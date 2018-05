Für die Schweizer war die Partie bereits nach 25 Minuten gelaufen, nachdem die Gäste drei ihrer vier Chancen in diesem Zeitraum gnadenlos ausgenutzt hatten. Danach verlor der 20-malige Schweizer Champion völlig den Faden und ließ den den Favoriten gewähren. In der 57. Minute gab Nationalspieler und WM-Kandidat Leroy Sane sein Comeback bei ManCity. Der frühere Schalker hatte sich am 28. Januar im FA-Cup-Spiel bei Zweitligisten Cardiff City (2:0) eine Sprunggelenksverletzung zugezogen.