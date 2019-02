Guerreiro - BVB-Neuzugang mit Strahlkraft

Sport - Champions League Livecenter

Anpassungsprobleme muss man aber auch Guerreiro zugestehen. Denn bei allem Eifer bewältigt der längst europaweit begehrte Profi einen anspruchsvollen Karriereschritt. Wichtiger für den BVB ist ohnehin die Perspektive: Mit Art und Anspruch bietet sich Guerreiro für höhere Weihen an.



Noch sucht er meist die Nähe der Frankreich-Fraktion um Pierre-Emerick Aubameyang. Hat Guerreiro aber erst die Sprachbarriere überwunden, könnte er Fixpunkt im Team werden und das Hierarchie-Vakuum beim BVB füllen. Jüngere und Gleichaltrige lehnen sich bereits bei ihm an, Routiniers lässt er strahlen. In naher Zukunft könnte Guerreiro so zu einem der Chefs aufsteigen.