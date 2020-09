In den Playoffs müssen die Hoffenheimer, die in der kommenden Spielzeit erstmals in der Vereinshistorie international spielen, einen deutlich härteren Gegner fürchten als Borussia Dortmund, das sich am letzten Spieltag im Fernduell um Platz drei gegen Hoffenheim durchgesetzt hatte. Der BVB ist Siebter im Klubranking der UEFA und wäre damit - im Gegensatz zur noch punktlosen TSG - bei der Auslosung gesetzt gewesen.





Hoffenheim drohen deshalb die Tabellenvierten aus England (FC Liverpool) und Spanien (FC Sevilla) oder die Dritten aus Italien (AS Roma oder SSC Neapel) und Frankreich (OGC Nizza). Die Quali-Verlierer rutschen in die Europa League ab - was Donnerstagabendspiele gegen No-Name-Klubs bedeutet. Die große Bühne gibt es nur in der Königsklasse.