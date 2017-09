Bayern zum Stresstest nach Paris

Es wird auch nach der Verabredung mit PSG, das sich im Besitz der Qatar Sports Investmentgruppe befindet und mit den Rekordtransfers von Neymar (222 Mio. Euro) und Mbappé (180) in diesem Sommer für Aufsehen sorgte, einige offene Fragen geben. Vorläufig will die Münchner Vereinsführung an ihre übergeordnete Antwort der maßvollen Transferpolitik und wirtschaftlichen Vernunft glauben. Wenn sich der erhoffte Erfolg nicht einstelle, würden Geldgeber wie bei PSG irgendwann „die Schnauze voll haben“, sagte Präsident Uli Hoeneß, „und dann ist unsere Zeit da.“ Und schon jetzt habe man die Chance die Champions League zu gewinnen, trotz der Verschiebungen der finanziellen Kräfteverhältnisse im europäischen Fußball. Karl-Heinz Rummenigge erhob das Tête-à-tête in Paris zum „Aufeinandertreffen zweier Kulturen“ und „unterschiedlicher Klub-Philosophien“. Dabei klang an, dass dem Vorstandschef ein Scheitern von PSG eine besondere Freude bereiten würde. „Wer so viel Geld in die Hand nimmt, muss die Champions League gewinnen“, befand er.