Das besondere Wiedersehen

In der Hafenstadt im Süden von Wales tritt das Starensemble mit seinem Startrainer nun im Champions-League-Finale gegen Juventus Turin an (Samstag 20:45 Uhr/live ZDF) an. Für Zidane ist eine besonders bedeutsame Begegnung: Elfmal ging der Henkelpott bereits an Real, und 2002 war die Stilikone mit einem spektakulären Kunstschuss gegen Bayer Leverkusen (2:1) selbst maßgeblich am Gewinn beteiligt.