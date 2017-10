Thiago ist fix

Bayern München gegen SC Freiburg Quelle: reuters

Als Thiago Alcántara nach seinem ersten Einsatz unter dem neuen Trainer Jupp Heynckes vergnügt aus der Arena zog, hätte man sich schon gewünscht, dass er seine kleine Belohnung zweckentfremdet. Einen Pizzakarton und einen Apfel führte der Mittelfeldspieler des FC Bayern mit sich, und es wäre eine nette Pointe gewesen, wenn er den Weg in den Feierabend noch mit ein wenig kulinarischer Kleinkunst garniert hätte. Nicht weit entfernt vom sprichwörtlichen schwindelig spielen auf dem Bierdeckel war eine seiner filigranen Aktionen in der zweiten Halbzeit gegen den SC Freiburg ja geraten, als Thiago eine Jongliereinlage in den laufenden Betrieb einstreute. Vermutlich wäre ihm Ähnliches an diesem Tag auch mit einem Apfel auf einem Pizzakarton geglückt.