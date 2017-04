Kagawa - Dortmunds Held des Augenblicks

Der Bundesliga-Konkurrenz ist dieser Formanstieg nicht verborgen geblieben. So stellte Eintracht Frankfurt zuletzt sogar extra einen Sonderbewacher ab, um den flinken Flitzer einzudämmen. Der bullige SGE-Verteidiger Omar Mascarall lieferte sich lustig anmutende Ringkämpfe mit der halben Portion aus Fernost, ohne sie je in den Griff zu kriegen. Erneut verteilte Kagawa die Bälle clever und nur Gäste-Keeper Lukas Hradecky sowie der in einer Szene zu eigennützige Aubameyang verhinderten seinen siebten Pflichtspieltreffer in dieser Saison.