flügel in Szene. Er trägt sie in den Sechzehner und passt nach innen, wo er den Polen leicht im Rücken erwischt. Fabinho nimmt ihm den Ball gut acht Meter vor dem Kasten ab.

51 Erneut finden der Tabellenzweite der Bundesliga einen ordentlichen Einstieg, obwohl er bereits am eigenen Sechzehner jeden einzelnen Pass genauestens abwägen muss. Der Aufbau des FCB funktioniert heute bislang vorzüglich.

47 Blitzschnell dribbelt sich Ousmane Dembélé mit langen Schritten gegen drei Gegenspieler durch die Schaltzentrale. Ihm verspringt das Leder und Denayer gibt im Anschluss den Tatortreiniger.

46 Vorhang auf für die zweite Hälfte! Kann Barcelona im zweiten Durchgang einen größeren Druck aufbauen und das wichtige Auswärtstor erzielen?

46 Anpfiff 2. Halbzeit

48 Weder Jürgen Klopp noch Niko Kovač haben in der Pause personelle Änderungen vorgenommen. Mit Lukas Mai, Meritan Shabani und Alphonso Davies hat der Gästecoach gleich drei potentielle CL-Debütanten auf der Bank.

46 Weiter geht's mit Hinspielhalbzeit zwei! 30 Minuten lang hat der FCB in Anfield eine blitzsaubere Leistung gezeigt und das Match auch dank einer hohen Ballbesitzquote sogar kontrolliert. Danach sind die Reds zu häufig ins schnelle Kombinieren und in freie Offensivräume gekommen, da sich die Süddeutschen zu viele Ballverluste im Mittelfeld erlaubten. Kehren die Gäste zur anfänglichen Stabilität zurück, stehen die Chance gut, ein gutes Ergebnis mit auf die Heimreise zu nehmen.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

In einem unterhaltsamen Achtelfinal-Hinspiel steht es zwischen Olympique Lyon und dem FC Barcelona nach der ersten Halbzeit 0:0. Die gastierenden Blaugranas hatten insgesamt mehr vom Spiel, die erste Chance der Begegnung hatten jedoch die Hausherren. ter Stegen lenkte einen starken Schuss von Terrier an die Latte. Viel geht auf beiden Seiten über Schüsse von der Strafraumgrenze - Barça hat aktuell 13 zu vier Torschüsse auf dem Konto. Trotzdem kommen die Katalanen noch zu selten in die entscheidenden Räume und zeigen sich rund um den Strafraum in ihren Abspielen noch zu ungenau. Die absolute Dominanz der Gäste erleben wir bislang keineswegs. Bis gleich!

45 Halbzeitfazit:

0:0 steht es nach 45 Hinspielminuten im CL-Achtelfinale zwischen dem Liverpool FC und dem FC Bayern München. Die Kovač-Truppe lieferte in Anfield von Anfang an einen sehr konzentrierten Auftritt und nahm dem zunächst euphorischen Publikum den Wind aus den Segeln. Sie sorgte hinsichtlich der gefährlichen Strafraumszenen in der ersten halben Stunde für eine ausgeglichene Angelegenheit, verzeichnete durch ein Beinahe-Eigentor durch Matip (14.) und einen Coman-Schuss an das linke Außennetz (17.) ordentliche Annäherungen an Alissons Kasten. Im eigenen Sechzehner wurde es nach einem langen Ball auf Salah (13.), einem Mané-Solo (16.) und einem Salah-Kopfstoß (25.) gefährlich. In der jüngsten Viertelstunde ließ sich der Bundesligavertreter etwas zu häufig von der Klopp-Truppe überspielen; in Minute 33 vergab Mané aus zentraler Lage freistehend die beste Chance der ersten Halbzeit. Danach brannte es noch ein paar Mal im Sechzehner der Bayern, doch der LFC verpasste präzise Abschlüsse. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Auf beiden Seiten wird es nochmal gefährlich! OL kombiniert sich mit vielen Kurzpässen nach vorne, kann die Kugel aber letztendlich nicht auf das Tor bringen - Depay verzieht. Ein Rückraum-Schuss von Busquets wird von Denayers Hintern auf der Gegenseite unglücklich abgefälscht. Knapp rauscht die Pille am linken Pfosten vorbei! Danach ertönt der Pausenpfiff.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1 Eine Minuten kommt als Nachspielzeit obendrauf.

45 Ende 1. Halbzeit

44 Messi spielt Dembélé halblinks vor dem Sechzehner an. Jeder rechnet mit einem Pass in die Tiefe, doch der französische Außenstürmer probiert es mit dem Distanzschuss. Er schießt knapp links am Tor vorbei!

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Durchgang eins wird um 60 Sekunden verlängert.

45 Firminos Lupfer findet keinen Abnehmer! Über Salah und Mané kombinieren sich die Hausherren über rechts mit enorm hohen Tempo in den Sechzehner. Der Ex-Hoffenheimer hat aus spitzem Winkel nur noch Neuer vor sich, entscheidet sich aber trotzdem für eine Flanke. Vor dem linken Pfosten sind aber nur FCB-Akteure positioniert.

43 So verteidigt man! Dubois legt eine Flanke von Sergi Roberto ganz cool mit der Brust zu seinem Torwart ab - alles geregelt!

41 NDombèlé befördert das Leder fantastisch aus der eigenen Bedrängnis heraus, leistet sich dann aber im anschließenden Spielaufbau den Abspielfehler. Suárez treibt die Kugel nach vorne, spielt dann allerdings einen schlampigen Pass auf die linke Seite. Es ist einfach nicht sein Tag.

42 Matip vor Lewandowski! Der auffällige Gnabry bringt von rechts die nächste gute Hereingabe nach innen. Bevor der polnische Angreifer aus zentraler Lage abnehmen kann, klärt der Innenverteidiger auf Kosten einer Ecke. Die bekommen die Reds im ersten Anlauf geklärt.

39 Messi spielt einen Zuckerpass auf Dembélé links im Strafraum. Er legt per Direktabnahme ab und der Ball segelt hoch in den Fünfer. Durch ein Offensivfoul von Suárez an Anthony Lopes ist die Gefahr dahin.

41 Liverpool will's vor der Pause noch einmal wissen! Der Druck auf die FCB-Abwehr wächst in den letzten Minuten deutlich. Salah bedient Firmino auf der linken Sechzehnerseite mit einem Hackentrick; der Brasilianer spielt flach vor den Kasten. Matip verpasst wegen enger Bewachung aus sieben Metern einen Schuss auf das Tor.

38 Der Blick auf die Statistik verrät: Barça hat 52 Prozent Ballbesitz. Wahrscheinlich hätte man vorher mit einer höheren Prozentzahl gerechnet. Kommen sie vor der Pause noch zum Führungstor?

36 Luis Suárez macht heute noch keinen richtig guten Eindruck. Der Stürmer tut sich in den Zweikämpfen schwer und trifft in der Offensive meist die falsche Entscheidung. Mit einem Lupfer kann er Anthony Lopes im Kasten von OL nicht schocken.

38 Mané mit dem Fallrückzieher! Der Ex-Salzburger profitiert erneut von einem abgefälschten Keïta-Schuss, will ihn aus sechs Metern über Kopf versenken. Der unkontrollierte Versuch segelt allerdings weit rechts am Ziel vorbei.

35 Lenglet erwischt die Flanke von links mit dem Kopf, setzt den Ball mit dem Schädel jedoch deutlich drüber. Lyon kann wieder aufbauen.

37 Gnabry visiert die lange Ecke an! Nach einem Ballgewinn von Thiago zieht der ehemalige England-Legionär aus halbrechten 15 Metern in Richtung der flachen linken Ecke ab. Allisson ist schnell unten und lenkt den Ball um den Pfosten; der fällige Eckstoß bringt den Gästen nichts ein.

35 Kimmich, der kurz außerhalb des Feldes behandelt werden musste, steht wieder auf dem Rasen. Mit Rafinha macht sich aber ein Ersatz bereit, sollte es für den Rechtsverteidiger doch nicht weitergehen.

34 Gelbe Karte für Léo Dubois (Olympique Lyon)

Da kann man die Aufregung des Rechtsverteidigers nachvollziehen. Dubois geht von hinten mit Körpereinsatz gegen Suárez zu Werke. Das war ein hartes, aber kein unfaires Einsteigen. Trotzdem gibt es die Gelbe Karte und den Freistoß von der linken Seite.

33 Messi sucht seinen Offensivkollegen Dembélé an der Strafraumgrenze, doch der Ex-Dortmunder hat Probleme bei der Ballannahme und der Keeper kann das Leder aufnehmen.

32 Insgesamt hat sich Lyon das Remis zum jetzigen Zeitpunkt verdient. Die Hausherren stellen sich nicht nur hinten rein, sondern präsentieren immer wieder Entlastungsangriffe.

33 Mané lässt die Riesenchance zum 1:0 ungenutzt! Firmino legt von halbrechts für Keïta quer, der aus mittigen 18 Metern abzieht. Süle steht im Weg und blockt ab, doch am Elfmeterpunkt fällt dem Senegalesen die Kugel vor die Füße. Er schiebt es rechts an Neuers Kasten vorbei.

32 Wijnaldum treibt das Leder in der halblinken Spur mit hohem Tempo nach vorne und bedient Robertson an der linken Sechzehnerlinie. Der Schotte will Salah auf der rechten Strafraumseite mit einer Flanke bedienen, doch die ist viel zu hoch angesetzt und landet im Seitenaus.

30 Wieder ist Depay dabei, wenn es gefährlich wird! Der Niederländer schiebt die Pille genau im richtigen Moment flach in den Lauf von Dembélé in die Spitze. Der OL-Stürmer will abziehen, doch Piqué grätscht in höchster Not dazwischen!

30 Niko Kovač beschwert sich lautstark beim Vierten Offiziellen Valeri und dann auch beim Schiedsrichter Rocchi, nachdem eine Einwurfentscheidung erneut gegen die Gäste ausgefallen ist. Tatsächlich lagen die italienischen Unparteiischen mit beiden Urteilen vor den Trainerbänken falsch.

28 Das Spiel liefert unterhaltsame Szenen im Minutentakt. Depay schirmt den Ball geschickt gegen Rakitić ab und spielt aus 18 Metern den Pass in die Tiefe der rechten Strafraumhälfte. Traoré kann das Leder nicht erreichen.

27 Terrier verliert im Mittelfeld den Ball. Barça probiert es mit schnellem Umschaltspiel, doch der Pass auf Suárez ist viel zu steil. Die Katalanen suchen noch nach der Feinjustierung.

26 Barça verteidigt die Hereingabe von der linken Seite mit gutem Stellungsspiel und kann das Leder ohne Probleme herausköpfen.

28 Gelbe Karte für Joshua Kimmich (Bayern München)

Kimmich steigt Mané im Mittelfeld von hinten in die Beine. Dabei verletzt er sich nicht nur selbst, sondern kassiert auch seine dritte Verwarnung in der laufenden CL-Saison und wird daher im Rückspiel zuschauen müssen.

26 An der linken Grundlinie wird Mendy nach einem starken Dribbling von Sergi Roberto gefoult. Könnte das Gefahr mit sich bringen?

25 Terrier schickt Traoré mit einem netten Steilpass links neben den Strafraum auf die Reise. Die anschließende Flanke wird geblockt, immerhin sind die Hausherren aber mal wieder nach vorne gekommen.

23 In den letzten Minuten hat die Überlegenheit der Katalanen zugenommen. Sie lassen aktuell OL gar nicht mehr wirklich aus der eigenen Hälfte kommen. Noch geht das für die Franzosen gut, es bleibt aber die Frage: Wie lange funktioniert das noch?

25 Salah lauert am zweiten Pfosten! In den Nachwehen eines halbherzig geklärten Freistoßes von der linken Grundlinie flankt Alexander-Arnold hoch und weit vor den Kasten. Der Ägypter kommt aus spitzem Winkel zum unbedrängten Kopfball, nickt aber gut anderhalb Meter an Neuers Kasten vorbei.

21 Da kommt der Heißsporn in ihm wieder durch. Suárez verliert in vorderster Front das Laufduell gegen Denayer und gibt dem Verteidiger noch einen Schubser mit, als er den Ball nicht mehr erreichen kann.

23 Kimmich mit dem nächsten starken Zweikampf! Henderson verzeichnet im Mittelkreis einen Ballgewinn und leitet mit einem Anspiel zu Mané den Konter ein. Der Senegalese gibt vor dem Sechzehner auf Robertson weiter, der zum Querpass nach innen ausholt, vorher aber von Kimmich ausgebremst wird.

20 Das war nichts! Jordi Alba marschiert mit großen Schritten durch das offensive Mittelfeld, ohne dabei wirklich angegriffen zu werden. Er legt nach links auf Dembélé ab, dessen Flanke ungefährlich im Toraus landet.

19 Mit solchen Moves ist er in Dortmund groß geworden! Ein tödlicher Haken lässt seinen Gegenspieler Dubois links im Strafraum aussteigen. Anthony Lopes macht die Ecke gut zu und pariert den anschließenden Schuss des Franzosen.

20 Die Mannschaft von Niko Kovač bewegt sich auf Augenhöhe mit dem Gastgeber, vermittelt im Aufbau sogar den sichereren Eindruck als das Klopp-Team. Sie kann zwar nicht verhindern, dass Salah und Co. hin und wieder schnell kombinieren, hat ihren Strafraum aber bisher ganz gut im Griff.

17 Messi trauert dieser Chance offensichtlich nach. Von der linken Grundlinie spielt Jordi Alba die Murmel flach in die Mitte. Dembélé lässt umsichtig durch und Messi nimmt aus zwölf Metern mit dem linken Schlappen Maß. Er schießt links am Tor vorbei und ärgert sich!

15 Nach einem abgefälschten Ball schaltet Sergi Roberto am schnellsten und legt das Spielgerät halbrechts aus dem Strafraum in den Rückraum zu Rakitić ab. Der Mittelfeldregisseur zieht direkt ab und haut das Ding eineinhalb Meter links am Tor vorbei.

17 Coman an das Außennetz! James kann einen ungenauen Aufbaupass von Keeper Alisson abfangen und leitet ihn am linken Strafraumeck zum Franzosen weiter. Der probiert sich mangels Anspielalternative in der Mitte mit einem Linksschuss auf die kurze Ecke, der die Aluminiumstange nicht besonders deutlich verfehlt.

14 OL verliert im Spielaufbau das Leder und Barça läuft den Konter. Messi will aus 18 Metern abziehen, doch sein Schuss wird rustikal von Denayer geblockt.

16 Mané nimmt Fahrt auf! Infolge eines Einwurfs im rechten Mittelfeld wird der Ex-Salzburger über Salah und Keïta im offensiven Zentrum bedient. Er lässt sich etwas von Kimmich abdrängen und feuert aus gut 17 halblinken Metern deutlich links vorbei.

13 Lyon erarbeitet sich immer wieder aufmerksam die Bälle im Mittelfeld, offenbart aber in dem Bereich 20 Meter vor dem eigenen Kasten oft einige Lücken.

14 Matip prüft seinen Torhüter! Gnabry kann sich ein zweites Mal auf rechts durchsetzen und gibt halbhoch vor den kurzen Pfosten. Dort verpasst Lewandowski die direkte Abnahme; beim Klärungsversuch befördert der in der Nähe postierte Matip das Spielgerät auf den eigenen Kasten. Alisson steht in der Flugbahn und blockt aus kurzer Distanz ab.

13 Salah mit mit dem ersten Abschluss! Nach einem hohen Ball aus dem Mittelfeld ist der Ägypter einen Schritt schneller als Kimmich und Süle und verlängert mit dem rechten Außenrist auf das Gästetor. Neuer hat keine Mühe, den unplatzierten Versuch aus neun Metern aufzunehmen.

12 ... die Freistoßflanke von Alexander-Arnold befördert Thiago mit der Stirn aus der Gefahrenzone.

11 Barcelona hatte in den letzten Minuten viel Ballbesitz, kommt aber noch nicht so wirklich hinter die letzte Kette der Franzosen.

12 Wijnaldum wird nach einem Anspiel von Firmini im halbrechten Offensivkorridor von Thiago gefoult...

10 Barça bestimmt wie erwartet in der Anfangsphase das Spiel, Lyon versteckt sich aber keineswegs. Das könnte durchaus ein interessantes Spiel werden!

9 ter Stegen lenkt die Kugel an die Latte! Aus knapp 20 Metern nimmt sich Lyons Mittelfeldspieler Terrier nach schöner Ablage ein Herz und donnert den Ball auf das Tor. ter Stegen macht sich lang und befördert das Leder über die Latte ins Aus.

11 Alisson leistet sich eine erste Unsicherheit, als er eine Gnabry-Flanke vom rechten Flügel aus der Luft pflücken möchte, durch ein Missverständnis mit Innenverteidiger Fabinho jedoch nicht an die Kugel gelangt. Am Ende kann der Brasilianer mühevoll mit dem Kopf klären.

8 Da ärgert sich Suárez! Der Mittelstürmer der Katalanen kann den Ball 16 Meter zentral vor dem Gehäuse annehmen und lupft in der Folge viel zu weit in die linke Strafraumhälfte. Messi kann so die Kugel nicht erreichen.

7 Jordi Alba und Messi kombinieren sich mit einem schicken Doppelpass bis an die Strafraumgrenze, im entscheidenden Moment ist aber der Defensivverbund der Hausherren dazwischen.

6 Nach einem schlampigen Abspiel von ter Stegen wird Aouar zentral vor der Strafraumkante freigespielt. Er legt sich die Pille auf den rechten Fuß und donnert die Murmel in Richtung des rechten, unteren Torecks. Der deutsche Keeper macht sich ganz lang und bügelt seinen Fehler wieder aus. Er wehrt den Ball ab.

8 Erstmals kann der FCB das Spielgerät länger in der gegnerischen Hälfte haltenund schafft es über Coman auf Anhieb in den Sechzehner. Der Steilpass des Franzosen auf links, der für Lewandowski bestimmt ist, wird allerdings von Matip abgefangen.

5 Das kann der Gute deutlich besser! Messi hebt den Ball über die Mauer, das Spielgerät senkt sich allerdings viel zu spät und landet hinter dem Tor.

4 Gelbe Karte für Houssem Aouar (Olympique Lyon)

Der Mittelfeldmann von Lyon bekommt für die Aktion früh im Spiel die Gelbe Karte.

5 Der Rekordmeister übersteht die erste Phase des frühen Angelaufenwerdens dank präzisen Passspiels und verhindert dadurch erste Probleme im eigenen Sechzehner. Alle elf Spieler vermitteln einen sehr konzentrierten Eindruck.

3 Uiuiui, das wird gefährlich! Messi erobert sich 20 Meter vor dem Tor das Leder und wird von Aouar kurz vor dem Sechzehner gefällt. Das gibt eine fantastische Freistoß-Position!

2 Barça setzt die Hausherren früh in der eigenen Hälfte unter Druck. Aouar zieht vorerst das Foul und beruhigt damit die Szenerie.

1 Lyon erobert nach dem Anstoß der Gäste schnell den Ball, verliert diesen aber prompt wieder. Ousmane Dembélé wird mit einem langen Ball links an den Strafraum geschickt. Er schießt auf das Tor, setzt das Leder aber zwei Meter rechts vorbei.

3 Niko Kovač hat im Vergleich zum 3:2-Auswärtssieg beim FC Augsburg eine personelle Änderung vorgenommen. Anstelle des wegen einer Sehnenreizung am rechten Knöchel ausfallenden Leon Goretzka rutscht Javi Martínez in die Startelf. Mit Thomas Müller (Rotsperre) und Jérôme Boateng (Magen-Darm-Infekt) fallen zwei Akteure möglicherweise nur in diesem Match aus.

1 Das Spiel läuft. Jetzt zählt es, liebe Fußballfreunde!

1 Spielbeginn

2 Jürgen Klopp hat seine Anfangsformation im Vergleich zum 3:0-Heimsieg gegen den AFC Bournemouth vor zehn Tagen zweimal verändert. Trent Alexander-Arnold und Jordan Henderson ersetzen Virgil van Dijk (Gelbsperre) und James Milner (Bank).

1 Liverpool gegen Bayern – die Kugel in Anfield rollt!

1 Spielbeginn

Nabil Fekir hat im letzten Gruppenspiel die dritte Gelbe Karte gesehen und kann deshalb heute nicht für OL mitwirken.

Manuel Neuer gewinnt die Seitenwahl gegen seinen Kapitänskollegen Jordan Henderson. Damit stoßen die Hausherren an.

Die Mannschaften betreten den Rasen und dürfen eine tolle Fahnen-Choreographie bewundern, welche die Lyon-Fans vorbereitet haben.

Die Mannschaften betreten den Rasen. Derweil singt Anfield "You'll never walk alone".

Barça hat zuletzt im Jahr 2015 die Champions League gewonnen. Lyon konnte mit dem Halbfinal-Einzug 2010 das beste Ergebnis ergattern.

Die UEFA hat ein Unparteiischengespann aus Italien auf das erste Pflichtspiel zwischen Reds und Roten seit fast 18 Jahren angesetzt, das von Gianluca Rocchi angeführt wird. Der 45-jährige Florentiner pfeift seit 2004 in der Serie A, ist seit 2010 in der Champions League unterwegs und leitete drei Begegnungen bei der Weltmeisterschaft 2018. Seine Linienrichter im 34. Königsklasseneinsatz heißen Filippo Meli und Matteo Passeri; als Vierter Offizieller verdingt sich Paolo Valeri.

Barcelonas Trainer Valverde versicherte, dass seine Jungs den Gegner nicht auf die leichte Schulter nehmen:"Lyon ist ein starkes Heimteam mit tollen Spielen und einer gefährlichen Offensive. Die Champions League ist hart und schwierig, aber wir sind bereit."

"Wir können uns alle freuen, dass es zu so einem tollen Spiel kommt. Das ist das schwerste Los, das wir hätten bekommen können. Liverpool war letztes Jahr im Endspiel, sie sind Topfavorit auf den Champions-League-Titel. Aber wir sind der FC Bayern München und ich bin davon überzeugt, dass auch Liverpool weiß, dass sie das zweite Spiel bei uns in München antreten müssen", weiß Niko Kovač um den hohen Schwierigkeitsgrad des Gastspiels an der Merseyside.

In der Champions League hat der FC Bayern München in der Gruppenphase den AFC Ajax, SL Benfica und die AEK aus Athen ungeschlagen hinter sich gelassen, holte 14 von möglichen 18 Zählern. Richtig gute Spiele machte der Tabellenzweite der Bundesliga allerdings nur in den beiden Vergleichen mit den Portugiesen – das 5:1 vor heimischer Kulisse Ende November rettete Niko Kovač infolge ganz schwacher vorherige Auftritte im Ligabetrieb der Berichterstattung zufolge den Job.

Trotz zweimaligen Rückstands hat der FC Bayern München seine Generalprobe für das Achtelfinalhinspiel bestanden. Am Freitagabend setzte er sich dank der ausgleichenden Treffer von Kingsley Coman (17. und 45.) sowie des Siegtores durch David Alaba mit 3:2 beim FC Augsburg durch. Da Borussia Dortmund am gestrigen Montag nicht über ein torloses Unentschieden beim 1. FC Nürnberg hinausgekommen ist, liegt der Rekordmeister nach dem 22. Spieltag nur noch drei Punkte hinter dem schwarz-gelben Spitzenreiter.