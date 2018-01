Die Münchner wissen um ihre Schwachstelle im Kader. Salihamidzic kündigte schon an, sich für eine Nachverpflichtung in der Winterpause umzuschauen. Heynckes hatte zuvor angedeutet, sich diese zu wünschen. "Das hat die sportliche Leitung zu entscheiden. Bei guten Vorschlägen sind wir offen", sagte Rummenigge dazu am Montag. Einen guten Backup zu finden, der zudem in dieser Saison noch nicht in der Champions League gespielt hat, dürfte allerdings äußerst knifflig werden.



Diesmal werden die Bayern in jedem Fall ohne Sturm in den Stimmungs-Orkan am Halloween-Abend ziehen müssen. Mit "Welcome to Paradise" begrüßt Glasgow seine Gäste. Der Spitzname Paradise kommt von einem Friedhof gleich neben dem Celtic Park. Mit Ruhe ist darin aber nicht zu rechnen.