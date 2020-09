Seit dem Jahreswechsel konnte man noch kein einziges Spiel gewinnen, ja noch nicht einmal ein Tor erzielen. Tabellenplatz 17 ist die Konsequenz, nur ein Punkt trennt Leicester von den Abstiegsrängen. Am Wochenende nun gab es den nächsten Rückschlag: Im FA-Cup-Achtelfinale scheiterten die Foxes am Drittligisten Millwall, in Überzahl wohlgemerkt. Über das Wunder der Meistersaison redet in England niemand mehr. Vielmehr stellt sich das Mutterland des Fußballs die Frage: Where did it all go wrong, Leicester City?