Von "Koan Neuer!" zum Kapitän

2011: Bayern-Fans wollen "koan Neuer"

Quelle: dpa

Nebenbei wäre das auch eine schöne Pointe nach seinem viel diskutierten Wechsel vom FC Schalke. Als der Torwart 2011 überlief, war er vom Bayern-Anhang massiv angefeindet worden. Mittlerweile wird er auch von den Fans als absoluter Leistungsträger geschätzt.



Neuer, 30 Jahre alt und seit nun bald sechs Jahren in München, halten sie in München für den idealen Außenminister, weil er wie Lahm und sonst keiner in der Mannschaft auch in der Öffentlichkeitsarbeit so zuverlässig agiert wie auf dem Platz. Vielleicht sogar noch etwas zuverlässiger als Lahm, der sich bei aller professionellen Verbindlichkeit im Laufe seiner bald endenden Karriere zwischendurch auch vereinspolitische Aussagen erlaubt hat, die der Klub so nicht hören wollte.