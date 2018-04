Bayern - Real: Jupp Heynckes und sein gutes Gefühl

Seine Zuversicht trug der Trainer des FC Bayern dabei regelrecht zur Schau. „Wir haben eine überragende Stimmung innenhalb der Mannschaft. Nur so kann man Erfolg haben – und den ganz großen“, sagte Heynckes, „deswegen bin ich auch sehr optimistisch für die zwei Spiele. Wille kann Berge versetzen.“ In jeder Mannschaft, die er in Europas Eliteliga trainierte, ergänzte er, „war der unbedingte Wille, die Champions League zu gewinnen. Wir sind in einer ähnlichen Situation. Wir wollen ins Finale.“



Und was Real Madrids Solisten und Ausnahmefußballer Cristiano Ronaldo betrifft, der in dieser Saison bereits 15 Tore in der Champions League erzielt hat, hielt Heynckes sein Credo des Teamgedanken entgegen. „Die Champions League gewinnt die Mannschaft, die am homogensten ist und einen optimalen Fußball spielt.“ Für ihn gebe es im Halbfinale der Champions League an diesem Mittwoch gegen den Titelverteidiger und im Rückspiel am Dienstag (20:45 Uhr/ZDF) in Madrid „keinen Favoriten, obwohl ich ein gutes Gefühl habe.“