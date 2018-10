Schöpf steht wegen eines fiebrigen Infekts nicht zur Verfügung, Harit fällt wegen einer Oberschenkel-Verletzung zumindest auch noch im Bundesliga-Auswärtsspiel am Samstag in Düsseldorf aus. Wer für das Duo in die Startelf rückt, verriet Tedesco vor dem Abschlusstraining in der RZD-Arena nicht, sagte nur: «Unser Kader gibt es her, sie ersetzen zu können.» Gut möglich, dass Weston McKennie und Breel Embolo von Beginn an auflaufen. Als wahrscheinlich gilt, dass Naldo ins Team zurückkehrt, nachdem er zuletzt gegen Mönchengladbach und Mainz nur auf der Bank saß.