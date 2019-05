Allein: An der Wertschätzung der Fans in Liverpool ändert das nichts. Wer verstehen will, wie viel Jürgen Klopp schon jetzt in Liverpool erreicht hat, muss nur zur Ecke Jordan Street / Jamaica Street im Liverpooler Baltic District gehen. Dort, an einer roten Backsteinwand, fasst sich ein überlebensgroßer Jürgen Klopp auf das LFC-Wappen auf seiner Brust. Ein Kunstwerk des Street-Art-Künstlers Akse. „We are Liverpool. This means more“, steht darunter. Mehr auch als Titel. In anderen Klubs, in anderen Städten wäre das Kitsch oder noch schlimmer: PR. In Liverpool aber, bei diesem großen Klub, der so lange in einem Dornröschenschlaf weilte, ist das genau so gemeint.