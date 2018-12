Die kurze Verschnaufpause für die Leistungsträger macht durchaus Sinn. Reus verspürte schon am Samstag nach dem Derbysieg Müdigkeit: «Man merkt so langsam, dass die Kraft nicht mehr so ist wie am Anfang der Saison.» Zudem stehen in der kurzen Zeit bis Weihnachten noch drei Liga-Spiele gegen Bremen, Düsseldorf und Mönchengladbach an. Doch nach Einschätzung des ehemaligen Dortmunder Profis Kehl sollte auch die B-Elf konkurrenzfähig sein. Er setzt auf den Ehrgeiz der Reservisten: «Wir gehen trotzdem mit einer sehr tatkräftigen Mannschaft in die Partie. Einige haben eine riesige Chance, wieder auf sich aufmerksam zu machen.»