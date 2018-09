Skandalnudel Benfica in der Klemme

Luis Felipe Viera Quelle: Imago

Und schließlich: Gegen Vieira wird wie gegen Vizepräsident Fernando Tavares in einem anderen Fall auch persönlich ermittelt: In der "Operação Lex" wurden sowohl ihre Privathäuser, als auch der Vereinssitz untersucht. Es geht um den Verdacht auf Korruption, Geldwäsche und Steuerbetrug durch einflussreiche Figuren aus Justiz, Business und Fußball.



Alles in allem ist Benfica derzeit Gegenstand von fünf justizrelevanten Verfahren. Zu viel für etliche Beobachter, um daran zu glauben, was Vieira zuletzt im "Maulwurf-Fall" betonte: "Die Anklage ändert nicht das Geringste an unserer Überzeugung der vollkommenen Legalität unserer Handlungen in diesem und anderen Prozessen. Die Justizorgane werden Benficas guten Namen säubern."