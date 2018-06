BVB hofft auf Magie der Königsklasse

Und auch Kapitän Marcel Schmelzer setzt auf die Motivationsspritze Champions League: "Das ist ein ganz anderer Wettbewerb, es überwiegt die Vorfreude. Wir haben die Sachen angesprochen, die in Darmstadt falsch gelaufen sind. Wir wissen, was wir verbockt haben und müssen in Lissabon ganz anders spielen als am Wochenende."