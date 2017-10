Der neue Ashley Cole?

Tierney, der im Alter von zehn Monaten nach Glasgow kam, wuchs in einer Celtic-verrückten Familie auf. Nachdem er sämtliche Jugendteams der "Bhoys" durchlaufen hatte – Tierney ist im Verein, seit er sieben Jahre alt ist – debütierte er 2015 in der ersten Mannschaft. Zwei Jahre später ist er bereits eine Stütze des Teams. Dynamisch und mutig im Vorwärtsgang, bissig und kompromisslos in der Defensive, hinzu kommt eine erstaunliche Konstanz, die das Spiel des schnellen Eigengewächses auszeichnet – dem jungen Alter zum Trotz. Seine Klasse zeigt Tierney mittlerweile nicht mehr nur in der vergleichsweise schwachen heimischen Liga, sondern auch in der Champions League, wo er zuletzt gegen Anderlecht eine regelrechte Gala-Vorstellung hinlegte. Glaubt man Gerrard, Toure und Co., schauen die europäischen Top-Klubs bei Tierney derzeit ganz genau hin. Und auch der FC Bayern soll laut "Express.co.uk" bereits 2016 Interesse signalisiert haben.