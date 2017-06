Ein besonderes Ambiente

Derzeit aber kann niemand passieren – Polizei wacht Tag und Nacht an den Zugängen. Das Champions-League-Finale zwischen Real Madrid und Juventus Turin (Samstag 20.45 Uhr/live ZDF) stellt nicht erst seit den Attentaten in Manchester ein immenses Hochrisikospiel dar. Die ganze Gegend ist weiträumig abgesperrt, in der Fußgängerzone waren noch am Freitag mehr Sicherheitskräfte mit Maschinenpistolen als Fußballanhänger mit Fanschals zu erspähen.



So richtig viel zu tun hatte der fliegende Händler auf der St. Mary Street nicht, der sein Wägelchen mit Erinnerungsstücken durch die Fußgängerzone von Cardiff schob. Zehn Pfund, umgerechnet knapp 11,50 Euro, kosten bei ihm die Schals der Finalisten. Doch wohl erst am Samstag wird das Bierviertel („Brewery Quarter“) mit seinen unzähligen Pubs wirklich von König Fußball und der Königsklasse dominiert.