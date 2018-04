Viel Passion also, ein „pochendes Herz“, wie es in der Hymne heißt. Aber auch ein kühler Kopf und gute Arbeit. Die goldene Epoche begann mit diesem Jahrtausend. Damals kickte Sevilla vorübergehend in der zweiten Liga, konnte nicht mal die Trainingsbälle bezahlen und hatte außer einer Meisterschaft von 1946 und der ältesten Ultra-Gruppe Spaniens – den bis heute im Pizjuán tonangebenden „Biris“ – wenig zu bieten. „Der Klub war ein Desaster“, erinnerte sich „Monchi“ Rodríguez mal, der Sportdirektor, unter dem fortan alles anders werden sollte – und der Sevilla vorigen Sommer zum AS Rom verließ.