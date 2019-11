Bayern und Leverkusen vor "heißen Fights" in Belgrad und Moskau

Verzichten müssen die Münchner in Belgrad auf David Alaba. Der österreichische Nationalspieler bleibt in München, da seine Freundin und er die Geburt des gemeinsamen Kindes erwarten. Wie die Bayern vor dem Abflug mitteilten, kann zudem Mickaël Cuisance krankheitsbedingt die Reise nicht antreten. Für den jüngst in der Innenverteidigung aufgebotenen Alaba dürfte neben Javi Martínez der frühere Nationalspieler Jerome Boateng auflaufen, der zuletzt in der Bundesliga rot-gesperrt war.