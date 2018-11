Hoffenheim wahrt Chance - Bayern auf Kurs

Die TSG Hoffenheim brachte in Lyon das Kunststück fertig, in Unterzahl einen 0:2-Rückstand aufzuholen. In der Gruppe F hat die TSG als Dritter drei Punkte Rückstand auf Platz zwei, den Olympique Lyon einnimmt. Schon sicher in der Runde der besten Sechzehn ist in dieser Gruppe Manchester City (5:0 gegen Schachtjor).