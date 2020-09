Nur sind seine Mannschaften eben auch seit Jahren nicht bereit für den Titel. Um die Diskussion nicht vollends entgleisen zu lassen, wäre eine erfolgreiche Saison in der Champions League hilfreich. Dort ist Arsenal aber seit 2011 jeweils im Achtelfinale ausgeschieden, zweimal davon gegen die Bayern. Vor dem Spiel ging Wenger nun in die Offensive und nahm seine Spieler in die Pflicht, insbesondere Mesut Özil: „Er müsste mal wieder treffen. Ich weiß auch nicht, warum er sein Leistungsvermögen nicht abruft.“ Özil hat nach starkem Saisonauftakt zurzeit mit einer veritablen Krise zu kämpfen, dass der Trainer öffentlich seinen Spielmacher anzählt, ist dennoch seltsam. Und auch nicht unproblematisch.



Denn Özil befindet sich, genauso wie Alexis Sanchez, derzeit in Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung mit Arsenal. Diese ziehen sich allerdings seit Monaten hin. Sollten sie erfolglos verlaufen, liefe Arsenal Gefahr, seine beiden besten Spieler zu verlieren. Spätestens dann würde der Arsenal-Anhang vollends gegen Wenger meutern. Und möglicherweise ja auch der ein oder andere Spieler in den sozialen Netzwerken.