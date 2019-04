Liverpool schlägt Porto - Tottenham bezwingt ManCity

City-Coach Guardiola ließ zunächst Leroy Sané und Kevin de Bruyne auf der Bank. Dafür spielte Ilkay Gündogan von Beginn an. Und die Gäste hatten gleich die große Chance zur Führung. Nach Videobeweis entschied Schiedsrichter Björn Kuipers auf Elfmeter, doch Sergio Agüero scheiterte mit dem halbhoch geschossenen Strafstoß am glänzend parierenden französischen Nationaltorhüter Hugo Llorris (13.). Für Tottenham hatte Torjäger Harry Kane in der ersten Halbzeit die größte Möglichkeit für die Gastgeber, scheiterte aber an City-Keeper Ederson (24.). Kane musste nach 58 Minuten verletzt ausgewechselt werden.