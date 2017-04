Datum: 17.04.2017

Die Hoffnung heißt Lewandowski. Er ist der einzige unersetzliche Feldspieler der Münchner. Dass ihr gesamtes Spiel von dem 28-Jährigen abhängt, hatte sich bei seiner Abwesenheit in den vergangenen beiden Partien gezeigt. Im Hinspiel gegen Real und auch am Samstag beim 0:0 in der Bundesliga bei Bayer Leverkusen, als die Münchner sogar mehr als eine halbe Stunde lang in Überzahl spielten, aber nicht trafen. Auf Lewandowskis Dienstleistungen als zentraler Stürmer sind die Münchner angewiesen.



Ohne den Polen fehlt der Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti die Zuspitzung. Ebenso wie die Fähigkeit, den Ball vorne zu halten und ein zielgerichtetes Nachrücken der Kollegen zu erlauben. Thomas Müller hatte sich daran in seinen beiden Vertretungsdiensten gegen Real und in Leverkusen versucht, gelungen war ihm dies nicht. Was Philipp Lahm schon nach der Niederlage gegen Madrid ziemlich unmissverständlich zum Ausdruck gebracht hatte. „Lewy ist so gut wie unser einziger Stürmer, Thomas ist ja mehr so ein hängender Stürmer“, hatte der Kapitän befunden.