Bayern und Real Madrid: Der Weg ins Viertelfinale

In den vergangenen fünf Jahren haben es der FCB und die Königlichen immer mindestens bis ins Halbfinale geschafft. Die Spanier standen in der vergangenen Saison sogar zum sechsten Mal in Serie im Semifinale. Im Rückspiel am 18. April wird eine dieser Serien enden. Kommt Real Madrid weiter, wäre der Klub mit dann sieben Halbfinal-Teilnahmen in Folge Rekordhalter.



Zwischen Bayern München und einer spanischen Mannschaft gab es in 53 Europapokalspielen nie ein 0:0. Die Münchner haben mit Robert Lewandowski den Spieler, der gegen Real Madrid die meisten Champions-League-Tore erzielte. Real Madrid hat hingegen mit Cristiano Ronaldo den bis zur letzten Saison besten Torschützen (95 Treffer) der Champions-League-Geschichte.