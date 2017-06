Die Könige Europas

Etwa seinem Superstar Cristiano Ronaldo, dessen Beiträge sich an den Endspielen 2014 und 2016 in bescheidenem Rahmen bewegt hatten: Das eine Mal setzte er nur den Schlusspunkt und entblößte vor der Kamera seinen Oberkörper, das andere Mal trat er den letzten Elfmeter und inszenierte sich ähnlich - aber beide Male war "CR7" nicht der entscheidende Faktor. Anders in der Auflage 2017, die von seinem Doppelpack (20. und 64. Minute) mit entschieden wurde.



Als die Stilikone in seiner lilafarbenen Hose und in einem T-Shirt mit der Zwölf - für den Gewinn von "La Duodecima" - von seinem Lehrmeister Sir Alex Ferguson die Auszeichnung als "Spieler des Spiels" empfing, wirkte Ronaldo mächtig gerührt wie stolz: "Wir sind individuell und als Mannschaft außergewöhnlich gut. Das ist einer der besten Momente meiner Karriere."