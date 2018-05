Besuch beim Deutschland-Schreck Conceicao

17 Jahre später darf sich Deutschland als amtierender Weltmeister und Confed-Cup-Sieger wieder auf dem Fußball-Gipfel fühlen – und Conceição, 42, trainiert den FC Porto, der an diesem Mittwoch RB Leipzig in der Champions League empfängt. Es ist der bisher wichtigste Job einer Karriere, die ihn in sechs Saisons schon zu sechs verschiedenen Vereinen geführt hat. Womit gleich klar wird: so ein richtig einfacher Typ ist der fünffache Familienvater und gläubige Katholik nicht.



Das war schon als Aktiver so: In der Spätphase seiner Karriere wurde er bei Standard Lüttich mal für vier Monate gesperrt, weil er einen Gegenspieler bespuckt und dem Schiedsrichter das Trikot ins Gesicht geworfen hatte. Als Trainer klassifizieren sie ihn bei seinen Ex-Klubs als nachgerade cholerisch. Sporting Braga warf ihm im offiziellen Trennungsschreiben vor, er sei „konfliktiv, autoritär und aggressiv“.