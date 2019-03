Leipzig wohl ohne Keita

Die Monegassen, immerhin zum achten Mal in Serie in der Champions League dabei, gehen mit großem Respekt in das Duell mit dem Neuling. «Leipzig hat eine junge Mannschaft mit zwei guten Stürmern. Es wird ein hartes Spiel für uns. Denn wenn man Zweiter in der Bundesliga wird, muss man konstant auf hohem Niveau spielen», sagte Monacos Coach Leonardo Jardim. Nach dem Ausfall von Thomas Lemar (Oberschenkelverletzung) und dem Abgang von Kylian Mbappé zu Paris Saint-Germain ruhen nun alle Hoffnungen auf Radamel Falcao.