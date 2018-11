Nach zähem Anfang stellte Robben (13., 30.) mit zwei sehenswerten Treffern die Weichen auf Sieg für die mit dem nahezu letzten Aufgebot angetretenen Münchner, die sich dennoch stark formverbessert zeigten. Lewandowski (36.) erhöhte per Kopf. Auch das 4:1 ging wieder per Kopfball (51.) auf das Konto des Polen.



Franck Ribery (76.), der kurz danach ausgewechselt wurde und seinen Trainer innig umarmte, traf zum Endstand. Gedson Fernandes hatte in der 46. Minute für Benfica verkürzt.