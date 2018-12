BVB und Schalke im Achtelfinale

Galatasaray Istanbul kann in der Gruppe D durch die 0:2-Niederlage bei Lok Moskau weder den Gruppensieger FC Porto, noch den FC Schalke 04 auf Platz 2 verdrängen.



In der Gruppe A wird sich Borussia Dortmund am letzten Spieltag mit Atletico Madrid ein Fernduell um den Gruppensieg liefern. Die Spanier gewannen am Mittwoch gegen AS Monaco 2:0 und führen die Tabelle mit zwei Punkten Vorsprung auf Dortmund an.