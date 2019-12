"Das ist attraktiv. Eine Aufgabe, der wir uns natürlich stellen werden, und wir wollen weiterkommen", sagte Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic. Chelsea habe es bislang "mit den jungen Spielern sehr gut gemacht".



Kapitän Manuel Neuer erinnerte an die herausragende Form der Bayern in der Gruppenphase mit dem 7:2-Erfolg bei Chelseas Liga- und Stadtrivalen Tottenham Hotspur. "Die Jungs auf der Insel wissen, dass wir da sind", sagte der Torhüter. "Ich denke, dass wir mit gesundem Selbstvertrauen in die Spiele gehen können."