Real Madrid schafft den Titel-Hattrick

Und auch dieses Tor weckte bei Liverpool neue Lebensgeister: In der 70. Minute hatte Mane Pech bei einem Pfostentreffer, Real-Keeper Keylor Navas hätte keine Chance gehabt. Vier Minuten später hatte Cristiano Ronaldo bei einem Konter die Vorentscheidung auf dem Fuß, wurde aber von FC-Verteidiger Andrew Robertson in letzter Sekunde gestoppt. In der 81. Minute musste Karius bei einem Schuss von Benzema ebenfalls in höchster Not retten.